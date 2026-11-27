ロジャーズを1億1700万ポンドでチェルシーに売却したわずか2日後、ヴィラはガルナチョの期限付き移籍を成立させた。『ジ・アスレティック』によると、エメリ監督がこの取引の「中心的な推進者」だったという。監督は両サイドでプレーできる、スピードがあり縦への推進力に優れたFWを求めていた。そしてユナイテッド時代のガルナチョを期待の若手にした「未完成の素材」を磨けると考えていた。

チェルシーが放出を切望していた選手を再生する、リスクの低い試みと見られていた。また、ヴィラには同等の実績を持つウインガーを別に探すための即時に支払える資金がなく、プレミアリーグとUEFAの財務規則も順守する必要があった。ヴィラとチェルシーはいずれも過去の違反を受け、UEFAとの財務上の和解協定の下にあったため、ヴィラはロジャーズ売却で得た1億1700万ポンドを自由に使うことはできなかった。

ガルナチョを期限付き移籍で迎えたことで、4250万ポンドの移籍金の償却は将来の会計年度に先送りされ、ヴィラは2026-27シーズンのUEFAのスカッドコスト比率70％の規則を順守できた。一方、出場数に基づく買い取り義務によって、ヴィラはある程度の裁量を保てた。UEFAは、同じクラブ間で45日以内に行われる完全移籍、または無条件の買い取りを伴う期限付き移籍を、選手交換の可能性がある取引として自動的に精査するためだ。UEFAは売却額を水増ししたり歪めたりする選手交換の会計処理を禁じている。だがヴィラは、移籍で得る収入の扱いを守るため、意図的にこの移籍を別個の取引として組み立てた。

当時、ヴィラの元CEO、クリスチャン・パースローは、ガルナチョの期限付き移籍によって両クラブは「規制上の地雷原」に足を踏み入れたと語った。ヴィラの立場では、買い取りオプションを行使すれば、その支出をさらなる選手売却かチャンピオンズリーグ収入で相殺する必要がある。そのため、予定される4年契約でガルナチョを引き留めるには、確信が必要だ。現状では、エメリ監督はすでにそこまでの手間をかける価値はないと判断したようで、ウインガーはエリオットと同じ宙ぶらりんの期間を迎えている。

「クラブ間で選手が双方向に移籍する場合、UEFAには非常に厳しい規則がある。特に、取引に関連性があると判断されれば、一方の利益からもう一方を事実上差し引くことができる」と、パースローは今週スカイスポーツで説明した。「モーガン・ロジャーズを売却したヴィラが、クラブに莫大な利益をもたらしたことは誰もが知っている。だが、財務規則を順守する上で課題を抱える彼らは、UEFAがガルナチョの移籍を関連取引と見なしてその利益を減らすことを、絶対に避けたかった。だから期限付き移籍という形にした。

「UEFAは愚かではない。『今は期限付き移籍にして、来夏に獲得する』と言って移籍ではないふりをしても、UEFAは見抜くだろう。だから彼ら［ヴィラ］には非常に具体的な条件があった。期限付き移籍に強い条件を付けようとしている。つまり、完全移籍は実現しないかもしれない。ガルナチョは一定数の試合に出場する必要があるようだ。アストン・ヴィラはUEFAに対し、彼がその出場数に達しない可能性がある、そうなれば関連取引ではなく、我々のFFP上の利益を減らすことは絶対にできないと主張するだろう。

「こうした仕組みを好まない人もいる。選手にとって非常に厳しいものになり得るからだ。彼はキャリアを立て直すためにそこへ行ったのに、アストン・ヴィラには彼を起用しなければチェルシーに4000万～4500万ポンドを支払わずに済むという、財務的、経済的な動機がある。この仕組みを好まない人もいるが、規則が直接生み出した結果なのだ」

最終的な責任はエメリ監督にある。ガルナチョの獲得をクラブに求め、選手には成長のために正しい移籍だと信じさせた。エリオットに与えなかった忍耐をガルナチョにも示さず、これほど急に方針を翻したことは、エメリ監督の判断力と思いやりに深刻な疑問を投げかける。