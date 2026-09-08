アギー・ビーバー＝ジョーンズにチャンスを逃す余裕はない。チェルシーのスターは、サリナ・ウィーフマンにワールドカップでの自らの価値を証明することを目指している。
チェルシーのファンは、2025-26シーズンがまだ続いているのではないかと思っても無理はなかった。というのも、土曜日にチェルシーが新たなウィメンズ・スーパーリーグ開幕戦でアストン・ビラと1-1で引き分けた一戦では、見慣れたもどかしさが再び顔をのぞかせたからだ。ソニア・ボンパストル監督のチームは35本のシュートを放ち、期待得点（xG）は3.6を記録。それにもかかわらず得点はわずか1にとどまり、スタンフォード・ブリッジで勝ち点1を持ち帰る隙を相手に与えてしまった。
昨季のWSLで、チェルシーよりもxGを大きく下回る結果に終わったのはロンドン・シティ・ライオネシスだけだった。とりわけ勝ち点を取りこぼした試合では、それが顕著な問題となっていた。ボンパストル監督のチームが勝てなかったリーグ戦7試合のうち、5試合で相手を上回るxGを記録していた。特に11月のアーセナル戦と3月のロンドン・シティ戦はフラストレーションの残る内容で、決定機を仕留め切れなかったことが、相手の終盤の同点弾につながった。
土曜日もまた同じ展開だった。確かにチェルシーには不運な面もあり、キーラ・ウォルシュの見事なシュートは枠に阻まれ、WSLデビューとなったアカネ・オクマはビラのゴールで忘れられない午後を過ごした。しかし、ボンパストル監督がたびたび嘆いてきた決定力不足が、再び問題となった。そうした中で、アギー・ビーバー＝ジョーンズはとりわけ注目すべき存在となっている。今季の終わりには、自身初の女子ワールドカップ出場を決めていることを願うシーズンでもある。
おなじみの苛立ち
チェルシーのファンにとって、昨季を痛烈に思い起こさせるのは決定力不足だけではない。チームがWSL開幕戦を迎えた時点で抱えていた負傷者の多さもまた、そうである。
チェルシーは前季の全期間にわたってセンターフォワードのマイラ・ラミレスを欠き、サム・カーもACLからの回復の影響で序盤の一部を欠場。ローレン・ジェームズのような重要選手たちも長期間にわたって戦列を離れた。その後、ビーバー＝ジョーンズも年明けに問題を抱え、足首の負傷によってシーズン後半は先発出場がわずか2試合に制限された。「本当にとてもつらかった」と、この夏に『BBC Sport』に語っている。「あれが私にとって初めての大きなケガだった」
週末の時点でも、クラブが復帰を急がせないようにしているため、ラミレスはまだ起用できなかった。一方、中央のストライカーとしてもワイドでもプレーできる今夏加入のメルヴィーヌ・マラールも2試合連続で欠場。チャンピオンズリーグ予選でのデビュー戦では2ゴールを決めていた。「彼女はすぐに戻ってくるはずだが、復帰時期についてより正確な見通しを示すのは難しい」とボンパストルは語った。
ポジティブな兆し
これにより、ビーバー＝ジョーンズはシーズン序盤のチェルシー攻撃陣の中心的存在となり、2027年女子ワールドカップがますます近づく中で絶好の機会を手にしている。ちょうど1年前のこの時期、彼女はこの状況で力を発揮し、リーグ戦最初の4試合すべてで得点を挙げた。この夏に新たに4年契約を結んだ23歳が、再びあのフォームを取り戻せれば、チェルシーにとってこれ以上ない追い風となる。
土曜日の試合では、前線での動きが素晴らしく、何度も好位置に入った。立ち上がりにはニアでのシュートでオクマに好セーブを強いる場面があり、さらに複数のクロスに合わせて攻撃を途切れさせなかった。
決定機という意味では、もっとうまくできたはずの場面はおそらく実質2回だけだった。ひとつは、もう少し威力があればGKを破れていた可能性が高い場面で、シュートを無難にカーブさせてオクマの腕の中へ送ってしまったケース。もうひとつは、エリー・カーペンターがゴール前に送ったボールに対し、アグレッシブに飛び込めず、同じく素晴らしい試合を見せたビラのセンターバック、ルーシー・パーカーより前に入れなかった場面である。
ビーバー＝ジョーンズは今週、チェルシーのスタッフとともにこうした場面を振り返ることになるだろう。しかし、古くから言われるように、正しい位置に入れていること自体は好材料である。
チャンス到来
今は、そのチャンスを決め切ることが重要だ。昨年の悔しさを振り払おうとしているビーバー＝ジョーンズにとっても、ぜひ実現したいことだろう。2026年ここまで苦しい時間を過ごしてきた中で、フィットネスと調子を取り戻していくためにも、得点を記録することは彼女にとって大きな助けになるはずだ。
それはボンパストルとチェルシーにとっても歓迎すべきことだ。チームは改善のためにその決定力を必要としているが、現時点では負傷者の問題から抜け出せずにいる。ラミレスは慎重に扱われる見通しのため、近いうちに中心的な存在となる可能性は低く、マラールの復帰時期も不明だ。さらに、この夏にノースカロライナ・カレッジから加入した注目の日本代表、松窪真心も、まだピッチに立っておらず、アメリカで見事に発揮していたトップ下での創造性と得点の脅威を示せていない。
そして、イングランド代表という側面もある。 イングランドは来月、ギリシャとの重要なワールドカップ予選を控えており、現時点ではミシェル・アギェマンがACL負傷のリハビリを続けているため、ビーバー＝ジョーンズはアレッシア・ルッソの唯一の純粋なバックアッパーとなっている。ルッソにとっては、大きな1年となる中で休養の機会が重要になる。
したがって、チェルシーのスターである彼女の好調は、望まぬプレーオフルートを通るこのチームをどう乗り切るかを模索するウィーフマンにとって朗報となるだろう。同時に、2023年ワールドカップ準優勝のイングランドが2027年大会出場を決めた場合、来夏のブラジル行きの飛行機に乗るというビーバー＝ジョーンズ自身の可能性も確実に高めることになる。
日曜日、厳しいシーズンになりそうなマンチェスター・ユナイテッドを相手に、ボールが彼女のもとへ転がってきた時、ビーバー＝ジョーンズはこの夏に大型の新契約を勝ち取った理由となった資質を何としても示したいはずだ。