アレッシア・ルッソの台頭：アーセナルとイングランドの背番号9はいかにしてワールドクラスとなったのか
ある意味では、アレッシア・ルッソが自らにふさわしい外部からの称賛と評価を得るまで、辛抱強く待たなければならなかったのは理にかなっている。というのも、彼女はエヴァ・パヨルやカディジャ・ショーのような得点を量産するストライカーではなく、総合力に優れたプレーによって、24歳にしてアーセナルとイングランドの両方で第一選択のセンターフォワードという地位を築いたからだ。
その結果、かつては見過ごされやすい存在だったかもしれない。だが近年、そのような存在ではまったくなくなっている。
ルッソは、アーセナルが女子チャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、イングランドが2025年夏に欧州選手権の王座を守った際に中心的な役割を担った。そのことが、バロンドール投票において彼女に十分な敬意が払われることにつながった。27歳のルッソは最終的に3位となったが、この年のゴールデンボール争いは興味深いものだった。ルッソ、アーセナルのチームメイトであるマリオナ・カルデンテイ、2度の受賞歴を持つアレクシア・プテジャス、そして最終的な受賞者アイタナ・ボンマティを含め、少なくとも4人が受賞に値すると考える声もあった。
しかも、ルッソは際立ったスタッツのシーズンを送らずに、そのバロンドール争いを展開した。2024-25シーズンのクラブと代表での合計ゴール数とアシスト数は36で、これはボンマティと同数。カルデンテイの41より少なく、プテジャスの48には大きく及ばなかった。加えて、ルッソはストライカーであり、他の選手は全員MFでもあったため、その点も彼女には不利に働いた可能性が高い。
そして今年、2026年バロンドール授賞式が近づく中で、ルッソは再びノミネートされているものの、そこまで有力候補とはなっていない。その背景にあるのはチームとしての成功不足だ。アーセナルは昨季、タイトル獲得を逃し、イングランドも直近のネーションズリーグ・ファイナルズ出場を決められなかった。一方でルッソ個人の数字は伸びており、得点力をさらに自身の武器に加えることで、万能型で世界トップクラスのセンターフォワードとしての地位を確固たるものにしている。そしてそれは、 GOALのワールドクラス・クラブ入りにふさわしいものだ。
ピッチ外での活動
ルッソが、より安定して得点を量産するストライカーへと成長したのは、一朝一夕のことではなく、偶然でもない。模範的なプロフェッショナルであるイングランド代表のスターは、長年にわたって得点力向上のため、レジェンドFWケリー・スミスを含むイングランド代表スタッフ、そしてアーセナルのスタッフと多くの追加トレーニングを重ねてきた。
彼女を北ロンドンに連れてきた元アーセナル監督のヨナス・アイデバルにとって、それは決して決定力の問題ではなかった。クラブを去る前、同監督は「私は早い段階で、彼女のフィニッシュ能力は自分がこれまで一緒に仕事をしてきた中で最高だと言った」と説明。「アレッシアにとって重要なのは、成長し、プレーし、そして自分が入る得点場面のポジションをますます増やしていくことだ。FWとして常に目指すべきなのはそこだと思う。正しいポジションにいれば、得点は結果としてついてくるからだ」と語っている。
報われる努力
エイデバル、後任のレネー・スレガース、そしてイングランド代表のサリナ・ウィーグマンとそのスタッフの下で、ルッソはエイデバルが「ゴールゾーン」と表現したエリアに、より多く入ることに取り組んだ。
繰り返しになるが、その成果が一夜にして現れたわけではなかった。ゴール数が増える前に、ルッソの基礎的な数字は上向いていた。相手ボックス内でのタッチ数はそれまで以上に増え、シュート数も増加。枠内シュートの頻度も高まり、期待得点の数値を伸ばした上で、最終的にはネットを揺らす回数もより多くなっていった。
2024-25シーズン、ルッソは初めて20得点に到達し、アーセナルのチャンピオンズリーグ制覇とイングランドのEURO優勝に貢献した。特筆すべきは、チャンピオンズリーグで挙げた7得点が、バルセロナのクラウディア・ピナを除けば最多だったことだ。続くシーズンには、自身初の30得点シーズンまであと1点に迫り、今度はチャンピオンズリーグで9得点を記録。この数字を上回ったのはバルサのパヨルだけだった。
スレガースは今年初め、こう語っている。「今の彼女を見れば分かると思うが、正しいスペースに正しいタイミングで入れた時、自分のプレーに非常に強い確信を持っている。そこが、彼女をもう一段上のレベルへ引き上げた要因だと思う」
バランスを取る
ルッソがより得点力の高いストライカーへと進化するために積み重ねてきた取り組みは、常に適切なバランスを必要としているように見えた。というのも、彼女はビルドアップに関与し、攻撃をつなぐために中盤まで下がったりサイドに流れたりすることを好む選手であり、そのプレーの質は高く、プラスに働くこともあるからだ。しかし、それによってボックス内から離れ、チームに得点を奪うべきエリアに選手がいなくなってしまうのであれば、それは問題になり得る。
幸いにも、関係者すべてが適切なバランスを見いだしたようだ。その結果、ルッソはアイデヴァルが当時やや大胆にも予想していた20得点ストライカーとなりつつある一方で、この競技における総合力に優れたセンターフォワードの一人であり続けている。
得点と並行してアシストも積み上げる能力は依然として健在であり、さらにスレハースが時折ルッソをトップ下の役割で起用することで、常にボックス内でポジションを取る責任を和らげつつ、その創造性をより一層引き出すことも可能になっている。
期待に応える
だが、ルッソのワールドクラスの選手としての地位を本当の意味で確立したのは、そうしたゴールが大一番で決まることの多さである。
チャンピオンズリーグでのそれらの印象的な得点には、極限のプレッシャーがかかる試合での一撃が数多く含まれている。昨年、アーセナルがチャンピオンズリーグ制覇を果たした道のりでは、レアル・マドリーに3-0で逆転勝ちした試合で2得点を挙げ、さらにリヨンに4-1で逆転勝ちした試合でも1得点1アシストを記録した。イングランド代表でのルッソ最大のゴールもまた昨夏に生まれており、EURO決勝でヘディングによって同点弾を決めると、イングランドはその後PK戦を制した。
その後者で最も印象的だったのは、ルッソとその得点力に多くの疑問が投げかけられていた大会の最後に生まれたことだ。彼女のそれ以前の唯一の得点はグループステージのウェールズ戦で6-1の大勝を収めた試合で記録したもので、むしろノックアウトステージでは途中出場のミシェル・アギェマンがたびたび得点の主役となっていた。
だが、ルッソにはそうした不発の時期に対処する冷静さがある。「彼女は人としてとても一貫していて安定している。得点したかどうかで振り回されることがない」と、スレゲルスは以前に説明していた。だからこそ、過去の試合で全てが自分の思い通りに進まなかったとしても、これほど大きな意味を持つゴールでやり返すことができるのだ。
それはワールドクラスの選手だけが持つメンタリティーであり、長年にわたるあらゆる疑問を経た今、ルッソは間違いなくその一人である。