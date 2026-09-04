その時点で、彼はすでにブラックプールで期待外れのレンタル移籍を経験しており、ヴェンゲルの公の称賛から数カ月後には、同じように苦しい期間を過ごすことになるカーディフへ送られた。

アカデミーのヒーローは、自らを開花させられる環境を求めて2011年に完全移籍で去ったが、その代わりに待っていたのは、失望を重ねるたびに才能がしぼんでいく現実だった。

エマニュエル・トーマスは、その体格とボールコントロールによってしばしば鮮烈な第一印象を残したが、それを長く維持することができなかった。

イプスウィッチでチャンピオンシップを戦った際には、最初のシーズンこそ有望だったものの、翌季には先発メンバーの座を失って退団。ミック・マッカーシー監督は「私は彼に、今後の構想には入っていないと伝えたし、別のクラブを探すのは自由だと話した。

「ジェイは、うちで自分のポテンシャルをすべて発揮し切れなかったと思う」

リーグ1のブリストルで、彼は自分に合ったレベルを見つけたように見えた。得点力を発揮し、2013-14シーズンのリーグ戦では15得点を記録。いくつかのアシストで創造性も示した。再び翌季に戻ってくると自分の居場所は奪われていたが、それでも一度や二度は魔法を見せた。

2015年1月、フォワードとしてノッツ・カウンティ戦の4-0勝利を演出した後、スティーブ・コッテリル監督は「ジェイは一流だった」と語った。鋭いランニングで最初の得点をお膳立てすると、ボックス内でボールを収めてチーム3点目を叩き込んだ。

「サポーターを楽しませるプレーができるというだけではない。さらに重要なのは彼の仕事量だ。彼の貢献の鍵は、常にボールの位置を把握していたことだった。試合で走れば走るほど、彼のクオリティーはより際立つだろう」

ブリストルで100試合以上に出場し、それが彼のキャリアで最高の時期となった。

クイーンズ・パーク・レンジャーズは彼をチャンピオンシップに呼び戻したが、そこでもすぐに見切りをつけ、MKドンズやジリンガムへのレンタル移籍でも喜びは見いだせなかった。

2019年、エマニュエル・トーマスは「環境を変える」ことを選び、タイ1部に昇格したばかりのPTTラヨーンに加入した。「ビーチのすぐそばに住んでいた」と彼は語っている。「アパートを出て道を渡れば、そこはもうビーチだった。気候も本当に良かった。自分の生活に不満はまったくなかった。自分にとっては素晴らしかった」

しかし、その挑戦はわずか3カ月で終わった。クラブが財政難によりシーズン途中で消滅したためだ。

クラブのない状態がほぼ18カ月続いた後、スコットランドのリビングストンが練習で見せた内容を基にこのアタッカーを獲得したが、またしても同じ話だった。何も起こらない長い時間の合間に、期待を抱かせるきらめきがあるだけだった。

1月のセルティック戦では、ボックス内を鋭く横切るランで低いクロスに合わせ、2-2の引き分けに持ち込む同点弾を決めた。その後、ハミルトン戦の2-1勝利では見事なフリックで得点も挙げた。

「あのゴールを決めた時は、［ティエリ］・アンリがマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたゴール［2000年］を考えていた」と、彼はハミルトン戦での得点について『ジ・アスレティック』に語った。

リビのデイビッド・マーティンデイル監督は『The Times』に対し、「技術的に言えば、ジェイは私が見てきた中でも屈指の選手だ。足元の技術は非常に優れていて、タッチも能力も驚異的だ。本当に誓ってもいいが、能力だけを見れば彼はリビングストンFCで最高のフットボーラーだ。

「純粋な技術力という点では、このリーグでも屈指の選手を我々は抱えているかもしれない」

アバディーンは彼に2年契約を提示したが、そこでも失敗に終わった。リーグ戦14試合出場で退団し、ジム・グッドウィン監督はこの選手について、「私がチームにやらせたいタイプのフットボールをするには十分なコンディションではない」と語っていた。

その後、再び海外での挑戦が続いた。今度はインドだったが、やはり数カ月しか続かなかった。

ほどなくして、彼はスコティッシュ・チャンピオンシップにたどり着いた。