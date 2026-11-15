ジェイディン・ショーは、再びNWSLのタイトル獲得を目指している。そのプレーを支えているのは、初めてサッカーを好きになったときに感じた自由さだ。

21歳のショーは、レギュラーシーズンで自己最多の11得点と5アシストを記録し、ゴッサムFCのクラブ初となるNWSLシールド獲得に貢献した。その存在感はプレーオフでも続き、シアトル・レインとの準々決勝では、ショーのCKがオウンゴールを誘発。チームは1-0で勝利した。ゴッサムが再び決勝に進むには、カンザスシティ・カレントを倒さなければならない。

代表での歩みも、まだ途上にある。ショーは今年、アメリカ女子代表で1得点2アシストを記録した一方、10月には、出場時間を増やしたいというエマ・ヘイズの意向でU-23代表での活動に参加した。クラブでより大きな責任を担う一方、代表でも自分の立場を築いているところだ。

そうした中でも、ショーはサッカーがずっと自分に与えてくれたものに立ち返る。自分らしくいられる場所だ。

テキサス州フリスコで育ったショーは、両親と一緒にサッカーを観戦し、ほとんどいつもボールを身近に置いていたことを覚えている。4歳でプレーを始め、フットサルのコートで創造性を磨いた後、12歳ごろから11人制サッカーに力を入れるようになった。

「プレーを始めてからは、得意だったのでサッカーが大好きになりました。私にとって自然にできることで、自分らしく、ただ自由でいられる場所だったんです」と、ショーはGOALに語った。

その自由さは、今も足元の技術や、予想外のプレーに挑む姿勢に表れている。ピッチを離れた場での振る舞いにも影響を与えている。

e.l.f. Cosmeticsのアンバサダーを務めるショーは、GOALの取材で『Girls Who Play Change the Game』について語った。パリティとe.l.f. Beautyによるこの報告書は、少女のスポーツ参加と、成人女性の仕事との関係を調べたものだ。4カ国の9500人超から得た回答を基にした調査では、若い頃にスポーツを継続した経験と、リーダー職に就いたり給与交渉を行ったりする可能性の高さとの間に関連が見られた。

ショーにとって、この結果は自身が今も学び続けていることと重なる。サッカーは、自信をつけ、自分の考えを伝え、自分に続く少女たちに何を与えられるかを理解する助けになってきた。