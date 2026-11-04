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USMNT 1-1GOAL

アメリカ代表の勝者と敗者：カヴァン・サリバンの躍進が続き、クリスティアン・プリシッチが復帰。一方、リカルド・ペピとティム・ウェアは新たな苦境に

GOALがハイチとのCONCACAFネーションズリーグの一戦を前に、最新のメンバー構成を詳しく解説する。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 最新の米国男子代表メンバーを発表した直後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督は報道陣に選考の背景を語った。選出されたのは25人だが、監督とスタッフはこの1カ月間、招集候補の100人以上を追っていたという。選手層は厚く、今回のメンバーはその一端にすぎないと語った。

    「門戸は大きく開かれている」と米国男子代表監督は語った。「代表は誰にでも開かれている」

    最終的にポチェッティーノ監督が選んだのは25人。クリスティアン・プリシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログンといった常連に加え、キャバン・サリバン、ジュリアン・ホール、マティス・アルバートといった新星も名を連ねた。さらに、新たな顔ぶれも3人加わった。うち1人には代表出場歴があり、残る2人にはない。ポチェッティーノ監督は言葉どおり、招集対象となる選手の幅を広げ続けている。

    11月のメンバー選考には、複数の要素と判断が絡んだ。U-23代表の合宿も控えるなか、ポチェッティーノ監督は今回もバランスを取ろうとした。若手の有望株数人がオリンピック代表へ向かう一方、ほかの数人は、間近に迫るハイチとのCONCACAFネーションズリーグの一戦に向けてチームに加わる。特に現在のサイクルのこの時点では、メンバー選考は複雑だ。ポチェッティーノ監督は、今回の選考が最終的なものではないとも強調した。

    「チャンスを得られなかった選手も大勢いるだろう」と同監督は語った。「だが、今が重要だと思う。我々にとっても、あの選手やこの選手にチャンスを与えることは本当に重要だ。彼らにはその資格があると思うし、公式戦でプレーする姿を確かめることも非常に重要だからだ」

    GOALが、ポチェッティーノ監督の最新の米国男子代表メンバー選考で得をした選手と、割を食った選手を見ていく。

  • 勝者：クリスティアン・プリシッチと復帰したスター選手たち

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    Action Plus

    米国のスター選手の中でも特になじみ深い顔ぶれの一部が、ワールドカップ以来初めて戻ってきた。

    主力が戻ってきた。プリシッチ、マッケニー、バログン。アメリカ代表を支える３人はいずれも前回の代表合宿を欠席したが、今回は招集メンバーに入った。

    ３人の復帰により、ワールドカップでの先発メンバーは、引退したティム・リームを除いてほぼそろった。前回の合宿をこの主力３人抜きで乗り切ったポチェッティーノ監督は、今度は彼らを起用できる。

    外から見ると、３人にはそれぞれ異なる背景もある。プリシッチは、アメリカ代表のワールドカップ敗退の経緯に加え、シーズン序盤に影響を及ぼした負傷もあり、強い意欲を持って臨むだろう。最近ミランと新契約を結び、ゴールも挙げているだけに、自信もあるはずだ。マッケニーは中盤の激しいポジション争いに戻る。逆境で力を発揮する傾向がある選手だけに、その争いにも備えているだろう。そしてバログンは、夏の移籍をめぐる騒動でモナコでの立場が宙に浮いたままとなり、出場時間を求めて戻ってきた。

    「バロとまた会えてうれしい」とポチェッティーノ監督は語った。「ワールドカップ後、彼に会う機会がなかったからだ。彼がさらに自信を深める絶好の機会になる」

    ３人はいずれもアメリカ代表のレベルを引き上げる。新たな顔ぶれと彼らが組み合わさったとき、チームがどんなレベルに達するのか興味深い。

  • 敗者：中心から外れたベテラン勢

    Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    ジョー・スカリーは、今回招集されなかったワールドカップ経験者の一人だ。

    ユヌス・ムサ、ブレンデン・アーロンソン、ジョー・スカリー、マーク・マッケンジー、ティム・ウェア、マット・ターナー、クリスティアン・ロルダン。いずれも長年、アメリカ代表にとって重要な役割を果たしてきた選手だ。しかし、今回は誰も代表合宿に参加していない。前回の合宿に参加したのもムサだけだった。完全な世代交代というわけではないが、これまで代表に定着してきたベテランにとって、ポジション争いは厳しくなっている。

    挙げた選手の中で、招集を最も強く主張できるのはスカリーとウェアだ。スカリーはボルシア・メンヒェングラートバッハでキャリア最高の調子にあり、攻撃面でもプレーの幅を広げている。一方のウェアは、フランスの強豪マルセイユで主将を務め、毎週ウイングバックとして先発している。それでもポチェッティーノ監督は、チームの3番手の右サイドバックとしてブライアン・レイノルズを試すことを選び、2人を招集しなかった。

