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Pochettino 1-1GOAL

「アメリカ人であることを、さらに誇りに思わせてくれた」文化を刷新するも、レガシーは未完のまま。マウリシオ・ポチェッティーノがアメリカ代表を離れ、マンチェスター・ユナイテッドへ

ポチェッティーノは期待を高め、再び希望を抱かせたが、痛手となる挫折が米国代表での指揮に影を落とした。マンチェスター・ユナイテッドへの転身に伴う退任で、それまでの前進が試されることになる。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 米ジョージア州フェイエットビル発。こうなると予想できなかったのなら、これまでの動きを見ていなかったということだ。

    憶測でも、兆しを読み取った結果でもない。マウリシオ・ポチェッティーノは、プレミアリーグに戻りたいと何度も自ら語っていた。だから問題は「そうなるかどうか」ではなく、常に「いつになるか」だった。

    その「いつ」が今であり、さらに重要な相手はマンチェスター・ユナイテッドだ。10年以上にわたり互いに接触を重ね、ついに合意に至った。サー・アレックス・ファーガソンを深く敬愛するポチェッティーノにとって、これはずっと望んでいたことだった。長く待ち望まれた結び付きだが、ポチェッティーノにとっては、やや突然の別れも意味する。

    この両者の合意によって、米国サッカー連盟は取り残される形となった。ただ、ポチェッティーノとスタッフの契約解除条項に基づき、合計1200万ドルを受け取る。それでも、米国男子代表は監督と新たに4年間の契約を結んでからわずか数カ月で、監督不在となった。

    この事実も、ポチェッティーノが残したものの一部となる。任期の終わり方によって、その評価はいっそう複雑になった。期待と興奮の中で始まり、2期目に向けてそうした感情が再び高まっていた矢先、突然の退任で幕を閉じる。その間の出来事も、複雑だったことは確かだ。ポチェッティーノは現代においてタイトルを獲得せずに米国男子代表を去る初の監督となる一方、否定しようのない影響も残した。

    では、ポチェッティーノ時代は最終的に何を残すのか。その答えは複雑で、すぐに定まるものでもない。

  • 期待が持てる人事

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    AFP

    ポチェッティーノの招聘は、米国サッカーに新時代をもたらした。

    ニューヨークで米国サッカー連盟の意思決定者たちの隣に座ったポチェッティーノは、満面の笑みを浮かべていた。2024年9月のことだ。アルゼンチン出身のポチェッティーノは、米国男子代表の新監督に就任したばかりだった。任務は明快だった。チームをワールドカップへ導くことだ。しかし、本人の目標はさらに大きかった。ワールドカップで優勝することだった。

    「特別なものを築くこと。それが最も重要だ」とポチェッティーノは語った。「私たちがここにいるのは、勝ちたいからだ。私たちは勝者だ。私たちは非常に成功を収めてきたコーチングスタッフだ。勝てなかったこともあれば、勝ったこともある。だが、最も重要なのは特別なものを築くことだと思う」

    さらに、こう続けた。「私たちは本気で信じ、大きなことを思い描く必要がある。勝てると、すべての試合に勝てると信じなければならない。ワールドカップで優勝することもできる」

    その野望は壮大だったが、ポチェッティーノの在任期間を方向づけた。本人とスタッフが繰り返し立ち返った大きな問いは、「なぜ私たちではないのか？」だった。米国サッカーは長年、何ができないかを突きつけられてきた。ポチェッティーノは、何ができるかに目を向けることで、その見方を変えようとした。この問いに答えを出すのは、時として容易ではなかった。ポチェッティーノも選手たちも、時には米国サッカー界全体も、自らをじっくり見つめ直す必要があった。

    ポチェッティーノの船出は順調だった。初陣を前にオースティン各地にポスターが掲げられ、ネーションズリーグではジャマイカに勝利を重ねた。1月の合宿は、ポチェッティーノ自身の闘志にも火をつけたかに見えた。就任当初は期待と熱気に満ちていた。ポチェッティーノは復帰する主力選手たちに加える新たな顔ぶれを、自ら選んでいた。最初の数カ月は、すべてが順調だった。

    しかし、その空気は3月のCONCACAFネーションズリーグで一変した。ポチェッティーノのその後の在任期間は、まさにその時点からの立て直しに費やされることになった。

  • 文化の再構築

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    IMAGO / Agencia-MexSport

    2025年3月は、ポチェッティーノの在任期間における明らかな転機となった。

    ネーションズリーグでの敗戦は、アメリカ代表のチーム文化にはなお問題が残っていると、ポチェッティーノら全員に気づかせる警鐘となった。

    そのチーム文化は、ポチェッティーノの就任前から疑問視されていた。前任のグレッグ・バーホルター監督の下でコパ・アメリカ敗退を喫した後、選手たちから主導権を取り戻し、代表チームの体制を立て直す新たな指導者が必要とされていた。しかし、ポチェッティーノが引き継いだチームには、その意識改革を受け入れる準備が十分に整っていなかった。その結果が2025年3月だ。パナマとカナダに敗れ、警鐘を鳴らされた。

