その若さであっても、ムビンガにはティンバー兄弟（彼とまったく同じタイミングでアヤックスの下部組織に加入した）、フラーフェンベルフ、そしてブロビーのような選手たちが最高レベルに到達する運命にあることが分かっていた。

「今でも覚えているのは、彼ら［ティンバー兄弟］とピッチで初めて会った時から、まるで機械のようだったことだ。あれほど若かった時ですら、彼らの体は機械のようにでき上がっていた。動き方にははっきりした特徴があったし、歩き方にも強い個性があった。

「ライアン・フラーフェンベルフも同じだった。技術力は傑出していた。驚くべきものだった。ブライアン・ブロビーについては、今プレミアリーグでも見られるあの圧倒的なパワーだ。今でも人々は『ブライアン・ブロビーはビーストだ』とかいろいろ言っているが、それは若い頃からすでにあった。

「もちろん彼らは自分のチームメートだったが、それでも彼らが特別な選手だということはすでに見て取れた」

エリキアは、今やプレミアリーグでプレーするこれらのスターたちがここまで打たれ強く、強い決意を持つ競争者であるのは、全員が逆境を乗り越えてきたからだと考えている。「彼らが自分のやることにおいて成功するのは分かっていた。なぜなら、あの連中は挫折を経験してきたからだ」と彼は続けた。

「例えば、ライアン・フラーフェンベルフはバイエルンに行った。すべてが素晴らしかったし、彼は大きな才能だった。だがバイエルンに行って、プレーできなかった。彼にとってそれは珍しいことだった。ずっと大きな存在の選手だったからだ。それは彼にとって大きな挫折だった。だが彼は戻ってきた。リヴァプールに移籍し、そこで素晴らしいプレーを見せ、自分の居場所を見つけた。

「クインテン・ティンバーとユリエン・ティンバーには少し違う物語がある。ユリエンはアーセナルでプレーし、負傷した。すでに最高レベルにいたが、その後に戻ってきて、以前よりさらに良くなっていると私は思う。クインテンについては、長い道のりがあった。アヤックスからフェイエノールトへ、フェイエノールトからマルセイユへ、そして今はプレミアリーグにいる。

「オランダ代表で彼がプレーした前回の試合を見ても、たしかに多くのネガティブな声があったのかもしれない。だが、こういう選手たちには関係ない。なぜなら彼らは必ず立ち直るからだ。何が起きても関係ない。彼らには本当に、本当に強いメンタリティーがある。だからこそ最高レベルで成功する。負傷しようが、ネガティブな声があろうが、ただそれを乗り越えていくだけだ」