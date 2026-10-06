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ライブ
Anthony Gordon England 1:1Getty/GOAL

アンソニー・ゴードンはイングランドのラミネ・ヤマルではない。しかし、バルセロナの新たなスターはトーマス・トゥヘルの不可欠な存在に値する。

元ニューカッスルのウインガーは今季素晴らしいスタートを切り、その過程でクラブと代表の両方にとって欠かせない存在となった。

James Westwood
翻訳者：

  • イングランドが敵地でチェコに2-0で勝利したネーションズリーグ後、アンソニー・ゴードンは相手指揮官から特別な称賛を受けた。サンティ・デニアはこれまで、2026年ワールドカップを制したスペイン代表の23人と育成年代で関わり、各年代を指導しながら同国のユースシステム再編にも携わってきた。それだけに、才能あるフットボーラーを見極める目を持っている。

    「ゴードン？ なんという選手だ！」とチェコ指揮官は語った。「なんというフットボーラーなんだ、まったく。彼は……誰と言おうとしていたかな、ラミン（・ヤマル）と同じレベルだ。若くて、恐れ知らずで、1対1に強く、スピードもある。そして、彼のような選手を育ててきたイングランドのフットボールは素晴らしい仕事をしている」

    あの試合以降、チェコの最終ラインがゴードンの悪夢を見ていても不思議ではない。ニューカッスルから今夏の6900万ポンド（9100万ドル）の移籍でカンプ・ノウに加わったバルセロナのウインガーは、後半立ち上がりに見事な動きでボックス内へ入り、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの絶妙なクロスを頭で合わせてイングランドに先制点をもたらした。このゴールは、ゴードンの献身に十分値するものだった。ピッチに立った81分間で4本のシュート、4本のキーパス、33回のボールキャリーを記録し、総走行距離は8.2キロに達した。

    チェコが火曜日にウェンブリーで再びイングランドと対戦するにあたり、デニアはゴードン対策を練る必要がある。というのも、現在の彼はトーマス・トゥヘル率いる強力な攻撃陣の基準を作っている存在だからだ。デニアの後押しがあるとはいえ、25歳のゴードンを今すぐワールドクラスに分類するのは時期尚早だろう。それでも今や、ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、デクラン・ライスと並ぶイングランドの“不可欠な存在”と見なされるべきだ。

  • 同じではない

    England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1
    Getty Images Sport

    ゴードンは純粋なフットボールの魔法という点では新たなクラブのチームメートに及ばないが、それでも十分に優れた選手である

    まず最初にはっきりさせておきたい。ゴードンをヤマルと比較することはできない。デニアが指摘したように、ゴードンはスピードがあり縦に速いが、新たなバルセロナのチームメートのような技術的魔法やピッチ上でのカリスマ性は備えていない。

    その点はカンプ・ノウでともに過ごした最初の2カ月ではっきりしており、数字もそれを裏付けている。ゴードンは7試合で4アシストを記録している一方、ヤマルは8試合で8得点6アシストをマークしている。ヤマルはバルセロナの創造性の中心であり、最も危険な攻撃の武器だ。ハンジ・フリックも、そうした非公式の2つの肩書を19歳のヤマルと争わせるためにゴードンを獲得したわけではない。

    ただ、ゴードンが豊富にもたらすのはダイナミズムである。両ウイングに加えて偽9番でもプレーできる万能型FWとして、流動的でハイプレスを重視するフリックのシステムに完璧に合っている。バルセロナは高い位置で安定してボールを奪い返し、効果的にプレーをつなぐ役割を彼に託すことができる。そこに最終的に得点まで加われば、それはボーナスと言えるだろう。

    イングランドのファンは、ゴードンがスペインでのヤマルと同じようなインパクトをもたらすと急に期待すべきではない。ただ、世界王者との差を縮めようとするトゥヘルにとって、彼が唯一無二の戦力であることは間違いない。

