あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Alessia Russo England 1:1Getty/GOAL

アレッシア・ルッソ不在なら、イングランド代表にプランBはないのか？ 代わりの「9番」候補が不足し、スターFWへの依存が強まりすぎる恐れ

アーセナルのFWはここ数年、代表でも安定した活躍を見せ、信頼を得てきた。しかし、彼女が出場できなくなった場合はどうなるのか。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 2025年夏、欧州選手権のタイトルを防衛するためイングランド代表がスイスへ向かった際、サリナ・ウィーグマン監督にはセンターフォワードの選択肢が豊富にあった。第一選択の9番だったアレッシア・ルッソは、アーセナルがチャンピオンズリーグを制したシーズンに得点とアシストの両方で2桁を記録。クラブでのキャリア最高のシーズンを経て大会に臨んだ。

    その控えとして台頭したのが、チェルシーの若手アギー・ビーバー＝ジョーンズだ。チェルシーが無敗で国内3冠を達成したシーズンに、ジョーンズ自身もそれまでで最も充実したシーズンを過ごした。出場時間は過去最多となり、高いペースで得点を重ね、欧州選手権の直前にはイングランド代表初ゴールも記録した。

    さらに、ミシェル・アジェマンもいた。アーセナルの若手FWは欧州選手権開幕のわずか3カ月前にイングランド代表へ招集されたが、デビュー戦で出場から41秒後に得点。その活躍はウィーグマン監督を含む誰もに強い印象を残し、サプライズ枠としてメンバーに選ばれた。

    3人はいずれも、その夏のイングランド代表の欧州選手権制覇に貢献した。全員がスイスで得点を挙げたその1カ月は、イングランド代表がスペイン代表をPK戦で破って優勝する形で幕を閉じた。だが、それからわずか15カ月が経ち、女子ワールドカップまであと8カ月となった今、ウィーグマン監督はストライカーの選択肢に恵まれていた状況から、ルッソへの依存度の高さを懸念しかねない状況に変わっている。

  • 選択肢の不足

    Michelle Agyemang England Women 2025
    Getty Images

    アギーマンはルッソの控えとしての地位を確立したかに見えたが、膝に深刻なけがを負い、今も回復途上にある。

    ルッソは、今月のギリシャとのワールドカップ予選に向けてイングランド代表に招集された唯一の本職のストライカーだった。その一因は、ビーバー＝ジョーンズが昨年の欧州選手権以降、苦しい時期を過ごしていることにある。2025-26シーズンは好調なスタートを切ったものの、その勢いはすぐに衰え、細かなケガにも悩まされるようになった。23歳のビーバー＝ジョーンズは、3月のリーグカップ決勝以来、公式戦で得点していない。

    アギーマンはさらに厳しい時期を過ごしている。20歳のアギーマンは欧州選手権後最初のイングランド代表合宿中に前十字靭帯を断裂し、それ以来プレーしていない。復帰も間近とは見られず、復帰後もコンディションを取り戻すには時間が必要だろう。

    ウィーフマン監督には、ほかにも選択肢が豊富にあるわけではない。イジー・グッドウィンは昨年、ロンドン・シティ・ライオネセスでの女子スーパーリーグ初シーズンに好成績を残し、次の候補に浮上したかに見えた。しかし、23歳のグッドウィンは今季ここまで出場時間を確保するのに苦しんでいる。ただし、リーグ戦では出場した2試合で2得点を挙げている。

    グッドウィン以外には、ベス・イングランドやニキータ・パリスのような経験豊富なベテランがいる。ウィーフマン監督は以前、長く代表から遠ざかっていた両選手を招集したことがあるが、選択肢は実質的にそれくらいだ。

