アメリカ人選手の海外組：クリスティアン・プリシッチがACミランでのゴール欠乏に終止符、フォラリン・バログンはモナコで復帰
来週からは、アメリカ男子代表にあらゆる視線が注がれることになる。もっとも、この週末に輝いた主役の多くは、次回の招集メンバーには入っていない選手たちだった。
チャンピオンシップではゴールが生まれ、ジャック・マクグリンは圧巻の一撃を決め、マックス・アーフステンには初ゴールも生まれた。さらに、クリスチャン・プリシッチにもゴールがあり、誰よりもその得点を必要としていたのは彼だった。フォラリン・バログンは混乱の夏を経て、モナコで待望の復帰を果たし、ジョニー・カルドーソは週末最大の一戦でアトレティコ・マドリーのレアル・マドリー撃破に貢献した。
今回のアメリカ男子代表メンバーに関わる大きなニュースもあった。リカルド・ペピはPSVのFCトゥウェンテ戦での3-2の敗戦中に負傷交代し、その後アメリカ男子代表キャンプを辞退。代わってダミオン・ダウンズが招集された。今週、選手たちがキャンプのためにアトランタ入りする中で、ペピ不在の穴を埋めるダウンズのパフォーマンスは重要な注目点となる。
それでは、この週末の「Americans Abroad」を詳しく見ていこう。
プリシッチが存在感を示すゴールを決める
先週、途中出場からアシストを記録して復帰したクリスチャン・プリシッチは、アメリカ代表からの招集外に対し、それ以上の形で応えた。ゴールである。
そのゴールは、プリシッチにとって今年に入ってからのACミランでの初得点だった。ボールがゴールラインを割った瞬間、その重みを本人が感じていたことは明らかだった。セレブレーションは力強く、ミランも最終的にレッチェを3-0で下した。
もっとも、プリシッチがアメリカ代表から外れたのは無得点が理由ではなく、コンディション面によるものだった。ただ、徐々に状態は上向いているように見え、このゴールは今後に向けてさらなる勢いと自信をもたらすはずだ。
それはプリシッチ、ミラン、そしてもちろん、近いうちにプリシッチの復帰を歓迎することになるであろうアメリカ代表にとっても朗報である。
バログンの大きな復帰
わずか14分間の途中出場だったが、あらゆる状況を踏まえれば、フォラリン・バログンにとっては非常に注目すべき14分間だった。
アメリカ代表のFWはモナコで今季初出場を果たし、波乱の移籍騒動をようやく過去のものにする一歩となるかもしれない。エヴァートン移籍が移籍期限日に消滅したことで、同FWは引き続きモナコの選手として残留しているが、その後は負傷の問題によりこのリーグ・アンのクラブでプレーしていなかった。
だからこそ、今週末の復帰は注目に値した。大きな見せ場はなかったものの、バログンがピッチに入った後、モナコはRCランスに2-1で勝利する決勝点を挙げている。
そして、代表ウィークが近づく中、モナコが再び動き出した後にバログンの起用法がどうなるかは興味深いところだが、再び足場を固めようとするFWにとって、少なくとも金曜日は前進の一歩となった。
マクグリンが再び輝く
前回のゴールが見事だと思ったなら、今回はそれ以上だった。マクグリンがやることはこれだ。スーパーゴールを決めることである。
最新の一撃はシェフィールド・ユナイテッド戦で生まれた。そして、それは極めて重要な場面でのものだった。ストークがビハインドを負う中、マクグリンは78分に豪快なシュートを叩き込み、圧巻の形で同点に追いついた。ストークはその8分後にさらに1点を加えて逆転勝利を収め、マクグリンの大仕事が重要な反撃の呼び水となった。
チャンピオンシップでのプレーは、マクグリンに合っているようだ。アメリカ代表の経験を持つ一方で、2030年に向かう代表争いでチャンスをつかもうとしている若手でもある。このような瞬間は、間違いなく追い風になる。
