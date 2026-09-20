来週からは、アメリカ男子代表にあらゆる視線が注がれることになる。もっとも、この週末に輝いた主役の多くは、次回の招集メンバーには入っていない選手たちだった。

チャンピオンシップではゴールが生まれ、ジャック・マクグリンは圧巻の一撃を決め、マックス・アーフステンには初ゴールも生まれた。さらに、クリスチャン・プリシッチにもゴールがあり、誰よりもその得点を必要としていたのは彼だった。フォラリン・バログンは混乱の夏を経て、モナコで待望の復帰を果たし、ジョニー・カルドーソは週末最大の一戦でアトレティコ・マドリーのレアル・マドリー撃破に貢献した。

今回のアメリカ男子代表メンバーに関わる大きなニュースもあった。リカルド・ペピはPSVのFCトゥウェンテ戦での3-2の敗戦中に負傷交代し、その後アメリカ男子代表キャンプを辞退。代わってダミオン・ダウンズが招集された。今週、選手たちがキャンプのためにアトランタ入りする中で、ペピ不在の穴を埋めるダウンズのパフォーマンスは重要な注目点となる。

それでは、この週末の「Americans Abroad」を詳しく見ていこう。