アルテム・ステパノフ：エールディヴィジを席巻し、「ウクライナのアーリング・ハーランド」と呼ばれる10代ストライカー
アルテム・ステパノフのキャリアはまだ始まったばかりかもしれないが、すでに大きな激動に見舞われてきた。まだ15歳でシャフタール・ドネツクの下部組織で成長を遂げていたこのFWは、ロシアによる全面侵攻が始まる中、家族とともにウクライナの自宅から避難を余儀なくされた。
それから4年が過ぎた今も、安定はなお彼を遠ざけている。バイエルン・ミュンヘンへの移籍失敗を経て、ステパノフはバイエル・レバークーゼンで成功をつかみ、チャンピオンズリーグの試合でプロデビューも果たした。だが、彼が本当の意味でその存在を示したのはオランダである。低迷するユトレヒトで5試合連続得点を記録している。
長身で長髪、ゴールを量産するストライカーということで、アーリング・ハーランドと比較されるのは必然だったが、ステパノフは自らの道を切り開いている……
すべてが始まった場所
ウクライナ北西部の都市ルーツィクで生まれたステパノフのフットボール人生は、2007年の誕生直後からほとんど始まっていた。父ロマンは指導者であり、FWとして複数のウクライナのクラブでプレーした経験を持ち、その専門性を息子に注いだ。やがてアルテムは、ロマンがキャリアをスタートし終えたクラブであるヴォリン・ルーツィクのアカデミーに加わり、13歳でシャフタールへ移った。
しかし加入から2年後、ロシアの侵攻が始まると、父は家族をドイツへ移すことを選んだ。1カ月にわたるトライアルを経て、バイエルン・ミュンヘンはステパノフに契約を提示する見込みだったが、報道によれば「競技面以外の理由」により、その取引は破談となった。
その後、家族ぐるみの友人がステパノフ一家をバイエル・レバークーゼンに引き合わせ、2022年夏にアルテムは同クラブと契約した。すると、すぐさま際立った存在となった。U-17で23試合18得点を記録し、リーグ優勝に貢献すると、U-19へ昇格後も活躍を続けた。
大きな転機
ほぼすべてのリーグ戦で得点を重ね、UEFAユースリーグでも印象的なプレーを見せたことで、レバークーゼンのシャビ・アロンソ監督はステパノフをトップチームに引き上げた。ブンデスリーガでは出場機会がなかったものの、2024年11月のチャンピオンズリーグ、レッドブル・ザルツブルク戦の5-0の勝利で途中出場し、トップチームデビューを果たした。
「今はまるで夢のようだ」と、試合終了の笛の後に彼は語った。「ずっとチャンピオンズリーグでプレーしたいと思っていた。本当に、本当にうれしい」
緊張はしていたものの、ステパノフは次第に自信を深め、やがてベテランMFでキャプテンのグラニト・ジャカに指示を出すまでになった。「CKではどこに立つべきかを彼に伝えた。その後、いいポジションを取っているとも言った。僕が助けたんだ」と語っている。
ジャカもすでにこの若手を大いに気に入っており、こう話していた。「U19での彼のスタッツを見れば分かる。ドイツに来てまだそれほど長くはないが、とてもうまく順応しているし、ドイツ語も上手だ。それは彼にとって非常に重要なことだ。物事を理解できるからね。本当に地に足がついているし、人の話もしっかり聞ける。
年齢を考えれば、体格は非常に恵まれていて、それをどう使うべきかも分かっている。さらに、ゴールの位置を正確に把握している。それはストライカーにとって極めて重要だ」
心強いスタートではあったが、その後の出場はスパルタ・プラハ戦での短いプレー1試合のみだった。そしてレバークーゼンは2025年夏、ステパノフを2部のニュルンベルクへ期限付き移籍させた。ミロスラフ・クローゼ監督の下で勢いに乗れず、その契約はシーズン途中で打ち切られ、冬の移籍市場で国境を越えてユトレヒトへ移ることになった。
エールディビジのこのクラブで、ほぼすぐに先発メンバーに抜てきされたが、10代のステパノフが初ゴールを決めるまでには数週間を要した。記念すべき初得点はAZ戦でのPK。このゴールでマン・オブ・ザ・マッチに選ばれただけでなく、5試合で4ゴールという流れのきっかけにもなった。
ユトレヒトはエールディビジのプレーオフを通じてカンファレンスリーグ出場にあと一歩まで迫り、ステパノフも準決勝で得点したが、決勝ではアヤックスにPK戦で敗れた。
調子はどうだい？
4月、ユトレヒトとレバークーゼンは、2026-27シーズン終了までローン期間を延長することで合意した。この契約には、オランダのクラブが200万ユーロでステパノフを完全移籍で獲得できるオプションも含まれている。
「ここが本当に気に入っている。最近の試合でより多く得点できるようになってうれしい。ただ、これらのゴールはチームの功績が大きいと言わなければならない」とステパノフは語った。
新監督のアンソニー・コレイアも喜びをあらわにし、VoetbalPrimeurに対してこう話した。「素晴らしいことじゃないか？ 彼は素晴らしい選手で、素晴らしい人物だ。ここに残れば、私たちのために多くのゴールを決めると思う」
夏休みからの復帰後、この19歳は圧巻のパフォーマンスを見せている。ユトレヒトはエールディビジ7試合でわずか1勝しか挙げていないものの、その輝きは際立っている。AZ戦で見事なヘディングを決めてシーズンの幕を開けると、その翌週のスパルタ戦では3-3のスリリングな引き分けの中、ファーポストで滑り込んで得点。さらに王者PSV戦では、ボックス内に勢いよく走り込んで先制点を叩き込み、ユトレヒトに希望をもたらしたが、チームはその後1-6で敗れた。
