アルゼンチンに自身の偉大さを納得させることが、いかにしてリオネル・メッシにとって最も厳しい戦いとなったのか
長きにわたってすべてのフットボール純粋主義者が恐れていた日が、ついにやって来た。21年にわたり、代表通算207試合出場、127得点というアルゼンチン代表記録を打ち立てたリオネル・メッシが、正式にアルゼンチン代表からの引退を表明した。
「魂が痛む決断だが、今がその時だと分かっている」と39歳のメッシは感情のこもった声明で述べた。「確かに言えるのは、自分は常にすべてを捧げてきたということだ。ここ数年、すべてを勝ち取った時だけでなく、その前からもそうだった。常に戦い、このユニフォームのためにすべてを捧げてきた。フットボールを通じて皆さんに喜びを届け、アルゼンチン人であることを誇りに思ってもらうために。忘れられない記憶と瞬間を胸に持って去る。チームメートとともに、夢見ていた瞬間を皆さんに届けられたことに満足し、誇りに思っている。愛している！ 私をアルゼンチン人にしてくれた神に感謝する」
またメッシは、この声明をアルゼンチンがスペインに敗れた2026年ワールドカップ決勝の2日後に書いたことも明かし、8月8日に父ホルヘが亡くなったことで「以前にも増して確信が強まった」と語った。ホルヘの死後、メッシは「この先それほど長く」プレーを続けることに「深刻な疑問」があったと認めており、予想外のニュースではない。それでも衝撃は大きい。
これで、まさに唯一無二の代表キャリアが幕を閉じる。メッシは2022年にアルゼンチンをワールドカップ優勝へ導き、さらに2021年と2024年にはコパ・アメリカ連覇を達成。その過程でディエゴ・マラドーナの遺産にも応えてみせた。バルセロナで見せた人間離れした活躍によって、10年代に入る前から史上最高のフットボーラーと考える人が大半だったが、その後は神聖なアルゼンチン代表のユニフォームをまとって見せた圧倒的なパフォーマンスによって、最も手厳しい批判者たちさえも納得させた。
不可解なことに、そのかなり大きな部分は彼自身の母国からのものだった。アルゼンチンのファンがメッシに完全に心を開いたのは、彼がベテランの年齢に差しかかってからであり、さらに言えば、もっと早い段階での引退寸前にまで追い込んだことさえあった。最終的に両者の関係は共生的なものとなったが、メッシが常にそうであった比類なき天才だと最後まで認めるのが遅かったのは、ほかでもないアルゼンチンの熱狂的なサポーターたちだった。
バルセロナ戦に向けて
メッシは2005年、初々しい18歳としてハンガリーとの親善試合で代表デビューを果たしたが、途中出場直後に不用意に腕が相手に当たり、著名な退場劇を演じた。異例のつまずきではあったが、それでメッシの頂点への上昇が止まることはなかった。翌年のドイツ・ワールドカップでは、アルゼンチン代表として出場し、得点も挙げた最年少選手となった。2007年のコパ・アメリカでは、アルゼンチンの決勝進出に貢献し、大会最優秀若手選手賞を受賞したが、チームは宿敵ブラジルに0-3で敗れた。
その後、アルゼンチンで初めて成功を味わったのが、2008年の北京オリンピックだった。ただし、出場に至るまでには長い紆余曲折があった。大会日程がバルセロナのチャンピオンズリーグ予選と重なり、クラブとアルゼンチンサッカー協会（AFA）の間に緊張が生じたためだ。その緊張がようやく和らいだのは、カンプ・ノウの新指揮官、ペップ・グアルディオラの介入があってからだった。
「僕に対するペップの対応は驚異的だった。誰も代表と一緒にオリンピックへ行くことを望んでいなかったけど、僕は行きたかった。許可をくれたのは彼だった」とメッシは語った。「イタリアでプレシーズンをしていた時のことを覚えている。フィオレンティーナとの親善試合の後、彼が僕をつかまえて、『行きたいんだろう？』と言った。僕は『はい』と答えた」
メッシの祖国への情熱は初戦から明らかだった。コートジボワールに2-1で勝利した一戦では、フアン・ロマン・リケルメのロングボールに反応し、マーカーを振り切ってから冷静に流し込み、見事なゴールを決めた。さらに準々決勝のオランダ戦でも魔法のような瞬間を生み出す。緩いパスをインターセプトすると、2人のDFとオランダのGKを置き去りにし、至近距離から落ち着いて決めた。
