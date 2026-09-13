アメリカ人選手の海外組：USMNTのスター、クリスチャン・プリシッチが鮮烈な復帰。セバスチャン・バーハルターとジャック・マクグリンはチャンピオンシップで輝く
イングランド2部ではアメリカ人選手たちのゴールが相次いだ一方で、アメリカのサッカーファンの視線はセリエAでの45分間のプレーに注がれていた。
クリスティアン・プリシッチが今週末に戦列復帰を果たし、その復帰がアメリカ・サッカー界の話題の中心となった。しかも、これは単なる短時間出場ではなかった。アメリカ代表のチームメートであるユヌス・ムサとともにプレーし、試合の流れを変え、ラツィオとのセリエAの一戦でミランが勝ち点1を手にすることに直接貢献した。
チャンピオンシップでも重要なパフォーマンスがあった。セバスティアン・バーハルターはミドルズブラでの鮮烈なスタートを継続し、ジャック・マクグリンのストークでの船出も、アメリカ代表MFの大きなゴールによってさらに好転した。
それではさっそく、今週末の「Americans Abroad」を詳しく見ていこう。
プリシッチが復帰戦でアシストを記録
プリシッチがついに戻ってきた。そして、その存在感をしっかりと示してみせた。
数週間にわたってピッチ脇から見守っていたアメリカ代表のスターは、ラツィオ戦でACミランが0-2とリードを許す状況の中、途中出場した。65分にミランの1点目をアシストして試合の流れを変えると、その2分後にロッソネリが同点に追いついた。今夏のワールドカップでのベルギー戦敗戦以来初となった試合で、プリシッチにとってまさに必要だった立ち上がりとなった。
ただ、彼だけではなかった。ハーフタイムから投入されたユヌス・ムサも中盤で奮闘し、試合の流れを決定的に変える役割を果たした。2得点を挙げたジエゴ・モレイラが当然ながら見出しを飾ることになるだろうが、ハーフタイムの時点では極めて難しく見えた勝ち点1の獲得に、アメリカ人スターたちも大きく貢献した。
それでも、このシーズン初出場となったプリシッチに注目が集まっていた。そして彼はその出場機会を通じて、自分がこのミランにとって本物の違いを生み出せる存在であることをあらためて示した。
ベルハルターの2得点でボロ勝利
バーへルターのミドルズブラでの序盤の成功は、どうやらまぐれではなさそうだ。特に今週末、2得点を挙げてここまでで最高のパフォーマンスを見せたことで、その印象はさらに強まった。
バーへルターはノリッジとの乱打戦でミドルズブラの最初の2得点を記録。この試合は両チーム合わせて7ゴールが生まれた。最終的にミドルズブラはその7点のうち4点を奪い、アシュリー・フィリップスの後半アディショナルタイム弾で勝利を収めた。
もちろん主役となったのはバーへルターだった。4分と36分に決めた2つのゴールで試合をさらった。一方、エイダン・モリスは中盤の中央でバーへルターと並んで先発。さらにマックス・アルフステンは、試合の行方がまだ大きく揺れていた73分に途中出場した。最終的にミドルズブラは勝利し、3人のアメリカ人選手全員がピッチ上にいる状態で試合終了の笛を迎えた。
この勝利でミドルズブラはチャンピオンシップ順位表の4位に浮上。背後にいる3チームとは勝ち点1差で、しかもそれぞれより1試合少ない。昇格は十分に視野に入っており、その大きな理由のひとつがバーへルターのシーズン序盤の好スタートだ。
マクグリンが圧巻のゴールで初得点を記録
ジャック・マクグリンのキャリアを少しでも追ってきたなら、ストーク・シティでの初ゴールがどんな形だったかは、おそらく想像できただろう。マクグリンは安いゴールを決めるタイプではなく、土曜日のフィニッシュも決してそんなものではなかった。
