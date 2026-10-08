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Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

アヤックスからアフロビーツへ　ユリエン・ティンバーとライアン・フラーフェンベルフの元チームメート、ELIKIAが音楽のキャリアのためにサッカーを辞めた理由

世界的に有名なオランダの名門クラブのアカデミーという過酷な環境で経験を積んだ後、このラッパーはもう一つの大きな情熱を追いかけるため、21歳という若さでサッカーに別れを告げた

Krishan Davis
翻訳者：

  • アカデミー出身の選手で、最高レベルの舞台までたどり着けるのは5％未満と推定されている。成功できない95％の選手たちは、その後名前を聞くこともほとんどないだろう。エリキア・ンビンガ、別名ELIKIAは、アフロビーツ・アーティストとして成功を目指す中でフットボールに別れを告げ、自分がそんな運命をたどらないことを証明しようとしている。

    25歳のンビンガは、アヤックスの名門アカデミーで4年間を過ごし、後に誰もが知る存在となる多くの子どもたちとともにプレーし、成長してきた。しかし17歳でリリースされた。それでも、その挫折に夢を追う歩みを止められることはなかった。もっとも、その舞台はまったく別の分野だった。

    21歳でフットボール選手としてのキャリアに終止符を打つという勇気ある決断を下した後、ンビンガは今、もうひとつの大きな情熱である音楽の道を歩んでいる。アフロビーツ界のスターとして自らを再構築するELIKIAは、ここまでの歩み方に何の後悔もない。

  • エリートの環境

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    エリキア（右から2人目）は、幼くして故郷を離れ、世界的に有名なアヤックスのアカデミーという過酷な環境でサッカーキャリアをスタートさせた。

    ムビンガにサッカー選手としての大きな可能性があることは、2014年に地元クラブのPECズヴォレからオランダの強豪アヤックスへ加入後、世界的に名高い同クラブのアカデミーで4年間を過ごした事実が物語っている。

    なめらかなボールタッチを持つ攻撃的MFである彼は、やがてユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーの兄弟、ライアン・フラーフェンベルフ、ブライアン・ブロビーらを擁するU-16チームのキャプテンにまで上り詰めた。彼らは現在、それぞれアーセナル、クリスタル・パレス、リヴァプール、サンダーランドでプレミアリーグを彩っている。

    その年代であっても、オランダで最も成功を収めてきたクラブでプレーすることにはプレッシャーが伴った。「もちろん、多くを求められる。練習でも何でも、コーチたちはとても厳しい」と、ELIKIAはGOALに語った。「彼らは常にチャンピオンズリーグのレベルを求めてくる。これは良いことだと思う。そうしたメンタリティーと耐久力が築かれるからだ。何があっても、アヤックスでプレーするなら常に勝たなければならない。

    「大会に行けば、バルセロナやバイエルン、信じられないようなアカデミーと対戦することになる。そこでベストを尽くすことを求められるし、同時に勝つことも期待される。そうしたプレッシャーがあって、それがある意味で自分を形作っていくんだ」

  • 「まるで機械のような体つき」

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    ティンバー兄弟はともに、ムビンガと同じタイミングでアカデミーに加入した。

    その幼い年齢の時点でも、ムビンガはティンバー兄弟（自身とまったく同じタイミングでアヤックスの育成組織に加入）、フラーフェンベルフ、ブロビーのような選手たちが最高レベルに到達する運命にあると見抜いていた。

    「今でも覚えているのは、彼ら［ティンバー兄弟］にピッチで初めて会った時から、まるで機械のようだったことだ。あれほど幼くても、機械のような体つきをしていた。動き方にははっきりした特徴があり、歩き方にも強い個性があった。

    ライアン・フラーフェンベルフも同じだった。技術力は際立っていた。驚異的だったよ。ブライアン・ブロビーについては、今まさにプレミアリーグでも見せているあの圧倒的なパワーだ。今でも人々は『ブライアン・ブロビーは野獣だ』などと話しているが、それは若い頃からすでに備わっていた。

