まず最初にはっきりさせておきたい。ゴードンをヤマルと比較することはできない。デニアが指摘したように、ゴードンはスピードがあり縦に速いが、新たなバルセロナのチームメートのような技術的魔法やピッチ上でのカリスマ性は備えていない。

その点はカンプ・ノウでともに過ごした最初の2カ月ではっきりしており、数字もそれを裏付けている。ゴードンは7試合で4アシストを記録している一方、ヤマルは8試合で8得点6アシストをマークしている。ヤマルはバルセロナの創造性の中心であり、最も危険な攻撃の武器だ。ハンジ・フリックも、そうした非公式の2つの肩書を19歳のヤマルと争わせるためにゴードンを獲得したわけではない。

ただ、ゴードンが豊富にもたらすのはダイナミズムである。両ウイングに加えて偽9番でもプレーできる万能型FWとして、流動的でハイプレスを重視するフリックのシステムに完璧に合っている。バルセロナは高い位置で安定してボールを奪い返し、効果的にプレーをつなぐ役割を彼に託すことができる。そこに最終的に得点まで加われば、それはボーナスと言えるだろう。

イングランドのファンは、ゴードンがスペインでのヤマルと同じようなインパクトをもたらすと急に期待すべきではない。ただ、世界王者との差を縮めようとするトゥヘルにとって、彼が唯一無二の戦力であることは間違いない。

ゴードンとヤマルは9月26日にウェンブリーで真っ向から渡り合い、実に興味深いマッチアップとなった。前者は絶え間ない裏へのランニングでスペインの最終ラインを押し広げ、後者はマーク・グエイを的確に狙い、あらゆる場面でペナルティーエリアへと仕掛けていった。

最終的にはスペインの総合力が勝り、イングランドは3-2で敗れた。しかし、ケインがPKを外さず、ホームのイングランドが流れの中でもう少し決定力を示していれば、勝ち点3を手にしていても不思議ではなかった。ゴードンは攻守の切り替え局面でスペインを大いに苦しめ、ベリンガムとの連係の中には息をのむような場面もあった。