アーフステン、ボロの新たなインパクトスターに
ようこそ、この舞台へ、マックス・アルフステン。
このフルバックは、バーミンガム・シティとの最終的な2-2の引き分けでゴールを決め、ミドルズブラのアメリカ人選手としてまた一つ象徴的な瞬間を刻んだ。アルフステンのゴールは先制点で、ボックス内すぐから隅を射抜く冷静さを示した。
アルフステンの初ゴールは、7試合で3度目の先発出場で生まれた。ここまでは主にベンチ要員として起用されてきた元コロンバス・クルーの選手だが、この試合は彼に何ができるかを示す好例となった。4回のドリブル成功を記録し、これは試合最多だった。この種の攻撃面でのインパクトこそがアルフステンをアメリカ代表入りへと導いたものであり、直近の代表メンバーから外れた今も、居場所をつなぎ留めるための最善の道である。
インパクトを残したアメリカ人はアルフステンだけではなかった。エイダン・モリスは中盤で輝きを放ち、ピッチ上の誰よりも多くのパスを成功させた一方、セバスチャン・ベルハルターは63分に最初の交代選手として投入された。首位浮上のチャンスを逃した引き分けにボロは落胆するだろうが、アルフステンはこのパフォーマンスから自信を得られるはずだ。その攻撃力によってアメリカ代表の座をつかみ、最新のメンバーから外れた今、そこへ戻るための最良の道もまた、それをさらに示し続けることにある。
見逃したかもしれない瞬間
+ ジョニー・カルドーゾはフル出場し、アトレティコ・マドリーが宿敵レアル・マドリーとのダービーを2-1で制する勝利に貢献した。
+ ティム・ウェアは2枚のイエローカードで退場処分となり、マルセイユはPSGに2-1で敗れた。
+ リカルド・ペピはPSVのFCトゥウェンテ戦での3-2の敗戦中に負傷交代を強いられ、USMNTキャンプでの活動が制限される可能性がある。
+ ブレンデン・アーロンソンのリーズとクリス・リチャーズ擁するクリスタル・パレスは、ワールドカップ経験者同士の対戦でスコアレスドローに終わり、決着はつかなかった。
+ ウェストン・マッケニーは、ユヴェントスがアタランタに2-0で勝利した一戦でも、いつも通り安定したプレーを見せた。
+ アレックス・フリーマンは右サイドバックで力強いパフォーマンスを披露し、ビジャレアルはレバンテを3-1で一蹴した。
+ オーストン・トラスティ、キャメロン・カーター＝ヴィッカース擁するセルティックは3連敗を喫し、その間2敗目の相手がレンジャーズとなった。今回のオールドファームは後者が1-0で制した。
+ ジョージ・キャンベルとウェスト・ブロムは後半開始直後に失点し、ウォルヴァーハンプトンに1-0で敗れた。
+ タイラー・アダムスはリヴァプールDFミロシュ・ケルケズを激しく吹き飛ばした場面で話題となったが、最後に笑ったのはボーンマスを1-0で下したリヴァプールだった。
+ コール・キャンベルは、エルヴァースベルクのシャルケ遠征で成功したドリブル数7回を記録し、チーム最多だった。もっとも、試合はスコアレスドローで勝ち点を分け合った。
+ ディエゴ・コチェンとリンビーにとっては厳しい一日となり、10人となった末にシルケボーに4-0で敗れた。
+ ジョー・スカリーはボルシアMGがマインツに4-3で敗れた試合で76分間プレーし、勝利を締めくくるために終盤投入されたレナード・マロニーがマインツで起用された。
+ ジオ・レイナはストラスブールがパリFCに1-0で敗れた試合で67分間プレーしたが、インパクトを残せなかった。
+ マーク・マッケンジーは守備面での貢献数が試合最多を記録し、トゥールーズがル・アーヴル相手に3-2の結果を手にするのに貢献した。
+ タナー・テスマンは、リヨンがレンヌを4-0で粉砕した試合で最後の11分間に出場した。