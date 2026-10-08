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ライブ
Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

アヤックスからアフロビーツへ。ユリエン・ティンバーとライアン・フラフェンベルフの元チームメート、ELIKIAはいかにしてサッカーを辞め、音楽のキャリアへ転身したのか

世界的に有名なオランダの名門クラブのアカデミーという熾烈な環境で経験を積んだ後、そのラッパーはもう一つの大きな情熱を追い求めるため、わずか21歳でサッカーに別れを告げた。

Krishan Davis
翻訳者：

  • アカデミーの選手のうち、トップレベルでプレーするまでに至るのは5％未満だと推定されている。夢をかなえられない95％の選手については、その後二度と名前を聞くことはおそらくないだろう。エリキア・ムビンガ、別名ELIKIAは、自身がそんな運命をたどらないことを証明しようとしている。アフロビーツのアーティストとして成功をつかむため、サッカーに別れを告げたからだ。

    25歳のムビンガは、名門アヤックスの有名なアカデミー組織で4年間を過ごし、後に誰もが知る存在となる多くの子どもたちとともにプレーし、成長してきた。しかし、17歳で放出された。それでも、その挫折がまったく異なる分野で夢を追いかける歩みを止めることはなかった。

    21歳でサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つという勇気ある決断を下した後、ムビンガは今、もう一つの大きな情熱である音楽の道を進んでいる。アフロビーツ界のスターとして自らを再構築するELIKIAは、ここまでの歩みを少しも後悔していない。

  • エリートな環境

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    エリキア（右から2人目）は、世界的に名高いアヤックスのアカデミーという熾烈な環境でキャリアをスタートさせ、若くして故郷を離れた。

    ムビンガのサッカー選手としてのポテンシャルは、2014年に地元クラブのPECズヴォレからオランダの名門アヤックスへ加入し、世界的に有名な同クラブのアカデミーで4年間を過ごした事実からも明らかだ。

    しなやかさを備えた攻撃的なMFである彼は、やがてユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーの兄弟、ライアン・フラーフェンベルフ、ブライアン・ブロビーらを擁するU-16チームのキャプテンも務めた。この4人は現在、それぞれアーセナル、クリスタル・パレス、リヴァプール、サンダーランドでプレミアリーグの舞台に立っている。

    その年代であっても、オランダで最も成功を収めてきたクラブでプレーすることにはプレッシャーが伴った。ELIKIAはGOALに対し、「もちろん、多くを求められる。練習でも何でも、コーチたちはとても厳しい」と語った。「彼らは常にチャンピオンズリーグのレベルを求めてくる。僕はそれが良いことだと思う。なぜなら、そうした中でメンタリティーや打たれ強さが培われるからだ。どんな時でも、アヤックスでプレーするなら勝たなければならない。

    「大会に行けば、バルセロナやバイエルン、信じられないようなアカデミーと対戦することになる。そこでベストを尽くすことを求められるし、同時に勝つことも期待される。そういうプレッシャーがあって、それがある意味で人を形作っていくんだ」

  • 「まるで機械のような肉体」

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    ティンバー兄弟はともに、ムビンガと同じタイミングでアカデミーに加入した

    その若さであっても、ムビンガにはティンバー兄弟（彼とまったく同じタイミングでアヤックスの下部組織に加入した）、フラーフェンベルフ、そしてブロビーのような選手たちが最高レベルに到達する運命にあることが分かっていた。

    「今でも覚えているのは、彼ら［ティンバー兄弟］とピッチで初めて会った時から、まるで機械のようだったことだ。あれほど若かった時ですら、彼らの体は機械のようにでき上がっていた。動き方にははっきりした特徴があったし、歩き方にも強い個性があった。

    「ライアン・フラーフェンベルフも同じだった。技術力は傑出していた。驚くべきものだった。ブライアン・ブロビーについては、今プレミアリーグでも見られるあの圧倒的なパワーだ。今でも人々は『ブライアン・ブロビーはビーストだ』とかいろいろ言っているが、それは若い頃からすでにあった。