    「『一体何なんだ、ふざけるな』と思ったよ」と、ポチェッティーノは1年以上たってから記者団に語った。「私たちはこの仕事にとても興奮していた。『ワールドカップはもうすぐだ。みんな代表チームを助けたい、関わりたい、集まりたいと思っているはずだ』と考えていたからだ。でも、実際は逆だった」

    「あの一撃は予想していた。痛みを伴う一撃を受けることも、ある意味では計画の一部だったと思う。私たちがどんな状況にいるのかを、周囲に理解してもらうために必要だった。選手たち自身も、このままでは無理だと気づく必要があった。良い状態でワールドカップを迎えることは不可能だった」

    変化はすぐには起きなかった。アメリカ代表が次に集まったゴールドカップでは騒動が巻き起こり、ポチェッティーノとスター選手のクリスティアン・プリシッチの対立が公になった。プリシッチは夏の負担を軽くしたいと求めたが、ポチェッティーノは「あり得ない」と答えた。主導権を取り戻すには自分のやり方を貫く必要があり、チームのスター選手のために譲歩しないことで、それを実行した。

    ゴールドカップは、最終的には成功だった。何より代表でプレーすることを望んでいた若手選手たちを中心に、ベテランの経験を適切に組み合わせ、ポチェッティーノはチームを決勝に導いた。しかし、最後の壁は越えられなかった。メキシコとの決勝に敗れた試合後、ポチェッティーノが涙を流す姿が見られた。それは敗戦そのものが理由ではない。外部の人々がその敗戦を理由に、選手たちがその夏に成し遂げたことを否定できるようになったからだ。

    それでも、その夏はアメリカ代表の長期的な主力となりそうな選手たちを生み出した。アレックス・フリーマンは無名の存在からスターへと変わった。マット・フリーズは正GKの座を勝ち取り、その後も手放さなかった。そしてセバスティアン・バーホルターは、ポチェッティーノの前任者の息子というだけではないことを証明し、自らの力でアメリカ代表のスターとなった。

    「彼は僕のために多くのことをしてくれた」と、バーホルターは木曜日に語った。「初日からずっと僕を信じてくれたと思う。僕がピッチに立つ前から、僕のプレーの仕方や振る舞い方について、『ピッチで何をするかに関係なく、それらはすでに正しいことだ』と言ってくれた。正直、彼が監督であろうとなかろうと、そのことには感謝してもしきれない」

    「いつも言っているけど、彼は僕にとって本当に大きな存在だ。選手としても人間としても成長を助けてくれた。選手として、それ以上望むことはない」

    ポチェッティーノはバーホルターのような選手に可能性を見いだし、ゴールドカップ後にはチーム全体にもそれを感じていた。秋が韓国との厳しい敗戦で始まっても、その見方は変わらなかった。

    「その過程は、土に種をまくようなものだ」とポチェッティーノは語った。「最初は種だ。何も見えないだろう？　それから木が育ち始める。この計画を説明するのは難しかった。簡単なことではないからだ」

    その後、アメリカ代表は日本、オーストラリア、パラグアイ、ウルグアイに立て続けに勝利した。このうちオーストラリアとパラグアイは、後にグループステージでの対戦相手となった。ベルギーとポルトガルに敗れた痛みは大きかったが、目指すレベルに到達するにはどれほど努力が必要かを思い起こさせる結果でもあった。

    そしてワールドカップがやって来た。開幕した瞬間から、ほかのことは重要ではなくなった。ポチェッティーノが招聘されたのは、この大会のためだ。彼の評価を決めるのは、数年に及ぶ在任期間ではなく、大会での数試合となる。

  • ワールドカップ

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    IMAGO / Icon Sportswire

    夏の一連の戦いには最高の瞬間があった一方、前例のないどん底もあった。

    ワールドカップ開幕前から、ポチェッティーノを巡る噂は絶えなかった。ACミランが関心を示し、ポチェッティーノはある日の米国代表の練習後、その話題に答えなければならなかった。その際、ワールドカップでの戦いに専念する姿勢を改めて示した。

    実際、ポチェッティーノはその言葉どおりチームに尽くし、これまでとは違う戦いを指揮した。もちろん、結果の話ではない。米国代表は結局、前回と同じラウンド16で敗退した。だが、そこに至る道のりは違った。チームは新たな姿を見せた。

    ポチェッティーノの下で、米国代表は自ら仕掛けるチームになった。初戦ではパラグアイを圧倒し、第2戦ではオーストラリアに積極的に攻めかかった。先発を大幅に入れ替えたトルコ戦でも、終盤に失点するまで食らいついた。チームのムードは高まり、10人となった米国代表をボスニア・ヘルツェゴビナとのラウンド32での勝利へと導いた。注目されたのは勝利そのものだけではなく、勝ち方だった。楽しく攻撃的なサッカーを続けるうちに、世界中の視線を集めるようになった。