アルゼンチンは最終的にこの一戦を延長戦の末に2-1で制し、前年のコパ敗戦に対する甘美なリベンジとして、準決勝ではブラジルに3-0で勝利。伏兵ナイジェリアとの決勝へ駒を進めた。ここでもメッシは決定的な仕事を果たした。中盤で巧みに反転してからアンヘル・ディ・マリアをゴール前へ抜け出させると、元レアル・マドリーの男が見事なループシュートで仕留めた。この一撃が、アルゼンチンに金メダルをもたらすのに十分だった。
メッシはこの大会を鮮やかに彩り、バルサで給料を支払う側の意向に逆らってでも大会で主役を担う道を選んだことに、アルゼンチン国民は深い感謝を示した。当時、南米のその国では、メッシがマラドーナの決定的な後継者になるという確信が広く共有されていた。しかし、その構図はその後の8年間で劇的に変わっていった。
マラドーナ体制下での失敗
その年の11月、メッシとマラドーナは選手と監督として関わることになった。AFAは、メッシがバルセロナで見せる独善的だと受け取られた姿勢を公然と批判してからわずか2カ月後、カルロス・ビラルドの辞任を受け、1986年ワールドカップの英雄に代表チームの再建を託した。
マラドーナは「メッシは時にメッシのためにプレーする。自分があまりに優れていると感じるあまり、仲間のことを忘れてしまう」と語った。メッシはその後、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで関係修復を図り、「あれはその場の勢いで言われたことだった」と主張し、マラドーナから「評価されている」と感じていると強調した。だが、手遅れだった。マラドーナは、メッシのメンタリティーに対する疑念の種をアルゼンチンサポーターの心に植え付けてしまった。
翌年3月、リケルメは引退後に背番号10をメッシへ託し、マラドーナは2010年ワールドカップに向けて、その年の後半に8度のバロンドール受賞の最初の1回を手にすることになるバルセロナのスーパースターを中心にアルゼンチンを築き上げた。大会が南米で開幕した時、メッシはバルサで47ゴールを記録したシーズンを終え、自信に満ちた若き全盛期にあったが、運には見放された。
アルゼンチンはグループステージを全勝で突破し、7得点1失点を記録。決勝トーナメント1回戦ではメキシコを3-1で下し、メッシは偽9番の役割であらゆるプレーの中心にいた。1試合平均6回の成功ドリブルを記録し、ゴンサロ・イグアインとカルロス・テベスに絶えずワールドクラスの配球を供給。特にギリシャ戦の2-0勝利では圧巻のパフォーマンスを見せ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。この試合では、アルゼンチンで初めてキャプテンマークも巻いている。
しかし、マラドーナのゲームプランにあった明白な欠陥は、準々決勝でドイツによって暴かれた。ドイツが中盤の主導権争いを完全に制する中、メッシは低い位置に封じ込められ、厳しくマークされて試合から消され、アルゼンチンは屈辱的な4-0の敗戦でまったく歯が立たなかった。
マラドーナは不可解にもニコラス・オタメンディを右サイドバックで起用し、ルーカス・ポドルスキとトーマス・ミュラーは予想どおりそのスピード不足を突いた。一方、ハビエル・マスチェラーノはアルゼンチン唯一の守備的MFとしてピッチの幅全体をカバーしなければならなかった。これは、マラドーナの監督経験がほとんど存在しないに等しいことを白日の下にさらす惨事となり、AFAはチーム敗退後、愛された元アタッカーとの別れを決断した。
それでも、16回のチャンスを創出し、29本のシュートを放ち、4度も枠を叩きながら、アルゼンチン失敗の責任を最も重く負わされたのはメッシだった。得点できなかったことで、一部のファンは彼を格好の標的とみなし、『エル・カタラン』と呼ぶにまで至った。これは、彼の忠誠心がアルゼンチンではなくバルセロナに向いていることを示唆するものであり、さらに試合前に国歌を歌わないことを、代表での無関心さの証拠として持ち出したのである。そうしたすべては著しく不公平だったが、状況は悪化する一方だった。
本拠地で「粉砕」された
