アリエン・ロッベンの復活劇。大一番に弱いとされたバイエルン・ミュンヘンの危険なウインガーは、いかにしてチャンピオンズリーグ決勝の英雄となったのか
イケル・カシージャスに向かってゴール前へ突進していったアリエン・ロッベンは、ワールドカップのトロフィーが唇に触れる感覚をほとんど味わっていた。見出しも思い描いていた。決勝を制するゴールを決めた自分が、あの有名な黄金のトロフィーにキスする象徴的な写真を。オランダ代表FWに必要だったのは、1対1の勝負でスペイン代表GKを破ることだけだった。
しかし、できなかった。
その2年後、地元ミュンヘンで、延長戦でチャンピオンズリーグ決勝を決める舞台が整った。必要だったのは、チェルシーのGKペトル・チェフ相手にPKを突き刺すことだけだった。
しかし、できなかった。
2013年5月までには、評価は満場一致のように感じられた。ロッベンは大一番に弱い究極の“ボトラー”だ、と。
3年間で3度の決勝に臨み、1度も勝てなかった。
だからこそ、2013年のウェンブリーでの決勝で89分、ボルシア・ドルトムントのボックス内で素早く入ってボールを奪った時、それは彼のキャリアにおける真の試練だった。またしても勝負どころで失敗するのか。
しなかった。
このオランダ人はネヴェン・スボティッチとマッツ・フンメルスの間に割って入り、GKロマン・ヴァイデンフェラーへ向かって滑るように前進すると、繊細なタッチでボールをその脇へ流し込んだ。
バイエルンは欧州王者となり、ロッベンはスポーツにおける究極の名誉回復の物語を完結させた。
ロッベン、初の大きな悲劇を味わう
大一番に弱いという評判がつく前、ロッベンはサッカー界でも屈指の破壊力を誇るアタッカーの一人だった。
プレーは読みやすい。それでも止められない。オランダ人ウインガーはサイドを駆け上がり、中へ切れ込んで左足で見事なカーブシュートを決め、SBを恐怖に陥れた。
チャンピオンズリーグの名勝負ではマンチェスター・ユナイテッド、バルセロナ、ボルシア・ドルトムントといった強豪を相手に結果を残し、PSV、チェルシー、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘンでは国内タイトルも手にした。
そして2010年、マリオ・ゴメス、トーマス・ミュラー、フランク・リベリー、バスティアン・シュバインシュタイガーらを擁するバイエルン・ミュンヘンとともに、ロッベンが欧州を制する時が来たかに思われた。
ルイス・ファン・ハール監督の下、チームは力強さを見せていた。バイエルンは2009-10シーズンにリーグ戦とカップ戦を制したが、チャンピオンズリーグでは出足の遅れを挽回しなければならなかった。決勝トーナメント1回戦でフィオレンティーナを突破できたのも、ロッベンのおかげだった。
第1戦はロッベンのPK弾もあってバイエルンが2-1で勝利したが、イタリアでの第2戦では最終的に1-3と追い込まれた。65分、ロッベンはフィオレンティーナ陣内の中央でボールを持つと、キャリアでも屈指の美しいゴールを決めた。2試合合計4-4となり、バイエルンはアウェーゴール差で勝ち上がった。
次のラウンドでも似たような展開が続いた。今度はマンチェスター・ユナイテッドが、第1戦を欠場させることになった負傷に救われた形だった。この試合はバイエルンが2-1で勝利したが、オールド・トラフォードでの一戦ではまたしてもバイエルンが1-3とビハインドを負った。ロッベンはリベリーのCKに合わせると、自身も驚いたかのように歓喜するほど精密なシュートを突き刺した。再びバイエルンはアウェーゴール差で突破した。準決勝でも、ロッベンは衝動的なロングシュートでファンを驚かせ、リヨンGKウーゴ・ロリスに何もさせず、1-0の勝利をもたらした。
ロッベンはほとんど一人で試合を決めていた。
だが、サンティアゴ・ベルナベウで行われたジョゼ・モウリーニョ率いるインテル戦では苦しんだ。バイエルンはイビツァ・オリッチとトーマス・ミュラーの2トップを採用し、フランク・リベリーは出場停止だった。ドイツ王者は精彩を欠き、ロッベンも2-0の敗戦で無力だった。
その夏、彼はもうひとつの人生を決定づける瞬間を経験することになる。
最大の舞台での失敗
度重なるハムストリングの負傷により、当時すでに「ガラスの男」として知られていたロッベンは、コンディションの問題でワールドカップでの出場が遅れた。それでも、オランダの決勝進出の道のりで再び欠かせない存在となった。
決勝トーナメント1回戦のスロバキア戦で接戦を制した試合では先制点を挙げ、準々決勝のブラジル戦での2-1の勝利では重要なゴールをアシスト。さらに準決勝のウルグアイ戦では、結果的に決勝点となるヘディング弾も決めた。
オランダのメディアはこれを「カシージャスのつま先」と呼んだ。それだけで十分だった。オランダの夢を打ち砕き、やがてアリエン・ロッベンにつきまとうことになる評価の種をまくには。
