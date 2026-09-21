アヨ・オビレイェ：ロンドンからヘルシンキへ、そしてフィンランドでプロサッカー選手として生きる日々
それほど遠くない昔、海外でプレーするイギリス人フットボーラーは極めて珍しい存在だった。地理的に慣れ親しんだ環境を離れたがらない個々の姿勢が、集団としての可能性を狭めていたのである。
しかし、今は大胆に新しい世界へ踏み出す時代だ。文化的な発展もあり、この地球上のどの場所も遠すぎると考えるべきではない。巣立ちを果たし、これまでと異なる生き方を楽しむことは、恐れるものではなく、前向きに受け入れるべき経験となっている。
もちろん課題はある。乗り越えるべきプロとしての、そして私生活でのハードルもある。それでも、尻込みするのではなく、それを受け入れてみてはどうだろうか。そうした考え方を अपनぶ選手はますます増えている。
そうした点を踏まえ、そして「旅は視野を広げる」と常々言われる中で、GOALは、壁を打ち破り、スポーツ面でも旅の面でも知見を語れる立場になった勇敢な冒険者たちの物語を伝えていく。
その第1回は、東ロンドンのホマートンからフィンランドの首都ヘルシンキまで、回り道をしながらたどり着いた男、アヨ・オビレイェだ……。
ベッカムの足跡をたどって
「幼い頃、子どもの時は家の裏でサッカーをしていた。プレーを始めたのは8歳か9歳くらいだった。最初に所属したチームはセンラブだ。8歳でそこでプレーし、その後はデイヴィッド・ベッカムが最初にプレーしたチームであるバックハースト・ヒルに移った。9歳でバックハースト・ヒルに移り、そこから11歳から13歳か14歳までレイトン・オリエントの育成組織に入った。14歳からは、僕の地元にいたレスター・トーマスという人とただトレーニングしていた。彼はチェルシーのスカウトだった。
「彼は草の根レベルで素晴らしい仕事をしていたし、プロサッカー界で成功した選手もたくさん輩出している。その中には今プレミアリーグでプレーしている選手もいる。だから彼はウェストハムの、ウェストハム駅の隣でトレーニングをしていた。アカデミーでトレーニングしているのと同じように、サッカー選手を目指す若い子たちを大勢指導していたんだ。それにコネクションもあって、何人かの選手をチェルシーに連れて行っていたし、スカウトが見に来て、いくつかの場所のトライアルに連れて行かれる選手もいた。僕は14歳から16歳くらいまで彼のもとでトレーニングしていて、マンチェスター・ユナイテッド、バックバーン、ウェスト・ブロムのトライアルを受けて、最終的に16歳でチェルシーと契約した」
チェルシーのアカデミーにいる将来の代表選手候補
「チェルシーでは、当時ネイサニエル・チャロバーがいた。彼は大半の時間をリザーブやトップチームで過ごしていた。あの年齢にして、彼は別格だったからだ。だから、一緒にプレーしていた時にそこで彼と出会った。自分はジョン・スウィフト、ルイス・ベイカー、アダム・ンディティと同じチームにいて、チャーリー・コルケットもいた。オラ・アイナは2歳下だったが、上のカテゴリーで練習していた。ジェレミー・ボガは2歳下、3歳下だったが、彼も自分たちと一緒に練習していた。ルベン・ロフタス＝チークもいた。
「本当に良かった。当時のチェルシーは選手の質が高く、多くの選手が15歳の時点ですでにスカラーシップ契約を結んでいた。でも、自分がすでにそこにいた選手たちと同じくらい、あるいはそれ以上に優れているとは、彼らは認識していなかった、もしくはそう思っていなかったのだと思う。ただ不運だったのは、自分が加入して1カ月、2カ月後に彼らがネイサン・アケを獲得し、自分がスカラーシップを得るための枠が埋まってしまったことだ。
