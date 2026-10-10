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Premier League Booze Ban GFX 1:1GOAL

アンディ・バーナムとイングランドサッカーの酒類禁止：首相の変革への意向のなか、本当にアルコールはプレミアリーグのスタンドに戻ってくるのか？

首相は、41年前に導入されたスタンドでの飲酒禁止措置を解除したい意向を強くにじませている。だが、この大きな変化は、果たしてどれほど現実的で、そして必要なのだろうか。

Krishan Davis
翻訳者：

  • イングランドとウェールズのサッカーの試合で、スタンド内での飲酒が物議を醸しながら禁止されてから、いまや41年が経った。2世代にわたるファンはそれ以外を知らず、試合前やハーフタイム、そして試合後にパブで酒を飲むことに慣れてきた。だが、アンディ・バーナム首相はそれを変えようとしている。

    労働党の党首であり、自身も熱心なサッカーファンである同氏は最近、この法律を「不公平」「時代遅れ」「差別的」と断じ、禁止解除を推し進める考えを強くにじませた。

    しかし、ファンや政治家、さらにはサッカー界首脳の間で変化を求める声があるとしても、イングランドサッカーの最高レベルの舞台でテラス席に再びビールが戻ることは、果たしてどれほど現実的なのか、あるいは本当に必要なのだろうか。

  • なぜ酒類が禁止されたのか

    1985 Luton riot
    Hulton Archive

    イングランドでは、観客による暴力事件が相次いだことを受け、1985年からサッカーの試合でスタンド内での飲酒が禁止されている。

    イングランドでスタンド内での飲酒が禁止されていることへの批判の多くは、この法律が1985年当時、マーガレット・サッチャー率いる強硬派の保守党政権によって、あまりにも拙速に寄せ集められたものだという広く共有された見方に根差している。同年3月、ルートンとミルウォールの悪名高いFAカップ戦で起きた暴力沙汰を受けて導入されたものだ。ケニルワース・ロードのアウェー席で起きた醜悪な騒動により、前半には25分間にわたって試合が中断。その後、試合終了時には椅子が引き剥がされ、サポーターと警察が衝突する暴動へと発展した。

    その2カ月後には、ベルギーの首都ブリュッセルでヘイゼル・スタジアムの惨事が発生した。欧州カップ決勝を前に、観衆トラブルがリヴァプールのサポーターによる突入へと発展し、その後の圧死事故で39人、主にイタリアのユヴェントスファンが死亡し、600人が負傷した。この死亡事故を受け、イングランドの全クラブは5年間にわたって欧州大会への出場を禁止された。

    その時点までに、フーリガニズムはすでに長年にわたってイギリスのフットボールをむしばんできた問題であり、サッチャー政権はその責任のかなりの部分を過度な飲酒にあるとしていた。1985年の暴力事件を受けて対応を迫られる中、暴力対策を目的とした他の施策とともに、『スポーツイベント（アルコール管理など）法』は議会で急ぎ成立し、イングランドとウェールズのフットボール競技場での飲酒を禁止した。

    この法律はその後改正されてきたが、現行の形でもなお、酩酊状態でのスタジアム入場、ピッチが見える場所での飲酒、そして試合に向かう特定の交通手段内での飲酒を禁じている。

  • 新たな日常

    Manchester United v Leeds United - Premier League
    Getty Images Sport

    禁止にもかかわらず、試合を観戦する相当数のファンにとって、アルコールはいまなお試合日の習慣の一部を成している。

    イングランドサッカーにおける歯止めの利かないフーリガニズムの時代は過ぎ去った。これは『Football (Disorder) Act 2000』のような厳格な政府立法、意識の変化、そして警備やスタジアム設備の改善によるものだ。しかし、その禁止措置があるにもかかわらず、アルコールと酩酊状態がいまなお試合日の体験において大きな部分を占めていることを否定するのは不適切である。

    スタンド内では飲酒できないため、多くの観戦ファンはその代わりに、試合前後のどこかで酔う機会を見つけることを半ば儀式のようにしている。ホームサポーターは各スタジアム周辺のパブを埋め尽くし、アウェーへ向かうファンは、朝のとんでもない時間帯から始まる移動の全行程を使って酒をあおる。

    試合中も、酔いを覚ましたくない者にとって、ハーフタイムはコンコースでできるだけ多くのパイントを流し込み、トイレを経て再開に間に合うよう自席へ駆け戻る競争になっている。

