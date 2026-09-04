アーセナルの次代を担う大器から麻薬密輸で有罪判決を受けた男へ。ジェイ・エマニュエル＝トーマスの悲しき転落
10代の頃、彼はアーセン・ヴェンゲルの扉をたたき、アーセナルの次代を担う攻撃の主役になることを夢見ていた。あれから14年後、今度は警察が令状を手に彼のもとを訪れた。
かつて伝説的なガナーズ指揮官から「偉大な選手」になると期待されていたジェイ・エマニュエル＝トーマスは、2024年9月、タイから60万ポンド相当の大麻を密輸した件での関与により逮捕された。
当時の彼はスコットランド2部で苦戦し、モートンで精彩を欠くプレーを続けていた。1年後、彼は有罪判決を受け、懲役4年を言い渡された。
これは、ついに飛び立てなかったJETの不可解な物語である。
「両手でノックしている」
ロンドン生まれのエマニュエル・トーマスは8歳でアーセナルに加入し、評価の高かったアカデミー世代の至宝となった。
たくましい10代だった彼は、プレーの幅が非常に広く、各年代を昇格していく中でピッチ上のほぼあらゆるポジションで試された。指導者たちはセンターバックかフォワードに絞り込んだが、アーセン・ヴェンゲルが介入し、後方で起用しては彼の長所が生かされないと主張した。高さ、強さ、技術を兼ね備えていたため、両ウイング、攻撃的MF、そしてストライカーでも起用された。
16歳の時にはすでにU-18で主将を務めており、ジャック・ウィルシャー、フランシス・コクラン、アンリ・ランズベリー、エマニュエル・フリンポンらを擁したチームが2008-09シーズンのFAユースカップ決勝でリヴァプールをホーム＆アウェーの2試合合計で破った際には、自身も得点を挙げた。
2010年1月、ヴェンゲルがFAカップでのストーク戦敗戦で、テオ・ウォルコット、セスク・ファブレガス、ソル・キャンベル、ミカエル・シルヴェストルと並んで先発に選んだ時、彼は19歳だった。その後は再びリザーブに戻り、同年10月にスタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦で0-2の敗戦を喫した際、指揮官がチームの流れを変えようと望み薄の中で途中投入するまで、トップチームから遠ざかった。
その月の後半、ニューカッスル戦で4-0と勝利したリーグカップの試合でニクラス・ベントナーに代わって短時間出場した後、ヴェンゲルは彼の生まれ持った才能と稀有な体格について語った。
「ジェイは私のドアを非常に強くたたいている。しかも両手でね」と同監督は語った。
「彼には並外れたクオリティーがある。誰もが欲しいと思う体格を備えている。どこまで行けるかは本人次第だ。なぜなら、彼には大きなポテンシャルがあるからだ。フィットネスが整えば、ジェイはただの良い選手ではなく、偉大な選手になるだろう。
「ひとつ確かなのは、彼はゴールを決められるということだ。それは人に与えられるものではない、非常に大きな才能だ」
このフランス人指揮官の後押しがあったにもかかわらず、若きアタッカーのトップチームでの出場はその後わずか2試合にとどまった。チャンピオンズリーグのシャフタール戦とFAカップのウィガン戦で、いずれも終盤に途中出場しただけだった。
フィジカル面の将来性は大きかった一方で、エマニュエル・トーマスの技術的な欠点はあまりにも明白だった。本人も、自身のキャリアが北ロンドンで飛躍することはないと分かっていた。
「ある時点に達すると、トップチームにいる選手たちや、自分のポジションで自分より前にいる選手たちを見るようになる。そして、自分がどれほど優れていなければならないのかを理解するんだ」と、彼はThe Athleticに語っている。
「アーセン・ヴェンゲルの下で、僕は1年近くトップチームの周辺にいて、何試合か出場した。その後、アーセナルから契約延長のオファーを受けたが、自分にとって正しいことだとは思わなかった」
降格
その時点で、彼はすでにブラックプールで期待外れのレンタル移籍を経験しており、ヴェンゲルの公の称賛から数カ月後には、同じように苦しい期間を過ごすことになるカーディフへ送られた。
アカデミーのヒーローは、自らを開花させられる環境を求めて2011年に完全移籍で去ったが、その代わりに待っていたのは、失望を重ねるたびに才能がしぼんでいく現実だった。
