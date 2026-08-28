マリク・ティルマンのワールドカップでの戦いは、記憶に刻まれるものとなった。プレッシャー、変化、そして期待外れの出来に彩られたバイエル・レバークーゼンでの奇妙なシーズンを経て、ティルマンはアメリカ代表が近代史で2度目となるワールドカップ決勝トーナメント勝利を挙げる中、チームで最も完成度の高いMFだった。このMFはアメリカ代表のほぼあらゆるプレーにおいて重要な要素であり、エネルギーを必要としていたチームを力強く前進させる原動力でもあった。

ただ今は、少し奇妙な状況にも見える。レバークーゼンにはカルレス・マルティネス・ノベルという新監督が就任し、期待は大きい。ブンデスリーガ優勝の本命はバイエルン・ミュンヘンだ。その下では、残る3つのチャンピオンズリーグ出場枠を巡る争いは混戦のように見える。そしてティルマンがクラブからの衝撃的な退団の可能性を完全に否定しなかったとしても、今季の彼の貢献は、この歴史あるドイツのクラブを再び欧州最高峰の大会へ戻すうえで大きな意味を持つはずだ。

もっとも、今週末に役割を担うアメリカ人は彼だけではない。いつものように、アメリカ代表の選手たちは欧州各地に散らばっている。アントニー・ロビンソンは、チェルシー戦での混乱したパフォーマンスの後、少し調子を取り戻す必要がある。ブレンデン・アーロンソンは、今回もまた、ゴールかアシストという結果を残したいところだ。そして、興味深いのがリカルド・ペピのケースである。PSVからの移籍が取り沙汰される中でも、彼は得点を取り続けている。

それでは、GOAL が今週末の海外組アメリカ人選手たちを巡る主な注目ポイントを紹介する。