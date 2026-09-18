アルトゥール・ジアス：必要とされないストライカーからブラジル最高の守備の新鋭へと変貌した10代の逸材
戦力外に近い立場のストライカーから、南米サッカー界で最も注目を集める若手センターバックの一人へ。これほど劇的な変貌を遂げる選手はそう多くない。だが、まさにそれが、現在ブラジルで旋風を巻き起こしているアトレチコ・パラナエンセの19歳、アルトゥール・ジアスの物語である。
すでにトップチームで49試合に出場しているこの屈強なDFは、ブラジル代表A代表にも招集されており、その急成長はヨーロッパのクラブの関心も集めている。トッテナムはこの夏の移籍市場でオファーを出すほど高く評価していたが、アトレチコ・パラナエンセは才能が開花しつつあるこのDFをさらに育てることを目指しており、これを拒否した。
では、かつてのセンターフォワードはどのようにしてアトレチコの最終ラインの中心となり、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティの目に留まったのだろうか。
すべてが始まった場所
カンポ・グランデで育ったディアスは幼い頃にフットサルを始め、その恵まれたフィジカルと粗削りながら際立つ才能によって、同年代の中ですぐに一線を画す存在となった。
「彼はとても特別だった。11歳以下のカテゴリーですでにスターで、特にその体格によって注目を集めていた。年齢の割にとても大きかった」と、指導者セルジオ・パヴァオは『Fatimanews』のインタビューで振り返っている。
ディアスは芝のピッチへ移行する中でも、その屈強な体格と生来のセンスを武器に、地元のユース年代でFWとして圧倒的な存在感を示した。地元スカウトのムリーロも、ユースレベルでの彼の支配的なパフォーマンスを目の当たりにしていた。
「彼は地域選手権でフットサルでもサッカーでもたくさんのゴールを決めていた」とムリーロは語った。「常に一つ上のカテゴリーでプレーしながら、いつも際立つ存在だった。ずっと背が高く、大柄で、技術もあり、ピッチ上で強い個性を持っていた」
2022年、15歳だったディアスはカンポ・グランデを離れてアトレチコ・パラナエンセの下部組織に加入し、その1年後に初のプロ契約を結んだ。センターフォワードとして加わったものの、当初はユースの試合で攻撃の局面でなかなか地位を築けず、一時はクラブの指導スタッフが彼との関係を打ち切る準備を進めていた。
そのキャリアを救ったのが、現在はボタフォゴで働く指導者ロドリゴ・ベリャオであり、彼はこのフィジカルに優れたストライカーに守備面での可能性を見いだした。
「彼はある時点でクラブの移籍リストに載っていた。そして、放出を防いだのは私だった。彼に別の可能性、つまりDFとして大きな可能性を見始めたからだ」とベリャオは語った。「とても強かった一方で、ストライカーとしてはいくつか足りない部分があり、クラブ内の多くの人が彼を放出したがっていた」
さらに『UmDois Esportes』にこう話している。「面白かったよ。一度きりの決断ではなく、そのプロセスの中でそうなっていった。彼はストライカーとして苦労していたし、私は1対1の練習を多く行う。そこでは全員が攻撃も守備もする。アルトゥールはストライカーである以上に、マーカーとして優れていた。とても強さがある」
コンバートは段階的に進められ、ベリャオは彼をセンターフォワードからウイングへ、さらに中盤、サイドバック、そして最終的にセンターバックへと移していった。このアイデアは当初、若い選手本人とその周囲から反発を受けたが、指揮官の介入が彼のキャリアの流れを変えた。
「彼は話がしたいと言ってきて、こう言った。『いいですか、ベリャオ。僕はセンターバックでプレーしたくありません。母もプレーすべきじゃないと思っているし、代理人もそうです。友人たちも僕はセンターバックじゃないと思っています』」と、ベリャオは付け加えた。
