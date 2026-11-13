ネーションズリーグでの敗戦は、アメリカ代表のチーム文化にはなお問題が残っていると、ポチェッティーノら全員に気づかせる警鐘となった。

そのチーム文化は、ポチェッティーノの就任前から疑問視されていた。前任のグレッグ・バーホルター監督の下でコパ・アメリカ敗退を喫した後、選手たちから主導権を取り戻し、代表チームの体制を立て直す新たな指導者が必要とされていた。しかし、ポチェッティーノが引き継いだチームには、その意識改革を受け入れる準備が十分に整っていなかった。その結果が2025年3月だ。パナマとカナダに敗れ、警鐘を鳴らされた。

「『一体何なんだ、ふざけるな』と思ったよ」と、ポチェッティーノは1年以上たってから記者団に語った。「私たちはこの仕事にとても興奮していた。『ワールドカップはもうすぐだ。みんな代表チームを助けたい、関わりたい、集まりたいと思っているはずだ』と考えていたからだ。でも、実際は逆だった」

「あの一撃は予想していた。痛みを伴う一撃を受けることも、ある意味では計画の一部だったと思う。私たちがどんな状況にいるのかを、周囲に理解してもらうために必要だった。選手たち自身も、このままでは無理だと気づく必要があった。良い状態でワールドカップを迎えることは不可能だった」

変化はすぐには起きなかった。アメリカ代表が次に集まったゴールドカップでは騒動が巻き起こり、ポチェッティーノとスター選手のクリスティアン・プリシッチの対立が公になった。プリシッチは夏の負担を軽くしたいと求めたが、ポチェッティーノは「あり得ない」と答えた。主導権を取り戻すには自分のやり方を貫く必要があり、チームのスター選手のために譲歩しないことで、それを実行した。

ゴールドカップは、最終的には成功だった。何より代表でプレーすることを望んでいた若手選手たちを中心に、ベテランの経験を適切に組み合わせ、ポチェッティーノはチームを決勝に導いた。しかし、最後の壁は越えられなかった。メキシコとの決勝に敗れた試合後、ポチェッティーノが涙を流す姿が見られた。それは敗戦そのものが理由ではない。外部の人々がその敗戦を理由に、選手たちがその夏に成し遂げたことを否定できるようになったからだ。

それでも、その夏はアメリカ代表の長期的な主力となりそうな選手たちを生み出した。アレックス・フリーマンは無名の存在からスターへと変わった。マット・フリーズは正GKの座を勝ち取り、その後も手放さなかった。そしてセバスティアン・バーホルターは、ポチェッティーノの前任者の息子というだけではないことを証明し、自らの力でアメリカ代表のスターとなった。

「彼は僕のために多くのことをしてくれた」と、バーホルターは木曜日に語った。「初日からずっと僕を信じてくれたと思う。僕がピッチに立つ前から、僕のプレーの仕方や振る舞い方について、『ピッチで何をするかに関係なく、それらはすでに正しいことだ』と言ってくれた。正直、彼が監督であろうとなかろうと、そのことには感謝してもしきれない」

「いつも言っているけど、彼は僕にとって本当に大きな存在だ。選手としても人間としても成長を助けてくれた。選手として、それ以上望むことはない」

ポチェッティーノはバーホルターのような選手に可能性を見いだし、ゴールドカップ後にはチーム全体にもそれを感じていた。秋が韓国との厳しい敗戦で始まっても、その見方は変わらなかった。

「その過程は、土に種をまくようなものだ」とポチェッティーノは語った。「最初は種だ。何も見えないだろう？ それから木が育ち始める。この計画を説明するのは難しかった。簡単なことではないからだ」

その後、アメリカ代表は日本、オーストラリア、パラグアイ、ウルグアイに立て続けに勝利した。このうちオーストラリアとパラグアイは、後にグループステージでの対戦相手となった。ベルギーとポルトガルに敗れた痛みは大きかったが、目指すレベルに到達するにはどれほど努力が必要かを思い起こさせる結果でもあった。

そしてワールドカップがやって来た。開幕した瞬間から、ほかのことは重要ではなくなった。ポチェッティーノが招聘されたのは、この大会のためだ。彼の評価を決めるのは、数年に及ぶ在任期間ではなく、大会での数試合となる。