ある意味では、アレッシア・ルッソが自らにふさわしい外部からの称賛と評価を得るまで、辛抱強く待たなければならなかったのは理にかなっている。というのも、彼女はエヴァ・パヨルやカディジャ・ショーのような得点を量産するストライカーではなく、総合力に優れたプレーによって、24歳にしてアーセナルとイングランドの両方で第一選択のセンターフォワードという地位を築いたからだ。

その結果、かつては見過ごされやすい存在だったかもしれない。だが近年、そのような存在ではまったくなくなっている。

ルッソは、アーセナルが女子チャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、イングランドが2025年夏に欧州選手権の王座を守った際に中心的な役割を担った。そのことが、バロンドール投票において彼女に十分な敬意が払われることにつながった。27歳のルッソは最終的に3位となったが、この年のゴールデンボール争いは興味深いものだった。ルッソ、アーセナルのチームメイトであるマリオナ・カルデンテイ、2度の受賞歴を持つアレクシア・プテジャス、そして最終的な受賞者アイタナ・ボンマティを含め、少なくとも4人が受賞に値すると考える声もあった。

しかも、ルッソは際立ったスタッツのシーズンを送らずに、そのバロンドール争いを展開した。2024-25シーズンのクラブと代表での合計ゴール数とアシスト数は36で、これはボンマティと同数。カルデンテイの41より少なく、プテジャスの48には大きく及ばなかった。加えて、ルッソはストライカーであり、他の選手は全員MFでもあったため、その点も彼女には不利に働いた可能性が高い。

そして今年、2026年バロンドール授賞式が近づく中で、ルッソは再びノミネートされているものの、そこまで有力候補とはなっていない。その背景にあるのはチームとしての成功不足だ。アーセナルは昨季、タイトル獲得を逃し、イングランドも直近のネーションズリーグ・ファイナルズ出場を決められなかった。一方でルッソ個人の数字は伸びており、得点力をさらに自身の武器に加えることで、万能型で世界トップクラスのセンターフォワードとしての地位を確固たるものにしている。そしてそれは、 GOALのワールドクラス・クラブ入りにふさわしいものだ。