    「もちろん彼らは自分のチームメートだったが、それでも彼らが特別な選手だということはすでに見て取れた」

    エリキアは、今やプレミアリーグでプレーするこれらのスターたちがここまで打たれ強く、強い決意を持つ競争者であるのは、全員が逆境を乗り越えてきたからだと考えている。「彼らが自分のやることにおいて成功するのは分かっていた。なぜなら、あの連中は挫折を経験してきたからだ」と彼は続けた。

    「例えば、ライアン・フラーフェンベルフはバイエルンに行った。すべてが素晴らしかったし、彼は大きな才能だった。だがバイエルンに行って、プレーできなかった。彼にとってそれは珍しいことだった。ずっと大きな存在の選手だったからだ。それは彼にとって大きな挫折だった。だが彼は戻ってきた。リヴァプールに移籍し、そこで素晴らしいプレーを見せ、自分の居場所を見つけた。

    「クインテン・ティンバーとユリエン・ティンバーには少し違う物語がある。ユリエンはアーセナルでプレーし、負傷した。すでに最高レベルにいたが、その後に戻ってきて、以前よりさらに良くなっていると私は思う。クインテンについては、長い道のりがあった。アヤックスからフェイエノールトへ、フェイエノールトからマルセイユへ、そして今はプレミアリーグにいる。

    「オランダ代表で彼がプレーした前回の試合を見ても、たしかに多くのネガティブな声があったのかもしれない。だが、こういう選手たちには関係ない。なぜなら彼らは必ず立ち直るからだ。何が起きても関係ない。彼らには本当に、本当に強いメンタリティーがある。だからこそ最高レベルで成功する。負傷しようが、ネガティブな声があろうが、ただそれを乗り越えていくだけだ」

  • 1つの章が終わる……

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    エリキアは、2部のPECズウォレでプレーしていた当時、わずか21歳でプロサッカー選手としてのキャリアに驚くべき形で終止符を打った。


    かつてアヤックスで将来を嘱望された仲間たちは、その後そろって最高レベルに到達し、今では全員がオランダ代表となっている。一方で、ムビンガのキャリア、そして人生は、別の軌道をたどることになった。

    2018年、U-17年代でのコーチングスタッフ変更が、彼の運命を変えることになった。成長が停滞していると判断されたためだ。「自分は技術的にとても優れていて、大きな才能もあった。ピッチ外でも正しいことをしていた。だからキャプテンにも任命された。そのことは、今振り返ってもとても前向きに受け止めている」と、ELIKIAはGOALに語っている。

    「もちろん、最終的にはすべて成長が重要になる。そして彼ら（かつてのチームメート）の成長は一つの方向へ進み、自分の成長は音楽へ向かった。

    「自分が（アヤックスで）やめた理由は、競争が非常に激しかったからだ。自分は中盤でプレーしていた。直接のライバルはライアン（フラフェンベルフ）だったが、ライアンだけではない。ケネト・テイラーもいたし、当時はクインテン・ティンバーもいた。彼らも自分と同じポジションでプレーしていたからだ。自分がただベストを尽くしたことを恥じてはいない。競争は熾烈だった。

    「4年目を終えた後に別のコーチが来て、そのコーチは自分にはあまり可能性を見いださず、ほかの選手にはそれを見ていた。これもサッカーでは本当に重要なことだ。あるシーズンには監督が自分を評価していても、次のシーズンに新しい監督が来ると評価されないことがある。自分もまさにそうだった。新しい指導者は自分をあまり評価していなかった。だから、自分は残るべきか、それとも去って自分を成長させるべきかを決めなければならなかった。自分は去ることを選んだ」

    ユヴェントスやレヴァークーゼンのような欧州の名門クラブの育成組織に加わる機会がありながらも、ムビンガは故郷ズヴォレへ戻る道を選んだ。「アムステルダムではホストファミリーのもとで暮らしていたので、家に戻って生活したいと思った」と彼は話す。「素晴らしい経験だったが、まだ若いと家に帰りたくなるものだ。特に物事があまりうまくいっていない時はなおさらだ。自分はそういう環境を求めていた」

