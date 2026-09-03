アレクシア・プテジャス、メアリー・アープス、そしてロンドン・シティ・ライオネセスは、たとえチャンピオンズリーグ出場権獲得が不可能だと判明する可能性があっても、WSLに変革を起こす準備ができている
ロンドン・シティ・ライオネシズのプレシーズン・メディアデーで取材部屋に座っていると、このクラブが昨年5月に2部リーグで戦っていたことを忘れてしまいそうになる。2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテジャス、イングランドの象徴的存在メアリー・アープス、4度のチャンピオンズリーグ優勝を誇るマピ・レオンといった顔ぶれをはじめ、この一帯にはスター選手があふれており、それぞれの持ち場や、自分たちに話を聞こうと待つ記者たちのもとへと動き回っていた。前季の女子スーパーリーグで6位に終わったチームだが、今季はそれよりはるかに大きなものを目指していると言っていい。
億万長者オーナーのミシェル・カンの資金力を背景に、ロンドン・シティは1年前、初のWSLシーズンを前に大きな衝撃を与えた。フランス代表グレース・ゲイロを世界記録の移籍金で獲得し、夏の補強15人のうちの1人として迎え入れたからだ。さらに2025年末のNWSL最優秀選手賞候補だったデルフィーヌ・カスカリーノが、当時WSLで7位だったクラブに1月に加入し、再び大きな話題を呼んだ。
しかし、この夏はさらに別次元だ。「長い間ずっと、使命と野心がそこにあったと思う」と、2025年夏に加入した15人のうちの1人であるアランナ・ケネディはGOALに語った。「私が昨季に加入した時から、すでに物事は動き出していたし、この夏は、自分たちがその限界をどこまで押し広げられるかを見る上で本当に重要な瞬間だったと思う。クラブの投資と、その野心が実際の行動に移されているのを見るのは素晴らしいこと」
ただ、これはファンタジーフットボールではない。現実の世界だ。スポーツ界ではしばしば、紙の上ではスーパーチームに見える陣容を、特にこれほど短期間で作り上げても、思ったほどうまく機能しないことが多い。ロンドン・シティ・ライオネシズはそれよりもうまくやれるのだろうか。そして、もしそうなり、WSL順位表の上位にある欧州大会出場圏に割って入ることができたとして、その時に浮上するのが最大の疑問だ。彼女たちは実際にチャンピオンズリーグでプレーすることを許可されるのだろうか。
ターンオーバー続出
昨年5月、ロンドン・シティがバーミンガム・シティ戦で終盤の追い上げをしのいで勝ち点1をつかんだ。昇格を争うライバルとのタイトル決定戦で得たその結果によって、この小規模で独立系のクラブは初めてWSL昇格を果たし、チェルシー、アーセナル、マンチェスター・シティといった強豪と肩を並べることになった。
それ以降に起きた陣容の入れ替わりをこれほど端的に示すものはない。約16カ月前にその達成を喜んでいた現所属選手は、現在のスカッドにわずか8人しか残っていないからだ。そのうち2人はGKソフィア・プーアとGKソフィー・ヒルヤードで、クラブでの出場は2人合わせて1試合のみ。さらに、熊谷紗希が加わったのも、そのシーズンの途中だった。
今季のWSLでロンドン・シティが上位争いの本格的な脅威になれるという見方に疑問を投げかける材料があるとすれば、これが間違いなく最大級のものの一つだ。
よりシームレスな夏
しかし今季は、8人を補強し10人が退団したという比較的慌ただしい夏を過ごしたにもかかわらず、チームにはより落ち着いた雰囲気がある。実際、プテジャスやアープスの加入はロンドン・シティがこれまで経験したことのないほどの興奮と注目を生んだものの、それでも昨夏と比べれば、ほとんど穏やかだったと言える。
2025年夏の移籍市場終盤が慌ただしかったことで、その15人の新戦力の一部はかなり混乱した形でクラブに加わることになった。開幕戦直前に加入したケネディやケイティ・ゼレム、あるいはその試合を完全に欠場したゲヨロがそうだった。今回は選手たちがもっと早い段階で加入しており、新加入選手は全員7月末までに発表されている。昨年は8月と9月に7人の新戦力が加わっていた。
「昨年の経験を経て、私たち全員がより成長し、新加入選手たちの適応を今はもっと助けられるようになったと思う」と、入れ替わりについてGOALに問われたケネディは語った。「少しでもよりスムーズになればと思う」
新たなアイデアを導入する
これは、2025-26シーズンの折り返し時点でヘッドコーチに就任したエデル・マエストレにとって、特に有益なものとなっている。ロンドン・シティは、昇格に導いた指揮官ジョセリン・プレシュールとの別れを選んだからだ。マエストレはスタイルに顕著な変化をもたらし、クラブにいる面々にはまた新たに適応すべきことが生まれた。こうした変化は常に「少しばかり混乱をもたらすもの」だと、ケネディ自身も認めている。しかしこの夏、マエストレはWSLのウインターブレイクよりもはるかに長い期間の中で、自身のアイデアを本格的に落とし込む機会を得た。
「みんな、彼が私たちに何を求めているのか、彼の哲学や私たちのプレースタイルについて理解しています」とケネディは語った。「結束という意味でも、そして願わくは特別なことを成し遂げるために、実際に一緒に過ごす時間、本当の時間を持てているという意味でも、私たちはいい状態にあると思います」
ロンドン・シティの副キャプテンの一人であるダニエル・ファン・デ・ドンクも同意見だ。「とても明確です」と、今週マエストレのアイデアについて語った。「ミーティングもトレーニングもたくさん重ねてきましたし、すでにとても良い試合もいくつかありました。すべてがとても良い形でまとまってきていると思います」
