アメリカ人選手の海外組：マリク・ティルマンはレバークーゼンでの巻き返しを目指し、ブレンデン・アーロンソンは質を求め、ジェダイ・ロビンソンは調子を取り戻す必要がある
マリク・ティルマンのワールドカップでの戦いは、記憶に刻まれるものとなった。プレッシャー、変化、そして期待外れの出来に彩られたバイエル・レバークーゼンでの奇妙なシーズンを経て、ティルマンはアメリカ代表が近代史で2度目となるワールドカップ決勝トーナメント勝利を挙げる中、チームで最も完成度の高いMFだった。このMFはアメリカ代表のほぼあらゆるプレーにおいて重要な要素であり、エネルギーを必要としていたチームを力強く前進させる原動力でもあった。
ただ今は、少し奇妙な状況にも見える。レバークーゼンにはカルレス・マルティネス・ノベルという新監督が就任し、期待は大きい。ブンデスリーガ優勝の本命はバイエルン・ミュンヘンだ。その下では、残る3つのチャンピオンズリーグ出場枠を巡る争いは混戦のように見える。そしてティルマンがクラブからの衝撃的な退団の可能性を完全に否定しなかったとしても、今季の彼の貢献は、この歴史あるドイツのクラブを再び欧州最高峰の大会へ戻すうえで大きな意味を持つはずだ。
もっとも、今週末に役割を担うアメリカ人は彼だけではない。いつものように、アメリカ代表の選手たちは欧州各地に散らばっている。アントニー・ロビンソンは、チェルシー戦での混乱したパフォーマンスの後、少し調子を取り戻す必要がある。ブレンデン・アーロンソンは、今回もまた、ゴールかアシストという結果を残したいところだ。そして、興味深いのがリカルド・ペピのケースである。PSVからの移籍が取り沙汰される中でも、彼は得点を取り続けている。
それでは、GOAL が今週末の海外組アメリカ人選手たちを巡る主な注目ポイントを紹介する。
ティルマンが実力を証明するチャンスを得る
ティルマンは素晴らしいワールドカップを過ごした。マウリシオ・ポチェッティーノは、バイヤー・レバークーゼンで2人の監督にもできなかったことをやってのけ、このアメリカ人プレーメーカーをインサイドハーフへと再構築した。PSVで見せていた技巧的で滑らかなトップ下としてのプレーは消え、そこにいたのは、前線からのプレスとボール前進を担うマシーンとして生まれ変わったティルマンだった。もちろん、魅せる要素がなくなったわけではない。とりわけ、アメリカ代表の語り草となるであろう2本の見事な直接FKがそれを物語っている。
ただ、今季のクラブレベルでは奇妙なシーズンになるかもしれない。現在のレバークーゼンは、ティルマンが12カ月前に加入した時のチームとは驚くほど様変わりしている。当時はチャンピオンズリーグに出場するチームであり、2024年にバイエルン・ミュンヘンによるブンデスリーガ支配を終わらせた高揚感も、なお残っていたのかもしれない。だが、今のこのチームは機能不全に陥っている。精彩を欠いたシーズンの末に、確保できたのはヨーロッパリーグ出場権だけだった。ティルマン自身もそこで効果的とは言えず、ドイツの強豪で公式戦通算6得点1アシストにとどまった。
だからこそ、ここで流れを変える必要がある。新監督カルレス・マルティネス・ノベルは興味深い人選だ。トゥールーズで4年間、限られた戦力で多くを成し遂げてきた。上昇気流に乗る指揮官であり、このようなクラブにとって適任と言える。また、志向するのは前進性のあるフットボールで、ティルマンもポチェッティーノ時代のようなインサイドハーフとしてでも、あるいは古典的なトップ下としてでも、十分にフィットするはずだ。いずれにせよ、ここにはティルマンの居場所がある。そして、ブンデスリーガ昇格組のエルフェアスベルクとの一戦は、それを実現する格好の舞台になり得る。
アーロンソンはさらに一歩前進できるのか？