「あそこにいた選手たち、あそこにいたセンターバックたち、アレックス・デイビー、ディオン・コンロイ、ジョーダン・ホートンがいた中で、自分がスカラーシップを得る意味はなかった。彼らはすでにその1歳下の選手を2人契約していて、2年のスカラーシップと2年のプロ契約を結んでいた。自分は16歳で遅れて入ってきたが、彼らは自分の能力にかなり驚いていた。もちろん、その選手たちは8歳の頃からそこにいたので、彼らやその家族との忠誠心のようなものがあった。そしてネイサン・アケとの契約が、自分のそこでのチャンスを台無しにしたようなものだった。だから前に進まなければならず、シェフィールド・ウェンズデーへ行った」
故郷を離れ、北へ向かう
「14歳の時に家を離れたことは助けになった。ブラックバーンやマンチェスター・ユナイテッドに入ろうとしていた時のことだ。ブラックバーンに行った時、僕は14歳か15歳だった。すぐにユースチームに入って、ユースチームと一緒に練習していた。だから彼らは毎日練習していたんだ。かなり大変だったよ。でも、あの短い時間と小さな経験が、シェフィールドへ出ていく時にある種の助けになった。
「もちろん、それでも大変だった。まだ16歳で、ロンドンを離れ、何カ月も何カ月も何カ月も家族に会えず、サッカーをしに行ったんだからね。でも、それはずっとやりたかった夢だった。だから、こういうことこそ自分がしなければならない犠牲なんだと思った」
中国移籍がどのように実現したのか
「海外移籍を決断したのは、かなり急だった。当時は親友の一人の結婚式があって、休暇を過ごしていた。するとクラブのエージェントからメッセージが届いて、自分のことを話し、中国に来てほしいという内容だった。だから、これは自分がキャリアの中でずっとやりたかったことだと思った。海外でプレーすることだ。
「その時点で自分は3、4年スコットランドでプレーしていた。チャンピオンシップとか、そういう形で再びイングランドの舞台に戻りたいと思っていた。でもそのチャンスは得られなかったし、いろいろな関心はあったけれど、値段が合わなかったり、そういうこともあった。ただ、中国に行くのは単純に違うことだったし、自分がしてみたかった経験でもあった。
「自分はずっと家を離れてプレーしてきたし、すぐに順応してきた。そういうタイプの人間なんだ。すぐに適応できるし、他の文化を学ぶのも好きだ。中国に行くのはいいことだと思った。自分は昔から中国の人たちが好きだし、中華料理も好きだから、やってみようと思った。うまくいって、そのままあそこでキャリアを続けられたらいいと思った」
灼熱の気温とカルチャーショック
「間違いなくカルチャーショックだった。多くの人にとっては、ものすごい衝撃になると思う。自分は空港を出た瞬間、みんながただ自分を見つめていた。もちろん、そういう話は聞いていたし、とにかく暑かった！ 38度とかそれくらいで、本当にうだるような暑さだった。間違いなくカルチャーショックだった。でも、本当に楽しかった。
「中国は本当に大好きだ。また行きたいと思っている。素晴らしい国だと思う。あそこの人たちは、彼らの文化を学び始めると、本当に好意的になってくれる。あそこでのサッカーも本当に楽しかった。良かったよ。トッププレーヤーがたくさんいた。レベルも高くて、それはとても驚きだった。みんなによく『向こうのレベルはどうなんだ？』と聞かれる。中国というと、お金のことを思い浮かべる人が多いからね。でも、向こうのレベルは本当に高かった。オスカルもいたし、彼はチェルシーにいた。良い経験だったし、きちんとした扱いをしてくれる。サッカーの面での待遇は、プレミアリーグにいるように感じた。本当に良かった」
なぜ極東での冒険は終わったのか
「ヨーロッパに戻るのは大変だった。当時、中国では18カ月契約、つまり1年半の契約を結んでいた。2024年6月にそこへ行ったので、半年を終えたところだった。中国では支払いに関していろいろ複雑な事情がある。それでも当時、自分には給料が支払われていた。地元選手には支払いの遅れがいくつかあった。当時、地元選手たちはもう限界だったのだと思う。本当に限界だった。要するに、僕たちはリストに載っていた。中国には、毎シーズン終了時の11月になると、チームが『給料は支払われた』と記した書類に署名し、それをCFAに送る仕組みがある。そしてCFAがそれを承認して、『OK、選手たちに支払いは済んでいる。来季もCSLに参加するためのリストに載る』となる。だから僕たちもそれをやった。
