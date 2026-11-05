あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Athens Kallithea GFX HIC 1-1GOAL

アテネ・カリテア：無名のギリシャのクラブはいかにしてサッカー界屈指のクールなクラブになったのか

AKFCの状況とアイデンティティーを変える上で重要な役割を果たした同クラブの会長、テッド・フィリパコスは、このプロジェクトを「本物のラブストーリー」と表現している。

Krishan Davis
翻訳者：

  • アテネ・カリテアという名前は知らなくても、そのユニフォームなら一度は目にしたことがあるかもしれない。レトロな要素を取り入れながらも派手さを抑えた、ひと目でそれと分かるデザインだ。洗練されたSNSの投稿、5人制サッカーのピッチ、あるいはどこかの都市のにぎやかな地区の街角で、ふと見かけたことがあるだろう。

    クラブはすでにギリシャサッカー界で、その規模を超える存在感を示している。舞台裏での変革によって熱狂的な支持を獲得し、サッカー文化を体現するブランドとして世界的な知名度を高め続けている。今はピッチ内外での持続的な成功と、クラブ史上初の欧州進出を目指している。

    これは、アテネの小クラブがいかにして世界で最もクールなクラブの一つになったかという物語だ。そして、その先にはまだ多くの展開が待っている……。

  • 「新たな息吹」を吹き込む

    Athens Kallithea Gregoris Lamprakis Stadium
    Athens Kallithea FC

    アテネ・カリテアは、クラブ会長のテッド・フィリパコスが主導した2021年の買収以来、大きく変貌を遂げ、ギリシャのサッカーリーグで再び上位へと駆け上がっている。

    現在のアテネ・カリテアを形作ったのは、ニューヨーク生まれのギリシャ系米国人で、クラブ会長を務めるテッド・フィリパコスだ。サッカーに情熱を注ぐ経営者であり、ブランドコンサルタントでもある。以前はヴェネツィアの大成功を収めた改革に深く関わった。同クラブはその在任中、イタリア4部での破産からセリエA昇格を果たした。

    その変貌を大きく支えたのが、洗練された新たなブランドイメージだった。フィリパコスはメーカーのカッパとともに、後に象徴的な存在となるさまざまなユニフォームやグッズのデザインを手がけた。その結果、ヴェネツィアは『GQ』や『VERSUS』などの権威あるスタイル誌から「世界で最もファッショナブルなクラブ」と評された。

    2021年、テッドと兄弟のピーターに、先祖ゆかりの地アテネでその成功を再現する機会が訪れた。父親は1973年に19歳で米国へ移住するまで、アテネで育った。2人はこの機会を逃さず、投資家グループを結成。当時カリテアFCとして知られていたクラブの買収を主導した。

    ヴェネツィアと同様、クラブは深刻な逆境に直面していた。ギリシャのリーグで下位カテゴリーへと転落し、破綻の危機に瀕していたのだ。フィリパコスの詩的な表現を借りれば、クラブは文字どおり「アクロポリスの陰」にある。通称「エル・パソ」のグリゴリス・ランブラキス・スタジアムは、その古代遺跡から目と鼻の先にある崖を切り開いて造られた。

    「要するに、『僕たちが本当に大切に思い、変化と新しい風を切実に必要としているアテネで、同じことをやらないか？』と考えたんだ」とフィリパコスはGOALに語る。 「カリテアは僕たちにぴったりだと判断し、3部にいたクラブを買収した。クラブにはささやかながら良い歴史があったが、長年オーナーを務めたサレヴリス氏（2013年に死去したニコス・サレヴリス）の死後、苦境に陥っていた。僕たちはクラブに新たな命を吹き込みたかった。立地も、地域も、クラブカラーも、スタジアムも気に入ったんだ」

    クラブ名をアテネ・カリテアに変更するなど、全面的なリブランディングを進めると、ピッチ上でもほどなく成果が表れた。アテネ・カリテアはすぐにスーパーリーグ2へ昇格し、2023-24シーズンには18年ぶりとなるトップリーグ昇格を果たした。小規模なクラブながら、オリンピアコス、パナシナイコス、AEK、PAOKというギリシャの強豪から勝ち点を奪った。しかし、記憶に残るそのシーズンは、最終的に2部への降格で幕を閉じた。

  • 世界展開へ

    Athens Kalithea third kit
    Athens Kalithea FC

    カリテアは先ごろ2026-27シーズンのサードユニフォームを発表し、世界各地のメディアがそのニュースを取り上げた。

    ギリシャサッカーの最高峰に戻りたいという思いは今も強い。一方、アテネ・カリテアは2部にいても、サッカー文化の発信拠点として存在感を飛躍的に高めている。クラブの規模を考えれば際立って強いブランド・アイデンティティがその土台にあり、世界中に熱心なファンを獲得している。

