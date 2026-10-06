イングランドが敵地でチェコに2-0で勝利したネーションズリーグ後、アンソニー・ゴードンは相手指揮官から特別な称賛を受けた。サンティ・デニアはこれまで、2026年ワールドカップを制したスペイン代表の23人と育成年代で関わり、各年代を指導しながら同国のユースシステム再編にも携わってきた。それだけに、才能あるフットボーラーを見極める目を持っている。
「ゴードン？ なんという選手だ！」とチェコ指揮官は語った。「なんというフットボーラーなんだ、まったく。彼は……誰と言おうとしていたかな、ラミン（・ヤマル）と同じレベルだ。若くて、恐れ知らずで、1対1に強く、スピードもある。そして、彼のような選手を育ててきたイングランドのフットボールは素晴らしい仕事をしている」
あの試合以降、チェコの最終ラインがゴードンの悪夢を見ていても不思議ではない。ニューカッスルから今夏の6900万ポンド（9100万ドル）の移籍でカンプ・ノウに加わったバルセロナのウインガーは、後半立ち上がりに見事な動きでボックス内へ入り、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの絶妙なクロスを頭で合わせてイングランドに先制点をもたらした。このゴールは、ゴードンの献身に十分値するものだった。ピッチに立った81分間で4本のシュート、4本のキーパス、33回のボールキャリーを記録し、総走行距離は8.2キロに達した。
チェコが火曜日にウェンブリーで再びイングランドと対戦するにあたり、デニアはゴードン対策を練る必要がある。というのも、現在の彼はトーマス・トゥヘル率いる強力な攻撃陣の基準を作っている存在だからだ。デニアの後押しがあるとはいえ、25歳のゴードンを今すぐワールドクラスに分類するのは時期尚早だろう。それでも今や、ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、デクラン・ライスと並ぶイングランドの“不可欠な存在”と見なされるべきだ。