「その後、地元選手の何人かが外に出て、彼らには独自のSNSがあって、インスタグラムではなく独自のTwitterのようなものだが、そのSNSでいくつか発信した。それをCFAが見て、『OK、では今度は君たちをリストから外す。そして、君たちがやったと言っていることについて、明細のような証拠を示す必要がある』と判断した。だから僕たちは全員戻った。全員が翌シーズンのグループチャットに入れられた。弁護士たちもそのグループチャットに入ってきて、何が起きているのかを見ていた。Getty Images
「それから、その資金は政府から拠出されるはずだった。というのも、クラブでは資金の多くがその省の政府によって拠出されているからだ。政府が資金を出している。締め切りはボクシング・デーだったが、政府が資金を出したのは27日だった。つまり1日遅れだ。すると今度は『OK、1日遅れだ』と言われた。要するに、解散しなければならないということだった。クラブはそれに抗議しようとしたが、リーグ内で少しばかり度を越してきていたので、CSLはこの件で厳格な姿勢を取り始めているのだと思う。彼らは僕たちのチームに対し、もうCSLではプレーできず、今後二度と中国フットボールリーグでプレーすることもできない、解散するか破産を申請しなければならないと伝えた。
「そして、中国でも最大級のクラブのひとつで、最も多くのトロフィーを持つクラブのひとつがある。たしかパウリーニョがプレーしていたことのあるクラブで、広州という名前だ。彼らは最多優勝、そして最も多くのタイトルを持っている。そのクラブも解散させられた。たしかリーグは各チームに対して、『ルールに従わなければ、もう二度とフットボールはできない。チームは終わりだ』というメッセージを出していたのだと思う。今年になって、多くのチームが勝ち点を剥奪されているのを見ても、ルールを徹底するためだと分かる。CSLにいた自分のチャンスや機会は、それで少し潰されたようなものだった。
「それが1月初旬のことだった。その時点で別のCSLのチームに行くにしても、外国人選手枠は5つしかない。だから外国人選手は11月、12月の段階で確保される。そうなると、その時点では別のチームへ移籍するのは難しかった。他国でプレーする別の機会もあったし、中国でプレーを続ける選択肢もあったが、それは下のリーグだった。自分としてはレベルを下げたくなかった。ああいった地域で1つ下のレベルに行ってしまうと、そこからまた上に戻るのはとても難しいからだ。でも別の国へ行く機会がもう1つあった。僕はこの契約がある間、その話に少し賭けていた。だが、その両方とも破談になった。だからタイミングは自分にとってかなり厳しかった。移籍市場のタイミングから外れてしまい、どのチームも本当に欲しかった選手と契約を済ませていた。自分は4、5カ月間、ただ戦列を離れて待つしかなかった。そして5月になって、フィンランドからオファーが来て、僕はそこへ行った」
フィンランドでの生活はどのようなものか？
「フィンランドはいい国だ。ロンドン出身の自分は、セイナヨキという街に行った。聞いたことがない人も多いかもしれない。悪い街ではない。かなり小さくて、やることはあまりない。でも今はヘルシンキにいて、ずっといい。国の首都だからね。セイナヨキは小さな町というか、小さな街のような感じだ。
「セイナヨキでの暮らしは、カンタベリーですらなく、ハートフォードシャーのどこかでもなく、その外側にある小さな町に住むようなものだ。中心部は文字どおりウェストフィールド、ストラトフォード・ウェストフィールドかシェパーズ・ブリッジ・ウェストフィールドくらいの大きさしかない。それが実際の街の中心部の大きさだ。かなり小さい。だからみんな、お互いを少しは知っているような感じなんだ。
