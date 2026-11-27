「アレハンドロを迎えられてうれしく思う」。ウナイ・エメリ監督は、アレハンドロ・ガルナチョがアストン・ヴィラの選手として正式に紹介された際にそう語った。「彼は非常に才能のある若い選手で、私たちのプロジェクトに貢献したいという意欲を示してくれた。本当にうれしい」。一方のガルナチョも、再出発に最適な場所を選んだと確信していた。
「自信を取り戻し、マンチェスター・ユナイテッドでの最初の数年間のような選手に戻れるクラブを探していた」とガルナチョは話した。「監督と話をした。ここで自信を与えてもらい、チームに貢献できると思う」。2025年夏にチェルシーが4000万ポンドを支払ってユナイテッドから獲得したアルゼンチン代表にとって、チェルシーでの期待外れの1年目を経て、寄り添ってくれる監督が必要だったことは間違いない。
エメリ監督には、ヴィラでのモーガン・ロジャーズをはじめ、若手選手を成長させてきた実績がある。イングランド代表ロジャーズがチェルシーへ移籍した後、ガルナチョの加入は費用を抑えて攻撃陣を強化する手段と見られていた。背番号10のポジションでロジャーズの直接の後釜としてヨハン・マンザンビが獲得された一方、ガルナチョにはサイドで定位置をつかみ、まだ始まったばかりのキャリアを立て直す機会が与えられると期待されていた。
しかし、11月末を迎えた今、ガルナチョはすでにエメリ監督の「プロジェクト」から外されている。22歳のガルナチョは、出場数を条件とする買い取りオプション付きでヴィラに期限付き移籍した。報道による買い取り額は4250万ポンドだ。だが、今では試合のメンバーにさえ入れず、プレミアリーグでの将来は深刻な危機に瀕している。
ガルナチョが自身の価値をエメリ監督に納得させるだけのものを示せていないのは明らかだ。一方で、希望に満ちた話を聞かされていたと言うのも公平だろう。通常なら、これほど早い段階で完全に見限られることはない。だがヴィラはまたしても、選手の福祉より財務の安定を優先せざるを得ない罠にはまっている。