アーロンソンは興味深い選手である。献身性が高く、エネルギッシュで、チャンスメークの面でも常に成長を続けている。だが一方で、もっとできるはずだという感覚もある。リーグ戦268試合で33ゴール31アシストというキャリア成績以上のものを示すべきではないか、という見方だ。
それでも、リーズで危うい局面をいくつもくぐり抜けてきた中で、ダニエル・ファルケ監督の信頼を勝ち取っている。少なくとも今季は、このシステムにおける明確な先発の座をつかみそうだ。今季初戦では、ノッティンガム・フォレストに1-0で勝利した試合で左ウイングとして整然としつつ機敏なプレーを見せ、まずまずの出来だった。チャンスクリエイトはなかったが、守備面での7つの貢献、14回のスプリント成功、6回のボール奪回は、まさに彼らしい数字だった。
いつものように、問われるのは攻撃面の質である。リーズは右サイドにハリー・ウィルソンを加え、堅実な補強を行った。プレーメーカーとしては限界のあるアーロンソンの負担を、いくらか軽減できるはずだ。ただ、特に日曜午後に対戦する規律の整ったブレントフォード相手には、ファイナルサードでもう少しひらめきが欲しいところである。
ジェダイが奮起すべき時だ
アルバロ・アルベロアのフラム監督デビューは、実にカオスなものだった。フラムには攻撃面で多くのタレントがそろい、創造性あふれる若手選手も多い。レアル・マドリーのドレッシングルームでエゴを戦術的にまとめ切れなかったアルベロアにとって、ここはまさに理想の居場所なのかもしれない。チェルシーに2-3で敗れたことはさておき、フラムは良い内容を見せ、しかも非常に見ていて楽しかった。
ロビンソンも間違いなくその一端を担っていた。ここでの彼の戦術的な適性は興味深い。アルベロアは敵陣3分の1でコントロールされたカオスを求めている。また、両サイドバックには可能な限り野心的であることも求めている。それは、前へ勢いよく駆け上がり、創造的な存在になれる力を常に持ち味としてきたロビンソンに非常によく合っている。その一例は何か。その夜、彼はフラムの左ウイングであるセサル・パラシオスよりも多くのラインブレイクパスを出していた。問題は、もちろんフラムが勝てなかったことだ。そして、その夜の大半でコール・パーマーはロビンソンを完全に翻弄した。パーマーは圧巻のプレーを披露し、ロビンソンはほとんど彼に近づくことすらできなかった。
少なくとも守備面では、彼には立て直しのパフォーマンスが必要だ。そこで次の相手となるのがサンダーランドであり、こちらもまた奇妙な立ち位置にある。昨季、サンダーランドはかなり意外な形でヨーロッパの大会出場権を獲得しており、過酷なヨーロッパリーグの戦いを前に選手のコンディション管理が必要になる。かなりつけ入る隙のあるチームに見える。
ペピ、デスト、勝利を継続へ意欲
ペピのワールドカップでの戦いは、決して思い描いた通りには進まなかった。大会前には、先発の座を懸けてフォラリン・バログンと真っ向から競い合うと見られていた。しかし、約200分間の出場で0ゴール0アシストという結果は、ブレイクが期待されていた選手にとって極めて失望の大きいものだった。
より広く見ても、ここ数カ月のペピはどこか奇妙な時間を過ごしている。1月には、プレミアリーグのクラブへの移籍が間近だと報じられていた。その後、腕の骨折を経験しながらも、PSVではゴールを量産したが、おそらくはさらに高いレベルを求めていたのだろう。この夏も移籍は実現せず、直近2試合で得点を挙げているとはいえ、ペピは足踏みしているように見える。
とはいえ、もちろんPSVにとってそれがそこまで問題になるわけではない。ペピはチームの中心人物であり、クラブは彼のゴールを必要としている。実際、PSVには守るべきタイトルがあり、チャンピオンズリーグでの戦いも控えている。ただ、その前にまずホームでユトレヒト戦がある。リーグ戦では3試合で2ゴールと好調を維持しており、その流れを続けられれば、再び記憶に残るシーズンになるかもしれない。