    ポチェッティーノ監督が語ったように、挙げた選手たちの誰も構想から外れたわけではない。ただ、代表の座を確保し続けるのは難しくなっている。同監督によれば、現在は100人を超える選手を選考対象に入れている。この夏の代表メンバー26人のうち、多くの選手にとって、その座を巡る状況はかつてないほど厳しい。

  • 勝者：カバン・サリバンと若手選手たち

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    ZUMA Press Wire

    キャンプに参加する若手スターの筆頭にキャバン・サリバンが挙がる。

    10代の選手が1人か2人、今回の代表合宿に参加するだろうとは以前から考えられていた。実際には、それよりも多くなった。

    10代でデビューを果たした選手のうち、今回の合宿には計6人が参加している。その筆頭は、もちろんキャバン・サリバンだ。才能と前回の合宿でのパフォーマンスを考えれば、サリバンの選出は当然に思えた。ジュリアン・ホールも同様だ。だが、2人だけではない。同じくゴールを決めたジャスティン・エリスとマティス・アルバートも復帰し、ニール・ピエールとアドリ・メフメティも名を連ねた。ディエゴ・コチェンも加えられるが、21歳の彼はこのグループでは最年長だ。

    同世代の選手数人が五輪に向けた準備のためU-23アメリカ代表に合流するにもかかわらず、彼らは招集された。この6人もいずれU-23代表に戻るかもしれないが、今はフル代表のメンバーに加わっている。それは彼らにとって大きな評価であり、ポチェッティーノ監督が一人ひとりをいかに高く評価しているかを示している。

    とはいえ、今回の招集は褒賞ではなく試練だ。プレッシャーも懸かるものも大きくなり、チームには著名な選手も増えた。10代の選手たちは、チームになじめると同時に、存在感も発揮できることを示さなければならない。

    ポチェッティーノ監督は「最も重要なのは組み合わせであり、選手たちの相性を見ることだ」と語った。「クリスチャンとマティスが一緒になるのは初めてだし、マッケニーとキャバンもそうだ。合宿中にそうした組み合わせを見極める必要があると思う。月曜日からピッチ上での相性を見ていくが、ピッチ外での相性も非常に重要だ」

  • 敗者：リカルド・ペピ

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    Anadolu Agency

    ペピは代表チームで不運に見舞われ続けている。

    不運な負傷により、リカルド・ペピは前回の代表合宿を辞退せざるを得なかった。最近その負傷から復帰し、PSVが7-0で大勝した試合ではゴールを決めている。

    しかし、今回のメンバーにペピの名前はない。ポチェッティーノ監督は、理由はペピ自身のコンディションだけでなく、バログンのコンディションにもあると説明した。

    「ジャスティンとジュリアンは完全にコンディションが整っているので、少し優先順位が上になる」とポチェッティーノ監督は語った。「だからリカルドは招集しなかった。先週は数分間プレーしたが、選手たちを見て評価した結果、彼にはトレーニングを続けてもらい、コンディションをもっと確かなものにして、今後に向けてより自信を持てるようにする方がずっと良いと判断した。

    「ペピとバログンの両方を招集しなかったのはそのためだ。2人とも100％ではないと思う」

    度重なる不運に見舞われてきたペピにとって、今回も厳しい結果となった。コンディションの問題によって重要な機会を何度も逃しており、今回もそれが影響している。今後も得点を重ね、招集候補に残り続けるだろうが、エリスとホールがメンバー入りしたことで、ストライカーの座を巡る競争は激しくなった。

  • 勝者：新顔たち

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    SOPA Images

    ポチェッティーノの招集メンバーに3選手が初めて選ばれた。

    今回の代表合宿に参加する顔ぶれは大半がなじみ深いが、新顔、あるいは比較的新しい顔が3人いる。うち2人は代表未出場で、残る1人はポチェッティーノ監督の下では初めての招集となる。

    リード・ベイカー＝ホワイティングとサンティアゴ・カスタネダが、アメリカ代表での出場経験がない2人だ。ともにクラブでのプレーによって招集を勝ち取った。前者は今季MLSで圧倒的な強さを見せるナッシュビルSCで活躍。後者はパーダーボルンで好調を維持し、ブンデスリーガで注目を集めている。

    そして、ブライアン・レイノルズがいる。アメリカ代表での経験はあるが、現監督の下でプレーしたことはない。レンヌでのパフォーマンスにより、2023年以来初めて再び代表の招集候補に浮上した。3人の招集はいずれも多少の驚きを伴う。それでも、3人とも実力でつかんだ招集だ。

    ポチェッティーノ監督は「彼らは結果を出していると思う。もちろん、異なる選択肢があるのは良いことだ。彼らには我々とともに過ごす機会が与えられてしかるべきだと思う。我々が彼らを間近で見て、彼ら自身も我々の代表チームにどう適応できるかを確かめるためにね」と語った。