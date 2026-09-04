アレクシア・プテジャス、ジョージア・スタンウェイ、そして2026-27シーズンの女子スーパーリーグを決定づける10人の新戦力
イングランド女子スーパーリーグは、ここしばらくヨーロッパ最高、いや世界最高のリーグと広く評価されてきた。そして、この夏の移籍市場はその見方をさらに強めるものとなり、2026-27シーズンを前に女子サッカー界のビッグスターたちが続々と同リーグに加わった。
2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテジャスや、オナ・バトレ、マピ・レオンといったバルセロナのチャンピオンズリーグ制覇メンバーの加入、あるいはイングランド代表の象徴的存在であるジョージア・スタンウェイとメアリー・アープスの帰還にせよ、ここ数週間から数カ月にかけてWSLには大きな話題を呼ぶ移籍が相次いだ。
だが、この移籍市場はビッグネームだけのものではなかった。リーグ全体のクラブが女子サッカー界屈指の若手有望株たちも獲得しており、彼女たちは2026-27シーズンにブレイクを果たし、近い将来には誰もが知る存在になる可能性を秘めている。
GOALは、そんな新たなWSLシーズンを左右し得る夏の移籍10件をピックアップした。
ベス・イングランド（クリスタル・パレス）
クリスタル・パレスは昨季のWSL2で安定した得点力を示し、リーグ3位タイの数字を記録した。しかし、前回トップリーグに昇格した際の教訓が明らかに生かされている。2023-24シーズンには、イーグルスは圧倒的な強さで2部優勝を果たし、リーグの他のどのチームよりも少なくとも16点多く得点したが、その翌年のWSL22試合ではわずか20得点にとどまり、降格を余儀なくされた。
だからこそ、ベス・イングランドのような選手を加えるのは非常に賢明だ。32歳のイングランドは豊富な経験を持ち、イングランド代表での26試合で11得点を記録。さらにチェルシーでは7年間で152試合71得点を挙げ、その間に10個のタイトルを獲得した。しかし、この移籍をこれほど期待させるのは、パレスが獲得した元所属クラブのトッテナムで彼女が見せたプレーである。イングランドで支配的な強さを誇るチームでプレーした後、苦戦するチームで戦うスタイルにどう適応したかは非常に印象的だった。2023年1月にスパーズへ移籍した後、WSL12試合で12得点を挙げ、クラブを残留へ導いた。
「適応しなければならないし、試合ではボールを持っていない時間にもっと苦しむ場面があることも受け入れないといけない。そして個人として自分を磨く必要もある」と、GOALに昨季語っていた。「チェルシーにいた時は、1試合で5回から10回のチャンスを得られる可能性があって、そのうちの1回は決まると分かっていた。でもスパーズでは、1回しかチャンスが来ないかもしれないし、それを決められなければそこで終わり。ここに来てからは、少ないチャンスでもより多くを結果につなげられるようになったと感じている。ただ個人として成長するということだし、ボールを持っていない時には泥くさい仕事をしなければならないと理解することでもある」
そうしたすべてをこなせる力に加え、リーダーとしての資質、そして豊富な経験を持つ選手であることは、パレスの残留の可能性を非常に大きく押し上げるはずだ。
ジョージア・スタンウェイ（アーセナル）
今夏のアーセナルの補強について語る際、1人だけを取り上げるのは難しい。それほどアーセナルはこの夏、多くの優れた補強を実現している。それでもスタンウェイは、クラブの来季、ひいては新たなWSLシーズンにおいて、最も重要かつ大きな影響を与える補強になるかもしれない。
アーセナルはここ最近、中盤でキム・リトルとマリオナ・カルデンテイの両選手への依存度が高すぎた。そうした中で、今夏は中盤の層の上積みが最優先事項の1つに感じられていたが、アーセナルはまさにその補強を実現した。加えて、複数の役割をこなせるスイス代表ジェラルディン・ロイテラーも獲得している。
スタンウェイは世界最高クラスのMFの1人であり、そのポジションに厚みをもたらすだけでなく、トップレベルの質、大舞台での経験、そして複数の役割をこなす能力も備えている。イングランド代表の彼女が加わったことで、リトルとカルデンテイへの依存は和らぐはずだ。それによって2人をシーズンを通してよりフレッシュな状態に保ちやすくなり、全体としても、2019年以来となるWSL初優勝を争うための備えがより整うだろう。
