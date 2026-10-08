しかし、スパイクを脱いだ今も、フットボールはELIKIAの人生と音楽に大きな影響を与え続けている。彼は愛するこのスポーツとアフロビーツを融合させているのだ。「あの決断を下すのは本当にとても難しかった。というのも、人生のすべてをフットボールに費やしてきたからだ」と彼は語る。
「子ども時代のすべてをフットボールに捧げてきた。いつだって練習で、毎日練習していた。そこから音楽へ切り替えて、プロフットボールを辞めるというのは、もちろん本当に難しい。
「でも、正直に言えば、プロフットボールを離れたのかもしれないけれど、プロフットボールが自分から離れることは決してない。そういう感覚があるし、それは自分の音楽にも表れている。自分が経験してきたことや、刺激を受けてきたことを音楽に落とし込もうとしているんだ。
「それがまさに自分の感じ方だ。フットボールと音楽という2つの世界を組み合わせること。それは自分にとって本当に重要だ。今でもフットボール界にはたくさん友人がいるし、自分自身の経験もある。今もなお、その世界を生きているように感じている」
「シュアメニのようにボールに強く」、「ベリンガムのようにゴールを決める」、「ゲームへの愛」といったリリックは、彼の楽曲に登場しており、そのほかにもフットボールに関する言及は数多い。
現在は元選手となった彼は、アヤックスのアカデミーで学んだ厳しい教訓を、芽を出しつつある自身の音楽キャリアにも生かしていると考えている。「フットボールの外でも、それはメンタリティーを形作る」と彼は言う。「プレッシャーに慣れる必要があると思う。多くの試合をこなし、いろいろなことを経験すると、監督やチームメートから信頼を得られる。自分の居場所を見つければ、状況は良くなって、自信も湧いてくる。
「それは音楽にも当てはまることだ。すべてが新しくて、それに慣れ、ネットワークを築いていかなければならない時は、本当に怖い。でも自分の居場所を見つけて、一緒に仕事をしたい人たちを見つけ、自分自身のサウンドを作り上げることができれば、自分のやっていることにもっと心地よさを感じられるようになる」
ELIKIAの新アルバムは11月にリリースされる予定で、そこにもフットボールの影響ははっきり表れている。「自分のフットボールストーリーとつながっているものが、少しずつたくさん出てきている」と彼は語る。「それは人とのつながりかもしれないし、曲そのものかもしれない。でも今度の11月に出るこのアルバムは、11曲入りの新作なんだ。まるでスターティングイレブンのようなものだ。
「少しフットボールチームと同じように機能している。11曲あって、11人の選手がいる。みんながそれぞれの役割とポジションを持っている。それはアルバムも同じなんだ」