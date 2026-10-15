米国女子代表は、同じ相手との再戦で巻き返してきた。今年に入ってからも日本とブラジルに敗れた後、再戦では立て直した。だが、スペインは異なる種類の難敵だった。

初戦の米国は、スペインに何歩も遅れを取っているように見えた。普段は攻撃を組み立て、リズムをつくるリンジー・ヒープスとローズ・ラベルも、試合の流れを追いかける側に回った。普段は落ち着いている最終ラインも連係を欠き、エミリー・フォックスとエイブリー・パターソンは孤立。前線ではチャンスをつくったものの、決め切れなかった。

第2戦では修正が見られ、改善した部分もあった。それでも、解決すべき課題は多く残った。

アシュリー・サンチェスとマロリー・スワンソンがゴールを挙げて2-2の引き分けに持ち込み、エマ・ヘイズが起用できる攻撃陣の力を示した。一方、後方には不安が残った。クラウディア・ディッキーとファロン・タリス＝ジョイスは2試合を通じてそれぞれ難しい場面を経験し、予選を前にGKに疑問を残した。

守備陣が連係に苦しんだ背景には、両試合とも先発した最終ラインの4人が初めて一緒にプレーしたことがある。ティアーナ・デイビッドソンとケネディ・ウェスリーは両方の組み合わせで中心を担い、試合が進むにつれて連係を深めた。スペインのプレッシャーを受けても慌てず、ボール保持時により落ち着いてプレーできるようになった。それでも、連係を早急に深める必要がある。

米国女子代表が次にピッチに立つときには、ワールドカップ出場権が懸かる。11月27日のエルサルバドル戦に勝てば、ブラジルでの大会への出場が決まる。親善試合は終わった。ここからは、得た教訓を結果につなげなければならない。

こうした状況を踏まえ、GOALは予選を前に評価を上げた選手と、さらなる改善が必要な選手を見ていく。