    アテネ・カリテアは先日、2026-27シーズンの新たなサードユニフォームを発表した。このニュースは、SoccerBibleVERSUS Footy Headlinesといった、世界中に多くの読者を持つメディアに取り上げられた。過去にはGQHighsnobiety 、雑誌MUNDIAL でも言及されている。いずれもサッカーと広い文化が交わる領域で影響力を持つメディアだ。

    業界の「ひどい過剰生産」に抗うためだとフィリパコスが説明する方針の下、AKFCの2024-25シーズンのユニフォームコレクションは2025-26シーズンも継続して販売され、最終的に世界62カ国で売れた。しかし、欧州サッカーのエリート層からは外れた国、ギリシャの主に下部リーグで戦ってきたカリテアは、どうやってこれほど幅広い関心を集めてきたのか。

    カリテアを国外から追う一人が、ルートンを拠点とするギリシャサッカーの専門家、アレックス・マクォーリーだ。ポッドキャスト『Hellas Footy』の共同司会者である彼は、2023年に偶然このクラブを知ったという。「エル・パソを初めて見たとき、アテネの中心部にこんな素晴らしいスタジアムがあるのに、それまで知らなかったことに驚きました」とGOALに語る。

    「写真では、そのすごさはとても伝わりません。ブラガのスタジアム（崖に面したことで有名なエスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガ）を、幻覚剤でも飲んだ状態で見たような場所としか表現できません。試合前の音楽も雰囲気が良かった。ファンは攻撃的にならずに大きな声を出していました。そしてもちろん、ユニフォームは息をのむほど美しい。私はすぐにAKFCのファンになりました」

    18カ月後にフィリパコスと会い、マクォーリーはすっかり心をつかまれた。「本物らしさを追求し、アテネでも特に人口密度が高く、歴史的に貧しい地域の一つであるこの土地のアイデンティティを、できる限り誠実に表現しようという彼の決意が印象に残りました」と話す。「それはユニフォームだけではありません。SNS、スタジアム、スポンサー、クラブ全体のブランドや雰囲気にも表れています。

    「ギリシャ国外のほとんどの人にとって、入り口はもちろんユニフォームです。でも、そこからクラブを知ると、その歩みや野心は、主流とは大きく異なると感じます。費用をいとわず国内最大、あるいは最も成功したクラブになることだけを目指す、産油国や億万長者が所有するクラブの話とは違います。アテネ・カリテアにとっては、その土地と人々のルーツに忠実であり続けることの方が重要なのです。

    「現代サッカーのさまざまな面にうんざりしている人は大勢いると思います。このクラブは、そうしたものへの処方箋のように感じられます」

  • 「本物のラブストーリー」

    Athens Kallithea FC Ted Philipakos
    Athens Kallithea FC

    フィリパコスのクラブでの仕事は、愛情と野心に突き動かされた個人的な歩みとなっている。

    フィリパコスにとって、情熱から始まり世界的な広がりを見せたこのプロジェクトは、どこまでも人を引きつける物語だ。「第一に、これは個人的なものだ。本物のラブストーリーなんだ」と会長は語る。「このクラブの歩みを追えば、ピーターと私がどれほどクラブを、そしてお互いを愛しているかは、きっと伝わると思う。そして私たちは、パートナーやスタッフをはじめ、同じ思いを持つ人たちとともに、小さな家族を築いてきた。それも伝わっているはずだ。

    「第二に、使命がある。ピーターと私はオーナーとして多くを投資してきたし、このクラブを成功させる必要がある。いつか私たちが築いているものを評価してもらえたら、もちろん素晴らしい。ただ、このクラブを動かしているのは、エゴや強欲、そうした私利私欲ではない。私たちの原動力は、自分たちを超えたところにある。使命が明確で意義深く、人々の心に響くものなら、それは伝わるはずだ。

    「第三に、私にはかなり独自の美的ビジョンがあり、それも間違いなく役立っている。表面的なものではなく、深みがある。ユニフォームからオンラインで目にするもの、スタジアムで流れる音楽、数え切れないほどの細かな要素まで、すべてが一つにまとまっている。美的感覚は主観的なものだが、このクラブがどう見え、どう感じられるべきかを直感的に捉えられる。それが人々の目を引く助けになっていると思う」

    カリテアの会長は、クラブの規模が足かせにはならないと主張する。実際、その言葉に反論するのは難しい。「小規模なクラブである私たちには、エリートクラブのような無尽蔵の資金力も、幅広い層に届く力もない。だが、それで私たちのアイデンティティーの強さが制限されるわけではない。むしろ一部のエリートクラブは、扱いにくいほど巨大な企業体へと成長し、本来のアイデンティティーが見えにくくなり始めることもある。その点、私たちのアイデンティティーはより直接的に伝わるかもしれない」

