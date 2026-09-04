アーセナルの今夏の移籍市場での動きを見て、女子スーパーリーグ優勝候補に挙げるのは簡単なことかもしれない。 ジョージア・スタンウェイとオナ・バトジェは、記録更新となる16度目のトップリーグ制覇へ向け、アーセナルが見せた見事な補強の目玉だ。とはいえ、移籍市場の「勝者」とされたチームを持ち上げるのがやや決まり文句になっているからといって、それが常に的外れだというわけでもない。

実際、アーセナルは2019年以降WSL制覇から遠ざかっているものの、昨年5月にはレネー・スレハース監督のチームが女子チャンピオンズリーグ決勝でバルセロナを驚かせ、2度目の欧州タイトルを獲得した。これは他のどのイングランド女子チームも一度も手にしたことのない trophy である。栄光への道のりには、準決勝で8度の優勝を誇るリヨンを下した見事な逆転劇も含まれていた。さらに、前季の大会で同じ準決勝の舞台でOLに雪辱を許した時でさえ、アーセナルは世界最高峰の相手と渡り合えることを再び示していた。

そうした中で、今夏はその土台をさらに強化することがテーマとなっていた。このチームには欧州を制する力があるが、選手層の薄さと特定の個に頼る構造が、国内で頂点に立つことを妨げてきた。 チェルシーがWSLを6シーズン連続で支配し、その後マンチェスター・シティが前回王座からの空白を終わらせたからだ。

だが今、アーセナルは再び頂点に返り咲くうえで絶好の位置につけているように見える。今夏の移籍市場が、彼女たちを打ち破るべきチームにしたのかもしれない。