    ゴードンとヤマルは9月26日にウェンブリーで真っ向から渡り合い、実に興味深いマッチアップとなった。前者は絶え間ない裏へのランニングでスペインの最終ラインを押し広げ、後者はマーク・グエイを的確に狙い、あらゆる場面でペナルティーエリアへと仕掛けていった。

    最終的にはスペインの総合力が勝り、イングランドは3-2で敗れた。しかし、ケインがPKを外さず、ホームのイングランドが流れの中でもう少し決定力を示していれば、勝ち点3を手にしていても不思議ではなかった。ゴードンは攻守の切り替え局面でスペインを大いに苦しめ、ベリンガムとの連係の中には息をのむような場面もあった。

  • 「別次元に達した」

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    トゥヘルとケインはともに、ゴードンがバルセロナ移籍後にプレー面とメンタリティーの両方で前向きな変化を見せていると見ている。

    ゴードンは土曜日に行われたイングランドのクロアチア戦7-0圧勝でも際立ったパフォーマンスを見せた。ブカヨ・サカのクロスを収めてベリンガムへ折り返し、2点目をお膳立てすると、自身もジャレル・クアンサーのボールをファーで頭で合わせて3点目を決めた。

    試合後、満足げなトゥヘルはメディアに対し、次のように語った。「今の彼は、はるかにアグレッシブに、より自信を持ってプレーしている。自信と信念に満ちた選手に見える。彼は別のレベルに到達した。3試合すべてで非常に決定的な働きをしている」

    実際、その自信はワールドカップでは常にあったわけではない。ゴードンはクロアチア戦、ガーナ戦のグループステージで存在感を示せず、トゥヘルもノルウェーとの僅差の準々決勝で、彼が十分なパフォーマンスを見せられなかったことを認めている。

    トゥヘルはさらにこう付け加えた。「彼はもっとうまくできたはずだ。ただ、難しかった。どの試合も難しかった。左サイドのそのポジションは自分のものだと証明したいと思っていたし、まさに彼はそれをやっている。非常に重要な選手だ」

    また、ケインも今回の代表期間中にゴードンの成長を感じたかどうかを問われ、ボディーランゲージの変化を挙げた。「そう思う。バルセロナへの移籍が彼を助けた」とイングランド主将は話した。「ああいうビッグクラブに行けば、自分への信頼がより強くなる。最高の舞台に自分はふさわしいと感じられるし、彼はそれをイングランドでのパフォーマンスにも持ち込んでいる。スペイン戦では素晴らしかったし、チェコ戦では違いを生み出す存在だった」

    プレミアリーグという居心地のいい環境を離れることは、ゴードンにとって大きな決断だったが、彼は新たな文化への挑戦を受け入れ、さらにはかなり前からスペイン語も学び、バルセロナのようなスーパークラブでプレーすることに伴うプレッシャーも受け止めている。イングランドはその恩恵を受けており、現時点で左サイドのその役割を争う他の候補者たちを大きくリードしている。

  • 置き去りにされた

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    マーカス・ラッシュフォードは現在、トゥヘルの先発メンバーでゴードンの座を奪うために厳しい戦いに直面している

    モーガン・ロジャーズやエベレチ・エゼもそのサイドでプレーできるが、ゴードンのような本職のワイドプレーヤーではない。一方でノニ・マドゥエケは右から中へ切れ込む形の方が持ち味を出せるタイプで、ジャック・グリーリッシュは長期離脱した負傷から復帰して再び代表争いに絡むまで、なお長い道のりがある。そしてリヴァプールの18歳の逸材リオ・ングモハは、まだ経験を積んでいる段階だ。

    そうなると、ゴードンの先発争いにおける最大のライバルはマーカス・ラッシュフォードということになる。トゥヘルはワールドカップでよりゴードンを重用しており、さらにラッシュフォードが直近の代表ウィークを軽傷で辞退したことで、両者の差は非常に大きく見える。

