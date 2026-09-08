チェルシーのファンは、2025-26シーズンがまだ続いているのではないかと思っても無理はなかった。というのも、土曜日にチェルシーが新たなウィメンズ・スーパーリーグ開幕戦でアストン・ビラと1-1で引き分けた一戦では、見慣れたもどかしさが再び顔をのぞかせたからだ。ソニア・ボンパストル監督のチームは35本のシュートを放ち、期待得点（xG）は3.6を記録。それにもかかわらず得点はわずか1にとどまり、スタンフォード・ブリッジで勝ち点1を持ち帰る隙を相手に与えてしまった。

昨季のWSLで、チェルシーよりもxGを大きく下回る結果に終わったのはロンドン・シティ・ライオネシスだけだった。とりわけ勝ち点を取りこぼした試合では、それが顕著な問題となっていた。ボンパストル監督のチームが勝てなかったリーグ戦7試合のうち、5試合で相手を上回るxGを記録していた。特に11月のアーセナル戦と3月のロンドン・シティ戦はフラストレーションの残る内容で、決定機を仕留め切れなかったことが、相手の終盤の同点弾につながった。

土曜日もまた同じ展開だった。確かにチェルシーには不運な面もあり、キーラ・ウォルシュの見事なシュートは枠に阻まれ、WSLデビューとなったアカネ・オクマはビラのゴールで忘れられない午後を過ごした。しかし、ボンパストル監督がたびたび嘆いてきた決定力不足が、再び問題となった。そうした中で、アギー・ビーバー＝ジョーンズはとりわけ注目すべき存在となっている。今季の終わりには、自身初の女子ワールドカップ出場を決めていることを願うシーズンでもある。