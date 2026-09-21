アヨ・オビレイェ：ロンドンからヘルシンキへ、そしてフィンランドでプロサッカー選手として生きる日々

「ヨーロッパに戻るのは大変だった。当時、中国では18カ月契約、つまり1年半の契約を結んでいた。2024年6月にそこへ行ったので、半年を終えたところだった。中国では支払いに関していろいろ複雑な事情がある。それでも当時、自分には給料が支払われていた。地元選手には支払いの遅れがいくつかあった。当時、地元選手たちはもう限界だったのだと思う。本当に限界だった。要するに、僕たちはリストに載っていた。中国には、毎シーズン終了時の11月になると、チームが『給料は支払われた』と記した書類に署名し、それをCFAに送る仕組みがある。そしてCFAがそれを承認して、『OK、選手たちに支払いは済んでいる。来季もCSLに参加するためのリストに載る』となる。だから僕たちもそれをやった。

「その後、地元選手の何人かが外に出て、彼らには独自のSNSがあって、インスタグラムではなく独自のTwitterのようなものだが、そのSNSでいくつか発信した。それをCFAが見て、『OK、では今度は君たちをリストから外す。そして、君たちがやったと言っていることについて、明細のような証拠を示す必要がある』と判断した。だから僕たちは全員戻った。全員が翌シーズンのグループチャットに入れられた。弁護士たちもそのグループチャットに入ってきて、何が起きているのかを見ていた。

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「それから、その資金は政府から拠出されるはずだった。というのも、クラブでは資金の多くがその省の政府によって拠出されているからだ。政府が資金を出している。締め切りはボクシング・デーだったが、政府が資金を出したのは27日だった。つまり1日遅れだ。すると今度は『OK、1日遅れだ』と言われた。要するに、解散しなければならないということだった。クラブはそれに抗議しようとしたが、リーグ内で少しばかり度を越してきていたので、CSLはこの件で厳格な姿勢を取り始めているのだと思う。彼らは僕たちのチームに対し、もうCSLではプレーできず、今後二度と中国フットボールリーグでプレーすることもできない、解散するか破産を申請しなければならないと伝えた。

「そして、中国でも最大級のクラブのひとつで、最も多くのトロフィーを持つクラブのひとつがある。たしかパウリーニョがプレーしていたことのあるクラブで、広州という名前だ。彼らは最多優勝、そして最も多くのタイトルを持っている。そのクラブも解散させられた。たしかリーグは各チームに対して、『ルールに従わなければ、もう二度とフットボールはできない。チームは終わりだ』というメッセージを出していたのだと思う。今年になって、多くのチームが勝ち点を剥奪されているのを見ても、ルールを徹底するためだと分かる。CSLにいた自分のチャンスや機会は、それで少し潰されたようなものだった。

「それが1月初旬のことだった。その時点で別のCSLのチームに行くにしても、外国人選手枠は5つしかない。だから外国人選手は11月、12月の段階で確保される。そうなると、その時点では別のチームへ移籍するのは難しかった。他国でプレーする別の機会もあったし、中国でプレーを続ける選択肢もあったが、それは下のリーグだった。自分としてはレベルを下げたくなかった。ああいった地域で1つ下のレベルに行ってしまうと、そこからまた上に戻るのはとても難しいからだ。でも別の国へ行く機会がもう1つあった。僕はこの契約がある間、その話に少し賭けていた。だが、その両方とも破談になった。だからタイミングは自分にとってかなり厳しかった。移籍市場のタイミングから外れてしまい、どのチームも本当に欲しかった選手と契約を済ませていた。自分は4、5カ月間、ただ戦列を離れて待つしかなかった。そして5月になって、フィンランドからオファーが来て、僕はそこへ行った」