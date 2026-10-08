アヤックス時代の元アカデミー仲間たち、特にユリエン・ティンバーやフラフェンベルフが王者となったプレミアリーグでの活躍ぶりを見れば、ムビンガの大きなキャリア転換には嫉妬や後悔がにじんでいると思うかもしれない。だが、本人は仲間たちの躍進を心から喜んでいる。

「僕にとっては難しいことではない。なぜなら、誰にでもそれぞれの道があるという考え方を持っているからだ。みんなそれぞれのやり方がある」と彼は語る。「彼らのことは本当に誇りに思っている。見ていて純粋に楽しいし、同時に彼らが何を乗り越えてきたかも知っているからね。彼らは本当に多くの苦しい時期を経験し、そのために懸命に努力してきた。大きな才能もある。トップレベルでプレーしている姿を見ると、本当に誇らしいよ」

ロンドンを訪れていたELIKIAは、この週末にアーセナルとパレスでそれぞれプレーするユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーの試合観戦に招待されていることを明かした。アカデミー時代に自分の道が彼らとは別れることになったとしても、後悔はないという。

「人生はそういうものだよ。大事なのは、僕がこういう考え方を持っていたからこそ、その決断をしたということ。サッカー選手の中には、サッカーだけをやりたいという人がたくさんいるのも想像できる。それが唯一やりたいことで、もしかしたらそれだけが自分の才能だという人もいるかもしれない。

「その転換がとても難しいことは理解している。でも僕にとってはサッカーだけじゃなかった。音楽もあった。監督のことでも、ケガのことでも、何が理由であれ、自分はそうした経験をしてきたからこそ、こういう決断をしなければならない。みんなそれぞれの道を持っていて、必ず偉大なことを成し遂げると信じているからだ。僕は音楽で偉大なことを成し遂げると本気で信じている。

「この信念があるから、僕は『ああ、あのとき監督がああしてくれていたら、こうしてくれていたら……』なんて振り返ることは一度もない。むしろ僕にとっては、こうした経験をしたことが本当に重要だった。音楽において自分には本当にユニークなストーリーがあるからだ。そこに落とし込めるものもあるし、それを取り巻く物語もある。

「今はそれを人に伝え、自分の経験を共有できる。これはとてもユニークなことだと思う。もしあの経験がなければ、アーティストとしてこのストーリーや自分の経験を語ることはできなかったはずだ。僕にとっては、すべてはこうなるべくしてなった。起こるべきことが起きたんだ。これが僕の物語だ」

ELIKIAの新シングル『Baller』は10月9日金曜日にリリースされ、デビューアルバムは11月に続く予定となっている。