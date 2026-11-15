あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Jaedyn Shaw 1-1GOAL

アメリカ女子代表のジェイディン・ショー、ゴッサムで見いだした自由、リーダーとしての成長、次世代を鼓舞することについて語る

ゴッサムFCが再びNWSL制覇を目指すなか、e.l.f.のアンバサダーを務めるジェイディン・ショーが、自信やリーダーシップ、ピッチ外での目標をサッカーがどう形作ってきたかを『GOAL』に語った。

翻訳者：

  • ジェイディン・ショーは、再びNWSLのタイトル獲得を目指している。そのプレーを支えているのは、初めてサッカーを好きになったときに感じた自由さだ。

    21歳のショーは、レギュラーシーズンで自己最多の11得点と5アシストを記録し、ゴッサムFCのクラブ初となるNWSLシールド獲得に貢献した。その存在感はプレーオフでも続き、シアトル・レインとの準々決勝では、ショーのCKがオウンゴールを誘発。チームは1-0で勝利した。ゴッサムが再び決勝に進むには、カンザスシティ・カレントを倒さなければならない。

    代表での歩みも、まだ途上にある。ショーは今年、アメリカ女子代表で1得点2アシストを記録した一方、10月には、出場時間を増やしたいというエマ・ヘイズの意向でU-23代表での活動に参加した。クラブでより大きな責任を担う一方、代表でも自分の立場を築いているところだ。

    そうした中でも、ショーはサッカーがずっと自分に与えてくれたものに立ち返る。自分らしくいられる場所だ。

    テキサス州フリスコで育ったショーは、両親と一緒にサッカーを観戦し、ほとんどいつもボールを身近に置いていたことを覚えている。4歳でプレーを始め、フットサルのコートで創造性を磨いた後、12歳ごろから11人制サッカーに力を入れるようになった。

    「プレーを始めてからは、得意だったのでサッカーが大好きになりました。私にとって自然にできることで、自分らしく、ただ自由でいられる場所だったんです」と、ショーはGOALに語った。

    その自由さは、今も足元の技術や、予想外のプレーに挑む姿勢に表れている。ピッチを離れた場での振る舞いにも影響を与えている。

    e.l.f. Cosmeticsのアンバサダーを務めるショーは、GOALの取材で『Girls Who Play Change the Game』について語った。パリティとe.l.f. Beautyによるこの報告書は、少女のスポーツ参加と、成人女性の仕事との関係を調べたものだ。4カ国の9500人超から得た回答を基にした調査では、若い頃にスポーツを継続した経験と、リーダー職に就いたり給与交渉を行ったりする可能性の高さとの間に関連が見られた。

    ショーにとって、この結果は自身が今も学び続けていることと重なる。サッカーは、自信をつけ、自分の考えを伝え、自分に続く少女たちに何を与えられるかを理解する助けになってきた。

  • 「差がつくのは準備だけだ」

    Jaedyn Shaw

    ショーは自己最高のレギュラーシーズンを過ごし、ゴッサムのNWSL準決勝進出に貢献した。

    ショーの自信は、誰も見ていないところで積み重ねる努力から生まれる。

    「私はいつも、どれだけしっかり準備できたかによって自信を得てきました。差がつくのは準備だと思います。やるべきことをやっていれば、大事な場面に備えられます」とショーは語った。

    その大事な場面は、早くも訪れている。21歳のショーはすでにNWSL優勝チームの一員となり、オリンピックの金メダルを獲得し、アメリカ代表のCONCACAF Wゴールドカップ優勝にも貢献した。ノースカロライナ・カレッジでの苦しい時期を経て、2025年にゴッサムへ移籍したことで、成長を続けるための新たな環境を得た。

    ショーの経験は、Parityとe.l.f.の調査で示された一つの傾向にも重なる。スポーツを通じて身につけたスキルは、競技以外の場でも生かせるというものだ。同報告書で昇進経験のある「日常のアスリート」の90％近くが、スポーツで学んだスキルが昇進に役立ったと答えた。このグループは、成長過程で少なくとも3年間スポーツを経験し、現在フルタイムで働いている、または最近まで働いていた女性で構成される。

    ショーにとって、自分を信じられるようになることは、自信が揺らぐ時もあると受け入れることでもあった。準備は助けになるが、思いどおりのプレーができなかった時に支えとなるものを持つことも大切だ。