メッシは2011年のコパ・アメリカでも1点も記録できなかった。新指揮官セルヒオ・バティスタの下、大会ホスト国アルゼンチンは立ち上がりから精彩を欠き、まずボリビアと1-1で引き分けるのに苦しむと、続くコロンビア戦もスコアレスドローに終わった。サンタフェのエスタニスラオ・ロペス・スタジアムで行われた後者の一戦後、メッシとチームメートたちはピッチを後にする際にブーイングを浴びた。
象徴的だったのは、キックオフ前のことだ。スタジアムアナウンサーはアルゼンチン代表の選手紹介をこう締めくくった。「背番号10、世界最高の選手、リオネル・メッシ。そして背番号11、人民の選手、カルロス・テベス」。メッシがどれだけ才能にあふれていても、まだ自国民の受け入れを勝ち取ってはいなかった。
ラ・マシア育ちのメッシは、グループ最終戦のコスタリカ戦でアルゼンチンの3-0勝利を演出し、2アシストを記録したが、それもすぐに忘れ去られた。バティスタ率いるチームは準々決勝でウルグアイと延長戦の末に1-1で引き分け、PK戦の末に4-5で敗退した。メッシは素晴らしいクロスでイグアインの同点弾をお膳立てし、PK戦でも自ら成功させるなど全力を尽くしたが、アルゼンチン全体のもろさを覆い隠すことはできなかった。
この時、母国ではもはや完全な危機と受け止められ、またしてもメッシが最大のスケープゴートとなった。負傷のため大会を欠場していた元アルゼンチン代表でヘタフェのGKオスカル・ウスタリが、チームを励ますためにエセイサのトレーニング施設を訪れた後に明かしたように、それはメッシに大きな精神的負担を与えていた。
「あんな彼は見たことがなかった。打ちのめされていた」と、ウスタリは『ムンド・デポルティーボ』に語った。「メッシを疑問視するなんて言語道断だ。物事がうまくいくことも、いかないこともある。でも言えるのは、代表で起きていたことのせいで、彼が赤ん坊のように泣いているのを私は見たということだ」
「大きな怒り」
アレハンドロ・サベージャはコパ・アメリカ直後に監督に就任し、メッシをアルゼンチンの新たな恒久的キャプテンに指名して、すぐさま大きな後押しを与えた。バルセロナのレジェンドは主将として最初の25試合で23ゴールを記録。2012年には12得点を挙げ、アルゼンチン代表で1暦年の最多得点記録であるガブリエル・バティストゥータの数字に並んだ。中でもハイライトとなったのは、ブラジルとの親善試合で4-3の勝利を収めた一戦で達成した圧巻のハットトリックだった。
サベージャはメッシをワイドの位置から、イグアインとセルヒオ・アグエロの後方でプレーする「フリーロール」のプレーメーカーへと移した。これにより、メッシは思うままに攻撃を組み立て、フィニッシュにも絡めるようになった。同時に、アルゼンチンがブラジルでの2014年ワールドカップに向けて侮れない力を持つチームとなる、アグレッシブなカウンターアタックのシステムも導入した。
メッシは大会で鬼気迫るスタートを切り、アルゼンチンのグループステージ6得点のうち4得点を記録。さらに決勝トーナメント1回戦のスイス戦では、延長戦でのディ・マリアの決勝点をアシストした。ベルギー戦とオランダ戦の勝利でもキーマンとなり、アルゼンチンは1990年以来初のワールドカップ決勝へ進出したが、ヨアヒム・レーブ率いるドイツの前に力尽きた。
ドイツはマリオ・ゲッツェの延長戦での決勝ゴールによってトロフィーを手にし、メッシは打ちひしがれた。大会最優秀選手としてゴールデンボールを受賞したことがせめてもの慰めとなったが、ノックアウトステージで得点がなかったこともあり、この選出は支持を集めなかった。マラドーナ本人でさえ、その決定に疑問を投げかけたほどだった。
「誰かが勝つべきではなかったものを、何らかのマーケティング計画のせいで勝ってしまうのは正しくない」と彼は語った。これは事実に合致しない、度を越した非難だった。ミュラー、ハメス・ロドリゲス、アリエン・ロッベンの誰が受賞してもふさわしかっただろうが、メッシ は 息をのむような創造性でアルゼンチンをけん引しており、受賞に値する勝者だった。
