イングランド2部ではアメリカ人選手たちのゴールが相次いだ一方で、アメリカのサッカーファンの視線はセリエAでの45分間のプレーに注がれていた。

クリスティアン・プリシッチが今週末に戦列復帰を果たし、その復帰がアメリカ・サッカー界の話題の中心となった。しかも、これは単なる短時間出場ではなかった。アメリカ代表のチームメートであるユヌス・ムサとともにプレーし、試合の流れを変え、ラツィオとのセリエAの一戦でミランが勝ち点1を手にすることに直接貢献した。

チャンピオンシップでも重要なパフォーマンスがあった。セバスティアン・バーハルターはミドルズブラでの鮮烈なスタートを継続し、ジャック・マクグリンのストークでの船出も、アメリカ代表MFの大きなゴールによってさらに好転した。

それではさっそく、今週末の「Americans Abroad」を詳しく見ていこう。