    「自信が揺らいだことは、間違いなく何度もあります」とショーは語った。

    「私が何者であるかは成績表の数字では決まらない」という思いを含め、信仰もその支えの一つとなっている。

  • 「日々成長しようとする意欲」

    Jaedyn Shaw

    2025年にゴッサムでNWSL王者となったジェイディン・ショーは、自分らしいリーダーシップの取り方を学んでいる。

    21歳のショーは、その場にいる選手の中ではまだ若いほうだ。それでも、すでに他の選手と分かち合える経験を積んでいる。その経験をどう生かすかを学ぶことも、彼女にとって一つの過程だった。

    「キャリアの大半で、私のリーダーとしての役割はとても興味深いものでした。行動で示したり、若い選手たちの代弁者になったり、若いけれど経験のある存在になったりすることが多かったからです」とショーは語った。

    それは時に、若いチームメイトのために声を上げることを意味する。時には、自分自身が何かを求める必要があると気づくこともある。そして、場を少し楽しくすることもある。

    「私は優しいほうの役回りだと思います」とショーは笑った。

    行動で示すことを心がけてはいるものの、自分をそうしたリーダーだと言い切ることには少しためらいがある。

    「それは自分で言うより、誰かに言ってもらいたいですね。でも、自信を持たないと！」と語った。

    一方、向上への強い思いなら、自信を持って口にできる。自分自身が楽しむことと、周囲の手本となることは両立できるのだ。

    「毎日もっと良くなりたいという意欲と向上心、そして練習や試合に臨んで、自分とチームのために100％を尽くすことを、本当に誇りに思っています」

  • 「嵐の中の冷静さ」から学ぶ

    Jaedyn Shaw

    ショーは、冷静なリーダーシップの大切さを教えてくれた人物として、ナオミ・ギルマとティアーナ・デービッドソンの名を挙げた。

    ショーのリーダーシップに対する考え方の一部は、自分が周囲の選手に何を求めているかを知ることから生まれている。その手本となった人物を尋ねられると、かつてサンディエゴ・ウェーブでチームメートだったナオミ・ギルマの名前をすぐに挙げた。

    「サンディエゴにいた頃、彼女はどんな状況でもいつも落ち着いていました。彼女を見て『大丈夫、私たちは問題ない』と思えたんです。ナオミが慌てていないなら、私も慌てる必要はない、と」

    その揺るがない姿勢は、ショーの心に残った。難しい場面でもギルマに目を向ければ、その対処の仕方に安心感を得られたという。

    ショーは、ゴッサムとアメリカ女子代表のDFティアナ・デイビッドソンにも同じような資質を見いだしている。

    「ティアナも間違いなくそうです」とショーは語った。「彼女もどちらかといえば物静かなリーダーです。ナオミについて話したように、ティアナもどんな状況でも落ち着いています。そういうリーダーが、特に私にとって本当に支えになるのかもしれません」

    ショーは、そうした手本のどの部分が自分の性格に合うのかを学んでいる。声高に発言しなくても周囲に安心感を与えることはできるし、若い選手も自分自身の答えを探しながら手本になれる。

    自由に自分を表現することを大切にするショーにとって、そうした支えは重要だ。挑戦を続ける自信を与え、自分らしいリーダーへと成長する余地をもたらしてくれる。

  • 「その文化を広めろ！」

    Jaedyn Shaw

    ジェイディン・ショーにとって、ファッションへの関心はサッカー以外で自分を表現する手段の一つだ。

    ショーは、その自由を人生のあらゆる面に広げたいと考えている。ファッションも、美容も、自分が属するコミュニティーを代表することも、彼女にとって大切だ。そしてサッカー界では、そうした関心を発信する方法を見つける女性が増えていると感じている。

    「私たちはピッチ上でしていることだけがすべてではありません。ピッチの外でも、たくさんのことができます」

    ショーは、トリニティ・ロッドマンがヴィクトリアズ・シークレットのファッションショーに出演したこと、ジョーディン・ハイテマが自身のスキンケア製品のラインを開発していること、そして『テッド・ラッソ』にNWSLが登場したことを、サッカーの広がりを示す例として挙げる。いずれも、女子サッカーやそこでプレーする選手たちに人々が親しむ新たなきっかけになっている。

    ショーも、その広がりに加わりたいと考えている。e.l.f.との活動や、自身が人々の目に触れることを通じて、若い女の子たちに、スポーツを続け、自分らしくいることで開ける可能性を知ってほしいと願っている。

    「アフリカ系アメリカ人とベトナム系アメリカ人の文化を代表する存在になり、そのために全力を尽くしたいです。それに正直なところ、自分が良い影響を与えられるコミュニティーを探しています」

    その模索は今も続いている。自分自身の声を見つけ、影響力を理解し、次にそれをどこへ向けるかを決める過程も、まだ続いている。

    ショーは、その志を端的な言葉で表す。

    「カルチャーを前に進める！」