    大半の試合は大きな問題もなく終わるが、酩酊が一因となった無秩序の事例はいまなお数多く存在する。

    近年で最も悪名高い事件はEURO2020決勝で起きた。そこでは、チケットを持たない数百人のファンが、イングランド対イタリアの大一番を観戦するため、係員や警備スタッフを押しのけてウェンブリーのスタンド内へ強引に侵入し、その結果、スタジアムのコンコースで暴力的な衝突が発生した。当時、FAの最高経営責任者マーク・ブリンガムは加害者を「酒に酔った乱暴者」と呼び、ロンドン各地で起きた衝突で86人が逮捕され、ロンドン警視庁の警察官19人が負傷した。

    夏に発表された内務省の統計によると、「サッカー関連の反社会的行為、暴力、無秩序」が警察に報告された試合数は2025-26シーズンに過去最多へ達し、前季比4％増となった（1644試合。前季は1580試合）。サッカー関連の犯罪で有罪となった者の試合観戦を禁じるフットボール・バニング・オーダーの発令件数も、2012年以来の最高水準に達した。

    実際に警察の対応や逮捕のほぼ50％はスタジアム外で発生しており、アルコールの問題が試合日におけるスタジアムという囲われた空間の内側だけにとどまらないことを示している。

  • 「どう考えても公平だとは思えない」

    FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACE
    AFP

    バーナム首相は、その禁止措置がサッカーファンに対する差別に当たると考えていることを明確にしており、変更を求めている。

    長い41年を経て、大きな変化が起こる可能性がある。エバートンのシーズンチケットホルダーであるバーナムは、この法律の見直しを望んでいることを強く示唆した。政権の座に就く前から、この制限が影響を及ぼすのはフットボールだけで、ラグビーやテニスのような上流階級に結びついたスポーツには及ばないとして、すでに批判していた。

    「フットボールファンだけがあのような形で狙い撃ちされるのは公平ではないと思う」と、先月ニューヨークで国連を訪れた際に同氏は語った。「その法律は、フットボールが今とは大きく異なっていた時代のものであり、私はその差別をなくすべき理由があると本当に考えている。

    「実施方法にはさまざまなやり方があり得る。試験的に行うことも可能だ。だが、これまで長く持ち続けてきた私の考えから後退するつもりはない。あるスポーツの一部のサポーターだけが異なる扱いを受けることが、どうして公平だと言えるのか私には分からない」

    なお、BBCによれば、政府関係者は、バーナムは何らかの発表をしていたのではなく、この問題に関する自身の見解を繰り返していただけだと主張した。この発言は、同氏が必ずしも法改正を試みる兆候とは受け止められていない。ただし、変化を求める機運、あるいは渇望があるようにも見える。

  • 変化への渇望

    Football fans alcohol beer in stands
    Getty

    プレミアリーグとEFLはいずれも、ルール変更について協議することに前向きな姿勢を示している。

    プレミアリーグのCEOリチャード・マスターズは、少なくとも首相と話し合うことには前向きな姿勢を示しており、これは禁止解除に向けた重要な一歩となる可能性がある。

    同氏は最近、Sky Newsに対し、「これまで長い間、そうした動きに出るには適切な時期ではないと感じていた。［バーンハム］とその話し合いをするのは興味深いことだろう。このテーマについて具体的な見解を持っているわけではなく、本当に慎重に考える必要がある。これは、かつてこの競技が抱えていたかなり深刻な問題にさかのぼる話だ。今こそその議論を始めるのに適した時かもしれないが、明確な見解はない」と語った。

    EFLはこの変更に対して、さらに前向きな姿勢を示している。Sky Newsに対し、広報担当者は「EFLは、現行法の見直しや、ピッチを見渡せる場所でのアルコール飲料の提供を認めることをめぐる議論を受け入れる用意がある。この立場は加盟クラブの見解とも一致しており、加盟クラブは以前、この分野で適切な改革を求める働きかけを行う権限をリーグに与えている」と述べた。

    さらに、「この法律は40年以上前に導入されたもので、スタジアム運営、安全対策、警備体制の大きな進展に対応できていない。EFLの試合の大半は低リスクに分類されており、そうした試合におけるアルコール消費に伴うリスク水準を踏まえると、すべてのサポーターに一律の禁止措置を適用するのは均衡を欠いている」と続けた。

  • ファンの意見は分かれる

    Arsenal v Everton - Premier League
    Getty Images Sport

    ビールのスタンドへの復活については、別の問題を引き起こしかねないと考えるサポーターもおり、すべての支持を得ているわけではない。

    ファンは一様に禁止解除を支持すると思われるかもしれないが、今回の法改正の可能性は、イングランドで実際に試合へ足を運ぶサポーターの間に意見の違いがあることを浮き彫りにしている。

