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ライブ
Alexander Isak Liverpool GFX 1:1GOAL

アレクサンデル・イサク、リヴァプールとアーセナルが「9番問題」の解決策と考えた理由をついに示す

このスウェーデン人選手はアンフィールドでの初シーズンに苦しんだが、再びプレミアリーグで最も脅威となるセンターフォワードの一人らしい姿を見せている。

Mark Doyle
翻訳者：

  • アラン・スミスは今週初め、アーセナルのベストメンバーに入れるリヴァプールの選手はアレクサンデル・イサクだけだと主張した。この主張が正しいかどうかは、大いに議論の余地がある。左ウイングに関しては、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督には、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督の選択肢より優れた選手が少なくとも3人いるとも言える。

    それでも、アルテタ監督がリヴァプールから1人だけ獲得できるとしたら、ほかの選手には目もくれず、すぐにイサクを選ぶだろう。アーセナルとこのスウェーデン人ストライカーの関係は長く取り沙汰されており、当時所属していたニューカッスル・ユナイテッドでセント・ジェームズ・パークを本拠地として戦った2年目の2023-24シーズンまでさかのぼる。このシーズン、イサクはプレミアリーグ30試合で21得点を挙げた。

    翌年、イサクはエミレーツ・スタジアムでのカラバオカップで、少ない好機をものにした鮮やかな勝利に際し、1得点を挙げ、もう1点をお膳立てした。アルテタ監督は試合後、相手の背番号9が見せた決定力を嘆いた。「彼が大きなチャンスを作ったり、迎えたりしたとは思わない」と、スペイン人指揮官はチームが0-2で敗れた後、記者団に語った。「だが残念ながら、彼がボックス内でボールに触れた2度の場面で、どちらのゴールにも関与した。彼らにはそれがある。違いを生み出せる、前線の本物の質だ」

    結局、昨夏にイサクがニューカッスル退団の意思を明確にした際、アーセナルはリヴァプールとの獲得競争に加わる機会を見送った。1つのポジションだけでなく複数のポジションを強化する方がチームにとって有益だと考えたためと報じられている。その後の北ロンドンのクラブの優勝と、英国史上最高額の移籍金で加入したイサクのマージーサイドでの悲惨なデビューシーズンを踏まえれば、この判断は正しかったとも言える。

    しかし、日曜日にアンフィールドで行われる両チームの対決を前に、リヴァプールはアーセナルに今なお欠けている「前線の本物の質」を、ようやく目にし始めている。

  • もどかしい1年目

    Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League
    Getty Images Sport

    このスウェーデン人選手は昨年12月、トッテナムで腓骨骨折を伴う足首のケガを負った。

    もちろん、今もリヴァプールでの序盤の苦戦についてイサクに同情する声はほとんどない。ニューカッスルに自身を売却させた恥ずべきストライキの間、ほとんど何もしなかったことが、出だしから活躍できなかった理由だからだ。

    十分なプレシーズンを過ごせなかったイサクは、イングランドで最も恐れられるFWというアーリング・ハーランドの地位を脅かす存在として台頭した、あの快足アタッカーとは程遠い姿だった。

    そして昨年12月20日のトッテナム・ホットスパー戦で、ドイツ人のフロリアン・ヴィルツからのスルーパスを冷静に決め、リヴァプールが両者にそれぞれ9桁の移籍金を支払った理由を示した直後、イサクはミッキー・ファン・デ・フェンの極めて無謀なタックルを受け、左腓骨を骨折した

    3カ月余り後に復帰してからも、イサクはプレシーズンを過ごせなかったことが原因とされる筋肉系の問題に悩まされ続けた。

    調子と万全のコンディションを取り戻すには、継続して試合に出場し、プレーのリズムをつかむ必要があることは明らかだった。それだけに、今夏のワールドカップはイサクにとって「絶好」のタイミングで訪れた。

  • 「大きな問題」

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    イサクの動きの少なさと精力的なプレーの欠如は、今シーズン開幕から数週間が経ってもなお懸念材料だった。

    北米では4ゴールに直接関与し、自身も1得点を挙げた。だが、それ以上に重要だったのは、スウェーデンがベスト32に進出するまでの戦いで、わずか1分を除く全時間に出場したことだ。