  • 独自の美学

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    フィリパコスと彼のチームは、カリテアのレトロ調のビジュアルアイデンティティーを見事に作り上げた。その魅力はユニフォームにもはっきりと表れている。

    フィリパコスの時代の空気を捉える感覚は、カリテアのユニフォームが世界中で長く支持されていることにも表れている。ベネツィアのユニフォームを別次元の人気へと押し上げた洗練されたデザインの特徴を備えながら、カリテアならではの要素によって、一目でギリシャのクラブのものと分かる。メインスポンサーである国立現代美術館（ΕΜΣΤ）と、その特徴的な書体も、クラブと街への帰属意識を感じさせる要素だ。

    時代を超えて通用するデザインの美しさは、そのシンプルさにある。レトロな美意識を取り入れつつも大げさにはならず、さりげない格好良さを放つ。今季のホーム、アウェー、サードのユニフォームは、シンプルな襟、控えめな切り替えとピンストライプ、そして往年のユニフォームを思わせるゆったりとしたシルエットが基調だ。それらが組み合わさり、気負いのないエレガントな仕上がりとなっている。

    カリテアのユニフォーム発表には、いつも美しく撮影された、陽光あふれるビジュアルが伴う。時には35mmフィルムで撮影されるその演出は、サッカー界よりもファッション界に近い。1966年のクラブ創設を意識し、1960年代から70年代にかけてのギリシャ文化の黄金期から着想を得ている。

    「そこに現代のアテネらしい感性を融合させています」とフィリパコスはGOALに語る。「私たちはアテネという街を映す二面性を表現するのが好きです。ノスタルジックと現代的、洗練と無骨、ローカルとグローバルといった対比です」

    「私たちには、優れたデザインと美的感覚の伝統があると思います。それが表面に見えているものです。ただ、特にアートやファッションは主観的なものですから、ユニフォームが人々の心に響いている理由の一部は、その背景にあると思います。つまり、ユニフォームそのものだけでなく、それが何を象徴しているかが大切なのです。私たちは本物のストーリーを示してきたと思いますし、一着一着がその新たな表現なのです」

    アテネを訪れたことさえないかもしれない外部の人々にとって、クラブの謎めいた魅力こそが人を引きつけるのだとマクォーリーは考えている。「彼らのビジュアル・アイデンティティーには、特にエンブレムとスポンサーに、どこか謎めいたところがあります」と語る。「知る人ぞ知るもの、事情通だけが知る秘密のように感じられるのです。レアル・マドリーのCR7のユニフォームなど絶対に着ないユニフォーム収集家やフェスに足を運ぶ人たちにとって、それは常に魅力的な要素です。ただ、重要なのはビジュアルの背後に必ずストーリーがあることだと思います。スタイルは大切ですが、人の心に響くのは中身です」

    フィリパコスは、クラブのブランド刷新とユニフォームの成功には、サプライヤーのカッパから与えられた創作上の自由も一役買っていると考えている。カッパは近年、ナイキやアディダスのようなスポーツ用品の巨大企業と競おうとするのではなく、ベネツィアやレアル・ベティスといった比較的小規模なクラブと、独自仕様のユニフォーム制作に力を入れてきた。

    「ほかのブランドでは、創作の自由がほとんど、あるいは全くない場合もあります。既存のテンプレートを押し付けられたり、制作期間が非現実的なほど長かったりもします」とフィリパコスは言う。「対照的に、カッパは私に創作の自由を与えてくれましたし、非常に柔軟かつ迅速に対応してくれます。私たちが新しいことをしたいと思ったときには、その思いを共有し、すぐに協力してくれます」

  • アテネ、そしてその先に向けた使命

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    フィリパコスのカリテアでの取り組みはアテネが中心。国内での見方に挑み、世界にこの街のビジョンを示す

    カリテアの会長で共同オーナーでもあるフィリパコスは、ユニフォームと独自のビジュアル・アイデンティティが世界中に広まったことで、クラブは自然とアテネの延長のような存在になったと考えている。それは、街の一部を手元に置きたいという少数の通に響くものだ。誰かに「それ、どこのユニフォーム!?」と聞かれたとき、自分の知識を披露できるからかもしれない。

    「都合のいいことに、私たちはありのままでいる以外に何もする必要がありません。現地らしさこそ、海外の人たちが求めているものだからです」とフィリパコスは説明する。「需要の核にあるのは、一種の遠隔地からの観光です。私たちの世界に触れれば、私たちが拠点とするアテネの一角を味わえます。アテネ・カリテアFCのユニフォームは、それを形にし、身に着けられるものにした存在なのです」

