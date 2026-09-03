ロンドン・シティ・ライオネシズのプレシーズン・メディアデーで取材部屋に座っていると、このクラブが昨年5月に2部リーグで戦っていたことを忘れてしまいそうになる。2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテジャス、イングランドの象徴的存在メアリー・アープス、4度のチャンピオンズリーグ優勝を誇るマピ・レオンといった顔ぶれをはじめ、この一帯にはスター選手があふれており、それぞれの持ち場や、自分たちに話を聞こうと待つ記者たちのもとへと動き回っていた。前季の女子スーパーリーグで6位に終わったチームだが、今季はそれよりはるかに大きなものを目指していると言っていい。

億万長者オーナーのミシェル・カンの資金力を背景に、ロンドン・シティは1年前、初のWSLシーズンを前に大きな衝撃を与えた。フランス代表グレース・ゲイロを世界記録の移籍金で獲得し、夏の補強15人のうちの1人として迎え入れたからだ。さらに2025年末のNWSL最優秀選手賞候補だったデルフィーヌ・カスカリーノが、当時WSLで7位だったクラブに1月に加入し、再び大きな話題を呼んだ。

しかし、この夏はさらに別次元だ。「長い間ずっと、使命と野心がそこにあったと思う」と、2025年夏に加入した15人のうちの1人であるアランナ・ケネディはGOALに語った。「私が昨季に加入した時から、すでに物事は動き出していたし、この夏は、自分たちがその限界をどこまで押し広げられるかを見る上で本当に重要な瞬間だったと思う。クラブの投資と、その野心が実際の行動に移されているのを見るのは素晴らしいこと」

ただ、これはファンタジーフットボールではない。現実の世界だ。スポーツ界ではしばしば、紙の上ではスーパーチームに見える陣容を、特にこれほど短期間で作り上げても、思ったほどうまく機能しないことが多い。ロンドン・シティ・ライオネシズはそれよりもうまくやれるのだろうか。そして、もしそうなり、WSL順位表の上位にある欧州大会出場圏に割って入ることができたとして、その時に浮上するのが最大の疑問だ。彼女たちは実際にチャンピオンズリーグでプレーすることを許可されるのだろうか。