  • 適応はしているが、活躍には至らず

    Beth Mead England Women 2025
    Getty Images

    ベス・ミードはセンターフォワードの穴を埋めるために適応できる選手の一人だが、それも完全には満足のいかない複数の暫定策の一つだ。

    もちろん、チームには9番としてのプレーに適応できる選択肢もいる。ベス・ミード、ローレン・ヘンプ、ローレン・ジェームズらは過去にクラブか代表、あるいはその両方でその役割を担ってきた。

    得点が大きな問題というわけでもない。今年初めに行われたUEFAのワールドカップ予選の最上位リーグで、イングランドより多く得点したのはスペインとドイツだけだ。イングランドは6試合で13得点を挙げ、7人がゴールを決めた。

    だが、ルッソがピッチにいないときにイングランドに何が欠けるのかは、金曜日のギリシャ戦で勝利まで残り17分となったところで彼女が交代すると明らかになった。イングランドはその後もチャンスを作ったものの、攻撃の起点を失ってチームの形が安定せず、ルッソが1ゴール1アシストで大きく貢献した3-0のリードを広げられなかった。それどころか、ギリシャにカリスティ・ブルクセアのゴールで1点を返された。ウィーグマン監督にとっては、非常にもどかしい失点だったはずだ。

  • チャンスを逃す

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    6月にイングランドがスペインに大敗してワールドカップのプレーオフに回ることになっていなければ、ヴィーフマン監督は今頃、親善試合でさまざまな試みができたはずだ。

    理想を言えば、ヴィーフマン監督は今年最後の２度の代表活動期間に前線の選手起用を試し、ルッソが何らかの理由で出場できなくなった場合の選択肢を探る機会を得られたはずだ。ルッソがこれまでほとんど負傷せずにきたことは、あらゆる面でのプロ意識の高さを物語る。だが、イングランド代表は27歳のルッソをいつでも起用できると当然視すべきではない。サッカーでは何が起こるか分からない。

    しかし、イングランド代表は来年のワールドカップ出場権を自動的に獲得できなかった。その原因は、６月にスペイン代表に0-4で大敗したことだ。イングランド代表はその試合で勝ち点１を得るだけでよかった。その結果、日程には有益な親善試合ではなく予選の公式戦が組まれている。一方、スペイン、デンマーク、フランス、ドイツなどの代表チームは有益な親善試合を行える。

  • チャンスは残り少なくなっている

    England Women Training Session
    Getty Images Sport

    ルッソはイングランド代表の正センターフォワードの座を勝ち取って以来、素晴らしい活躍を見せている。だが、だからといってイングランド代表が前線に代替策を用意しなくていいわけではない。

    まだ機会はあるかもしれない。火曜日に行われるギリシャとの第2戦でイングランドが早い時間帯に2点ほど奪えば、ヴィーフマン監督は選手を入れ替え、ほかの選択肢について見極めようとするかもしれない。

    イングランドは2027年最初の3度の代表活動期間にネーションズリーグを戦うため、親善試合を行えるのはワールドカップ直前の期間だけとなる。ただ、対戦組み合わせに恵まれ、多少の試行錯誤ができる試合に臨めるかもしれない。

    いずれにせよ、ヴィーフマン監督はルッソがいない場合にチームがどうなるかを確かめる必要がありそうだ。チェルシーでジェームズが偽9番として効果的に起用されてきた方法を参考にできるだろうか。その役割でミードには具体的に何を求めるのか。グッドウィンのような別の選手を招集し、何ができるかを見ることはできるだろうか。それとも、ビーバー＝ジョーンズとアジェマンの復帰を待ち、そこから考えるだけなのだろうか。

    このチームでルッソが代えの利かない存在であることは、彼女ならではの資質を物語っている。今季は出足こそ鈍かったものの、直近3試合で3得点を挙げて調子を上げているのは、本人にとっても、イングランドとアーセナルにとっても朗報だ。

    それでも、代替策を用意しておくことは常に重要だ。現時点では、必要になった場合にイングランドが具体的にどのような策を取るのか、はっきりしていない。