あまりにも多くの焦点が、決勝での精彩を欠いた出来と、後半立ち上がりに訪れた決定機を仕留められなかったことに当てられた。メッシは悲嘆に暮れ、『ディアリオAS』にこう語っている。「今は何も気にしていない。国民すべてのために、アルゼンチンをワールドカップ優勝に導きたかった。僕たちは決勝まで進んだ。一方で、ほかのアルゼンチンの選手たちは準々決勝を突破できなかった。だが、この試合に勝てなかったことに失望している。怒りは大きい」
限界点
メッシはクラブレベルで見事な形で巻き返し、バルセロナで2度目となるラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイの3冠を達成した。ルイス・スアレス、ネイマールとともに止めようのない3トップの一角を担い、全公式戦でゴールとアシストを合わせて86を記録。当時のバルサ指揮官ルイス・エンリケに「別次元から来た」と言わしめた。
だが、この驚異的な実績によって、メッシは2015年のコパ・アメリカで批判の的になりやすい立場にも置かれていた。彼はアルゼンチンを再び決勝へ導いたが、チリが歴史に残る番狂わせを起こし、PK戦の末に優勝。メッシは再び大会最優秀選手に選ばれたものの、6試合でわずか1得点に終わった。
そこに再び追い打ちをかけたのがマラドーナだった。「批判を浴びるのは当然だし、説明は簡単だ」と、彼は『Ole』に語った。「世界最高の選手がいて、レアル・ソシエダ相手に4ゴール決めるのに、ここへ来るとボールにも触れない。そうなると、自分にこう言うしかない。『くそっ、お前はアルゼンチン人なのか、それともスウェーデン人なのか？』とね」
メッシは実の祖父アントニオ・クッチッティーニからも批判され、『Radio Casilda』にこう語られた。「少しは彼らしさがあった。だが最後の3試合はひどかった。怠けていた」。当時ヘラルド・“タタ”・マルティーノ率いるアルゼンチンには、ほぼ即座に雪辱の機会が訪れた。というのも、CONMEBOLの100周年と1916年の大会創設を記念し、コパ・アメリカが通常の4年周期の例外として翌年に再び開催されたからだ。
もっとも、マラドーナは違う結末を期待する側ではなかった。「彼は本当にいい人間だ。だが個性がない」と、チリでの開幕を数日前に控えた時点でマラドーナは語っていた。「リーダーになるためのキャラクターが欠けている」。長年のアイドルからまたしても不必要に手厳しい言葉を浴びせられながらも、アルゼンチンは最初の5試合を全勝し、3年で3度目の決勝進出を果たした。その中には準決勝でのアメリカ代表相手の4-0圧勝も含まれ、メッシは30ヤードの驚異的なFKを決めて、自国代表の歴代最多得点者となった。
それはメッシがその大会で記録した5ゴールのうちの1つだったが、マルティーノ率いるチームは大一番で、今度もまた大会ホスト国チリに屈することになる。2015年と同じく、アルゼンチンとチリは120分を終えて0-0で引き分け、チリ代表がPK戦を制した。ただ今回は、PK戦のアルゼンチン1人目のキッカーだったメッシが失敗し、ボールを大きくクロスバーの上へ蹴り上げてしまった。
主将は試合終了の笛とともに抑えきれずに泣き崩れ、その姿は見ていてつらいものだった。彼は限界に達しており、その後には世界を揺るがす発表が続いた。「僕にとって代表は終わった。やれることはすべてやった。チャンピオンになれないのはつらい」と、メッシは集まった記者団に語った。「これがみんなにとって一番いいと思う」
全国的なキャンペーン
だが、その後にはさらに予想外の出来事が起きた。続く6週間の間に、メッシのいない現実がアルゼンチン国民に重くのしかかっていった。
アルゼンチンはスーパースターをずらりと揃えたチームではなかった。アグエロとディ・マリアを除けば、チームには華やかさが欠けており、そこからメッシが抜けることは暗い未来を想起させた。
彼の発表はまた、アルゼンチンがいかに短期間で多くを成し遂げていたかを改めて浮き彫りにした。チームは3度目のワールドカップ制覇にあと一歩まで迫り、コパ・アメリカでも2大会連続で決勝に進出。2015年と2016年には長い期間にわたってFIFAランキングの首位に立っていた。1978年から1990年にかけての黄金期を取り戻す寸前まで来ており、その高みへとチームを導いたのがメッシだった。