    声明の中で、フットボール・サポーターズ・アソシエーション（FSA）の会長トム・グレートレックスは次のように述べた。「FSAはこれまでも一貫して、試合を観戦しながら1パイントのビールを飲むことを理由にフットボールファンを犯罪者扱いするのは不公平だと主張してきた。とりわけ、オアシスのライブやラグビーリーグを観ながらなら、同じ席に座って酒を飲めるのだからなおさらだ。私たちは、この法律が時代遅れであり、見直されるべきだという点に全面的に同意している」

    ただし、実務面でも、より酔った観客が増えることの影響という面でも、この問題はもっと複雑だと主張する声もある。GOALの取材に対し、34歳のアーセナルのシーズンチケットホルダー、マックスはこう語った。「私は禁止解除には賛成ではない。フットボールはアメリカのスポーツのようにぶつ切りではなく、流れが途切れないスポーツだから、人がひっきりなしに立ち上がることで、試合観戦の体験に支障が出る可能性がある。

    それに、アルコールには明らかに抑制を弱める作用があって、悪い振る舞いを許してしまう面もあると思う。フットボールは感情的になるスポーツだ。そうなると、人が感情を爆発させて悪い方向に振る舞う温床になりかねず、一部の観客は危険を感じるかもしれない。今でも人は飲んでいるし、現状で問題ないと思う。そこまで大きく変える必要はないと思う。

    実際のところ、得をするのはオーナーや売り手だけかもしれない。というのも、本当に試合日の体験を変えるというより、彼らが利益を上げることの方が目的だからだ。売り手の数も増えるし、あらゆることの商業主義をさらに際立たせる。例えばエミレーツには至るところに売り手がいて、本気で泥酔することもできてしまう。

    ハイバリーでは、各スタンドに2、3人並ぶくらいだったので、列はもっとかなり長かった。だから、スタジアム自体は大きくなっているのに列が少ないということは、完全にべろべろになる人がさらに増える可能性があるということだ」

    一方でマックスも、フットボールファンを差別するのは不公平だという点には同意している。「ラグビーではスタンドで飲酒できる。ある競技では許されて、ほかでは許されないというのは、おそらく単なる階級差別的な見方だと思う。ラグビーではできるのに、フットボールではそれができないのだから」

  • 「信じられないほど軽率だ」

    Sunderland v Newcastle United - Premier League
    Getty Images Sport

    警察は、スタンドでのアルコール再導入がもたらす影響を懸念している。

    当局はまた、アルコールのスタンドへの再導入が、スタジアム内で暴力や騒乱が横行していた1970年代から80年代の暗黒時代へとイングランドのフットボールを引き戻しかねないことを懸念している。 BBCに対し、英国フットボール警察ユニット（UKFPU）の報道担当者は、警備に伴う潜在的な「課題」と、「フットボールの試合におけるスタッフとファンの安全」への懸念を警告した。

    「他のスポーツでは、フットボールほどサポーターによる暴力や犯罪行為は見られない。もちろん一部ではあるが、暴力的かつ無秩序な行動において、アルコールがしばしば大きな役割を果たしている」と同氏は語った。「試合中のアルコール消費をより認めることで、これに拍車をかけるのは無責任だろう」

    この関係者はさらに、この分野に専門性を持つ警察実務担当者との十分な証拠検証と実質的な協議なしに根本的な変更を行うのは、「極めて軽率」だと付け加えた。

    警察の観点からすると、問題の大きな部分は、莫大な富を持つフットボールクラブが、試合日のスタジアム外の警備費用を負担する助けとなっておらず、その結果として納税者に大きなコストが生じていることにある。

  • 的外れ？

    FBL-ENG-PR-BURNLEY-BLACKBURN
    AFP

    バーンハムは、イングランドのフットボールに影響を及ぼすより深刻な他の問題よりも、スタンドへのアルコール持ち込み再開を優先しているとして非難されている

    また、バーンハムは、スタンドへのビール持ち込み解禁にばかり焦点を当てているように見え、サッカーや試合観戦体験をめぐる他の重大な問題を見過ごしているとしても批判されている。

    「労働者階級のファンがシーズンチケットを買えない価格設定に直面し、人種差別的、性差別的、同性愛嫌悪的なオンライン上の中傷が絶えず、さらにジム・ラトクリフのようなこの競技の最上層にいる人物たちが、自らの発信力を使って深刻に分断を招く政治的主張を押し出している時に、自分の席で1パイントのビールを飲む権利をサッカーにおける差別の代表例として取り上げるのは、感覚がずれているように思える」と、放送関係者でコンテンツクリエイターのマーヴァ・クレールは最近、『ガーディアン』に記した。