ワトフォード戦の前半アディショナルタイム、マクグリンはストークで初めて本当の輝きを放った。DFをかわしたあと、マクグリンはファーポストを狙ってシュートを放ち、GKにまったくチャンスを与えないままボールはゴールネットへ吸い込まれた。彼のキャリアを追ってきた者にとっては見慣れた光景でもあった。マクグリンは左足で鮮烈なゴールを決めることを持ち味にしてきたからだ。ただ、今回は右足だった。マクグリンが多くの武器を備えていることを示す一撃でもあった。
不運な負傷によってワールドカップ出場枠争いに本格的に食い込むチャンスは阻まれたものの、マクグリンはまだ23歳であり、このサイクルのアメリカ代表で大きな役割を担う可能性がある。今週末のようなゴールは勢いをもたらすものであり、2030年への道を歩み始めるマクグリンにとって、まさに必要なものだ。
ブシオがアシストも、負傷交代
良いニュースはある。ジャンルカ・ブージオが再びアシストを記録し、2試合連続で結果を残したことだ。悪いニュースはある。直後に負傷して足を引きずりながら交代し、セリエAで積み上げてきたシーズン序盤の好調が止まる可能性があることだ。
ブージオは最終的に2-4で敗れたフィオレンティーナ戦で、前半終了間際に足を引きずってピッチを後にした際、足に体重をかけられない様子だった。その敗戦での先制点をお膳立てしたのもブージオで、22分にエイコー・アダムスのフィニッシュをアシストした。アダムスの決め切りも見事だったが、その前のブージオの力強い持ち上がりとパスもまた素晴らしかった。
現在のパフォーマンスを見れば、ブージオは9月のUSMNT招集に向けて十分にアピールできていたのは間違いない。今後は週末のこの負傷次第となる。信じられないほど高いレベルでプレーしてきたこの選手にとって、大きな痛手となる可能性がある。
見逃したかもしれない瞬間
+ マリク・ティルマンは途中出場し、ノアカイ・バンクスとアウクスブルクを相手にした2-2の引き分けで同点ゴールをアシストした。
+ ジオ・レイナはストラスブールのモナコ戦で91分間プレーし、1-1の引き分けに貢献した。一方でフォラリン・バログンは負傷により欠場した。
+ ティム・ウェアは引き続きキャプテンを務めて90分間プレーしたが、マルセイユはレンヌに0-1で敗れ、勝ち点を得ることはできなかった。
+ リカルド・ペピは休養が与えられ、ベンチ入りのみにとどまった一方、セルジーニョ・デストは日曜のPSVによるスパルタ・ロッテルダム戦4-1の勝利で90分間プレーした。
+ コール・キャンベルはエルバースボルグのバイエルン・ミュンヘン戦で前半のみプレーし、チームは1-2で敗れた。
+ タイラー・アダムスはボーンマスのブレントフォード戦で82分間プレーしたが、見られるところではけいれんにより交代を余儀なくされた。試合は2-2の引き分けだった。
+ クリス・リチャーズは先発し、ザビアー・ゴゾは終盤に途中出場したが、10人のクリスタル・パレスはイプスウィッチ・タウンに敗れた。
+ リバプールとフラムは決着がつかず、後者ではアントニー・ロビンソンが90分間プレー。試合はスコアレスドローに終わった。
+ ジョニー・カルドーソは途中出場し、アトレティコ・マドリーは終盤に2得点を挙げてレアル・ソシエダに勝利した。
+ ジョー・スカリーと10人のボルシアMGにとっては厳しい一日となり、フライブルクに0-5で大敗した。
+ マーク・マッケンジーは守備陣で先発し、トゥールーズはロリアン戦で2点差を追いついて引き分けに持ち込んだ。
+ タナー・テスマンはリヨンのパリFC戦で最後の3分間に出場し、試合は0-0の引き分けに終わった。
+ ジョン・トルキンは10人のホルシュタイン・キールによるハイデンハイム戦の0-1敗戦で途中出場した。
+ ディエゴ・コッヘンはリングビーのスナユスケ戦1-1の引き分けで1セーブを記録した。