  • ……また新たなものが始まる

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    音楽活動へとかじを切ってから3年半で、ELIKIAは累計3000万回超のストリーミングを記録し、月間リスナー43万人のオーディエンスを築き上げた。

    ムビンガはPECに戻り、慣れ親しんだ環境で下部組織から再び階段を上った。そして2021-22シーズンにトップチームで一定のブレイクスルーを果たし、運命的にも、そのシーズン序盤にアヤックス戦で途中出場から22分間プレーしてデビューを飾った。

    しかし、その頃にはELIKIAの思考は、まったく別の種類のキャリアへと向かい始めていた。「音楽はずっと人生の一部だった」と本人は語る。「いつだって情熱を注いできたけど、一番大きな情熱はフットボールだった。毎日がフットボールだった。本当にフットボールで成功することだけに集中していた。

    「ある時点で、音楽への情熱がどんどん大きくなった。本当に大きなものになって、自分の人生で何をしたいのかという選択を迫られた。フットボールの才能があって、歌うこともできて、曲も作れて、すべてできたから、少し恵まれた立場ではあった。でも、その時に本当に大事なのは、自分が何を信じるかだ。その信念があるかどうかなんだ」

    オランダ、コンゴ、ナイジェリアにルーツを持つELIKIAは、まだ21歳だった2023年初めに大きな決断を下した。当時2部のPECズヴォレとの契約を解除し、限られた資金しかない中で、自身のスタジオやミキシング機材に投資しながら、アフロビーツの世界へ身を投じた。この夏まではフットボールも続けていたが、プレーしていたのは故郷からほど近い場所を拠点とするアマチュアクラブ、VVOGのみだった。

    「この転身をした時、1曲も持っていなかった」とGOALに明かした。「スタジオすらなかった。何もなかった。ただ、この信念とビジョンだけがあった。そこからスタジオを作って、最初の曲を作って、すべてを積み上げていった。そこからは、とにかく進み続けた」

    劇的なキャリア転換からわずか3年半で、ELIKIAはすでに3000万回以上のストリーミングを記録し、月間リスナーは約43万人に達している。シングル『Mentality』や『Bring No Wahala』で大きな成功を収め、大観衆の前でもパフォーマンスを披露している。

  • 2つの情熱が融合した

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    サッカーは今もELIKIAの音楽に大きな影響を与えており、歌詞の中にはこのスポーツにまつわるイースターエッグが数多く隠されている。

    しかし、スパイクを脱いだ今も、フットボールはELIKIAの人生と音楽に大きな影響を与え続けている。彼は愛するこのスポーツとアフロビーツを融合させているのだ。「あの決断を下すのは本当にとても難しかった。というのも、人生のすべてをフットボールに費やしてきたからだ」と彼は語る。

    「子ども時代のすべてをフットボールに捧げてきた。いつだって練習で、毎日練習していた。そこから音楽へ切り替えて、プロフットボールを辞めるというのは、もちろん本当に難しい。

    「でも、正直に言えば、プロフットボールを離れたのかもしれないけれど、プロフットボールが自分から離れることは決してない。そういう感覚があるし、それは自分の音楽にも表れている。自分が経験してきたことや、刺激を受けてきたことを音楽に落とし込もうとしているんだ。

    「それがまさに自分の感じ方だ。フットボールと音楽という2つの世界を組み合わせること。それは自分にとって本当に重要だ。今でもフットボール界にはたくさん友人がいるし、自分自身の経験もある。今もなお、その世界を生きているように感じている」

    「シュアメニのようにボールに強く」、「ベリンガムのようにゴールを決める」、「ゲームへの愛」といったリリックは、彼の楽曲に登場しており、そのほかにもフットボールに関する言及は数多い。

