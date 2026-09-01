長きにわたってすべてのフットボール純粋主義者が恐れていた日が、ついにやって来た。21年にわたり、代表通算207試合出場、127得点というアルゼンチン代表記録を打ち立てたリオネル・メッシが、正式にアルゼンチン代表からの引退を表明した。

「魂が痛む決断だが、今がその時だと分かっている」と39歳のメッシは感情のこもった声明で述べた。「確かに言えるのは、自分は常にすべてを捧げてきたということだ。ここ数年、すべてを勝ち取った時だけでなく、その前からもそうだった。常に戦い、このユニフォームのためにすべてを捧げてきた。フットボールを通じて皆さんに喜びを届け、アルゼンチン人であることを誇りに思ってもらうために。忘れられない記憶と瞬間を胸に持って去る。チームメートとともに、夢見ていた瞬間を皆さんに届けられたことに満足し、誇りに思っている。愛している！ 私をアルゼンチン人にしてくれた神に感謝する」

またメッシは、この声明をアルゼンチンがスペインに敗れた2026年ワールドカップ決勝の2日後に書いたことも明かし、8月8日に父ホルヘが亡くなったことで「以前にも増して確信が強まった」と語った。ホルヘの死後、メッシは「この先それほど長く」プレーを続けることに「深刻な疑問」があったと認めており、予想外のニュースではない。それでも衝撃は大きい。

これで、まさに唯一無二の代表キャリアが幕を閉じる。メッシは2022年にアルゼンチンをワールドカップ優勝へ導き、さらに2021年と2024年にはコパ・アメリカ連覇を達成。その過程でディエゴ・マラドーナの遺産にも応えてみせた。バルセロナで見せた人間離れした活躍によって、10年代に入る前から史上最高のフットボーラーと考える人が大半だったが、その後は神聖なアルゼンチン代表のユニフォームをまとって見せた圧倒的なパフォーマンスによって、最も手厳しい批判者たちさえも納得させた。

不可解なことに、そのかなり大きな部分は彼自身の母国からのものだった。アルゼンチンのファンがメッシに完全に心を開いたのは、彼がベテランの年齢に差しかかってからであり、さらに言えば、もっと早い段階での引退寸前にまで追い込んだことさえあった。最終的に両者の関係は共生的なものとなったが、メッシが常にそうであった比類なき天才だと最後まで認めるのが遅かったのは、ほかでもないアルゼンチンの熱狂的なサポーターたちだった。