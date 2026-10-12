2025年夏、欧州選手権のタイトルを防衛するためイングランド代表がスイスへ向かった際、サリナ・ウィーグマン監督にはセンターフォワードの選択肢が豊富にあった。第一選択の9番だったアレッシア・ルッソは、アーセナルがチャンピオンズリーグを制したシーズンに得点とアシストの両方で2桁を記録。クラブでのキャリア最高のシーズンを経て大会に臨んだ。

その控えとして台頭したのが、チェルシーの若手アギー・ビーバー＝ジョーンズだ。チェルシーが無敗で国内3冠を達成したシーズンに、ジョーンズ自身もそれまでで最も充実したシーズンを過ごした。出場時間は過去最多となり、高いペースで得点を重ね、欧州選手権の直前にはイングランド代表初ゴールも記録した。

さらに、ミシェル・アジェマンもいた。アーセナルの若手FWは欧州選手権開幕のわずか3カ月前にイングランド代表へ招集されたが、デビュー戦で出場から41秒後に得点。その活躍はウィーグマン監督を含む誰もに強い印象を残し、サプライズ枠としてメンバーに選ばれた。

3人はいずれも、その夏のイングランド代表の欧州選手権制覇に貢献した。全員がスイスで得点を挙げたその1カ月は、イングランド代表がスペイン代表をPK戦で破って優勝する形で幕を閉じた。だが、それからわずか15カ月が経ち、女子ワールドカップまであと8カ月となった今、ウィーグマン監督はストライカーの選択肢に恵まれていた状況から、ルッソへの依存度の高さを懸念しかねない状況に変わっている。