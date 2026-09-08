負傷の問題に悩まされ続けたことで、2012-13シーズンはロッベンにとって何もできないまま終わるのではないかと危惧されていた。ブンデスリーガ出場はわずか16試合にとどまり、シーズンの大半で戦列を離れる時期が続いた。

ロッベン不在でもバイエルンはリーグを席巻したが、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでは、彼がどうにかコンディションを維持できたのは幸運だった。

バルセロナとの準決勝で、バイエルンは2試合合計7-0の圧勝を演じ、その中心にいたのがロッベンだった。ミュンヘンでの第1戦では、ロッベンが試合開始から終了までジョルディ・アルバを苦しめ、バイエルンが4-0で勝利する中で見事な3点目も決めた。だが、世界がロッベンらしさ全開のプレーを目にしたのは、カンプ・ノウでの第2戦だった。

後半早々、ロッベンは右サイドでロングパスを受けた。鋭く正確なワンタッチでアドリアーノの内側に切れ込み、自らに必要なスペースを作り出すと、鮮やかなシュートをゴール右上隅へ突き刺した。

「あの4-0は、アリアンツ・アレーナでの自分のベストゲームだった」と、ロッベンは数年後に『Sport Bild』へ語っている。「あれほど素晴らしいチームが相手だったし、ロッベンらしくないゴールでもあった。右ウイングでシザースから抜け出して、厳しい角度からファーサイドへボールを巻く時間があったんだ」

だが、彼はまだ終わっていなかった。

ボルシア・ドルトムントとの決勝は激しい一戦となった。ユルゲン・クロップ率いる型破りなチームが前半は優勢だったが、後半に先制したのはバイエルンだった。ロッベンがマリオ・マンジュキッチのゴールをお膳立てしたのである。だが8分後、ドルトムントがPKで追いつく。その直後には、ロッベンが流し込むだけという絶好機をDFスボティッチに阻まれ、オランダ人FWの決勝戦での不運がまた続くのではないかとの不安が広がった。

長く大きな展開のパスが、ドルトムントのペナルティーエリア手前へと浮かんだ。フランク・リベリーがそれを競り合い、黄色いユニフォームの群れへ向けて本能的に繊細なヒールパスを送り出すと、ロッベンがそこに飛び込んだ。

目の前にはヴァイデンフェラー、両脇にはフンメルスとスボティッチ、そして肩にはヨハネスブルクとミュンヘンの重圧を背負っていた。

ロッベンはDF陣を軽やかにかわし、その瞬間の緊張感を感じさせない柔らかなタッチでGKを無力化。ボールは芝の上を転がり、ネットにそっと吸い込まれた。

「ボールを受けた時、自由だった」と、ロッベンは試合後に記者団へ語った。「フランクの動きは予測していた。頭にあったのは『そこにボールを出してくれ』ということだけだった。スペースが見えていたからね。うまく対応できたよ。最初の選択肢は実は［ヴァイデンフェラー］の左側を抜けることだったけど、彼が動いたので逆側へ流し込めた。彼は重心を逆にしていたんだ」

バイエルンは再び欧州王者となった。

「ついにこのチャンピオンズリーグを勝てた。夢がかなったよ」と、彼は語った。「言葉では表せない。いろんな感情が頭を駆け巡る。特に負けることがどういうものか知っているからね。タイトルを勝ち取った時の方が、もっと味わえるものだと思う」

さらにこう続けた。「昨年の失望、それに2010年も［それよりは小さいが］、そして自分にとってのワールドカップもあった。3度の決勝で、負け犬の烙印は押されたくない。今日ついにやり遂げたし、ほかのことは少し忘れていいはずだ。『やっとだ』という感覚だった」

2025年、バイエルンのファン投票で、このゴールはクラブの125年の歴史で最高のゴールに選ばれた。2位は、ロッベンがマンチェスター・ユナイテッド戦で決めたゴールだった。