イタムラ・マオ（リヴァプール）
マオ・イタムラのリヴァプール移籍は、この夏で最も胸躍る補強のひとつになるかもしれない。20歳のイタムラは昨季のエールディヴィジで8得点6アシストを記録し、フェイエノールトを3位フィニッシュへ導いたことで年間最優秀選手に選出された。そして今、その試合を変える力のすべてをマージーサイドへ持ち込もうとしている。
ここまでの兆候を見る限り、それは実現しそうだ。イタムラはプレシーズンで印象を残しており、とりわけシェフィールド・ユナイテッド戦の勝利で決めた2ゴールはいずれも傑出したクオリティーだった。オリヴィア・スミスの記録破りのアーセナル移籍を受け、リヴァプールは昨季、試合を変えられる象徴的な存在を欠いていた。チームはシーズン序盤につまずき、1月下旬までWSLで未勝利のままだった。
イタムラのポジションはスミスとは異なるが、9月のU-20ワールドカップ出場を不可能にした負傷から復帰すれば、その魔法のようなタッチでチームを再び活性化させる力を持っている。全体として見ても、リヴァプールは充実した移籍市場を過ごしたように映り、それによって順位を大きく押し上げるはずだ。
ホリー・マクナマラ（エヴァートン）
昨季を不本意な8位で終えたエバートンの今夏の移籍市場には、ひとつのテーマがある。攻撃、攻撃、そして攻撃だ。カーチャ・スノエイス、トニ・ペイン、ケリー・ガゴらの退団を考えれば、その一部は必要なものでもあった。ただ、この3人が昨季に記録したゴール関与は合計9つにとどまっており、やむを得ない刷新は悪いことではないかもしれない。
若きプレーメーカー、ザラ・クラムザルはローマからのレンタル移籍が完全移籍に切り替わり、活気あふれるノエミ・ムションがレスターから加入。ユッタ・ランタラもまた、レスターからその縦への鋭いプレーをマージーサイドに持ち込む。その中でも、補強選手の中でひときわ目を引くのがホリー・マクナマラだ。
オーストラリアAリーグで直近2シーズンの得点王に輝き、メルボルン・シティでは66試合でクラブ記録となる45ゴールを挙げたマクナマラは、女子サッカー界で最もエキサイティングな若手FWの一人である。
リーグでプレーする同じオーストラリア出身選手たちに話を聞くと、彼女のポテンシャルへの期待の大きさがはっきりと伝わってくる。マチルダスの主力選手の一人であり、マンチェスター・シティのスターでもあるメアリー・ファウラーは、マクナマラがマージーサイドで「素晴らしい活躍をする」と太鼓判を押した。一方、ブライトンに所属する親しい友人チャーリー・ルールは、GOALに対し、この23歳はWSLで「ここでプレーするに値する」と語った。「彼女がトップチームでプレーできる力を持っていることは、ずっと前から分かっていた」とルールは話している。
オルネラ・ビニョーラ、林穂之香、そしてすでに退団したガゴは、昨季のWSLでそれぞれ4ゴールを挙げ、エバートンのチーム最多得点者に並んだ。もしマクナマラがエバートンの攻撃の軸として地位を確立し、安定してゴールを奪えるようになれば、大きな違いを生み出せるはずだ。
アレクシア・プテジャス（ロンドン・シティ・ライオネセス）
WSLでこれまでに、プテジャスのロンドン・シティ移籍を上回るビッグサインはあっただろうか。本人はバルセロナを4冠に導いたシーズンを終えて加入し、チャンピオンズリーグ年間最優秀選手にも輝いたうえ、今年後半には3度目のバロンドール受賞も有力視されている。そんな世界屈指の選手が新たなリーグとスタイルに適応していくというだけでも、WSL参戦は非常に興味深い。
だが、さらに面白さを増しているのは、彼女が加入したのがロンドン・シティだという点である。ミシェル・カンの莫大な資金を背景に持つこの極めて野心的なクラブは、昨季のWSL初年度を6位で終えた。その資金投入が、イングランド女子代表を素早く順位表の上位へ押し上げようという狙いを後押ししており、プテジャスに加えて、チャンピオンズリーグ4度制覇のレオン、そして元リヨンのスターであるカディディアトゥ・ディアニといった顔ぶれも引き寄せている。
それでも最大の目玉はプテジャスだ。理由はこの世のものとは思えない才能だけではなく、そのリーダーシップにもある。バルセロナの主将として模範を示して引っ張り、特に若手選手への接し方が素晴らしいことは、チームメートのアランナ・ケネディがプレシーズン序盤にGOALに語った中でも、すでに際立っていた点だ。「彼女は助けたいと思っている」とケネディは説明した。
彼女の加入は、多くの新戦力と相まって、ロンドン・シティをWSLの本格的な強豪に変えられるだろうか。それとも、うまくいくにはあまりにファンタジーフットボール的すぎるのだろうか。もし首都のクラブにとって今季が良いシーズンになるなら、その中心にいるのはプテジャスである。