エマニュエル・トーマスは、その体格とボールコントロールによってしばしば鮮烈な第一印象を残したが、それを長く維持することができなかった。
イプスウィッチでチャンピオンシップを戦った際には、最初のシーズンこそ有望だったものの、翌季には先発メンバーの座を失って退団。ミック・マッカーシー監督は「私は彼に、今後の構想には入っていないと伝えたし、別のクラブを探すのは自由だと話した。
「ジェイは、うちで自分のポテンシャルをすべて発揮し切れなかったと思う」
リーグ1のブリストルで、彼は自分に合ったレベルを見つけたように見えた。得点力を発揮し、2013-14シーズンのリーグ戦では15得点を記録。いくつかのアシストで創造性も示した。再び翌季に戻ってくると自分の居場所は奪われていたが、それでも一度や二度は魔法を見せた。
2015年1月、フォワードとしてノッツ・カウンティ戦の4-0勝利を演出した後、スティーブ・コッテリル監督は「ジェイは一流だった」と語った。鋭いランニングで最初の得点をお膳立てすると、ボックス内でボールを収めてチーム3点目を叩き込んだ。
「サポーターを楽しませるプレーができるというだけではない。さらに重要なのは彼の仕事量だ。彼の貢献の鍵は、常にボールの位置を把握していたことだった。試合で走れば走るほど、彼のクオリティーはより際立つだろう」
ブリストルで100試合以上に出場し、それが彼のキャリアで最高の時期となった。
クイーンズ・パーク・レンジャーズは彼をチャンピオンシップに呼び戻したが、そこでもすぐに見切りをつけ、MKドンズやジリンガムへのレンタル移籍でも喜びは見いだせなかった。
2019年、エマニュエル・トーマスは「環境を変える」ことを選び、タイ1部に昇格したばかりのPTTラヨーンに加入した。「ビーチのすぐそばに住んでいた」と彼は語っている。「アパートを出て道を渡れば、そこはもうビーチだった。気候も本当に良かった。自分の生活に不満はまったくなかった。自分にとっては素晴らしかった」
しかし、その挑戦はわずか3カ月で終わった。クラブが財政難によりシーズン途中で消滅したためだ。
クラブのない状態がほぼ18カ月続いた後、スコットランドのリビングストンが練習で見せた内容を基にこのアタッカーを獲得したが、またしても同じ話だった。何も起こらない長い時間の合間に、期待を抱かせるきらめきがあるだけだった。
1月のセルティック戦では、ボックス内を鋭く横切るランで低いクロスに合わせ、2-2の引き分けに持ち込む同点弾を決めた。その後、ハミルトン戦の2-1勝利では見事なフリックで得点も挙げた。
「あのゴールを決めた時は、［ティエリ］・アンリがマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたゴール［2000年］を考えていた」と、彼はハミルトン戦での得点について『ジ・アスレティック』に語った。
リビのデイビッド・マーティンデイル監督は『The Times』に対し、「技術的に言えば、ジェイは私が見てきた中でも屈指の選手だ。足元の技術は非常に優れていて、タッチも能力も驚異的だ。本当に誓ってもいいが、能力だけを見れば彼はリビングストンFCで最高のフットボーラーだ。
「純粋な技術力という点では、このリーグでも屈指の選手を我々は抱えているかもしれない」
アバディーンは彼に2年契約を提示したが、そこでも失敗に終わった。リーグ戦14試合出場で退団し、ジム・グッドウィン監督はこの選手について、「私がチームにやらせたいタイプのフットボールをするには十分なコンディションではない」と語っていた。
その後、再び海外での挑戦が続いた。今度はインドだったが、やはり数カ月しか続かなかった。
ほどなくして、彼はスコティッシュ・チャンピオンシップにたどり着いた。
逮捕
かつてはアーセナルでプレミアリーグのスターになる運命にあるように見られていたエマニュエル＝トーマスだったが、この時は寒く、灰色で、陰鬱なグリーノックで、1800人の観衆の前でプレーしながら週給600ポンドを稼ぐ立場になっていた。
それは惨憺たるものだった。
青と白のフープのユニフォームをまとってチャンピオンシップで5試合に出場したが、かつてベンゲルに大きな可能性を確信させた能力の片りんは何ひとつ見せなかった。カピエロウ・パークには多くの悲惨な選手が現れては去っていったが、エマニュエル＝トーマスほど動きが鈍く、覇気のない者はそう多くなかった。
