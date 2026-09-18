カンポ・グランデで育ったディアスは幼い頃にフットサルを始め、その恵まれたフィジカルと粗削りながら際立つ才能によって、同年代の中ですぐに一線を画す存在となった。

「彼はとても特別だった。11歳以下のカテゴリーですでにスターで、特にその体格によって注目を集めていた。年齢の割にとても大きかった」と、指導者セルジオ・パヴァオは『Fatimanews』のインタビューで振り返っている。

ディアスは芝のピッチへ移行する中でも、その屈強な体格と生来のセンスを武器に、地元のユース年代でFWとして圧倒的な存在感を示した。地元スカウトのムリーロも、ユースレベルでの彼の支配的なパフォーマンスを目の当たりにしていた。

「彼は地域選手権でフットサルでもサッカーでもたくさんのゴールを決めていた」とムリーロは語った。「常に一つ上のカテゴリーでプレーしながら、いつも際立つ存在だった。ずっと背が高く、大柄で、技術もあり、ピッチ上で強い個性を持っていた」

2022年、15歳だったディアスはカンポ・グランデを離れてアトレチコ・パラナエンセの下部組織に加入し、その1年後に初のプロ契約を結んだ。センターフォワードとして加わったものの、当初はユースの試合で攻撃の局面でなかなか地位を築けず、一時はクラブの指導スタッフが彼との関係を打ち切る準備を進めていた。

そのキャリアを救ったのが、現在はボタフォゴで働く指導者ロドリゴ・ベリャオであり、彼はこのフィジカルに優れたストライカーに守備面での可能性を見いだした。

「彼はある時点でクラブの移籍リストに載っていた。そして、放出を防いだのは私だった。彼に別の可能性、つまりDFとして大きな可能性を見始めたからだ」とベリャオは語った。「とても強かった一方で、ストライカーとしてはいくつか足りない部分があり、クラブ内の多くの人が彼を放出したがっていた」

さらに『UmDois Esportes』にこう話している。「面白かったよ。一度きりの決断ではなく、そのプロセスの中でそうなっていった。彼はストライカーとして苦労していたし、私は1対1の練習を多く行う。そこでは全員が攻撃も守備もする。アルトゥールはストライカーである以上に、マーカーとして優れていた。とても強さがある」

コンバートは段階的に進められ、ベリャオは彼をセンターフォワードからウイングへ、さらに中盤、サイドバック、そして最終的にセンターバックへと移していった。このアイデアは当初、若い選手本人とその周囲から反発を受けたが、指揮官の介入が彼のキャリアの流れを変えた。

「彼は話がしたいと言ってきて、こう言った。『いいですか、ベリャオ。僕はセンターバックでプレーしたくありません。母もプレーすべきじゃないと思っているし、代理人もそうです。友人たちも僕はセンターバックじゃないと思っています』」と、ベリャオは付け加えた。

「そこで私はこう言った。『いいか、私は18年の経験がある。君は母親や代理人、友人の方がサッカーをより理解していると言いたいのか？』。彼は大笑いしたし、その会話の中で、私は彼が近いうちにプロ契約を結び、代表チームにたどり着く姿が見えると伝えた。この話をしていた時、不機嫌そうだった彼が笑顔に変わっていくのが面白かった」