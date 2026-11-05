フィリパコスの時代の空気を捉える感覚は、カリテアのユニフォームが世界中で長く支持されていることにも表れている。ベネツィアのユニフォームを別次元の人気へと押し上げた洗練されたデザインの特徴を備えながら、カリテアならではの要素によって、一目でギリシャのクラブのものと分かる。メインスポンサーである国立現代美術館（ΕΜΣΤ）と、その特徴的な書体も、クラブと街への帰属意識を感じさせる要素だ。

時代を超えて通用するデザインの美しさは、そのシンプルさにある。レトロな美意識を取り入れつつも大げさにはならず、さりげない格好良さを放つ。今季のホーム、アウェー、サードのユニフォームは、シンプルな襟、控えめな切り替えとピンストライプ、そして往年のユニフォームを思わせるゆったりとしたシルエットが基調だ。それらが組み合わさり、気負いのないエレガントな仕上がりとなっている。

カリテアのユニフォーム発表には、いつも美しく撮影された、陽光あふれるビジュアルが伴う。時には35mmフィルムで撮影されるその演出は、サッカー界よりもファッション界に近い。1966年のクラブ創設を意識し、1960年代から70年代にかけてのギリシャ文化の黄金期から着想を得ている。

「そこに現代のアテネらしい感性を融合させています」とフィリパコスはGOALに語る。「私たちはアテネという街を映す二面性を表現するのが好きです。ノスタルジックと現代的、洗練と無骨、ローカルとグローバルといった対比です」

「私たちには、優れたデザインと美的感覚の伝統があると思います。それが表面に見えているものです。ただ、特にアートやファッションは主観的なものですから、ユニフォームが人々の心に響いている理由の一部は、その背景にあると思います。つまり、ユニフォームそのものだけでなく、それが何を象徴しているかが大切なのです。私たちは本物のストーリーを示してきたと思いますし、一着一着がその新たな表現なのです」

アテネを訪れたことさえないかもしれない外部の人々にとって、クラブの謎めいた魅力こそが人を引きつけるのだとマクォーリーは考えている。「彼らのビジュアル・アイデンティティーには、特にエンブレムとスポンサーに、どこか謎めいたところがあります」と語る。「知る人ぞ知るもの、事情通だけが知る秘密のように感じられるのです。レアル・マドリーのCR7のユニフォームなど絶対に着ないユニフォーム収集家やフェスに足を運ぶ人たちにとって、それは常に魅力的な要素です。ただ、重要なのはビジュアルの背後に必ずストーリーがあることだと思います。スタイルは大切ですが、人の心に響くのは中身です」

フィリパコスは、クラブのブランド刷新とユニフォームの成功には、サプライヤーのカッパから与えられた創作上の自由も一役買っていると考えている。カッパは近年、ナイキやアディダスのようなスポーツ用品の巨大企業と競おうとするのではなく、ベネツィアやレアル・ベティスといった比較的小規模なクラブと、独自仕様のユニフォーム制作に力を入れてきた。

「ほかのブランドでは、創作の自由がほとんど、あるいは全くない場合もあります。既存のテンプレートを押し付けられたり、制作期間が非現実的なほど長かったりもします」とフィリパコスは言う。「対照的に、カッパは私に創作の自由を与えてくれましたし、非常に柔軟かつ迅速に対応してくれます。私たちが新しいことをしたいと思ったときには、その思いを共有し、すぐに協力してくれます」