スターの力
そうしたことをすべて踏まえても、今季のロンドン・シティが特別なことを成し遂げられると信じられている最大の理由は、このチームに今やスター選手が揃っているからだ。
プテジャスはバロンドールを2度受賞しており、今年前半にバルセロナのチャンピオンズリーグ4度目の制覇に大きく貢献した後、数週間後には3度目のゴールデンボールを手にする可能性もある。カディディアトゥ・ディアニとカスカリーノは世界でも屈指のワイドプレーヤーであり、左右どちらからでもチャンスメークと得点の両面で脅威になれる。ゲイヨロはクラブでの1年目に苦しんだが、復調しないはずがない実力の持ち主だ。レオンはワールドクラスのセンターバックで、ひょっとするとこの競技で最高の選手かもしれない。そして、イアープスは2年前ほどのトップレベルのシュートストッパーではないかもしれないが、それでもゴールマウスでは戦力の上積みとなるはずだ。
さらに、前季のブンデスリーガで19得点に直接関与したニコル・アニョミや、飛躍の2025-26シーズンにサリナ・ウィーフマンのイングランド代表で継続的に招集されていたフレヤ・ゴッドフリーのような、まだ広く知られていない才能もいる。
つまり、マエストレは厚みのある戦力を手元に持っているということだ。これは負傷者が出た際の手厚いカバーとなり、ベンチから本物のゲームチェンジャーを送り込むことを可能にし、WSLでの前進と並行してカップ戦で上位進出する土台にもなり得る。おそらくワイドのポジションの層には疑問もあるが、それでも必要であればそこへ回れるだけの万能性を持つ選手たちがいる。
「もちろん、とても難しくなることは分かっている。なぜなら、こうした才能ある選手がいるというだけではないからだ。必要なのは、それを超えるもの、つまりアイデンティティーや仕事の文化を作り上げることだ」と、マエストレは今週語った。「ただ、今いる選手たちを考えれば、全員が同じ目的に向かって足並みをそろえ、同じ考えを共有し、こうした勝者のメンタリティーを作ることができれば、この大会のベストチーム相手にも間違いなく食らいついていけると思う」
誰もが気づいていながら触れない問題
ロンドン・シティがそれを成し遂げ、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティが占めてきた上位3枠の牙城を崩すことができれば、これは過去11シーズンのWSLでマンチェスター・ユナイテッドだけが達成したことだが、まったく新たな疑問が浮上する。クラブは女子チャンピオンズリーグへの出場を認められるのか。
というのも、カンはロンドン・シティに加え、欧州制覇8回を誇るリヨンの筆頭株主でもあり、UEFAの規則には「いかなる個人または法人も、UEFAクラブ大会に参加する複数のクラブに対して支配または影響力を持ってはならない」と定められているからだ。
リヨンはフランスリーグを常に制しており、2027-28シーズンの女子チャンピオンズリーグに出場する可能性は極めて高い。だが、ロンドン・シティも出場権を獲得した場合、UEFAは「例外はない」との姿勢を崩していない。これは5月にUEFA女子サッカー部門責任者のナディーヌ・ケスラーが口にした言葉だ。「男子サッカーの競技の公正性は守りたいのに、なぜ女子サッカーではそうしないのか。あり得ないことだ」と同氏は述べていた。
今週、この状況についての認識を問われたマエストレは、新たに付け加えることはないとした。「（チャンピオンズリーグ出場権を獲得した場合に）起こり得ることは、私の一存で決まるものではない」と同氏は語った。
WSLで最も興味深いチーム
マエストレと選手たちにとって、焦点はピッチ上にあり、ロンドン・シティを新たな高みへ押し上げることにある。外では大きな注目が高まる中、チーム内部でどのようなメッセージが共有されているのかと問われたケネディは、こう答えた。「私たちは細部に集中している。どうすれば良いチームになれるのか、エデルが私たちに何を求めているのかをどう理解するのか、そしてピッチ内外での関係性についてです。今の私たちはそういう段階にいて、それを築いているところです。
「今の自分たちと昨季の自分たちを比べると、シーズンの入りをより良くできる状態にあると思います」と、目標について問われた彼女は続けた。「シーズンで良いスタートを切り、そのパフォーマンスを土台に積み上げていくことが、私たちの目標になると思います」
現実的に言えば、ロンドン・シティが実際にピッチに立つまでは、誰も何を期待すべきか本当のところは分からない。金曜夜、WSL開幕戦でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎えるその時までだ。まとまりのあるチームに見えるのか。スター選手たちは輝くのか。マエストレは自らのアイデアを効果的に浸透させているのか。
今季の自身の期待について問われたプテジャスは、ロンドン・シティの今夏の移籍市場における最大の目玉として、率直に言って何もないと語った。「このプレシーズン中に私たちがしているハードワーク、そしてシーズン中にしていくハードワークが、すべてを物語ってほしいと思っています」と彼女は答えた。「期待はしていません。もちろん、私は負けず嫌いですし、すべての試合に勝ちたいと思っています。でも、このスポーツで期待はしていません。私の考えでは、期待を持つべきではありません。ただ裏で努力を重ね、試合ごとにすべてを出し切るだけです」
そうしたすべての要素が重なり、新たなWSLシーズンでロンドン・シティ・ライオネセスは最も興味深い注目チームとなっている。