    それでもシーズン開幕時には、コンディションとイラオラのプレースタイルへの適性の両方に疑問が残っていた。8月29日のノッティンガム・フォレスト戦（2-2）で2026-27シーズンのプレミアリーグ初得点を挙げた後も、元リヴァプールDFのスティーヴン・ウォーノックは納得していなかった。

    「私はその試合を現地で見ていた」。サイドバックから解説者に転身したウォーノックはGOALに語った。「イサクはゴール以外、まったく何もしなかった。本当にひどかった。プレーにまるで関心がないように見えた」

    「しっかりプレシーズンを過ごし、意欲にあふれ、コンディションを整えて戻ってきて、自分の実力を証明するはずの選手だと思っていた。でも、それができそうには見えなかった」

    「あのユニフォームを背負ってプレーできるようには見えなかった。それは大きな問題だ。移籍金に見合う結果を出さなければならないという期待の重圧がある」

    「今の彼は本調子には見えない。周囲の選手との連係が少し足りないだけなのかもしれない。だが、毎日一緒に練習している。もうプレーを理解しているはずだ」

    ただ、今は理解しているようだ。

  • リーグ戦7試合で6得点

    Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal Forest
    Getty

    スウェーデン代表選手は、ニューカッスル時代の好調ぶりをリヴァプールでもようやく再現し始めている

    フォレスト戦で引き分けた後の金曜日、イサクはイプスウィッチ戦で2得点を挙げ、リヴァプールに2-0の今季初勝利をもたらした。続くボーンマス、ブレントフォード、ブライトンとの3試合でも得点し、チームは士気を高める勝利を重ねた。イサクは昨季、プレミアリーグ14試合でわずか3得点だったが、今季は7試合で6得点としている。

    「彼は、適切な位置でボールを受けられ、クロスや良いチャンスを与えられれば、ゴールを決めるストライカーだ」とイラオラは先週末に語った。

    しかし、アルネ・スロットの後任は、背番号9に求めるのはゴールだけではないと、就任当初から明確にしている。「ほかのことも重要だ」と、イプスウィッチ戦でイサクが勝利を決定づける2得点を挙げた後に語った。「チームが良いプレーをするために、私はほかのことも求める。良いプレーができ、良い位置を取れれば、彼のゴールは生まれる。

    だから、彼はチーム全体に貢献しなければならないと思う」

    その点で、イサクにはまだ取り組むべきことがある。イラオラの下では前線から守備をすることが重要だと理解しているものの、運動量ではルイス・クーマスに見劣りする場面がある。また、今季序盤にイサクの複数のゴールをお膳立てしたコーディ・ガクポは、スウェーデン代表FWからアシストを何本か返してもらわないと、と冗談を飛ばした。27歳のイサクがリヴァプールのビルドアップでもっと大きな役割を担うべきなのは確かだ。

    とはいえ、夏に加入したブラッドリー・バルコラとの間には、実りある連係の兆しも見えている。バルコラはブレントフォード戦とブライトン戦でイサクの重要なゴールをアシストした。ニューカッスル時代に見せた総合力の高さはまだ発揮できていないものの、イサクが以前のような決定力を取り戻し始めていることは間違いない。

    試合中にほとんど存在感を消してしまう傾向はあるが、今のアルテタなら、その問題を受け入れるだろう。ヴィクトル・ギェケレシュが今季初ゴールを挙げたのは、火曜日にフリートウッド・タウンに屈辱的な敗戦を喫したカラバオカップの試合であり、その一戦ではカイ・ハヴァーツのフィニッシュの不安定さも浮き彫りになった。

    アーセナルは当然、ギェケレシュがイサクより安価でありながら、同等の効果を発揮する選択肢になると期待していた。だが、そうはなっていない。元スポルティングCPのストライカーには、特にフィジカル面で多くの強みがあるものの、決めるよりもはるかに多くのチャンスを逃している。イサクはそこまで決定機を無駄にしない。そして今も、試合の流れを変え得る選手だ。

    この1年、浮き沈みはあった。それでも、わずか数回のボールタッチで試合を決める、ハーランドのような力を失っていないことは明らかだ。日曜日のアンフィールドでそれを思い知らされる事態は、アルテタとしては何としても避けたいところだろう。