しかし、スパイクを脱いだ今も、サッカーはELIKIAの人生と音楽に大きな影響を与え続けており、彼は愛するこのスポーツとアフロビーツを融合させている。「その決断を下すのは本当にとても難しかった。だって、人生のすべてをサッカーに費やしてきたから」と彼は語る。
「子ども時代のすべてをサッカーに注いできた。毎日、いつも練習だった。そこから音楽へと転向して、プロサッカーを辞めるのは、もちろん本当に難しい。
「でも、正直に言えば、プロサッカーを離れたのかもしれないけど、プロサッカーが自分から離れることは決してない。そう感じているし、それは自分の音楽にも表れている。自分が経験してきたことや、刺激を受けてきたことを音楽に落とし込もうとしているんだ。
「それがまさに自分の捉え方なんだ。サッカーと音楽という2つの世界を組み合わせること。それは自分にとって本当に大事なこと。今でもサッカー界には友人がたくさんいるし、自分自身の経験もある。だから、今でもその中で生きているように感じる」
「チュアメニのようにボールに強く」、「ベリンガムのようにゴールを決める」、「このゲームへの愛」といった歌詞は、彼の楽曲に登場しており、そのほかにもサッカーに関する言及が数多く盛り込まれている。
現在は元選手となった彼は、アヤックスのアカデミーで学んだ厳しい教訓が、芽を出しつつある音楽キャリアにも生きていると考えている。「サッカー以外の面でも、それはメンタリティーを形作る」と彼は話す。「プレッシャーに慣れなければならないと思う。多くの試合をこなしていくと、監督やチームメートからの信頼を得られる。自分の居場所を見つければ、物事はよくなっていくし、自信もついてくる。
「それは音楽にも当てはまることだ。すべてが新しくて、それに慣れたり、人脈を築いたりしなければいけない時は、本当に怖い。でも、自分の居場所を見つけて、一緒に仕事をしたい人たちを見つけて、自分自身のサウンドを作り上げれば、自分のやっていることにもっと心地よさを感じられるようになる」
ELIKIAの新アルバムは11月にリリースされる予定で、そこにもサッカーの影響ははっきりと表れている。「自分のサッカー人生とつながっていることが、少しずつ増えてきている」と彼は語る。「それは人とのつながりかもしれないし、曲かもしれない。でも、今度11月に出るこのアルバムは11曲入りなんだ。スターティングイレブンみたいなものさ。
「少しサッカーチームと同じように機能している。11曲あって、11人の選手がいる。それぞれが自分の役割とポジションを持っていて、それはこのアルバムも同じなんだ」