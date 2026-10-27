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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

アレクシア・プテジャスはいかに前十字靱帯負傷の失意から立ち直り、ふさわしい3度目のバロンドールを受賞したのか

ロンドン・シティ・ライオネシーズのMFは、2025-26シーズンにバルセロナを4冠に導いた後、月曜日にサッカー界で最も権威ある個人賞を受賞した。

Ameé Ruszkai
翻訳者：

  • 月曜日にロンドンでアレクシア・プテジャスが3度目のバロンドールを受賞するまでには、いくつもの重要な瞬間があった。だが、おそらく最も重要だった出来事は、バルセロナの四冠達成に貢献し、バロンドールを受賞した2025-26シーズン中のものですらない。それは2年以上前に起きていた。

    2024年の女子チャンピオンズリーグ決勝がアディショナルタイムに入る頃、バルセロナは1-0でリードし、欧州制覇8度のリヨンから初勝利を挙げるまであと数分に迫っていた。バルセロナは2019年と2022年の決勝でリヨンに敗れていた。バルセロナのジョナタン・ヒラルデス監督は勝利を確実にするため、ベンチからクラウディア・ピナとプテジャスを投入した。数分後、2人の連係から勝負を決定づけるゴールが生まれる。ピナがボールを折り返し、プテジャスが強烈なシュートで仕留めると、ビルバオで観客の多くを占めていたバルセロナファンの歓喜がついに爆発した。

    プテジャスを祝福せずにはいられなかった。2022年夏、欧州選手権の開幕を目前に控え、2度目のバロンドール受賞につながるほどの高いレベルでプレーしていた中、プテジャスは前十字靱帯を断裂。バルセロナの象徴的存在は、そこから非常に苦しい2年間を過ごしていた。だが、ビルバオでのあの瞬間がすべてを変えた。本人の言葉を借りれば、あの瞬間が自身を「解き放った」。それが最高レベルへの復帰、そして月曜日の女子サッカー界最高の個人賞受賞につながった。

  • 負傷に見舞われる

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    プテジャスは全盛期を迎えたかに見えた矢先、前十字靭帯損傷に見舞われた。その影響は復帰後もしばらく残った。

    女子サッカーの熱心なファンの多くは、2022年7月5日の出来事を覚えているだろう。欧州選手権の開幕を翌日に控え、プテジャスが負傷したという知らせが広まり始めた日だ。事態は段階を追って明らかになった。負傷が伝えられ、検査が行われ、最悪の事態が懸念された後、正式な発表があった。そして数日後、スペイン代表がフィンランドに4-1で勝利して夏の戦いを始めるのを、松葉杖をついたプテジャスが寂しげにピッチ脇から見守る姿があった。

    スペイン代表とバルセロナのファンにとってつらい過程だったはずだが、何よりもプテジャス本人にとってそうだっただろう。その後の2年間も、同じような道のりをたどることになる。リハビリは長引き、世界最高の選手は約10カ月間プレーできなかった。ピッチに戻っただけで、復活が完了したわけでもなかった。

    プテジャスが本来の感覚を取り戻し、身体面でも最高の状態に戻るには時間が必要だった。だからこそ、復帰から3カ月も経たないうちに開催された2023年の女子ワールドカップでは、スペインが優勝したにもかかわらず、ファンが彼女の輝きを目にする機会はあまりなかった。その後も負傷が続いた。前十字靱帯断裂の後には珍しくない半月板の手術を11月に受け、2023-24シーズンも負傷による4カ月の離脱の影響を受けた。

  • 解放

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    プテジャスは、本来の調子を取り戻そうとする中で決めた2024年のチャンピオンズリーグ決勝でのゴールを、「解放されたような」瞬間だったと表現した。

    だからこそ、プテジャスが解放されたと表現したビルバオでのあの瞬間には、大きな意味があった。当時は、彼女がどんな選手で、何ができるのかを外から見ている人々に改めて示す場面のように感じられた。ゴールを決める直前には、相手ペナルティーエリア内でリヨンのスター、メルシー・デュモルネに重要なタックルを見せていた。

    だが、その裏では、あの瞬間がプテジャス自身にもたらしたものがあった。その後の2シーズンにわたる圧巻の活躍への足掛かりとなったのだ。

    「身体の状態が良くても、精神的に整っていなければ、緊張して以前のように自分をコントロールできません」と、プテジャスは『ガーディアン』のインタビューで説明した。「あの日、ピッチを出たときに『私にはできる』と思ったというより、『これで終わった』『その時が来た』と感じたんです。十字靭帯も半月板も、けがのことすべてに区切りをつけられた。終わったんです。自由になったと感じました。それ以来、ずっとすごく調子がいいです」