    もちろん彼らは自分のチームメートだったが、それでも彼らが特別な選手だということは、すでにはっきり分かっていた」

    エリキアは、現在プレミアリーグでプレーするこうしたスターたちが逆境を乗り越えてきたことこそ、彼らをこれほど粘り強く、強い意志を持つ競争者にしている要因だと考えている。「彼らが自分のやることにおいて成功すると分かっていた。なぜなら、あの選手たちは挫折を経験してきたからだ」と続けた。

    「例えば、ライアン・フラーフェンベルフはバイエルンに行った。すべては順調で、彼は大きな才能と見られていた。だがバイエルンに行ってからは出場できなかった。彼にとってそれは異例のことだった。ずっと大きな存在の選手だったからだ。彼にとっては大きな挫折だったよ。でも彼は戻ってきた。リヴァプールに移籍し、そこで素晴らしいプレーを見せ、自分の居場所を見つけた。

    クインテンとユリエン・ティンバーは少し異なる物語を持っている。ユリエンはアーセナルでプレーし、ケガを負った。すでに最高レベルにいたが、そこから戻ってきて、今では以前よりさらに良い選手になっていると思う。クインテンは長い道のりだった。アヤックスからフェイエノールトへ、フェイエノールトからマルセイユへ、そして今はプレミアリーグにいる。

    オランダ代表でプレーした直近の試合を見ても、否定的な声はたくさんあったかもしれない。でも、彼らにとっては関係ない。必ず立ち直るからだ。何が起きても関係ない。彼らには本当に、本当に強いメンタリティーがある。だからこそ最高レベルで成功するんだ。ケガをしても、ネガティブな声があっても、ただそれを乗り越えて前に進んでいく」

  • ひとつの章が終わる……

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    エリキアは、2部のPECズヴォレでプレーしていた当時、わずか21歳でプロサッカー選手としてのキャリアに驚くべき形で終止符を打った。


    かつて同じアヤックスの有望株だった仲間たちはその後、全員が現在オランダ代表となるなど最高レベルへと到達していった一方で、ムビンガのキャリア、そして人生は別の軌道をたどることになった。

    2018年、U-17レベルでのコーチングスタッフの変更が彼の運命の変化をもたらした。当時、彼の成長は停滞していると判断されたからだ。「僕は技術的にとても優れていて、大きな才能もあった。ピッチ外でも正しいことをしていた。だからキャプテンに任命されたんだ。それは振り返った時に自分にとってとても前向きなことだ」とELIKIAはGOALに語っている。

    「もちろん、最終的にはすべて成長が重要で、彼ら（元チームメートたち）の成長は一つの方向に進み、僕の成長は音楽へ向かった。

    「僕が（アヤックスで）やめた理由は、競争がとても激しかったからだ。僕は中盤でプレーしていた。直接のライバルはライアン（フラーフェンベルフ）だった。でもライアンだけじゃない。ケネス・テイラーもいたし、当時はクインテン・ティンバーもいた。彼らも僕と同じポジションでプレーしていたからね。自分がベストを尽くしたことを恥じてはいない。競争は激しかった。

    「4年目を終えた後、別のコーチが来て、そのコーチは僕のことをあまり評価せず、他の選手を評価していた。これはフットボールでは本当に重要なことで、あるシーズンは監督が君を評価していても、次のシーズンに新しい監督が来ると評価されないことがある。僕もまさにそうだった。新しい監督は僕をあまり評価していなかった。だから決断しなければならなかった。残るのか、それとも去って自分を成長させるのか。僕は去ることを選んだ」

    ユベントスやレバークーゼンのような欧州の有力クラブの下部組織に加わるチャンスがありながらも、ムビンガは故郷ズヴォレへ戻ることを選んだ。「アムステルダムでホストファミリーのもとで暮らしていたから、家に戻って生活したかったんだ」と彼は言う。「素晴らしい経験だったけど、まだ若いと家に帰りたくなるものだ。特に物事が本当にうまくいっていない時はね。僕はそういう環境を求めていた」