    アテネ・カリテアの刷新が成功した背景には、ギリシャの首都への観光客の急増があったことは間違いない。人口70万人のこの街には、昨年800万人が訪れた。マルセイユやナポリなど、荒削りな魅力を持つ地中海沿岸のほかの都市と同様、活気ある場所やサブカルチャー体験を求める若者にとっても、人気の行き先になっている。

    「もちろん、毎年数え切れないほどの人が訪れる、愛される街に拠点を置いていることも私たちの強みです」とフィリパコスは話す。「あとは、人々が近づきやすい存在であり、門戸を開いておくことが大切です」

    目指しているのは、街の一部を伝えることだけではない。フィリパコスらは、自分たちが捉えるアテネの姿を国際的に発信することにも力を注いでいる。「私たちには、ピッチ上にとどまらない、クラブとしてのより大きな使命があります」とフィリパコスは説明する。「その使命には国際的な側面もあります。私たちが捉えるアテネの姿を示し、アテネと世界のほかの地域との対話を生み、フットボール文化の中でこの街がより適切に表現されるようにしたいと考えました」

    一方、カリテアは国内でも人々の見方を変え、語られ方を変えたいと考えている。背景にあるのは、2020年代初頭にギリシャのフットボールを苦しめた暴力とフーリガン行為だ。複数の死者が出たうえ、観戦を考えていた人々がスタジアムから遠ざかった。幸いにもそうした時代は過ぎ去ったが、ファンに残した心理的な傷は長く続いた。

    「近年、ギリシャのフットボールを取り巻く環境はあまりにも有害になり、社会の多くの人が嫌気を差し、フットボールから遠ざかるようになっていました。私たちはそれを認識し、違うあり方を示して変化のきっかけをつくれるような、一種のオアシスを生み出したかったのです」とフィリパコスは言う。「その結果、生まれて初めて、あるいは本当に久しぶりに試合を見にスタジアムへ来た人たちがいます。昔からのファンとも見事に共存できています。この道を進み続け、コミュニティの精神の下で人々を結びつけたいと思っています」

    EMSTとの提携も、その取り組みの一環だ。これによりカリテアは「フットボールクラブに対する先入観を打ち破り」、「フットボールの伝統的な境界を越えて」人々や文化とつながることができた。

  • 昇格への挑戦

    Athens Kallithea FC
    Athens Kallithea FC

    アテネ・カリテアは今季好スタートを切っており、再び昇格を目指すことになる。

    AKFCの前例のないピッチ外での成功は、これまでクラブのビジネスモデルを支えてきた。その一方で、現在はピッチ上でもさらなる前進を目指している。ヴァンゲリス・モラス監督率いるチームは、再びスーパーリーグ2からの昇格争いの渦中にある。執筆時点で順位は3位。2位パニオニオスと勝ち点で並んでいる。

    サッカー界で最もクールでスタイリッシュなクラブの一つになることは素晴らしい。だが、フィリパコスは目に見える結果も残そうと決意している。2027年にはアテネに実際の拠点を開設して基盤を固める計画があり、エル・パソを地域コミュニティーの中心となる場所へと改修することも望んでいる。

    1部復帰が実現した場合の意義について問われると、フィリパコスはGOALにこう語った。「非常に大きい。このクラブはあらゆる面でトップレベルにふさわしい。ブランドが注目を集めていますが、純粋にサッカーの面でも、誇れるだけの取り組みを重ねてきました。今こそ1部に戻る時です。そして端的に言えば、スーパーリーグは、成長を続けるために必要な財政的安定をもたらしてくれます」

    ギリシャサッカー界は活気づいている。代表レベルでは黄金世代の選手たちが台頭し、その多くが夏に高額の移籍金で欧州の有力クラブと契約した。アーセナルのクリストス・ツォリスやボルシア・ドルトムントのコンスタンティノス・カレツァスもその一人だ。一方、スーパーリーグもUEFA係数ランキングで再び順位を上げている。

    カリテアの目標はそこにとどまらない。欧州の大会への出場も見据えている。「私たちは、今後も自分たちの規模を上回る結果を出せると考えています」とフィリパコス会長は続けた。「今季はスーパーリーグへの再昇格を目指しています。そして、いずれは5位やUEFA主催大会への出場権を争いたい。前例はありますし、いつか実現できると考えています」

    深い愛情と野心、そして誠実さを土台に再建され、フィリパコス兄弟の指揮の下で上昇を続けるクラブ。アテネ・カリテアの快進撃がこの先もしばらく続く可能性を軽視すべきではないだろう。