ヨハネスブルクで行われた決勝は、ベルト・ファン・マルワイク率いるオランダとビセンテ・デル・ボスケ率いるスペインによる、物議を醸す一戦だった。120分間でオランダの9選手がイエローカードを受けた。ナイジェル・デ・ヨングのスパイクがシャビ・アロンソの胸に入った場面は、多くの人の記憶にオランダのスタイルを象徴するものとして残っている。しかし、決定的な瞬間は後半開始からしばらくして訪れた、ロッベンとカシージャスの場面だった。
スナイデルの素早い中央へのパスで、ロッベンはスペイン守備陣の背後へ抜け出した。彼は仕掛けるタイミングを慎重に見極めていた。おそらく慎重すぎた。左足に持ち替えて流し込もうとしたまさにその時、カシージャスが足を投げ出し、ボールをコーナーへ逃れさせた。
「ロッベンが自分に向かってくるのを見た時、頭にあったのは『立っていろ、立っていろ、立っていろ、立っていろ』ということだけだった」と、カシージャスは後に語っている。「最終的には、彼が自分をかわすと思ったからボールに飛び込んだ」とカシージャスは振り返った。「彼にはいくつもの選択肢があったが、ロッベンはまさに最悪の一つを選んだ。本当に、もしあそこで決めていたら、あの決勝はまったく違う終わり方になっていた可能性が高い」
オランダは立ち直れず、アンドレス・イニエスタが延長戦で決勝点を決めた。
「あんなチャンスを外せば痛い」と、ロッベンは4年後に語った。「それもスポーツの一部だ。ただの一瞬、ひとつの場面にすぎない。でも、それは一生、自分の一部であり、自分のキャリアの一部であり続ける」
その後にも、彼を象徴するいくつかの決定的な場面が待っていた。
再び拒否された
ロッベンは2010-11シーズン、ほとんど万全ではなかった。それでもなお、決定力は抜群だった。ブンデスリーガではわずか14試合の出場で12得点を挙げ、さらに8アシストを記録。翌シーズンは序盤の負傷不安を振り払い、再び圧巻のシーズンを送り、バイエルンのチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。
かつて所属したレアル・マドリーと敵地サンティアゴ・ベルナベウで対戦した準決勝第2戦、バイエルンは不利な状況に置かれていた。その夜は14分までに0-2とされ、合計スコアでも2-3とされて夢は遠のきつつあった。だが27分、バイエルンがPKを獲得する。
かつての古巣を相手に、ミュンヘンの重圧を背負ったロッベンがキッカーを務めた。南アフリカでの決勝から2年後、再びカシージャスと向かい合う。前回のようにつま先ではなく、今度はカシージャスが指先で反応したが届かない。これで合計スコアはタイとなり、バイエルンはその後PK戦を制した。
それは、チェルシーとの欧州決戦における決定的な場面の予行演習となるはずだった。しかし今度のロッベンは決め切れなかった。
チェルシーとの決勝は延長戦で1-1の同点。ディディエ・ドログバがチェルシーのペナルティーエリア内でフランク・リベリーを倒した。再びロッベンにPKが託される。低い弾道でゴール下隅を狙ったが、ペトル・チェフが正しい方向を読み、これを防いだ。
アリアンツ・アレーナは静まり返った。そして再び試合はPK戦へ。しかし今度はバイエルンが敗れた。数週間前にはブンデスリーガでボルシア・ドルトムント相手に優勝を左右するPKも外しており、その物語は決定的なものとなった。
「この気持ちは言葉では言い表せない。ただ、ひどい夜だった。2度か3度、カップを自分たちの手にしていると感じたのに、最後には何も残らなかった」とロッベンは語った。
「いいPKではなかった。強く、高いボールを蹴り込みたかったが、ボールは十分に上がらなかった。ひどいPKだった。それでもあの後はいいプレーができたが、その時点で気持ちを切り替えなければならない」
ロッベンの雪辱
負傷の問題に悩まされ続けたことで、2012-13シーズンはロッベンにとって何もできないまま終わるのではないかと危惧されていた。ブンデスリーガ出場はわずか16試合にとどまり、シーズンの大半で戦列を離れる時期が続いた。
ロッベン不在でもバイエルンはリーグを席巻したが、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでは、彼がどうにかコンディションを維持できたのは幸運だった。
バルセロナとの準決勝で、バイエルンは2試合合計7-0の圧勝を演じ、その中心にいたのがロッベンだった。ミュンヘンでの第1戦では、ロッベンが試合開始から終了までジョルディ・アルバを苦しめ、バイエルンが4-0で勝利する中で見事な3点目も決めた。だが、世界がロッベンらしさ全開のプレーを目にしたのは、カンプ・ノウでの第2戦だった。
後半早々、ロッベンは右サイドでロングパスを受けた。鋭く正確なワンタッチでアドリアーノの内側に切れ込み、自らに必要なスペースを作り出すと、鮮やかなシュートをゴール右上隅へ突き刺した。