  • …もう1人が始まる

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    音楽へ軸足を移してからの3年半で、ELIKIAは累計3000万回超のストリーミング再生を記録し、月間リスナー43万人のオーディエンスを築き上げた。

    ムビンガはPECに復帰し、慣れ親しんだ環境で再び下部組織から階段を上っていった。そして2021-22シーズンにはトップチームで一定のブレークスルーを果たし、シーズン序盤にはアヤックス戦で途中出場から22分間プレーし、運命的なデビューを飾った。

    しかし、その頃までにはELIKIAの思考は、まったく別の種類のキャリアへと向かい始めていた。彼は「音楽は人生ずっとそばにあった」と語る。「ずっと情熱を注いできたものだった。でも、一番大きな情熱はサッカーだった。毎日がサッカーだった。本当にサッカーで成功することだけに集中していた。

    「ある時から、音楽への情熱がどんどん大きくなった。本当に大きなものになって、自分の人生で何をしたいのかという選択を迫られた。少し恵まれた立場でもあった。サッカーの才能があって、歌うこともできたし、曲も作れたし、何でもできたからね。でも、その時に重要なのは本当に自分が何を信じるかなんだ。信じ切ることができるのか、ということだ」

    オランダ、コンゴ、ナイジェリアにルーツを持つELIKIAは、まだ21歳だった2023年初めに大きな決断を下した。当時2部のPECズヴォレとの契約を解除し、限られた資金しかない中でアフロビーツの世界へ飛び込み、自身のスタジオやミキシング機材に投資した。その後もこの夏まではサッカーを続けたが、プレーしていたのは故郷からほど近い場所を本拠地とするアマチュアクラブ、VVOGのみだった。

    彼はGOALに対し、「この転身をした時、まだ1曲も持っていなかった。スタジオすらなかった。何もなかったんだ。あったのは、この信念とビジョンだけだった。そこからスタジオを作って、最初の1曲を作って、すべてを築いていった。そこからは、とにかく進み続けた」と語っている。

    劇的なキャリア転換からわずか3年半で、ELIKIAはすでに3000万回以上のストリーミングを記録し、月間リスナーは約43万人に達している。シングル『Mentality』と『Bring No Wahala』で大きな成功を収め、大観衆の前でパフォーマンスも行っている。

  • 2つの情熱が融合

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    サッカーは今もELIKIAの音楽に大きな影響を与えており、歌詞にはこのスポーツにまつわるイースターエッグが数多く隠されている。

    しかし、スパイクを脱いだ今も、サッカーはELIKIAの人生と音楽に大きな影響を与え続けており、彼は愛するこのスポーツとアフロビーツを融合させている。「その決断を下すのは本当にとても難しかった。だって、人生のすべてをサッカーに費やしてきたから」と彼は語る。

    「子ども時代のすべてをサッカーに注いできた。毎日、いつも練習だった。そこから音楽へと転向して、プロサッカーを辞めるのは、もちろん本当に難しい。

    「でも、正直に言えば、プロサッカーを離れたのかもしれないけど、プロサッカーが自分から離れることは決してない。そう感じているし、それは自分の音楽にも表れている。自分が経験してきたことや、刺激を受けてきたことを音楽に落とし込もうとしているんだ。

    「それがまさに自分の捉え方なんだ。サッカーと音楽という2つの世界を組み合わせること。それは自分にとって本当に大事なこと。今でもサッカー界には友人がたくさんいるし、自分自身の経験もある。だから、今でもその中で生きているように感じる」

    「チュアメニのようにボールに強く」、「ベリンガムのようにゴールを決める」、「このゲームへの愛」といった歌詞は、彼の楽曲に登場しており、そのほかにもサッカーに関する言及が数多く盛り込まれている。

