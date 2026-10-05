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Cherry Juice 1-1 GOAL

「もはや今では日課」 NFLからフロリアン・ヴィルツ、エバンデルまで：タルトチェリージュースはいかにしてサッカー界の“優位性探し”の一部となったのか

タルトチェリージュースは、NFL、プレミアリーグ、MLSで定番となっている。栄養士たちは、より良い回復、より良い睡眠、そしてさらなるアドバンテージを求めるアスリートにとってのその魅力を説明している。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 毎晩、カンザスシティ・チーフスの選手たちが床に就くと、チームの主任管理栄養士レスリー・ボンチは各選手の枕元にちょっとした“ご褒美”を置いていた。それはチョコレートではない。就寝前のミントでもなかった。実際には、全選手に小さなタルトチェリージュースの小袋が配られ、それを飲むよう指示されていた。

    それだけで彼らが5年間で4度のスーパーボウル出場、そして2度の優勝を果たしたのかどうかを判断するのは難しい。プロスポーツでは紙一重の差が勝敗を分ける。これによってスターQBパトリック・マホームズがより遠くへ、あるいはより正確にボールを投げられるようになったとは限らない。だが、はっきりしているのは、これは義務だったということだ。これを嫌がる選手もいた。タルトチェリージュースは自然なままではそれほどおいしくない。ボンチによれば、チーム内の「お調子者」たちは風味を和らげるためにウォッカで割ると冗談を言っていたという。彼女の返答はこうだった。「いい попытка」

    それでも、選手たちは結局それを飲んだ。この小さな濃縮ジュースの小袋は、チーフスでは必須だった。しかし、この酸味のある飲み物はアメリカンフットボールの枠をはるかに超えて広がっている。サッカーでもまた、タルトチェリージュースは選手たちのルーティンの一部になっている。

    「多くのアスリートがチェリージュースを使っていると思う。大学レベルからプロレベルに至るまでだ。今ではルーティンになっている」と、FCシンシナティのスポーツ栄養部門ディレクター、アリー・マーハーはGOALに語った。

  • 「最小限で最大限を」

    Mikel Arteta

    アーセナルのミケル・アルテタ監督は、アーセナルでの指揮期間中、風変わりな監督としての癖で知られるようになった。

    こうした話は、もはや十分すぎるほど語り尽くされている。スポーツ科学部門が、摂取すべき特定の食べ物や飲み物、あるいは製品を見つけ出す。あるいは、指導者が独自の方法を編み出すこともある。

    チームがそれを採用し、タイトルを勝ち取る。するとその方法は、特定の果物を食べることであれ、プレミアリーグのクラブの練習場にオリーブの木を植えることであれ、スポーツ界の定説の一部となる。たちまち、誰もがそれをやらなければならない空気になる。もっとも、サッカー界でタルトチェリージュースが脚光を浴びるまでの過程は、より緩やかなものだった。

    サッカーはこの発想を他競技から取り入れた。他の競技では、選手たちはすでに激しい競技後の回復を助けるためにタルトチェリージュースを取り入れていた。

    ノーサンブリア大学の研究では、タルトチェリージュースが筋肉の回復を助ける可能性が示された。エリートスポーツがしばしば渇望する、そうした小さなアドバンテージである。2010年のオレゴン健康科学大学の研究も、その潜在的な効果を裏付けるさらなる証拠を提示した。初期に取り入れたのはランナーやサイクリストで、後者は長距離レースの終盤にこの濃い赤色の飲み物を口にしていた。ボンチのチーフスやピッツバーグ・スティーラーズを含むNFLのチームも、これを採用した。今ではプレミアリーグでも一般的になっており、8月に行われたリヴァプールのシーズン開幕戦、ニューカッスルとの引き分けで途中交代した後、フロリアン・ヴィルツがこれを飲む姿も見られた。