「そこで私はこう言った。『いいか、私は18年の経験がある。君は母親や代理人、友人の方がサッカーをより理解していると言いたいのか？』。彼は大笑いしたし、その会話の中で、私は彼が近いうちにプロ契約を結び、代表チームにたどり着く姿が見えると伝えた。この話をしていた時、不機嫌そうだった彼が笑顔に変わっていくのが面白かった」
大きな好機
この決断は功を奏した。17歳になる頃には、ジアスはアトレチコのトップチームとともにトレーニングを積むようになり、その翌年には正式にトップチームの一員として定着した。経験豊富な選手たちの中でも物おじせず、セリエBのアメリカ・ミネイロ戦では、オダイール・ヘルマン監督を納得させて後半にトップチームデビューを果たした。
しかし、これはアカデミーの逸材にとって厳しい学びの機会にもなった。後半アディショナルタイム深く、FWウィリアン・ビゴージへのプッシュでPKを献上したからだ。GKサントスがこのPKを止め、アトレチコは勝ち点1を確保したものの、ジアスはその瞬間に打ちのめされ、後に涙を流した。
「試合後は本当に落ち込んでいた。試合では泣かなかったけど、戻る途中、トレーニングの後に耐えきれなくなった。ピッチに座り込んで、たくさん泣いた」と、この若手は『Globo』に語っている。「それからパピート［ヘルマン］が話しかけてくれて、助けてくれた。難しいことになるだろうけど、僕のポテンシャルを信じていると言ってくれた。僕は彼と仲間たちを信じたし、あの苦しい時期に支えてくれたすべての人に感謝している」
ヘルマン監督はそのミスの後、この若手を擁護し、それを選手として成長するための機会として捉えるよう促した。
「外からなら、『あいつを追い出せ、見限れ、外せ』と言うものだ。だが、監督が下すどんな決断にも結果が伴う」と同監督は語った。「アルトゥールに起きたのは、有望な若い選手がトップチームで練習を始め、良い資質を示し、試合中にチャンスが巡ってきて、そしてミスを犯したということだ。異常なミスだった。あの後に試合を見ても、アルトゥールがあの瞬間にやったように、ペナルティーエリア内で他の選手を押す場面は見たことがない。
「試合後、私はそこに強く心を動かされた。戻ってきた後、アルトゥールがトレーニング後に隅でひとり座って泣いていた場面があった。私は外にいて、みんなを帰した。
「私はピッチを横切って彼のところに行き、こう言った。『泣かなければならない。今感じている悲しみや怒りを吐き出すことは大事だ。だが時に、神は自分たちが正しい道にいなかったと振り返って言えるようにするため、いくつかの挫折を道の上に置く。君はこの不運を成長の機会として受け止めなければならない。ここにいる誰も、君を犯罪者のように扱ったり、世界最悪の選手のように扱ったり、何かの罪があるかのように扱ったりはしないと断言できる。君はこのクラブの有望な選手であり、私は君を受け入れる。グループも、救いようのない選手のようには扱わない。だが、自分がミスをしたことを理解し、アスリートとして改善しなければならない』。それもまたゲームの一部だ」
こうした支えと含蓄ある言葉によってジアスは自信を取り戻し、巻き返しに成功。ブラジルU-20代表の中心選手となり、U-20南米選手権優勝へと母国を導いた。
どうなっているか
ディアスのトップチームへの移行は目覚ましいものだった。当初は負傷者の穴を埋めるために先発メンバーへ抜てきされたが、レギュラーの座をつかむまでに時間はかからなかった。昨季はアトレチコがセリエA昇格を決める中で17試合に出場し、その重要性はその後さらに増している。2026年はここまでトップリーグで25試合に出場している。
かつての攻撃的な本能は前線へ持ち上がる場面でもなお光っており、最近のコリチーバ戦での3-3の引き分けではトップチーム初ゴールも記録した。CKからボックス内へ落ちてきたボールを見事なファーストタッチで収め、冷静に蹴り込んでチームに2-0のリードをもたらした。