ニアム・チャールズ（マンチェスター・シティ）
10年ぶりとなるWSL優勝を果たした後も、マンチェスター・シティの今夏の移籍市場は派手なものではなかった。それはクラブが約束していた通りでもある。すでに多くの優れた戦力がそろっている中で、大刷新はもともと想定されていなかった。このチームがさらに少し成長し、チャンピオンズリーグ復帰にも対応しながら、国内でも引き続き強さを発揮するためには、補完的な補強が必要だっただけである。
補強の中でより見出しを飾りやすいのはベス・ミードかもしれない。しかし、実際にはより重要に感じられるのはニアム・チャールズの加入だ。というのも、左SBはこの移籍市場で明確に手を打つ必要があったポジションであり、シティはチャールズを早い段階で獲得することで、まさにそこを補ったからである。
アンドレー・イェグレルツ監督のチームが昨季に時折弱点を突かれた際、その多くはSBのエリア、とりわけ左サイドだった。そこではレイラ・ワハビが序列を落とし、その穴を埋めるためにアレックス・グリーンウッドがCBから左へ回ることもあった。イングランド代表として34試合に出場し、WSL優勝を5回経験しているチャールズは、昨季を土台に前進を目指すシティにとって、その穴を埋める存在となる。
「彼女は素晴らしい人柄の持ち主で、守備面でも攻撃面でも優れたクオリティーを備えた左SBだ」と、イェグレルツ監督はこの夏、GOALに語った。また、チェルシーでWSL6連覇を成し遂げた時期に培った経験を、チャールズがチームにもたらす点にも言及した。「その点は、トレーニングの場面でも、そして1年勝った後に次の年も勝つ方法という面でも、私たちが生かしていけるものになる」
松窪真心（チェルシー）
現時点のヨーロッパで、松窪真心という名前はそこまで知られた存在ではないかもしれない。だがアメリカでは、この22歳はここ3年でNWSL屈指の選手の一人としての地位を築いてきた。NWSLは、世界最高の女子リーグの座を争ううえで、WSLの最大のライバルだ。
昨季は26試合で11得点4アシストを記録し、松窪はNWSLの年間最優秀MF賞とベストイレブンに相当する年間ベストチーム選出を受賞。その活躍によって、チェルシーも見過ごすことはできなかった。そして7月、5年契約でチェルシーに加入した。
前線のさまざまなポジションをこなせる万能性を備えているが、日本代表の松窪が真価を発揮するのはトップ下だ。このチェルシーでは、そのポジションを確固たるものにしている選手がまだいない。昨季はWSLで過去7年で最少得点に終わるなど、攻撃陣は何度も不発に終わったが、松窪ならその位置を自分のものとし、攻撃力をさらに高められるように思える。
「正直に言って、それまでは彼女のことをあまり知らなかった。でも最初のセッションから、技術の高さと持っているスキルが分かった。本当に、本当に素晴らしい選手だ」GOALにこの夏そう語ったチェルシーDFナタリー・ビョルンは、新たなチームメートを絶賛した。「足元の動きがとても速くて、ボールを持っていると思っても、実際には持てていない。今季、このチームの中で彼女がどんな存在になるのかとても楽しみ。私たちにはファイナルサードで違いを生み出せる創造的な選手が必要だから」
チェルシーがWSL6連覇を成し遂げたかつての高みへ戻りたいのであれば、攻撃面の改善は必要だ。松窪は間違いなく、その助けになれる。
メアリー・アープス（ロンドン・シティ・ライオネシズ）
アープスは、プテジャス、レオン、ディアニといったワールドクラスの選手たちが加わった今夏のロンドン・シティの他の補強と比べれば、キャリアの現時点で同じレベルにあるとは言えないかもしれない。だが、その加入はクラブにとって最も大きな補強の一つになり得る。
それはマーケティング面でも言えることだ。アープスは今夏加入した選手の中でも、イングランドのファンにとっては依然としておそらく最大級の知名度を持つ存在であり、観客数の少ない独立系クラブの集客や注目度を押し上げる助けになる可能性がある。しかし、それはピッチ上の意味でも同様である。
2025-26シーズンのゴール阻止数に関する予想失点のデータでは、ロンドン・シティのエレネ・レテを下回るGKはいなかった。『Opta』によれば、レテは本来防ぐべき数字より6.8点多く失点しており、セーブ率もリーグでワースト2位だった。その結果、ロンドン・シティは22試合で35失点を喫し、追いかける立場にあるリーグの「ビッグ4」のどのクラブよりも13点多く失点した。