    現在は元選手となった彼は、アヤックスのアカデミーで学んだ厳しい教訓が、芽を出しつつある音楽キャリアにも生きていると考えている。「サッカー以外の面でも、それはメンタリティーを形作る」と彼は話す。「プレッシャーに慣れなければならないと思う。多くの試合をこなしていくと、監督やチームメートからの信頼を得られる。自分の居場所を見つければ、物事はよくなっていくし、自信もついてくる。

    「それは音楽にも当てはまることだ。すべてが新しくて、それに慣れたり、人脈を築いたりしなければいけない時は、本当に怖い。でも、自分の居場所を見つけて、一緒に仕事をしたい人たちを見つけて、自分自身のサウンドを作り上げれば、自分のやっていることにもっと心地よさを感じられるようになる」

    ELIKIAの新アルバムは11月にリリースされる予定で、そこにもサッカーの影響ははっきりと表れている。「自分のサッカー人生とつながっていることが、少しずつ増えてきている」と彼は語る。「それは人とのつながりかもしれないし、曲かもしれない。でも、今度11月に出るこのアルバムは11曲入りなんだ。スターティングイレブンみたいなものさ。

    「少しサッカーチームと同じように機能している。11曲あって、11人の選手がいる。それぞれが自分の役割とポジションを持っていて、それはこのアルバムも同じなんだ」

  • 「まさに必要だったこと」

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIAは、アヤックスでの時間がどのように終わったか、そしてそれが音楽のキャリアにつながったことについて後悔していない。

    アヤックス時代の元アカデミー仲間たち、特にユリエン・ティンバーやフラフェンベルフが王者となったプレミアリーグでの活躍ぶりを見れば、ムビンガの大きなキャリア転換には嫉妬や後悔がにじんでいると思うかもしれない。だが、本人は仲間たちの躍進を心から喜んでいる。

    「僕にとっては難しいことではない。なぜなら、誰にでもそれぞれの道があるという考え方を持っているからだ。みんなそれぞれのやり方がある」と彼は語る。「彼らのことは本当に誇りに思っている。見ていて純粋に楽しいし、同時に彼らが何を乗り越えてきたかも知っているからね。彼らは本当に多くの苦しい時期を経験し、そのために懸命に努力してきた。大きな才能もある。トップレベルでプレーしている姿を見ると、本当に誇らしいよ」

    ロンドンを訪れていたELIKIAは、この週末にアーセナルとパレスでそれぞれプレーするユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーの試合観戦に招待されていることを明かした。アカデミー時代に自分の道が彼らとは別れることになったとしても、後悔はないという。

    「人生はそういうものだよ。大事なのは、僕がこういう考え方を持っていたからこそ、その決断をしたということ。サッカー選手の中には、サッカーだけをやりたいという人がたくさんいるのも想像できる。それが唯一やりたいことで、もしかしたらそれだけが自分の才能だという人もいるかもしれない。

    「その転換がとても難しいことは理解している。でも僕にとってはサッカーだけじゃなかった。音楽もあった。監督のことでも、ケガのことでも、何が理由であれ、自分はそうした経験をしてきたからこそ、こういう決断をしなければならない。みんなそれぞれの道を持っていて、必ず偉大なことを成し遂げると信じているからだ。僕は音楽で偉大なことを成し遂げると本気で信じている。

    「この信念があるから、僕は『ああ、あのとき監督がああしてくれていたら、こうしてくれていたら……』なんて振り返ることは一度もない。むしろ僕にとっては、こうした経験をしたことが本当に重要だった。音楽において自分には本当にユニークなストーリーがあるからだ。そこに落とし込めるものもあるし、それを取り巻く物語もある。

    「今はそれを人に伝え、自分の経験を共有できる。これはとてもユニークなことだと思う。もしあの経験がなければ、アーティストとしてこのストーリーや自分の経験を語ることはできなかったはずだ。僕にとっては、すべてはこうなるべくしてなった。起こるべきことが起きたんだ。これが僕の物語だ」

    ELIKIAの新シングル『Baller』は10月9日金曜日にリリースされ、デビューアルバムは11月に続く予定となっている。