    現在は元選手となった彼は、アヤックスのアカデミーで学んだ厳しい教訓を、芽を出しつつある自身の音楽キャリアにも生かしていると考えている。「フットボールの外でも、それはメンタリティーを形作る」と彼は言う。「プレッシャーに慣れる必要があると思う。多くの試合をこなし、いろいろなことを経験すると、監督やチームメートから信頼を得られる。自分の居場所を見つければ、状況は良くなって、自信も湧いてくる。

    「それは音楽にも当てはまることだ。すべてが新しくて、それに慣れ、ネットワークを築いていかなければならない時は、本当に怖い。でも自分の居場所を見つけて、一緒に仕事をしたい人たちを見つけ、自分自身のサウンドを作り上げることができれば、自分のやっていることにもっと心地よさを感じられるようになる」

    ELIKIAの新アルバムは11月にリリースされる予定で、そこにもフットボールの影響ははっきり表れている。「自分のフットボールストーリーとつながっているものが、少しずつたくさん出てきている」と彼は語る。「それは人とのつながりかもしれないし、曲そのものかもしれない。でも今度の11月に出るこのアルバムは、11曲入りの新作なんだ。まるでスターティングイレブンのようなものだ。

    「少しフットボールチームと同じように機能している。11曲あって、11人の選手がいる。みんながそれぞれの役割とポジションを持っている。それはアルバムも同じなんだ」

  • 「まさに必要だったこと」

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    エリキアは、アヤックスでの時間がどのように終わったか、そしてそのことが音楽のキャリアにつながったという事実について、後悔はしていない。

    アヤックス時代の元アカデミー仲間たち、特にユリエン・ティンバーやグラーフェンベルフが王者となったプレミアリーグでの活躍ぶりを見れば、ムビンガの大きなキャリア転換には嫉妬や後悔がにじんでいると思うかもしれない。だが、本人は仲間たちの輝きを心から喜んでいる。

    「自分にとって、それは難しいことではない。みんなそれぞれの道があって、それぞれのやり方があるという考え方を持っているからだ」と彼は話す。「彼らのことは本当に誇りに思っている。プレーを見るのがすごく好きだし、彼らがどんなことを乗り越えてきたのかも分かっているからだ。彼らは多くの困難な時期を経験し、本当に努力してきた。大きな才能もある。トップレベルでプレーしている姿を見ると、本当に誇らしいよ」

    ロンドンを訪れているELIKIAは、この週末にアーセナルとパレスでそれぞれプレーするユリエン・ティンバーとクインテン・ティンバーの試合を観戦するよう招待されていることを明かした。アカデミー時代に自分の道が彼らとは分かれることになったとしても、その事実に後悔はないという。

    「人生はそういうものだ。要するに、自分はこういう考え方をしているから、その決断をした。想像できるのは、サッカー選手の中にはサッカーだけをやりたい人がたくさんいるということだ。それだけを望んでいて、もしかしたら、それが唯一才能を発揮できることなのかもしれない。

    「そうやって移行するのがとても難しいのは理解している。でも、自分にとってはサッカーだけではなかった。音楽もあった。監督のことでも、ケガのことでも、何であれ自分が経験してきたことによって、こうした決断をしなければならない。みんなそれぞれの道があって、偉大なものを成し遂げると信じているからだ。自分は音楽で偉大なことを成し遂げると本気で信じている。

    「この信念があるから、『ああ、監督がああしていれば、こうしていれば……』みたいに振り返ることは一度もない。むしろ、自分にとってはこれを経験したことが本当に重要だった。音楽において自分は本当にユニークな物語を持っているからだ。そこに落とし込めるものもあるし、その背景にあるストーリーもある。

    「今はそれを人に伝え、自分の経験を共有できる。これはとてもユニークなことだと思う。もしあの経験がなければ、アーティストとしてこの物語や自分の経験について語ることはできなかっただろう。自分にとっては、これこそがそうなるべき形だった。まさに起こるべきことだった。それが自分の物語なんだ」

    ELIKIAの新シングル『Baller』は10月9日金曜日にリリースされ、11月にはデビューアルバムも続く。