最新の米国男子代表メンバーを発表した直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は報道陣に選考の背景を語った。選出されたのは25人だが、監督とスタッフはこの1カ月間、招集候補の100人以上を追っていたという。選手層は厚く、今回のメンバーはその一端にすぎないと語った。

「門戸は大きく開かれている」と米国男子代表監督は語った。「代表は誰にでも開かれている」

最終的にポチェッティーノ監督が選んだのは25人。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログンといった常連に加え、キャバン・サリバン、ジュリアン・ホール、マティス・アルバートといった新星も名を連ねた。さらに、新たな顔ぶれも3人加わった。うち1人には代表出場歴があり、残る2人にはない。ポチェッティーノ監督は言葉どおり、招集対象となる選手の幅を広げ続けている。

11月のメンバー選考には、複数の要素と判断が絡んだ。U-23代表の合宿も控えるなか、ポチェッティーノ監督は今回もバランスを取ろうとした。若手の有望株数人がオリンピック代表へ向かう一方、ほかの数人は、間近に迫るハイチとのCONCACAFネーションズリーグの一戦に向けてチームに加わる。特に現在のサイクルのこの時点では、メンバー選考は複雑だ。ポチェッティーノ監督は、今回の選考が最終的なものではないとも強調した。

「チャンスを得られなかった選手も大勢いるだろう」と同監督は語った。「だが、今が重要だと思う。我々にとっても、あの選手やこの選手にチャンスを与えることは本当に重要だ。彼らにはその資格があると思うし、公式戦でプレーする姿を確かめることも非常に重要だからだ」

GOALが、ポチェッティーノ監督の最新の米国男子代表メンバー選考で得をした選手と、割を食った選手を見ていく。