    「だからといって、労働者階級のファンに対する差別を否定するわけではない。ただ、これはこの競技においてもっと根深い問題だ。そして、アルコールが絡むとサッカーファンは特にトラブルを起こしやすいという昔からの思い込みがあるのだとすれば、禁止を解除したからといってその認識が自動的になくなるわけではない。こうした偏見は試合の警備のあり方にも表れる可能性があり、警察や警備員が先回りして大規模に配置されるかもしれない」

    この見方は統計によっても裏付けられている。内務省によれば、前季に警察へ最も多く通報された事案の種類は「ヘイトクライム」で、最大491試合で発生していた。性差別的な行動は22試合、女性に対する暴力は37試合で報告されている。テラス席でアルコールを入手できるようになれば、こうした深刻な問題を悪化させるという主張には、十分に強い根拠がある。

  • 模範を示すこと

    Chelsea fans beer Stamford Bridge
    Getty

    WSLでは試験導入の成功を受け、スタンドでのアルコール販売が可能になったが、その成功が男子サッカーにも当てはまる保証はない

    男子サッカー界では法の見直しが議題に上がっているとみられる一方で、女子サッカーはすでにその可能性を示している。今季の開幕時点で、女子スーパーリーグ（WSL）の全クラブはスタンドでのアルコール提供が認められている。

    この大幅な規制緩和は、2年間にわたる試験運用の成功を受けたものだ。2025-26シーズンには、WSLと2部のWSL 2で20クラブが29会場、計190試合において、自席での飲酒を認めた。

    ただし、クレールは、女子サッカーでの有意義な試験実施が、禁止措置の解除後に普遍的な成功を保証するものではないと考えている。「女子サッカーは、単にスタンドの観客数が少ない男子サッカーではない」と、彼女は記している。「試合日の体験は異なる。そして、何が機能するのかを語る上で、それは重要だ」

    政府統計によれば、2025-26シーズンの女子サッカー全体での逮捕者は、シーズンを通してわずか4人だった。

  • 次に何が起こる？

    Fans beer football England
    Getty

    バーンハム氏が「差別的」とするスタンドでの飲酒禁止の撤廃という夢が現実になるまでには、まだしばらく時間がかかるかもしれない

    この禁止措置を巡る議論は極めて複雑であり、たとえ首相が現行の法案に反対の立場を示していたとしても、早期決着は期待できないことを示唆している。

    Sky Newsはさらに踏み込み、この改革はすでにひそかに棚上げされ、「実現することは決してない」とまで報じている。政府当局者からバーンハムに対し、禁止を解除すれば警察当局が、試合の警備はもはや税金では財政的に成り立たないと主張する根拠を得ることになり、その負担がクラブ側に移されると助言されたためだ。クラブ側はその費用を負担できないとされている。

    イングランドおよびウェールズにおけるフットボール警備の責任者であるマーク・ロバーツ主任警察署長は今夏、The Guardianに対して次のように語っていた。「現行制度の下では、何十億もの価値を持つフットボールクラブは、スタジアム外の警備費用について1ペニーも支払う必要がない。つまり、納税者が毎シーズン7000万ポンドの負担を強いられているということであり、これは到底続けられない」

    実際、アーセナルファンのマックスは、バーンハムが法改正を望むと発言した際、社会の特定層に取り入ろうとしていたのだと考えている。「これはバーンハムが、そうした潜在的な支持層に向けて使っている一種の“政治的なボール”、言葉遊びを許してもらえるなら、だと思う」と、彼はGOALに語った。「試合日の体験がそこまで良くなるとは正直あまり思わない」

    BBCによれば、WSLに倣って試験導入やパイロット計画を実施し、法改正の実現可能性を見極めるという案については、「排除されていない」という。ただし、スタンドでの飲酒をより広く再導入する動きについては、「フットボールクラブ、ファン、そしてデジタル・文化・メディア・スポーツ省を含む広範な協議が必要になる」とされている。

    重要なのは、バーンハムが強気な言葉を口にしていたにもかかわらず、現時点でそのいずれも計画されていないという点だ。つまり現実には、プレミアリーグ、そしてその下のイングランド男子フットボールの各カテゴリーで、テラス席に再びビールのパイントが戻る光景を見るまでには、なお時間がかかる可能性が高い。