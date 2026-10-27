月曜日にロンドンでアレクシア・プテジャスが3度目のバロンドールを受賞するまでには、いくつもの重要な瞬間があった。だが、おそらく最も重要だった出来事は、バルセロナの四冠達成に貢献し、バロンドールを受賞した2025-26シーズン中のものですらない。それは2年以上前に起きていた。

2024年の女子チャンピオンズリーグ決勝がアディショナルタイムに入る頃、バルセロナは1-0でリードし、欧州制覇8度のリヨンから初勝利を挙げるまであと数分に迫っていた。バルセロナは2019年と2022年の決勝でリヨンに敗れていた。バルセロナのジョナタン・ヒラルデス監督は勝利を確実にするため、ベンチからクラウディア・ピナとプテジャスを投入した。数分後、2人の連係から勝負を決定づけるゴールが生まれる。ピナがボールを折り返し、プテジャスが強烈なシュートで仕留めると、ビルバオで観客の多くを占めていたバルセロナファンの歓喜がついに爆発した。

プテジャスを祝福せずにはいられなかった。2022年夏、欧州選手権の開幕を目前に控え、2度目のバロンドール受賞につながるほどの高いレベルでプレーしていた中、プテジャスは前十字靱帯を断裂。バルセロナの象徴的存在は、そこから非常に苦しい2年間を過ごしていた。だが、ビルバオでのあの瞬間がすべてを変えた。本人の言葉を借りれば、あの瞬間が自身を「解き放った」。それが最高レベルへの復帰、そして月曜日の女子サッカー界最高の個人賞受賞につながった。