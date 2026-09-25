アルテム・ステパノフ：エールディヴィジを席巻し、「ウクライナのアーリング・ハーランド」と呼ばれる10代ストライカー

ほぼすべてのリーグ戦で得点を重ね、UEFAユースリーグでも印象的なプレーを見せたことで、レバークーゼンのシャビ・アロンソ監督はステパノフをトップチームに引き上げた。ブンデスリーガでは出場機会がなかったものの、2024年11月のチャンピオンズリーグ、レッドブル・ザルツブルク戦の5-0の勝利で途中出場し、トップチームデビューを果たした。

「今はまるで夢のようだ」と、試合終了の笛の後に彼は語った。「ずっとチャンピオンズリーグでプレーしたいと思っていた。本当に、本当にうれしい」

緊張はしていたものの、ステパノフは次第に自信を深め、やがてベテランMFでキャプテンのグラニト・ジャカに指示を出すまでになった。「CKではどこに立つべきかを彼に伝えた。その後、いいポジションを取っているとも言った。僕が助けたんだ」と語っている。

ジャカもすでにこの若手を大いに気に入っており、こう話していた。「U19での彼のスタッツを見れば分かる。ドイツに来てまだそれほど長くはないが、とてもうまく順応しているし、ドイツ語も上手だ。それは彼にとって非常に重要なことだ。物事を理解できるからね。本当に地に足がついているし、人の話もしっかり聞ける。

年齢を考えれば、体格は非常に恵まれていて、それをどう使うべきかも分かっている。さらに、ゴールの位置を正確に把握している。それはストライカーにとって極めて重要だ」

心強いスタートではあったが、その後の出場はスパルタ・プラハ戦での短いプレー1試合のみだった。そしてレバークーゼンは2025年夏、ステパノフを2部のニュルンベルクへ期限付き移籍させた。ミロスラフ・クローゼ監督の下で勢いに乗れず、その契約はシーズン途中で打ち切られ、冬の移籍市場で国境を越えてユトレヒトへ移ることになった。

エールディビジのこのクラブで、ほぼすぐに先発メンバーに抜てきされたが、10代のステパノフが初ゴールを決めるまでには数週間を要した。記念すべき初得点はAZ戦でのPK。このゴールでマン・オブ・ザ・マッチに選ばれただけでなく、5試合で4ゴールという流れのきっかけにもなった。

ユトレヒトはエールディビジのプレーオフを通じてカンファレンスリーグ出場にあと一歩まで迫り、ステパノフも準決勝で得点したが、決勝ではアヤックスにPK戦で敗れた。