    だが、すべてが崩れ去った。今や悪名高いフォラリン・バログンのレッドカードを巡る一件は地政学的な問題に発展し、その24時間後、米国代表は敗退した。バログンへのレッドカードが取り消された後の混乱も助けにはならなかったが、ベルギーの方が上だった。「はるかに上だった」と言っても控えめなほどだ。こうしてワールドカップの夢は、静かな幕切れよりも悪い、屈辱的な結末を迎えた。

    多くの人は、これでポチェッティーノの時代が終わると予想した。その在任期間は、大きな成功と、チームが経験した中でも最も厳しい時期の双方を含むものとして振り返られるはずだった。ところが意外にも、ポチェッティーノは続投を決断。米国代表を2030年ワールドカップに向けたサイクルで率いるため、4年契約を結んだ。

    契約期間を全うすると予想する人は少なかった。すでにトッテナム、レアル・マドリー、ACミランが関心を示していたからだ。それでも、少なくともあと数カ月、もしかすると数年はポチェッティーノが指揮を執ると考えるのが自然だった。

    しかし、マンチェスター・ユナイテッドが招聘に動いたのは、わずか数週間後だった。これにより、ポチェッティーノの米国代表での時代は、第2期が始まってから100日余りで完全に幕を閉じた。

  • 別れを告げる時

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    IMAGO / Icon Sportswire

    ポチェッティーノが去る今、その在任期間には結局どんな意味があったのか？

    そして、避けられない結末を迎えた今、このすべてをどう捉えればいいのかと考えさせられる。ポチェッティーノ時代とは何だったのか。文化の刷新だったのか、それとも従来と大して変わらなかったのか。何かを変えた期間だったのか、あるいは一度きりのワールドカップに向けて国際舞台の指導者市場に足を踏み入れた短い試みだったのか。アメリカ男子代表は強くなったのか。それは重要なのか。

    いずれも、複雑で一筋縄では答えられない監督をめぐる、複雑で一筋縄では答えられない問いだ。ポチェッティーノの在任期間が何だったにせよ、さまざまなことがあった。その期間はアメリカ男子代表を形づくり、就任前とは大きく異なる状態へとチームを導いた。少なくとも、ポチェッティーノは土台を残した。責任感の土台であり、信じる気持ちの土台でもある。在任中、ポチェッティーノはアメリカ男子代表のプロジェクトを信じていた。だが、個人としての野心を考えれば、その思いはいずれ、サッカー界の最高峰で指揮を執れるという自分自身の力への信頼に取って代わられるはずだった。苦境にあっても、マンチェスター・ユナイテッドはそういうクラブだ。トップクラスの監督にふさわしい、トップクラスの仕事である。彼が後に残す選手たちも、その事実を理解している。

    「監督は僕たちに、ピッチに出て勝つという意識を持ってほしいんです」とバログンは語った。「監督は土台を築いてくれたと思います。選手である僕たちは、監督が指揮を執っていたからというだけでなく、自分たちの責任としてそれを実行しなければなりません。求められる基準を分かっている今、僕たち選手が責任を持って続けていけると思います。それがトップクラスの監督に指導を受けたことの良さだと思います」

    アメリカでは、新たな世代が台頭している。その世代は、去りゆくポチェッティーノと短い間ながらともに仕事をする機会を得た。彼が当初、2度目のサイクルで指揮を執ることを引き受けた理由の一つは、その新世代と働ける見込みがあったからだ。彼らには、先輩たちよりもさらにアメリカサッカーを前進させる可能性があるように見える。

    だが、それが実現するとしても、ポチェッティーノ抜きでのことになる。彼は今、夢のクラブと思われる場所へ向かう。それでも、アメリカサッカーが2030年、あるいはそれ以降に前進するなら、その一歩はポチェッティーノがもたらした文化の変化にさかのぼれるかもしれない。そして、彼が好んだ問い、「なぜできない？」の結果なのかもしれない。

    だとすれば、彼が残したものは、その問いなのかもしれない。さようなら、マウリシオ・ポチェッティーノ。アメリカサッカーに答えよりも多くの問いを残した監督だが、それは悪いことではないかもしれない。

    「彼はこのチームに素晴らしい土台と基盤を築いてくれました。僕たちはみんな、何を求められているかを分かっていて、常に100％の力で取り組んでいます」とベルハルターは語った。「常に戦い、細かなこともおろそかにせず、この国をふさわしい形で代表できるようにしています。彼はそれを僕たちにしっかり植え付けてくれたと思います。

    「彼はアルゼンチン人の監督ですが、僕たちがアメリカ人であることを、これまで以上に誇らしく思えるようにしてくれました。それは、彼が人として、監督としてどういう人物かをよく物語っていると思います」