アーセナルの今夏の積極補強により、今季の女子スーパーリーグで倒すべきチームとなったアーセナル
アーセナルの今夏の移籍市場での動きを見て、女子スーパーリーグ優勝候補に挙げるのは簡単なことかもしれない。 ジョージア・スタンウェイとオナ・バトジェは、記録更新となる16度目のトップリーグ制覇へ向け、アーセナルが見せた見事な補強の目玉だ。とはいえ、移籍市場の「勝者」とされたチームを持ち上げるのがやや決まり文句になっているからといって、それが常に的外れだというわけでもない。
実際、アーセナルは2019年以降WSL制覇から遠ざかっているものの、昨年5月にはレネー・スレハース監督のチームが女子チャンピオンズリーグ決勝でバルセロナを驚かせ、2度目の欧州タイトルを獲得した。これは他のどのイングランド女子チームも一度も手にしたことのない trophy である。栄光への道のりには、準決勝で8度の優勝を誇るリヨンを下した見事な逆転劇も含まれていた。さらに、前季の大会で同じ準決勝の舞台でOLに雪辱を許した時でさえ、アーセナルは世界最高峰の相手と渡り合えることを再び示していた。
そうした中で、今夏はその土台をさらに強化することがテーマとなっていた。このチームには欧州を制する力があるが、選手層の薄さと特定の個に頼る構造が、国内で頂点に立つことを妨げてきた。 チェルシーがWSLを6シーズン連続で支配し、その後マンチェスター・シティが前回王座からの空白を終わらせたからだ。
だが今、アーセナルは再び頂点に返り咲くうえで絶好の位置につけているように見える。今夏の移籍市場が、彼女たちを打ち破るべきチームにしたのかもしれない。
層の厚さ
その大きな理由の一つが、アーセナルが今手にしている選手層の厚さだ。全ポジションで十分以上の戦力がそろっており、その中心は経験豊富な選手たちだが、そこに若さも適度に加わっている。
その後者に当てはまる選手たちも、シニアレベルや大舞台の経験が不足しているわけではない。オリビア・スミスは2025-26シーズンを含め、シニアで素晴らしい3シーズンを過ごしており、そのシーズンでは高額な移籍金に伴う期待にも見事に応えた。スミラ・ホルムベリも同程度の経験を持ち、昨夏の欧州選手権では母国代表としてプレー。スウェーデンがイングランドに敗れた準々決勝では1時間プレーした。一方、リサ・バウムはこの夏に加入し、その2人より国際経験は少ないものの、15歳の頃からシニアの舞台でプレーしてきた。
それでもセンターバックには懸念が残っていた。リア・ウィリアムソンはここ最近、安定してコンディションを維持できずにおり、ケイティ・リードもACL負傷からの回復が続いているため、再びイングランド主将が離脱した場合、このポジションの選択肢はロッテ・ウベンモイとステフ・キャトリーだけになっていたはずだ。だが、アーセナルは移籍期限日に動き、フランス代表エリサ・デ・アルメイダを補強してこのエリアを強化した。左利きの選手を迎えられれば理想的ではあった。キャトリーがそのタイプで唯一の存在だからだ。それでも、選手層の一覧で唯一の懸念点を解消したことで、アーセナルは少なくともこのポジションでも十分な厚みを備えたと言える。
負担を分担する
アーセナルがここ最近、特定の選手たちに頼ってきたことを踏まえると、こうした層の厚さはとりわけ重要だ。特に中盤ではキム・リトルとマリオナ・カルデンテイへの依存が顕著だった。昨季はこの2人が不在になると戦力低下が目に見えており、特にリトルが現在36歳であることを考えれば、決して理想的な状況ではなかった。だからこそ、スタンウェイとジェラルディン・ロイテラーの加入は、その課題に対処するものとなっている。
同じことはアレッシア・ルッソにも当てはまる。近年、アーセナルとイングランドの両方でどれほど大きく頼られてきたかを考えれば、このFWが負傷離脱を避け続けてきたのは実に見事だ。それはピッチ外での取り組みと総合的なプロ意識の高さを示すものでもある。ただ、それでもルッソにより多くの休養機会を与えることは有益だろう。そしてセリーナ・チェルチが加わり、ストライカー陣にはスティナ・ブラックステニウス、そしてACL負傷からの回復途上にあるミシェル・アギェマンもいることで、それは今後より可能になるはずだ。
多様性と柔軟性
今夏の補強は、トップ下の役割においてもさらなる柔軟性をもたらしている。これまで同ポジションで最も継続的に先発してきたのはフリーダ・マーヌムだったが、すでに退団したヴィクトリア・ペロヴァはその座を確固たるものにできず、カイラ・クーニー＝クロスをそこで試した起用も大きな成果にはつながらなかった。2024年に加入したローザ・カファジも今夏にロンドン・シティ・ライオネセスへ売却され、この議論の対象から外れている。
一方で、ロイテラー、リトル、カルデンテイ、スタンウェイはいずれももう少し前目でプレーでき、マーヌムはより低い位置でもプレー可能だ。現在のアーセナルは中盤に厚みがあるため、このエリアでより柔軟にローテーションを組み、個々に休養を与えるためであれ、相手を苦しめるのに最も適したチームを送り出すためであれ、さまざまな組み合わせを活用できる。
十分すぎるほどのクオリティ
その上で、スレヘルス体制下のアーセナルがすでに示してきたクオリティもある。すなわち、チャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、さらに力強いタイトル防衛の中で準決勝進出も果たしている。そして、今夏の補強がチーム全体の質をさらに高めていることも見逃せない。
バトジェは世界トップクラスのフルバックであり、スタンウェイは世界屈指のMFの一人だ。チェルシは過去2シーズンのブンデスリーガで誰よりも多くのゴールを決めており、ロイテラーの質はEURO 2025でも誰の目にも明らかだった。さらに、バウムは現在と未来の両面で非常に楽しみな選手である。
マンチェスター・シティはWSL王者として大いに敬意を払われるべき存在だが、昨季はチャンピオンズリーグがなかったことが助けになった面もあった。今季は日程に欧州の試合が加わることで、新たな挑戦に直面することになる。チェルシーもまた偉大な王者であり、シティの優勝以前には6連覇を成し遂げていた。しかし、昨季はここ7年で最も厳しいWSLシーズンとなり、今季のスカッドのいくつかのポジションには疑問もある。加えて、前季に選手層を大きく削いだ近年の負傷状況にも不安が残る。
マンチェスター・ユナイテッドは静かな夏を過ごしており、大きな脅威には見えない。その中にはマルク・スキナー監督の驚きの退任も含まれている。また、バロンドールを2度受賞したアレクシア・プテジャスのような補強があったとしても、大型投資を行うロンドン・シティ・ライオネシズが本格的にタイトル争いに食い込むには、まだ早い可能性が高い。
それでも、アーセナルはあらゆるエリアに強力なスカッドを擁し、グループには高い柔軟性と多様性がある。そして、最大のタイトルを勝ち取るために何が必要かも知っている。今、その目標は2019年以来初めてWSLを制することにある。