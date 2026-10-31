アレクサンデル・イサク、リヴァプールとアーセナルが「9番問題」の解決策と考えた理由をついに示す

アラン・スミスは今週初め、アーセナルのベストメンバーに入れるリヴァプールの選手はアレクサンデル・イサクだけだと主張した。この主張が正しいかどうかは、大いに議論の余地がある。左ウイングに関しては、リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督には、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督の選択肢より優れた選手が少なくとも3人いるとも言える。
それでも、アルテタ監督がリヴァプールから1人だけ獲得できるとしたら、ほかの選手には目もくれず、すぐにイサクを選ぶだろう。アーセナルとこのスウェーデン人ストライカーの関係は長く取り沙汰されており、当時所属していたニューカッスル・ユナイテッドでセント・ジェームズ・パークを本拠地として戦った2年目の2023-24シーズンまでさかのぼる。このシーズン、イサクはプレミアリーグ30試合で21得点を挙げた。
翌年、イサクはエミレーツ・スタジアムでのカラバオカップで、少ない好機をものにした鮮やかな勝利に際し、1得点を挙げ、もう1点をお膳立てした。アルテタ監督は試合後、相手の背番号9が見せた決定力を嘆いた。「彼が大きなチャンスを作ったり、迎えたりしたとは思わない」と、スペイン人指揮官はチームが0-2で敗れた後、記者団に語った。「だが残念ながら、彼がボックス内でボールに触れた2度の場面で、どちらのゴールにも関与した。彼らにはそれがある。違いを生み出せる、前線の本物の質だ」
結局、昨夏にイサクがニューカッスル退団の意思を明確にした際、アーセナルはリヴァプールとの獲得競争に加わる機会を見送った。1つのポジションだけでなく複数のポジションを強化する方がチームにとって有益だと考えたためと報じられている。その後の北ロンドンのクラブの優勝と、英国史上最高額の移籍金で加入したイサクのマージーサイドでの悲惨なデビューシーズンを踏まえれば、この判断は正しかったとも言える。
しかし、日曜日にアンフィールドで行われる両チームの対決を前に、リヴァプールはアーセナルに今なお欠けている「前線の本物の質」を、ようやく目にし始めている。