    ゴードンはまさに今ピークへ向かっているように感じられる一方で、ラッシュフォードのピークはすでに過ぎたようにも映る。マンチェスター・ユナイテッド所属のラッシュフォードは、バルセロナへのレンタルで素晴らしいシーズンを送ったことを評価されてイングランド代表に復帰したが、オールド・トラッフォード復帰後は完全に精彩を欠いている。

    ラッシュフォードはスピードではゴードンに匹敵するが、プレーの最終局面での質にははるかにムラがあり、ボールを持っていない局面での献身性も同等ではない。だからこそバルセロナは、デコが公に示唆していたように、わずか3000万ポンド（4000万ドル）でラッシュフォードを完全移籍させるのではなく、ゴードン獲得により高い金額を投じたのだ。

    バルセロナのスポーツディレクターは先月、こう語っている。「彼は昨季、大きく貢献してくれた。だが、我々のプレーのアイデアはアントニーとより強く結びついている。ラフィーニャ不在の昨季、我々が苦しんだ部分の一つは、チームのエネルギーが落ちたことだった。そこが失われていた。もっと強度が必要だった」

    ゴードンはラッシュフォードよりドリブル成功数が多く、デュエルやファウル獲得でも上回り、チャンスを決め切る確率も高い。ラッシュフォードにも無からチャンスを生み出す力はまだあるが、フィニッシュの精度はしばしば低い。よりフィジカル色の強い試合では存在感を失いがちだが、ゴードンは激しい勝負をむしろ好んでいるように見え、よりチームプレーヤーでもある。

    こうした点を踏まえると、今後数週間から数カ月のうちにユナイテッドで奇跡的な変貌を遂げない限り、トゥヘルがラッシュフォードに提示できるのは控えの役割だけだ。

  • 遅ればせながらの敬意

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    ゴードンは、プレミアリーグでプレーしていた時期に自らの才能が十分に評価されていたとは考えていない。

    バルセロナがなぜゴードンにこれほど大金を支払ったのか疑問視するファンや識者は多く、イングランドのワールドカップ代表メンバー入りを理解できないという声もあった。批判派はしばしば、ゴードンを低い位置でブロックを敷く相手に苦しむ、一面的なウインガーだと決めつけてきた。しかし、エバートンのアカデミー出身であるゴードン本人は、自分が不当に型にはめられていたと考えており、ニューカッスルのチーム全体としての限界によって、自身の才能の全貌を発揮できなかったとしている。

    「多くの人の目に、僕は別の選手になったのだと思う」と、ゴードンは先週、『ITV』に語った。「イングランドでは、スピードがあってプレスをかけるから評価されているとずっと感じていた。でも、自分が持っているクオリティーやプレーのIQそのものは、実際には評価されていなかった。

    一緒にプレーする選手たちだけが、いつもそれに気づいているように思える。今はバルセロナにいて、違うスタイルでプレーしているから、そうした特長がもっと際立っているし、僕がただ速いだけの選手じゃないと人々もようやく気づき始めている。イングランドでは、みんな僕をとにかく速くて、すごくアグレッシブな選手として見るだけだったから、本当の意味では評価されなかった。スペインでは、僕のIQとクオリティーを本当に高く評価してくれる。バルサでは、技術がなければ、賢くなければ、悪い意味で目立ってしまうからね」

    彼の言い分には一理ある。ゴードンはニューカッスルでプレミアリーグ95試合に出場し、得点関与は通算40に到達。さらに昨季のチャンピオンズリーグでは10得点を記録した。これは一流のアタッカーの数字であり、ゴードンを単なるハードワーカーとする見方には当てはまらない。

    能力はもともと備わっていた。だからこそ、バルセロナでの生活にもこれほど早く順応できたのだ。いまゴードンは、長く受けるべきだった評価をようやく手にしている。ヤマルのようなスーパースター像に当てはまることはないかもしれないが、それでも今後、自身のポジションで世界最高クラスの一人になる理由は十分にある。