  • 新たな高みに到達

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    プテジャスは新たに得た活力を生かし、驚異的な2024-25シーズンを送った。バロンドールを受賞した過去2シーズンを上回るともいえるパフォーマンスを披露した。

    彼女は素晴らしいプレーも見せてきた。その夏、プテジャスはオリンピックでスペイン代表の中でも最も優れた選手だった。それはその後の活躍を予感させるもので、2024-25シーズンには本来の最高の状態に戻った。いや、それ以上だったかもしれない。

    27得点21アシストを記録し、バルセロナが国内3冠を達成してチャンピオンズリーグ決勝に進出する中、昨年のバロンドールにふさわしいと考える人は多かった。しかし、アイタナ・ボンマティが競争の激しい争いを制し、3度目のバロンドールを獲得した。アーセナルをチャンピオンズリーグ制覇に導いたマリオナ・カルデンテイとアレッシア・ルッソにも、受賞に値するだけの実績があった。

    「2年たった今なら分かる。当時は気づかなくても、私のレベルはまったく違う」。プテジャスは昨年、負傷から復帰した当初を振り返り、当時と2024-25シーズンの自身の状態を比較して、『ガーディアン』にそう語った。「何でもできると思える、あの安心感が分かる？ あのとき［前十字靱帯を負傷したとき］、私はそう感じていた。そして今、再びその感覚を取り戻した」

  • 飛躍を続ける

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    プテジャスの好調は2025-26シーズンも続いた。バルセロナでの最後のシーズンも、再び安定して世界最高水準のプレーを見せ、チームに4冠をもたらした。

    プテジャスは2025-26シーズン、その活躍をさらに広げた。バルセロナでの最後のシーズンは24ゴール13アシストと、数字こそ以前ほど伸びなかったが、獲得タイトルは増えた。バルセロナの国内3冠再達成に加え、チャンピオンズリーグ4度目の優勝にも貢献した。その後、ロンドン・シティ・ライオネセスに加入している。また、スペイン代表のネーションズリーグ制覇でも重要な役割を果たした。

    特に注目すべきは、バルセロナとスペイン代表の双方で、特に中盤の主力選手に負傷者が出る中、プテジャスが存在感を高めたことだ。直近3回のバロンドール受賞者であるボンマティは脚の骨折で5カ月間離脱し、2025年のバロンドール投票で6位だったパトリ・ギハロも3カ月間戦列を離れた。プテジャスには、さらに大きな役割を担うとともに、欠場者の穴を埋めた周囲の若手選手が力を発揮できるよう、適切に支えることも求められた。

    「彼女はいつもほかの選手を助け、その力を最大限に引き出そうとする選手です」と、バルセロナで活躍する若手選手の一人、エスメー・ブルフツは説明した。「試合を見れば、彼女が本当にリーダーになれることが分かると思います。でも練習でも、まず自分自身に、そして全員に、常に少なくとも100％を求めています。本当にお手本となる存在です」

  • ふさわしい勝者

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    2021年と2022年の受賞に続き、プテジャスは月曜日にロンドンで自身3度目のバロンドールを受賞した。まさにふさわしい受賞だった。

    そうした中には、大一番での活躍もあった。スウェーデンとのネーションズリーグ準決勝で均衡を破ったFK。レアル・マドリーと9日間で3度対戦し、記録した3得点3アシスト。バイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ準決勝で、勝敗を決定づけたパフォーマンス。そして6月には、イングランド戦で2得点を挙げ、スペインのワールドカップ自動出場権獲得に貢献する一方、イングランド女子代表をプレーオフに回した。舞台が大きくなるほど、プテジャスの存在感は際立った。

    だが、その輝きが一貫していることも重要だ。DFをなすすべなく置き去りにする滑らかな足さばき、プレッシャーをかわす小さなターン、アシストを積み重ねる質の高いパスによって、いとも簡単にプレーしているように見せる。ゴールの数々にも卓越した技術が表れている。テネリフェ戦でのパオロ・ディ・カーニオを思わせる軽やかなボレーから、まるで当たり前のように冷静なダイレクトシュートをゴール右上に流し込んだ幾度もの場面まで、その例は尽きない。

    すべては2024年5月、ビルバオで迎えたあの夜にさかのぼる。プテジャスの見事な左足の一振りによって、苦難に満ちた2年間の重荷が取り払われたのだ。プテジャスが感じたその解放感に、サッカー界全体が感謝すべきだろう。それによって彼女は再び世界を圧倒する輝きをピッチで放ち、2026年のバロンドールに十二分にふさわしい存在となったのだから。