「あの4-0は、アリアンツ・アレーナでの自分のベストゲームだった」と、ロッベンは数年後に『Sport Bild』へ語っている。「あれほど素晴らしいチームが相手だったし、ロッベンらしくないゴールでもあった。右ウイングでシザースから抜け出して、厳しい角度からファーサイドへボールを巻く時間があったんだ」
だが、彼はまだ終わっていなかった。
ボルシア・ドルトムントとの決勝は激しい一戦となった。ユルゲン・クロップ率いる型破りなチームが前半は優勢だったが、後半に先制したのはバイエルンだった。ロッベンがマリオ・マンジュキッチのゴールをお膳立てしたのである。だが8分後、ドルトムントがPKで追いつく。その直後には、ロッベンが流し込むだけという絶好機をDFスボティッチに阻まれ、オランダ人FWの決勝戦での不運がまた続くのではないかとの不安が広がった。
長く大きな展開のパスが、ドルトムントのペナルティーエリア手前へと浮かんだ。フランク・リベリーがそれを競り合い、黄色いユニフォームの群れへ向けて本能的に繊細なヒールパスを送り出すと、ロッベンがそこに飛び込んだ。
目の前にはヴァイデンフェラー、両脇にはフンメルスとスボティッチ、そして肩にはヨハネスブルクとミュンヘンの重圧を背負っていた。
ロッベンはDF陣を軽やかにかわし、その瞬間の緊張感を感じさせない柔らかなタッチでGKを無力化。ボールは芝の上を転がり、ネットにそっと吸い込まれた。
「ボールを受けた時、自由だった」と、ロッベンは試合後に記者団へ語った。「フランクの動きは予測していた。頭にあったのは『そこにボールを出してくれ』ということだけだった。スペースが見えていたからね。うまく対応できたよ。最初の選択肢は実は［ヴァイデンフェラー］の左側を抜けることだったけど、彼が動いたので逆側へ流し込めた。彼は重心を逆にしていたんだ」
バイエルンは再び欧州王者となった。
「ついにこのチャンピオンズリーグを勝てた。夢がかなったよ」と、彼は語った。「言葉では表せない。いろんな感情が頭を駆け巡る。特に負けることがどういうものか知っているからね。タイトルを勝ち取った時の方が、もっと味わえるものだと思う」
さらにこう続けた。「昨年の失望、それに2010年も［それよりは小さいが］、そして自分にとってのワールドカップもあった。3度の決勝で、負け犬の烙印は押されたくない。今日ついにやり遂げたし、ほかのことは少し忘れていいはずだ。『やっとだ』という感覚だった」
2025年、バイエルンのファン投票で、このゴールはクラブの125年の歴史で最高のゴールに選ばれた。2位は、ロッベンがマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたゴールだった。
リベンジの時だ
最後の悪夢を振り払ったこのオランダ人は、その後の数年間でさらに輝きを増していった。
30歳となったロッベンは、2014年のブラジル・ワールドカップに恐るべき自由さをまとって乗り込んだ。
オランダの初戦は、2010年決勝の再戦となるスペイン戦だったが、オランダがスペインを5-1で圧倒する中、ロッベンは歴史に残るパフォーマンスを披露した。
スペイン守備陣を翻弄した彼は、ロングパスを空中で収めると、セルヒオ・ラモスを完全に置き去りにし、見事なフィニッシュを決めた。
だが、本当に息をのむようだったのは2点目である。驚異的なスピードでゴールへ突進してラモスを振り切ったロッベンは、ロングボールを収め、カシージャスを芝の上に倒し、GKがひざまずいたまま必死にもがいている間に、狙い澄ましてネットへ突き刺した。
ロッベンはルイス・ファン・ハール率いるオランダでも見事な輝きを放ち、このチームは実力以上の結果を出したとも言える戦いぶりで3位決定戦まで勝ち進んだ。
ロッベンを取り巻く評価は完全に塗り替えられていた。負傷の問題はなお彼を悩ませていたが、もはや「大一番に弱い選手」とは見なされていなかった。彼は唯一無二の存在となり、成功はその後も続いた。
バイエルンで過ごした10年間で、彼は驚異のブンデスリーガ8回制覇とDFBポカール5回制覇に貢献し、307試合で144ゴール、101アシストを記録した。
2013年のチャンピオンズリーグ決勝制覇後も、チームはさらに4度の準決勝に進出したが、ペップ・グアルディオラは欧州制覇を成し遂げられず、いずれも敗退に終わった。
2019年、最後のリーグタイトルを掲げて涙ながらにバイエルンを去った際には、かつて彼にブーイングを浴びせていた同じサポーターたちが、ゲームのレジェンドとしてその名をたたえた。
もはや、並外れた才能を持ちながらプレッシャーに屈する悲劇の存在ではなかった。今やロッベンは、この上なく大きな舞台で個人的、そしてチームとしての痛烈な敗北の重圧を味わいながらも立ち直り、その名を歴史に刻んだ獰猛なアタッカーとなっていた。