ディアスの急成長には世界各地から関心が集まり、トッテナムは4月にスカウトを派遣して視察していた。そのプレーぶりに納得した同クラブは約2100万ユーロの正式オファーを提示したが、拒否された。契約はなお2年以上残っており、契約解除条項は6000万ユーロ。フラカンはクリチーバでさらなる成長を続けることを望んでいる。
その成長は、ブラジル代表を率いるアンチェロッティがオーストラリア代表戦、インド代表戦に向けた親善試合のメンバーにディアスを招集したことで、新たな節目を迎えた。トップチームでの経験を通じて、パリ・サンジェルマン主将マルキーニョスやアーセナルの主力ガブリエウ・マガリャンイスといったワールドクラスのDFから学ぶことになる一方、トレーニングではバルセロナの好調なFWハフィーニャやレアル・マドリーのウインガー、ビニシウス・ジュニオールらとも渡り合うことになる。
最大の強み
かつてFWやフットサル選手としてプレーしたディアスは、その多様なバックグラウンドによって、現代的なセンターバックとして独特のプロフィールを備えている。卓越したフィジカルの強さと空中戦の能力を誇り、相手は1対1の局面で彼を突破するのに苦しむ。
スライディングでもショルダーチャージでも相手に果敢に挑むそのタックルは決定的で、試合を読む力によってクリーンにプレーをインターセプトすることもできる。ビルドアップでも同様に印象的なのが、その落ち着きと技術であり、攻撃的な選手として培ったスキルを異なるエリアで有効に生かしている。
ベラオが次のように強調した通りだ。「私にとって、彼はアトレチコの精神を体現している。守備者に求めるものをすべて備えているからだ。守備面で非常に優れ、とても強い。空中戦は最高レベルだ。タックルは極めて重要だ。そして、ストライカーだった時代から受け継いだビルドアップでの高いクオリティーも持っている」
改善の余地がある
19歳のディアスは、戦術理解をなお磨いている段階にあり、テンポの速いセリエAの試合では時折対応が遅れることがある。経験豊富なトップレベルのアタッカーを相手にする以上、わずかな集中力の低下も突かれ得る。また、スライディングで奪いに行く姿勢は、タイミングを誤れば問題を招く可能性がある。
PKを与えたデビュー戦でのつまずきは、プレッシャーのかかる場面で感情の強さをコントロールすることが、今後も磨いていくべき課題であることを示した。ただ、今季のセリエAですでに2度の累積警告による出場停止処分を受けており、シニアレベル50試合で通算10枚の警告を受けている事実は、なお取り組むべきことが多いことを物語っている。
シーズン残りでは、クラブレベルで安定感を維持することが最大のテーマとなる。一方で、今後のブラジル代表の親善試合は、確立された各国代表のスター選手たちと並んで臨む、また別種の試練となるだろう。
次は……チアゴ・シウバ？
FWからセンターバックへの見事な適応を経て、ディアスは現代的なビルドアップ能力を備えたDFと多くの共通点を持っており、中盤やFWレベルの足元の技術を最終ラインにもたらしている。
チェルシー、ACミラン、パリ・サンジェルマンで活躍した元スター、チアゴ・シウヴァを憧れの存在としており、最近対面した際にはそれを「人生で最も幸せな日」と表現した。ブラジルのレジェンドと同様に、ディアスは高いレベルで活躍できるフィジカルの強さと勇気を備えている。
次は？
ユースチームから放出寸前だったFWが、わずか4年でアンチェロッティ率いるブラジル代表入りを果たすまでになった。10代のこの選手にとって、この期間は激動であると同時に急激な飛躍の時でもあった。
当面の最優先事項は、ブラジル代表として親善試合に臨み、2028年のコパ・アメリカに向けてチームを作り上げていくアンチェロッティの構想にディアスが残り続けられるだけの強い印象を残すことだ。
クラブレベルでは、アトレチコが守備の要を引き留めるための戦いに直面している。すでにトップチームで約50試合に出場し、その評価も高まりつつあるディアスがこの軌道を維持するなら、さらに多くのヨーロッパのクラブが獲得に動くことになるだろう。次は、アトレチコも彼らを退けられないかもしれない。