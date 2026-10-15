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USWNT GFX 1-1GOAL

アメリカ女子代表、評価を上げた選手と下げた選手：スペイン戦でマロリー・スワンソンとアシュリー・サンチェスが輝く一方、不安定なGKのプレーと守備のミスでエマ・ヘイズには課題が山積

スワンソンとサンチェスはスペイン戦で結果を残したが、GKの不安定なプレーと守備のミスにより、エマ・ヘイズにはワールドカップ予選を前に早急に解決すべき課題が残った。

翻訳者：

  • 米国女子代表は、同じ相手との再戦で巻き返してきた。今年に入ってからも日本とブラジルに敗れた後、再戦では立て直した。だが、スペインは異なる種類の難敵だった。

    初戦の米国は、スペインに何歩も遅れを取っているように見えた。普段は攻撃を組み立て、リズムをつくるリンジー・ヒープスとローズ・ラベルも、試合の流れを追いかける側に回った。普段は落ち着いている最終ラインも連係を欠き、エミリー・フォックスとエイブリー・パターソンは孤立。前線ではチャンスをつくったものの、決め切れなかった。

    第2戦では修正が見られ、改善した部分もあった。それでも、解決すべき課題は多く残った。

    アシュリー・サンチェスとマロリー・スワンソンがゴールを挙げて2-2の引き分けに持ち込み、エマ・ヘイズが起用できる攻撃陣の力を示した。一方、後方には不安が残った。クラウディア・ディッキーとファロン・タリス＝ジョイスは2試合を通じてそれぞれ難しい場面を経験し、予選を前にGKに疑問を残した。

    守備陣が連係に苦しんだ背景には、両試合とも先発した最終ラインの4人が初めて一緒にプレーしたことがある。ティアーナ・デイビッドソンとケネディ・ウェスリーは両方の組み合わせで中心を担い、試合が進むにつれて連係を深めた。スペインのプレッシャーを受けても慌てず、ボール保持時により落ち着いてプレーできるようになった。それでも、連係を早急に深める必要がある。

    米国女子代表が次にピッチに立つときには、ワールドカップ出場権が懸かる。11月27日のエルサルバドル戦に勝てば、ブラジルでの大会への出場が決まる。親善試合は終わった。ここからは、得た教訓を結果につなげなければならない。

    こうした状況を踏まえ、GOALは予選を前に評価を上げた選手と、さらなる改善が必要な選手を見ていく。

  • 評価上昇：マロリー・スワンソン

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    マロリー・スワンソンが同点ゴールを決め、アメリカ女子代表はスペインと2-2で引き分けた。

    スワンソンはスペイン戦で出場機会を得るとみられていた。そして、世界の舞台でどれほど優れた選手になれるかを改めて示した。シカゴ・スターズで苦しいシーズンを送る中では、見失われがちな実力だ。

    スワンソンの強みは、前線のどこでもプレーできる万能性にある。中央でも自在にプレーし、サイドでは決定的な仕事ができる。どこに配置されても脅威となる。

    スペインとの2試合に出場したが、最大の貢献は2戦目の2-2の引き分けで決めた同点ゴールだった。自信に満ちたプレーで適切なスペースを見つけ、アメリカ代表が必要としていた正確なフィニッシュを披露した。

    試合後、スワンソンは記者団に「少し現実とは思えない感じだった」と語った。

    「得点するのは2年くらいぶりで、その間にいろいろなことがあった。まず1点決められてよかったと思う」と話した。

  • 評価ダウン：クラウディア・ディッキー

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    Icon Sportswire

    クラウディア・ディッキーは、アメリカ女子代表が初戦でスペインに0-2で敗れた試合で2失点を喫した。

    ディッキーはスペインとの初戦に先発したが、立ち上がりから苦しい展開となった。開始わずか3分、26歳のディッキーはポジショニングの隙を突かれ、スペインに最初のシュートで得点を許した。

    その後まもなく2点目も奪われた。守備の綻びはディッキーだけの問題ではなかったが、普段は強みとする守備陣の統率やシュートへの対応でも苦しんだ。決定力の高い相手に、その弱点は高くついた。

    難しい試合だった。世界ランキング1位のチームとの対戦は、ディッキーにとってトップレベルの相手に自分を試す貴重な機会となった。得るべき教訓がある一方で、改善すべき点も明確になった。

