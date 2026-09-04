トッテナムも、この移籍市場で注目を集めているチームの一つだ。2026-27シーズンの陣容が早い段階で固まり、高く評価されるマルティン・ホ監督の求めるものを理解し、チームとして連係を深める時間を確保するために、序盤から好補強を進めてきた。その中でも特に興味深いのが、後半に加わった新戦力の一人であるアリス・ソンバトだ。とりわけ、トッテナムがこのDFを北ロンドンに迎えるためにクラブ史上最高額の移籍金を支払ったことも、その理由の一つである。

22歳のソンバトは、パリFCとパリ・サンジェルマンの下部組織で経験を積んだ後、リヨンに加入した。そこでは、まだ17歳だった頃にトップチーム昇格を果たしている。最終的にソンバトは、欧州制覇8回を誇るクラブで100試合以上に出場。出場機会を得るたびに、高い技術力と見た目以上の身体能力を示してきた。ただ、リヨンのように層の厚いチームではチャンスをつかむのが難しい時期もあり、特に出場時間を争っていた相手が、フランスの象徴的存在であるウェンディ・ルナールのような選手であればなおさらだった。

それでもソンバトは、その環境で多くを学んだ。そして今、それをトッテナムの仲間たちに還元できる。「この前、夕食の時に彼女と話したんだけど、ルナールは彼女にとって一番のアイドルだった」と、トッテナムMFドリュー・スペンスはプレシーズン中にGOALに語った。「チームをどう率いていたか、彼女はそこから学び、一緒にプレーした経験からも多くを得ていた。最高レベルでプレーしてきた選手たちから、あれだけ若いうちにそうした経験を得られること自体が、この環境に加わる上で本当に重要なんですし、私たちを目指す場所へ押し上げてくれるはずです」

さらに、ソンバトがこのチームにもたらすのは経験と技術だけではない。彼女は、昨季に主力を欠いた際に苦しんだ最終ラインに必要な厚みを加える存在でもある。トッテナムは22試合で38失点を喫しており、これはWSLで4番目に多い数字だった。トッテナムがさらに前進を目指すのであれば、この部分の改善は不可欠である。