不安が高まる中、メッシの心変わりを促す全国的な運動が始まった。当時のアルゼンチン大統領マウリシオ・マクリは自らメッシに電話をかけた。ブエノスアイレス市長は、市内にバルセロナFWの像を設置。地下鉄網や街路にあるデジタル交通標識の表示は「No te vayas, Lio（行かないで、レオ）」というメッセージに बदलえられた。何千人ものファンが土砂降りの雨の中、市内のオベリスコ記念碑に集まり、メッシの復帰を求めて声を上げた。
この運動は国全体をひとつにした。メッシはまた、リーベル・プレートの15歳のアカデミー有望株、エンソ・フェルナンデスから手紙も受け取っている。その若者は後にメッシの物語における重要な一員となるが、この時は再考を懇願するとともに、メッシの肩にのしかかっていた「ばかげた」期待に対する怒りもぶちまけた。
フェルナンデスの言う通りだった。メッシは、その献身と驚異的な安定感を認めようとしない人々からも軽んじられ、打ちのめされていた。8月にはエドガルド・バウサがマルティーノの後任監督に就任し、メッシと直接会うためにバルセロナへ飛んだ。そして、代表チームの象徴であり続けてほしいこと、アルゼンチンでの次の章はもっと明るいものになり得ることを明確に伝えた。
すぐの復帰はない
結局のところ、バウサはそこまで強く説得する必要はなかった。というのも、メッシ自身が考え直し始めていたからだ。面会後に引退を撤回したメッシは、『La Nacion』を通じて発表した声明でこう述べた。「アルゼンチンのサッカー界には多くの問題がある。そこに新たな問題を加えるつもりはない。害を与えたいわけではないし、私はいつだってその逆のこと、つまりできる限り助けようとしてきた。
「アルゼンチンのサッカー界では多くのことを正さなければならない。ただ、私は外から批判するのではなく、中に入ってそれをやりたい。最後の決勝の日にはいろいろなことが頭をよぎり、本気で去ることを考えた。でも、私はこの国とこのユニフォームをあまりにも愛している。アルゼンチンでのプレー継続を望んでくれたすべての人たちに感謝しているし、近いうちに彼らに喜べる何かを届けられればと思う」
メッシはついに、アルゼンチンのファンから常に受けるに値した愛情を感じた。ただ、その“再臨”が彼らの切望していた成功をすぐにもたらしたわけではない。バウサはワールドカップ予選8試合でわずか3勝しか挙げられず、2017年4月に解任された。後任としてホルヘ・サンパオリが立て直しを図ったが、チームには依然として明確なアイデンティティーが欠けており、エクアドル戦でのメッシの奇跡的な活躍がなければ、ロシアW杯出場を逃していたかもしれない。ロサリオ出身のメッシは、緊迫した3-1の勝利で3得点すべてを決めた。
マラドーナとの比較もまた、メッシにつきまとい続けた。2018年ワールドカップを前に、元アルゼンチン代表FWガブリエル・バティストゥータは、なぜ自分がメッシを同じ敬意をもって見ることはないのかを説明した。『Corriere dello Sport』に対し、こう語っている。「ディエゴは史上最高だった。彼はサッカーだけでなく、多くの面でアルゼンチン人を体現している。カリスマがある。まれな才能と創造性もある。メッシは、技術的には同じかそれ以上だとしても、マラドーナほどのカリスマはない。ディエゴはスタジアム全体に命を吹き込むことができた」
アルゼンチンはロシアで衝撃的なほど低調だった。アイスランドと1-1で引き分け、クロアチアに0-3で惨敗しながらも、グループステージを辛うじて突破。しかしラウンド16ではフランスに3-4で敗れた。メッシはフランス戦で2アシストを記録し、大会唯一の勝利となったナイジェリア戦では見事なゴールも決めたが、全体的には本来の姿とは程遠く見えた。元代表のチームメート、パブロ・サバレタは『BBC Sport』にこう語っている。「このワールドカップでレオがあれほどストレスを抱え、不幸せそうに見えたのは本当に心配だった。彼は友人だし、本当に気の毒に思った。あんな彼を見るのはとても珍しいことだが、それは彼の頭の中で何が起きていたかを示すサインだった。人々があまりにも多くを期待するから、彼にはとてつもないプレッシャーがかかっている」
変革が始まる
