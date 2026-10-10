ファンは一様に禁止解除を支持すると思われるかもしれないが、今回の法改正の可能性は、イングランドで実際に試合へ足を運ぶサポーターの間に意見の違いがあることを浮き彫りにしている。

声明の中で、フットボール・サポーターズ・アソシエーション（FSA）の会長トム・グレートレックスは次のように述べた。「FSAはこれまでも一貫して、試合を観戦しながら1パイントのビールを飲むことを理由にフットボールファンを犯罪者扱いするのは不公平だと主張してきた。とりわけ、オアシスのライブやラグビーリーグを観ながらなら、同じ席に座って酒を飲めるのだからなおさらだ。私たちは、この法律が時代遅れであり、見直されるべきだという点に全面的に同意している」

ただし、実務面でも、より酔った観客が増えることの影響という面でも、この問題はもっと複雑だと主張する声もある。GOALの取材に対し、34歳のアーセナルのシーズンチケットホルダー、マックスはこう語った。「私は禁止解除には賛成ではない。フットボールはアメリカのスポーツのようにぶつ切りではなく、流れが途切れないスポーツだから、人がひっきりなしに立ち上がることで、試合観戦の体験に支障が出る可能性がある。

それに、アルコールには明らかに抑制を弱める作用があって、悪い振る舞いを許してしまう面もあると思う。フットボールは感情的になるスポーツだ。そうなると、人が感情を爆発させて悪い方向に振る舞う温床になりかねず、一部の観客は危険を感じるかもしれない。今でも人は飲んでいるし、現状で問題ないと思う。そこまで大きく変える必要はないと思う。

実際のところ、得をするのはオーナーや売り手だけかもしれない。というのも、本当に試合日の体験を変えるというより、彼らが利益を上げることの方が目的だからだ。売り手の数も増えるし、あらゆることの商業主義をさらに際立たせる。例えばエミレーツには至るところに売り手がいて、本気で泥酔することもできてしまう。

ハイバリーでは、各スタンドに2、3人並ぶくらいだったので、列はもっとかなり長かった。だから、スタジアム自体は大きくなっているのに列が少ないということは、完全にべろべろになる人がさらに増える可能性があるということだ」

一方でマックスも、フットボールファンを差別するのは不公平だという点には同意している。「ラグビーではスタンドで飲酒できる。ある競技では許されて、ほかでは許されないというのは、おそらく単なる階級差別的な見方だと思う。ラグビーではできるのに、フットボールではそれができないのだから」