ゴー・アヘッド・イーグルス戦でも有望さを見せていたが、チームが1-3とリードを許していた中でスタンドから物が投げ込まれ、試合は中断を余儀なくされた。数日後に無観客で再開されたこの試合で、ステパノフは90分にPKを決め、ユトレヒトの同点ゴールを挙げた。
エクセルシオール戦では、この19歳が5試合で驚異の5ゴール目を記録した。マーカーを振り切って低いクロスに押し込み、ユトレヒトが今季初勝利を挙げる試合で先制点を奪った。「本当に驚きはなかった」と、好調なスタートについてVoetbalPrimeurに語っている。「自分に何ができるか分かっているからね」
ステパノフが初めてウクライナ代表に招集されたのは当然の流れだったが、先週のフェイエノールト戦での敗戦の前半に足首を負傷し、辞退を余儀なくされた。
最大の強み
身長190.5センチのステパノフは、空中戦やフィジカル勝負で生来の強みを持つ大型ストライカーだが、単純な昔ながらのターゲットマンやゴール前のフィニッシャーではない。ユトレヒトが自陣からボールを前進させる必要がある場面では、ステパノフは圧力を和らげるために低い位置まで下がったり、ワイドに流れたりし、体を使ってボールを収めてから味方にはたく。優れたドリブル能力やスピードものぞかせ、DFを打ち破ってチームを押し上げることもできる。
ステパノフの多くの得点は、試合を読む力によるものだ。鋭い空間認識能力と、ボールがどこにこぼれるかを予測する力によって、ボックス内でシンプルに仕留めるためのポジションを取り、相手ペナルティーエリアで混乱を引き起こすことができる。
「彼はゴール前で賢く、危険な存在で、体の使い方もうまい」とユトレヒトのコレイア監督は語った。「その部分ではまだ大きく成長できる。だからこそ、彼は本当にトップストライカーになりつつある」
改善の余地がある
エールディビジでの活躍により、ステパノフがレバークーゼンの下部組織時代に示していた並外れたポテンシャルは裏付けられた。ただ、若きFWにとってはまだ早い段階であり、ユトレヒトで21試合10ゴールを記録しているとはいえ、依然として実力を証明し切ったとは言えない。
13試合で無得点に終わったニュルンベルクへのレンタル移籍は、難しい適応期間となった。そして、フィジカル面での優位性だけでは、特定の環境で成功するには必ずしも十分ではないことを改めて示した。よりレベルの高いリーグでは、ボールを持っていない局面でさらに力を注ぐ必要があり、技術面にもなお向上の余地がある。チームメートのダニ・デ・ウィットも「彼は自信を持ってボールをキープするが、時々ボールがかなり足元で跳ねてしまう」と指摘している。
DFマティス・ディデンは3月にこう表現していた。「彼は時々、まだ少し粗削りなダイヤモンドだが、間違いなくダイヤモンドだ。……本当に自分の良さを出せるようになってきている」
次の……アーリング・ハーランド？
最近のヘアカットで、もはや同じ髪型ではなくなったかもしれない。それでも、ステパノフがマンチェスター・シティの英雄ハーランドと比較されることは止まらない。ノルウェー人のゴールマシンよりわずかに背は低いが、フィジカルの迫力やパワーはそこまでではない。ステパノフは7歳若いとはいえ、同じ規模感と決定力を備えたストライカーに成長すると期待するのは現実的ではない。
一方で、ゴールへの嗅覚と賢いポジショニングは、そうした比較に一定の説得力を与えている。ウクライナU-21代表のディムトロ・ミハイレンコ監督は2年前、こう語っていた。「アルテムはハーランドのプレーをまねしているのだと思うし、ノルウェー人選手は彼の手本だ。ステパノフは体格、コーディネーション、スピードという点でアーリングによく似ているし、髪型までノルウェー人選手に似ている。アルテムは非常に才能があり、身体能力に恵まれ、技術も高く、攻撃のプレー理解もある」
ハーランドと同じように、ステパノフは人望も厚く、チームメートのディデンが『De Telegraaf』に語ったところによれば、「グループの道化役」としての評判も高めているという。「見た目もそれっぽい。彼の理容師の番号なんて必要ないよ！ すごくいいやつで、ユーモアのセンスも抜群だ。ウクライナ的なユーモアだね。少し口が悪くて、[スペイン人ウインガー]アンヘル・アラルコンと一緒に、2人が話せる限られた英語でしっかり存在感を示している。それだけでも面白い」
次に何が起こる？
ステパノフはフェイエノールト戦で負傷すると、ピッチ上で涙を流して崩れ落ちた。おそらくその時点で、ウクライナ代表デビューが延期されることをすでに悟っていたのだろう。「自分に何ができるかを見せたい」と、帰国への強い意欲を口にしていた新星にとって、あまりにも胸が張り裂けるような痛手だった。
招集について、本人は「自分がそこにいなければならないと分かっていた」と語った。「分かっている。自分がいるべき場所は分かっている。今の自分はとても良い仕事ができているし、それを続けていくのだから、代表にいなければならないと分かっている」
その姿勢、現在の状態、そして数多くの強みを踏まえれば、ステパノフの軌道は上昇する一方だ。フル代表での初キャップという夢は、ただ先送りになっただけである。いずれバイエル・レバークーゼンを栄光へ導くにせよ、あるいはエールディビジで輝き続けるにせよ、このストライカーの歩みは年齢を超えた成熟を育んできた。