したがって、守備の改善は攻撃の強化と同じくらい重要であり、アープスのような実力と経験を備えた選手の加入はゴールマウスの基準を引き上げる助けになるはずだ。また、まだ24歳で、今夏ちょうど新契約を結んだレテの長期的な成長を後押しする可能性もある。元イングランド代表の背番号1が、前回WSLでプレーしていた時のレベルに少しでも近い状態を発揮できれば、ロンドン・シティは確実に向上する。
リア・ヴァルティ（ブライトン）
ブライトンの前監督ダリオ・ヴィドシッチは、イングランドとチェルシーの象徴的存在であるフラン・カービーが、自身のサウスコーストでのプロジェクトにいかに重要な存在だと考えているかを隠そうとはしなかった。最高レベルで勝ってきた彼女の経験が基準を引き上げ、ブライトンを特別な何かへと押し上げる要素になると、たびたび強調していた。その影響は特に昨季に大きく表れ、ブライトンはクラブ史上初めてFAカップ決勝に進出した。
そして今夏、8月の驚きの退任前に、ヴィドシッチはそれに近いタイプの選手としてリア・ヴェルティを獲得した。チェルシー時代に16個のトロフィーと欧州選手権優勝を誇るカービーほど華々しい経歴ではないかもしれないが、ヴェルティは4カ国でトップクラブに所属し、2019年にWSLを制したアーセナルの一員であり、2025年にはチャンピオンズリーグ優勝も経験。さらに、昨夏に開催された母国でのユーロを含め、スイス代表でキャプテンマークも巻いてきた。加えて、試合を見事にコントロールできる非常に優れたMFでもある。
「彼女がどういう人物かは、すぐに分かる」と、ヴィドシッチは今夏、GOALに語っている。「試合を見れば、彼女がどんなフットボーラーで、どんなクオリティーを持っているかが分かるし、それを理解するのに彼女の経歴にざっと目を通すだけで十分だ。ただ、彼女は素晴らしい人間でもあり、選手たちもすでに彼女を中心にまとまっている。そのリーダーシップを発揮することも見て取れる。彼女は選手たちが頼りにする存在になるし、我々のスカッドにとって非常に歓迎すべき補強だ。大きな、大きな役割を果たしてくれるだろう」
ブライトンは2025-26シーズンに素晴らしい戦いを見せ、FAカップ決勝進出に加え、WSLでは堅実な7位でフィニッシュ。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルから勝ち点を奪い、シーズン終盤にはマンチェスター・シティも破った。ヴェルティは、そんな見事な1年を土台にさらに前進し、新監督アルトゥーロ・ルイスの下で歩みを続けようとするブライトンにとって、まさに大きな助けとなり得る人物であり選手である。
アリス・ソンバス（トッテナム）
トッテナムも、この移籍市場で注目を集めているチームの一つだ。2026-27シーズンの陣容が早い段階で固まり、高く評価されるマルティン・ホ監督の求めるものを理解し、チームとして連係を深める時間を確保するために、序盤から好補強を進めてきた。その中でも特に興味深いのが、後半に加わった新戦力の一人であるアリス・ソンバトだ。とりわけ、トッテナムがこのDFを北ロンドンに迎えるためにクラブ史上最高額の移籍金を支払ったことも、その理由の一つである。
22歳のソンバトは、パリFCとパリ・サンジェルマンの下部組織で経験を積んだ後、リヨンに加入した。そこでは、まだ17歳だった頃にトップチーム昇格を果たしている。最終的にソンバトは、欧州制覇8回を誇るクラブで100試合以上に出場。出場機会を得るたびに、高い技術力と見た目以上の身体能力を示してきた。ただ、リヨンのように層の厚いチームではチャンスをつかむのが難しい時期もあり、特に出場時間を争っていた相手が、フランスの象徴的存在であるウェンディ・ルナールのような選手であればなおさらだった。
それでもソンバトは、その環境で多くを学んだ。そして今、それをトッテナムの仲間たちに還元できる。「この前、夕食の時に彼女と話したんだけど、ルナールは彼女にとって一番のアイドルだった」と、トッテナムMFドリュー・スペンスはプレシーズン中にGOALに語った。「チームをどう率いていたか、彼女はそこから学び、一緒にプレーした経験からも多くを得ていた。最高レベルでプレーしてきた選手たちから、あれだけ若いうちにそうした経験を得られること自体が、この環境に加わる上で本当に重要なんですし、私たちを目指す場所へ押し上げてくれるはずです」
さらに、ソンバトがこのチームにもたらすのは経験と技術だけではない。彼女は、昨季に主力を欠いた際に苦しんだ最終ラインに必要な厚みを加える存在でもある。トッテナムは22試合で38失点を喫しており、これはWSLで4番目に多い数字だった。トッテナムがさらに前進を目指すのであれば、この部分の改善は不可欠である。