「でも大丈夫だった。ただ自分を取り戻すことに集中していただけだ。自分の中では、『この街は豪華でなければいけない』なんて思っていなかった。これまで自分が住んできた場所を考えても、自分の中で必要だったのは、再びプレーできる状態に戻ることだった。5カ月離脱していたし、まずはまたプレーできるようにならなければいけなかった。このチームはヨーロッパの舞台にいるし、自分はプレーしたかった。ずっとヨーロッパでプレーしたいと思っていた。だからまずはまたプレーし、ヨーロッパで戦い、自分のデータを取り戻して、それから自分が戻るべき場所に戻ろうとした。それが自分の考え方だった」
言語と天候の課題
「中国では、実際のところみんな英語をあまり話さなかった。自分は中国でその言語を学んでいた。週に2回、レッスンを受けていた。でもフィンランドでは英語が話されているので、ずっと楽だ。気候で言えば、中国に行ったのは夏だった。6月、つまり夏から11月までだった。気温はずっと高かった。
「昨季でさえ、自分がフィンランドに来たのもまた夏だった。でも11月になる頃には、少し雨が多くなって、少し寒くなり始めた。今回はシーズン開幕時、1月末に来た。本当に大きなナイキのジャケットを着て、少し身を包んで、大きなパファージャケット姿だった。スコットランドから直行便で来て、空港を出た瞬間、大きく白い息が出た！
「手なんて10秒も外気にさらしていられなかった。凍ってしまいそうなくらい寒かった。それでもまだ1月末だった。その変化は信じられないほどで、これまで一度も感じたことのないものだった」
フィンランドの生活費
「買い物に行って、サーモンを買って、少し食べ物を買って、たんぱく質を取るためにツナを買って、ちょっとしたものをいくつか、たぶん6、7品くらい買ったんだけど、それで60ユーロだった。イングランドでサーモン1切れを買うなら、たぶん5ポンドくらいとか、そのくらいだろう。2切れでね。ここではそれが10、12ユーロくらいかかる。つまり約10ポンドってことだ。
「だから魚に関しては値段が倍になった。自分はペスカタリアンで、魚しか食べないから、時々大変なんだ。何か食べるものを買おうとすると、自分にとってはより高くつく。お金の面で言えば、食べ物はより高いと思う。タクシーは悪くない。飛行機は、ロンドンやイギリスに戻る便という点では、理由もなくばかげたくらい高い。スウェーデンに飛びたいとしても、すぐ近くなのに高い。80ポンドとかで取るには、6カ月前くらいに予約しないといけない。生活面で言えば、食べ物とかは高いけど、住居なんかに関しては、イングランド北部やスコットランドに住むのとかなり似ていると思う」
空き時間の過ごし方
「空いた時間にはゴルフをするのが好きだ。勉強も終えたところで、応用マネジメントのコースを修了した。今はPTのレベル2、3、4に取り組んでいるところだ。スカウティングのコースも修了した。だから、オフの時間はたいてい、ゴルフをしているか、今はメンタリングをしているかのどちらかだ。メンタリングしている選手が何人かいる。だから、映像分析を見たり、数人の選手のために分析をしたり、あるいは課題に取り組んだりしている」
フィンランドの地元の人々はどんな感じか？
「フィンランドでは、地元の人たちは少し違う。いい人たちだが、中には少し、彼ら自身が言うなら、反社交的というか、社交があまり得意ではない人もいる。でも、本当にいい人たちだ。地元の人たちは好きだよ。ほとんどの人が家族と一緒にいて、いつも家族と過ごしている。本当に家族の時間を大切にしている。僕にも子どもが2人いる。だから、もしマネジャーに『ほら、子どもたちに会いに行かなきゃいけないんだ』と言えば、『いいよ、帰って、この日は休んで、家族に会ってきなよ』と言ってくれる。そういう点で本当に親切なんだ。彼らはより家族志向の人たちなんだと感じるよ。ほかに彼らが何をして過ごしているかって？ そこまで多くはないね。すごくパーティー好きとか、お酒好きだとは思わない」