当然ながら、マラドーナもメッシのアルゼンチンでの歩みにおける、またしてももどかしい新章について言及せざるを得なかった。彼はその年の10月、Fox Sportsに対してこう語っている。「もうこれ以上、メッシを神格化すべきではない。バルセロナでプレーしている時の彼はメッシだ。あのシャツを着ている時のメッシはメッシだが、アルゼンチンでは別のメッシになる。素晴らしい選手だが、リーダーではない。試合前に20回もトイレに行く男をリーダーにしようとしても無駄だ」
マラドーナはその数日後に発言を撤回し、再びメッシを「世界最高」と呼んだ上で、「リオネルとの友情は、お前たち［記者］が何を書こうと、それよりはるかに大きい」と主張したが、これは弱々しい謝罪の試みにすぎなかった。アルゼンチンの『ゴールデンボーイ』は2020年に死去し、結果的に自身の最初の言葉を撤回させられることはなかった。だが、メッシが彼の誤りを証明した。
サンパオリは2018年ワールドカップ後、ロッカールームでの反乱報道のさなかに無残な形で解任され、その後任にはアシスタントだったリオネル・スカローニが、当初は暫定的な形で就任した。スカローニの任命には反発もあった。彼にはそれまで監督経験がなく、チームには文字どおり強い刺激が必要だと考えられていたからだ。
だが、スカローニは間もなく懐疑論者たちを黙らせ、選手たちと深い信頼関係を築き上げ、それが前例のない変貌につながった。メッシの重要性を十分に理解していた彼は、メッシのためにさらに時間を割き、就任直後にアルゼンチン主将へ電話をかけて自身のプランを説明した。しかも、元リーベルとバレンシアのMFパブロ・アイマールがメッシの少年時代の憧れだったことを分かっていたため、巧みにその電話にアイマールも加えた。
これまでの監督たちは、メッシにアルゼンチンのためにすべてをやることを求めているように見えたが、スカローニは彼がエネルギーを温存できる枠組みを作り上げた。高強度のプレッシングではなくコンパクトなミドルブロックを採用し、相手に応じてシステムも変更した。
その柔軟なアプローチによって、アルゼンチンは真のチームへと変わった。スカローニは最初の大会となった2019年のコパ・アメリカで頂点には届かなかったが、アルゼンチンは3位で大会を終え、AFAが秋に彼へ正式契約を与えるのを納得させるには十分すぎるほどの好材料があった。
メンタルブロックを打ち破る
メッシにとって、すべてが変わったのは2021年にブラジルで開催されたコパ・アメリカだった。アルゼンチンは28年ぶりの主要タイトル獲得へと突き進み、メッシは4得点で大会得点王タイとなり、さらにどの選手よりも多い5アシストを記録した。ブラジルの一員として魅惑的な決勝でのパフォーマンスを見せながらも敗戦側に回る不運に見舞われたネイマールとともに、大会最優秀選手賞も分け合った。
これはメッシ、そしてアルゼンチン代表全体が心理的な壁を打ち破った瞬間だった。「これまで何度も手が届かなかった夢を成し遂げたことで、心の平穏を得られた」と、後のESPNのインタビューで彼は語っている。「まるで夢のようで、最高の瞬間だった。
メッシはまた、それまでのアルゼンチン代表でのキャリアにつきまとっていた外野の雑音についても率直に語った。「メディアの一部は僕たちを失敗者のように扱い、『僕たちはそのユニフォームを着る［責任］を感じていない』、『代表にいるべきではない』と言っていた」と彼は話した。
「僕たちも以前から王者になろうとしていたし、誰よりもそれを望んでいた。ワールドカップやコパ・アメリカで優勝するのはとても難しい。当時、彼らは僕たちがやってきたことを評価せず、目標を達成できなかったという事実だけを強調していた。大事なのは、自分がすべてを出し切ったと満足できることだ。幸運なことに、最後の一度［決勝］は違った」
アルゼンチンはその勢いのまま、余裕を持ったワールドカップ予選を戦い、5試合を残してカタール2022出場を決めた。さらにウェンブリーで行われたフィナリッシマ ではEURO2020王者イタリアを粉砕し、メッシとディ・マリアはともに躍動した。
驚異の36試合無敗はワールドカップ初戦でのサウジアラビア戦、衝撃的な1-2の敗戦で途切れた。それでも、この新たに進化したアルゼンチンは逆境に対処するだけの力を備えており、さらに重要だったのは、批判に回るのではなく国全体が彼らを後押ししたことだ。その後に起きたことが、メッシと彼を支えた面々を不滅の存在へと変えた。
