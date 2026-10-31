アレクサンデル・イサク、リヴァプールとアーセナルが「9番問題」の解決策と考えた理由をついに示す

フォレスト戦で引き分けた後の金曜日、イサクはイプスウィッチ戦で2得点を挙げ、リヴァプールに2-0の今季初勝利をもたらした。続くボーンマス、ブレントフォード、ブライトンとの3試合でも得点し、チームは士気を高める勝利を重ねた。イサクは昨季、プレミアリーグ14試合でわずか3得点だったが、今季は7試合で6得点としている。

「彼は、適切な位置でボールを受けられ、クロスや良いチャンスを与えられれば、ゴールを決めるストライカーだ」とイラオラは先週末に語った。

しかし、アルネ・スロットの後任は、背番号9に求めるのはゴールだけではないと、就任当初から明確にしている。「ほかのことも重要だ」と、イプスウィッチ戦でイサクが勝利を決定づける2得点を挙げた後に語った。「チームが良いプレーをするために、私はほかのことも求める。良いプレーができ、良い位置を取れれば、彼のゴールは生まれる。

だから、彼はチーム全体に貢献しなければならないと思う」

その点で、イサクにはまだ取り組むべきことがある。イラオラの下では前線から守備をすることが重要だと理解しているものの、運動量ではルイス・クーマスに見劣りする場面がある。また、今季序盤にイサクの複数のゴールをお膳立てしたコーディ・ガクポは、スウェーデン代表FWからアシストを何本か返してもらわないと、と冗談を飛ばした。27歳のイサクがリヴァプールのビルドアップでもっと大きな役割を担うべきなのは確かだ。

とはいえ、夏に加入したブラッドリー・バルコラとの間には、実りある連係の兆しも見えている。バルコラはブレントフォード戦とブライトン戦でイサクの重要なゴールをアシストした。ニューカッスル時代に見せた総合力の高さはまだ発揮できていないものの、イサクが以前のような決定力を取り戻し始めていることは間違いない。

試合中にほとんど存在感を消してしまう傾向はあるが、今のアルテタなら、その問題を受け入れるだろう。ヴィクトル・ギェケレシュが今季初ゴールを挙げたのは、火曜日にフリートウッド・タウンに屈辱的な敗戦を喫したカラバオカップの試合であり、その一戦ではカイ・ハヴァーツのフィニッシュの不安定さも浮き彫りになった。

アーセナルは当然、ギェケレシュがイサクより安価でありながら、同等の効果を発揮する選択肢になると期待していた。だが、そうはなっていない。元スポルティングCPのストライカーには、特にフィジカル面で多くの強みがあるものの、決めるよりもはるかに多くのチャンスを逃している。イサクはそこまで決定機を無駄にしない。そして今も、試合の流れを変え得る選手だ。

この1年、浮き沈みはあった。それでも、わずか数回のボールタッチで試合を決める、ハーランドのような力を失っていないことは明らかだ。日曜日のアンフィールドでそれを思い知らされる事態は、アルテタとしては何としても避けたいところだろう。