フィンランドを存分に体験する方法
「フィンランドらしさを体験するために、やるべきこと、見るべきこと、あるいは試してみるべきことが3つある。間違いなく、その1つは湖に飛び込むことだろう。いつもとても冷たいからだ。2つ目はラップランドに行くこと。そこは北の方にある。サンタが住んでいると言われている場所だ。そして3つ目は、ホッケーの試合を見に行くこと。ホッケーは本当に素晴らしい体験らしい。国技だからね」
より多くの選手は海外に行くべきか？
「もっとずっと若かった頃の話だが、今の自分は32歳で、16歳から19歳まではシェフィールド・ウェンズデイでプレーし、20歳から21歳ではチャールトンと契約した。そして21歳でナショナルリーグに行った。今なら、フィンランドかスウェーデンに行くべきだったと言うだろう。ナショナルリーグに行ったが、その時点でそのままスコットランドに行くべきだった。
「若い選手にとって、イングランドで道を切り開けていないなら、イングランドの外にも人生はあると感じている。イングランドが大きな頂点であり、大きなリーグだというのは分かっている。イングランドでは『ここに残らないといけない』などと言われるし、少し洗脳されたような状態にもなる。でもここに来て、実際にここでプレーしていると、ここに来た大きな理由の一つは、スカンディナビアのリーグで多くの若い選手がプレーしていると分かっていたからだ。だから鋭さという面では、それをすぐに取り戻せる。
「ここにいる選手の多くは25歳以下、あるいは23歳以下だ。ここに来て、ここでキャリアを築けば、イングランドでも得るものがあり、スカンディナビアの市場でも得るものがある。スカンディナビアの市場でうまくやれていれば、別の国へ進むことも、より良いリーグのイングランドへ戻ることも簡単にできる。若い選手に言いたいのは、イングランドで道を切り開けていない、あるいはイングランドでチャンスを得られていないなら、外に目を向けてほしいということだ。生活もずっと楽になる。21歳以下のチームでプレーしていたり、チャンスをもらえなかったりすると、気持ちがそこに埋もれてしまい、自分のキャリアが終わりに向かっているように感じるかもしれない。でも外には常に光がある」
未来には何が待っているのか。
「今はもちろんフィンランドにいる。1年契約を結んだ。自分はチームのキャプテンの一人だ。試合ではキャプテンマークを巻いているが、チーム内ではキャプテンの一人という立場だ。僕たちはかなりうまくやっている。このチームは、たしかヴェイッカウスリーガ、つまりトップディビジョンで2年目か3年目だと思うが、今はリーグ4位につけている。ヨーロッパの大会出場権を争っているところだ。だから、今はある意味で歴史的なシーズンになっている。
「もちろん、自分がこのチームのキャプテンであることは、今の自分にとって大きなことだ。欧州出場権をつかみ、クラブの歴史を作れるように、ただみんなを後押ししている。実現できるか、できないかにかかわらず、それはシーズンの終わりに向けて自分が見極めなければならないことだ。ここは気に入っている。同時に、家族もいる。家族にももう少し会う必要がある。率直に言って、自分のプレーをすることだけを考えている。自分にクオリティーがあり、経験もあることは分かっている。とにかく自分のプレーをして、完全な状態を取り戻し、それが自分をどこへ導くのかを見ていきたい」
住みやすさ指数
天気: 4/10。寒いのは好きではない。
食事: 5/10。同じものを食べることが多い。
人々: 7/10。
やること: 6/10。
生活費: 7/10。
合計: 29/50
アヨ・オビレイェのフィンランドでの時間、そしてキャリア全般については、TikTokページで追うことができる。
アヨへのアクセスは、Global Glory Sports Managementの厚意により提供された。