マラドーナの影から踏み出す
34歳となったメッシは、かつてのようにハードワークをこなすことはもはやできなかった。しかし、それで問題はなかった。なぜなら、ロドリゴ・デ・パウル、アレクシス・マック・アリスター、エンソ・フェルナンデスらが中盤での運動量を倍増させ、ここぞという場面でメッシが爆発できるようにしていたからだ。
そうした瞬間のメッシは、まさに誰にも止められなかった。メキシコ戦でのミドルシュートによる決勝点、オランダ戦とクロアチア戦での世紀のアシスト候補とも言えるプレーまで、サウジアラビア戦の敗戦後にアルゼンチンが戦った5試合すべてで、ファンに圧巻のマスタークラスを披露した。ただ、最高のパフォーマンスは決勝で取っておいた。フランスとの延長戦の末の3-3の激闘で2得点を挙げ、その後のPK戦でも貴重な1本を成功。アルゼンチンはこのPK戦を4-2で制した。
メッシは10ゴール関与の見事な報いとして2度目のゴールデンボールを受賞し、GOAT論争にも完全な決着をつけた。彼はフットボールを完成させた。
コパ・アメリカで見られた彼の振る舞いの明らかな変化は、カタールでも続いていた。それまで閉鎖的だったメッシは、より社交的なチームメートとなり、アルゼンチンの大一番の前には印象的なモチベーターにもなった。ロッカールームの仲間たちは彼を崇拝し、その名の下で戦うことをいとわなかった。
この新たな「世界を敵に回しても自分たちがいる」という精神は、スタンドにも広がった。もはやメッシの感情的なコミットメントや戦う意思を疑う理由はなかった。絶頂期を知る多くの人々にとって、マラドーナはいまもなおアルゼンチンにとって唯一無二の「神」であり続けているが、メッシはついにその影から完全に抜け出した。
2024年にチームがコパ・アメリカ連覇を達成し、この夏のワールドカップ決勝までスリリングな快進撃を見せたことで、アルゼンチンが最も愛する英雄の一人としての彼の地位はさらに高まった。メッシは北米で39歳を迎えたが、それでも8得点4アシストを記録し、最終的な受賞者ロドリにではなく、彼に3度目のゴールデンボールが与えられるべきだった。
アルゼンチンはスペインとの決勝に1-0で敗れ、ひどいアンチフットボールを見せて自らの名を汚した。メッシも試合に入り込めなかった。国際舞台から去るには悲しい幕切れだったが、準決勝のイングランド戦で相手を切り裂いた姿、アルジェリア戦でのハットトリック、そしてエジプト戦での特別な一撃の記憶は、はるかに長く残り続けるはずだ。
「これからは、僕も君たちの一員になる」
自身の偉大さをアルゼンチンのサポーターに納得させることは、メッシにとって最も困難な戦いだった。だが、そこへ至るまでの歩み、そして最後に彼らとの間に築いた無条件の絆は、これまで獲得してきたどのタイトルにも劣らない満足感を彼にもたらしたはずだ。
「この20年間のすべての愛情に感謝する」と、メッシは引退メッセージで付け加えた。「ピッチからみんなの声を聞けなくなるのが本当に寂しい。これからは僕もいつまでも君たちの一人として、外から声援を送り、応援していく」 彼はいつまでも彼らの一人であり続ける。
現代の象徴的人物を失う現実を国全体が受け止めるなか、アルゼンチンではこれから喪に服す時期が訪れる。その不在は老若を問わず影響を及ぼすだろう。『The Guardian』が報じたように、86歳のあるアルゼンチンサポーターはとりわけ胸を打つ反応を寄せている。「あなたは私の人生における最高の喜びを与えてくれた。私が死ぬその日まで、あなたは私の心の中にいる」
アルゼンチン代表のファンは今後、メッシがインテル・マイアミでMLSでの現役生活を全うしていくなか、遠くから見守る最大の崇拝者となる。この関係が変化していく様子を見るのは実に興味深く、アルゼンチン代表のユニフォームをまとったメッシの比類なき魔法のようなプレーをこれほど長く目撃できたことは特権だった。
「本当にすべてをありがとう」と、レアンドロ・パレデスはメッシの発表に返信する形で述べた。「あなたは史上最高であり、これからもずっとそうだ」 とりわけアルゼンチンでは、世界のどこを探しても、この思いに同調しない人を見つけるのは極めて難しいだろう。