    ディッキーとファロン・タリス＝ジョイスの双方に、正GKの座をつかむチャンスはまだある。ただ、この2試合を終えても、議論に決着をつけるほどの説得力を示したのはどちらでもなかった。

  • 評価上昇：アシュリー・サンチェス

    Ashley Sanchez

    アシュリー・サンチェスが、アメリカ女子代表とスペインの2-2の引き分けでゴールを決めた。

    サンチェスはNWSLで20ゴールを挙げ、無視できない存在となっていた。スペイン戦で問われたのは、その好調ぶりを代表でも示せるかどうかだった。

    初戦では途中出場からリズムをつかみ、2戦目では先発の座を勝ち取った。序盤はパスを急ぎ、無理にドリブルで仕掛ける場面もあったが、徐々に試合になじみ、アタッキングサードでは落ち着きと我慢強さを見せた。

    転機となったのは49分。サンチェスがこのスペインとの一連の対戦で米国女子代表の初ゴールを決めた。相手DFの動きを読み、好機を見極めて、シュートをゴールのファーサイドへ流し込んだ。仕掛けには我慢強さが、フィニッシュには正確さがあった。

    サンチェスはすでにクラブで実力を示していた。スペイン戦でも結果を残したことで、ヘイズの予選メンバー入りに向けたアピールを強めた。

  • 評価を下げた選手：ファロン・タリス＝ジョイス

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    タリス＝ジョイスは、アメリカ女子代表のスペインとの第2戦に先発出場した。

    火曜日のスペイン戦で、タリス＝ジョイスは開始20分間に期待を抱かせるプレーを数多く見せた。重要なセーブを披露し、当初は足元でのプレーも安定。守備陣への指示もより積極的だった。しかし27分、スペインが隙を見つけ、アレクシア・プテジャスが得点につなげた。

    その後のプレーは、さらに懸念を残すものだった。バックパスを受けたタリス＝ジョイスは、クリアボールを中央のスペイン選手へ直接渡してしまった。失点後、ホームの米国には冷静さが必要だった。だが、このミスがスペインの追加点を助けた。

    欧州の強豪との対戦経験は、ディッキーとの競争においてタリス＝ジョイスの強みだ。体格、リーチ、身体能力も持ち味で、難しいシュートを止め、広い範囲をカバーできる。

    しかし、ボールの配球には依然として不安が残る。スペインのように絶え間なくプレスをかけるチームを相手に、GKは信頼できるパスの受け手にならなければならない。タリス＝ジョイスには好材料も見られたが、米国が必要とする場面で、ボールを持った際の安定感を一貫して示すことはできなかった。

  • 評価を下げた選手：ティアナ・デイビッドソンとケネディ・ウェズリー

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    アメリカ女子代表がスペインと対戦した2試合では、ティアナ・デイビッドソンとケネディ・ウェズリーがセンターバックのコンビとして先発した。

    ナオミ・ギルマとエミリー・ソネットが不在の中、センターバックにはティアナ・デイビッドソンとケネディ・ウェズリーを起用するのが自然な選択だった。両選手にとって、スペインとの連戦は守備の中心で落ち着きとリーダーシップを発揮する大きな機会だった。

    好材料となる場面もあった一方で、代償の大きいミスもあった。前に出るタイミングのずれ、DF間に生じた隙、相手アタッカーをオンサイドにしてしまう場面が、スペインに与えてはならないチャンスを生んだ。

    ウェズリーは代表でのキャリア初期に明確な進歩を見せている。デイビッドソンにははるかに豊富な経験があるが、前十字靱帯の手術から長い時間をかけて復帰した後、まだ本来のリズムを取り戻そうとしているところだ。両選手は、判断力、落ち着き、最終ラインから自信を持って攻撃を組み立てる力という、米国代表に必要な資質を備えている。

    ただ、スペイン戦では、それらの資質に加えて、より鋭く、迷いのない守備が求められた。スペインの動きによって最終ラインは広げられ、わずかな隙さえもチャンスにつながった。デイビッドソンとウェズリーは、前に出る動き、スペースのカバー、危険への対応で、もっと連係を高める必要があった。

    ヘイズにはセンターバックのほかの選択肢もあるが、連係はプレーを重ねることで深まる。デイビッドソンとウェズリーも、ともにプレーする時間が増えれば、互いへの理解を深められるかもしれない。問題は、次の機会がワールドカップ出場権の懸かった場面になる可能性があることだ。