それはわずか2カ月で終わった。
2024年9月初旬、エマニュエル＝トーマスが手配し、費用を負担したタイへの全額負担旅行から、彼のガールフレンドとその友人が戻ってきた。そこには2500ポンドの支払いの約束も含まれていた。ロンドン・スタンステッド空港で女性たちのバッグが検査された際、当局は60kgのウィードが入った真空パック袋を発見した。
「できるなら、私たちのチャットの内容を全部消してくれ」
女性が検査を受けていた際、エマニュエル＝トーマスはガールフレンドにこうメッセージを送ったとされている。
その後、女性たちは7月にもほぼ同じ内容の渡航を行う報酬を受け取っていたことが判明したが、バッグの中身は金だと思っていたと主張した。携帯電話の証拠はその説明を裏づけており、検察は2人に対する訴追を取り下げた。
一方、エマニュエル＝トーマスはその後まもなくグリーノックで逮捕された。
チェルムズフォード刑事法院では、この選手がタイの大麻供給業者と英国の売人の仲介役を務め、女性たちが薬物を受け取る手配をしたと説明された。この積み荷の価値は約60万ポンドと見積もられ、審理では、エマニュエル＝トーマスがこの計画への関与によって5000ポンドを得る見込みだったとも主張された。
当初は罪状を否認していたものの、翌年5月に有罪を認めた。彼の法廷弁護士は、この選手は長期間クラブがない状態が続いたことで「非常に深刻な経済的苦境」に陥っており、そのため「誘惑に負けて」犯罪の道に入ったのだと主張している。
法廷弁護士のアレックス・ローズは「以前にも契約と契約の間にいる時期、別の言い方をすれば、サッカー選手として失業していた時期はあったが、その多くはかなり収益性の高い長期契約の後だった」と述べた。
「グリーノック・モートンと契約する前は無所属で、その後キダーミンスター・ハリアーズと短期の契約を結んだが、それは非常に短期的な契約であり、ほとんどは良好な関係にあった相手を助けようとするためのものだった」
それは「壊滅的な判断ミス」だったと、ローズは付け加えた。「彼のサッカーキャリアは終わった。それは完全に自ら招いたことだ。
「大きな将来性と印象的なサッカーキャリアを持っていた人物にとって、壊滅的な打撃だ」
2025年6月、エマニュエル＝トーマスには懲役4年の判決が下された。
アレクサンダー・ミルズ判事は彼に対し、「あなたは自らの行為によって、もはやプロサッカー選手として知られることはない。犯罪者として知られることになる」と述べた。
余波
判決から1カ月後、エマニュエル・トーマスは勾留中にすでに服していた期間が考慮され、釈放された。夜間外出禁止と電子タグ装着の条件があったにもかかわらず、その約1週間後にはナショナルリーグ・サウスのトットンと契約。その後まもなくブレインツリー・タウンへ移籍した。
あらゆる混乱、失望、論争、そして恥辱を経ても、エマニュエル・トーマスはデビュー戦でなお特別な何かを見せられる力があることを示し、直接FKを突き刺して2-0の勝利を決定づけた。
「彼はかつてのようなスピードはもうない。それでもクオリティーはあるし、このレベルでこれ以上のFKを見るのは難しいだろう」とスティーブ・ピット監督は語り、その後このゴールを「天才的」と評した。
さらにこう続けた。「私は彼の過去について話したくない。なぜなら、彼の過去に影響を与えることはできないからだ。彼は司法によって判決を受け、科された処罰をすでに受けたし、今もなおそれに従っている。
「だが、私にできるのは一緒に働く人間と、彼らが私やスタッフにどう応えるかを見て判断することだけだ。彼は本当に申し分ない」
その年の後半、元アーセナルのアカデミー出身スターはマイカ・リチャーズ、ダニエル・スタリッジとチームを組んだ。元イングランド代表の2人はボーラーリーグに参戦するチームを運営しており、この受刑者を強力な武器として見いだした。彼はその6人制大会の最新シーズンで2位の得点者となった。35歳のエマニュエル・トーマスは現在、10月に行われる元ニューカッスルFWで同じく受刑者のナイル・レンジャーとのチャリティーボクシングマッチに向けてトレーニング中である。
かつて大きな将来性を示し、幾度もチャンスを与えられた選手にとって、これは異様で失望を誘う展開だ。判事の言葉を借りれば、すべてを投げ打ってしまったまた一人の「プロサッカー選手」の悲しい物語である。