    ただ、その特性はほぼあらゆる持久系スポーツに応用できると、ボンチは語った。

    「最小限で最大限の効果を得られる。それがもう一つのポイントだ。人々がいつ使うにせよ、運動している身体が一般的に求めるのは大量摂取ではない」とボンチは語った。「身体はそれに耐えられないし、激しい運動の後であっても、私たちが求めるのは少量で手短なものだ。少ない量で、必要なものを与えてくれれば、それが回復プロセスの始まりになる。そして食事ができる状態になったら、その後で別のことをすればいい」

  • 「回復に専念」

    Evander
    Getty

    エバンデルとFCシンシナティは、チェリージュースを有効活用してきた。

    ただ、チェリージュースの極めて特異な利点は、そのままざまな用途に対応できる汎用性の高さにある。アスリートはさまざまな食品群から、実に多様なサプリメントを求める傾向がある。あらゆるものを一気に解決する万能な製品があるという考えは、やや神話に近い。

    「何を目標にしているのか、その人が何を達成しようとしているのかによって、必要なものは変わり得る。アスリートに関して言えば、それが必要になる場面ならどこにでも当てはめることができる」とボンチは語った。

    もっとも、アスリートによって使い方は異なる。FCシンシナティにとって、それは筋肉の回復において絶対的に重要だ。試合後はすぐにメニューに組み込まれる。

    「私たちは回復、そして選手たちをよりしっかり回復させる方法に強く重点を置いている。その領域にタルトチェリージュースは合致する」とマーは説明した。

    タルトチェリーには、抗酸化作用と抗炎症作用を持つ化合物が含まれている。研究では、タルトチェリージュースが筋肉痛の軽減や、激しい運動後の回復のサポートに役立つ可能性が示唆されている。

    「それは抗炎症作用があり、抗酸化物質でもある。基本的にそれが意味するのは、試合後に選手たちに見られる炎症、つまり彼らが非常にハードに動き、たくさん走り、押され、ぶつかられることで生じる炎症についてだ。そうしたタルトチェリーは、濃縮された形であれば、その一部の［疲労］を軽減する助けになり得る」とマーは語った。

    長いシーズンにおいては、次のトレーニングで再び筋肉を使える状態に整えるうえで、それが決定的な違いになる可能性がある。あるいは、試合間隔が短い日程での素早い回復を助けることさえあり得る。

    「そうした栄養成分は、体内にある試合の残留物を一掃し、選手たちをより安定した状態に戻すための、最高レベルの抗炎症・抗酸化作用を生み出す」とマーは語った。

  • 「睡眠には果たすべき役割がある」

    Harry Kane England 2026
    getty

    ハリー・ケインは、回復のために睡眠へ頼っていることについて詳しく語った。

    そのほかにも利点はある。ボンチが毎晩チーフスの選手たちに提供していた寝る前の一杯は、純粋に筋肉の回復を助けるためだけのものではなかった。タルトチェリージュースにはメラトニンも含まれており、睡眠を促しやすくする効果がある。これはアスリートのコンディション準備において重要な要素である。

    「これはメラトニンとトリプトファンの天然の供給源だ。だから睡眠において役割を果たす。そして人が回復するのもその時だ。歩き回っている時だけではなく、休んでいる時に回復する」とボンチは語った。

    メイハーは、睡眠を支える栄養素は食べ物から摂ることを好み、メラトニンの常用サプリメントには慎重な姿勢を取っている。彼女の懸念は、体内におけるこのホルモンの自然な生成に向けられている。

    「店頭で買えるものを、食品の形ではなく摂取すると、実際には体の自然なメラトニン生成が抑制される」とメイハーは語った。「だから、誰かが継続的にメラトニンを摂っていると、体は『もう自分で作る必要はない』という状態になる。そしてそのメラトニンの摂取をやめると、体は『待って、これは別のところから得ていたのに、どうやってうまく作ればいいのか前ほど覚えていない』というような状態になる」

    ただし、メラトニンサプリメントが体の自然な生成を抑制することは、研究では立証されていない。徐放性メラトニンに関する長期研究では、治療終了後に抑制は確認されなかった。米国立衛生研究所は、サプリメント摂取の長期的な安全性に関するエビデンスは依然として限られていると指摘している。


  • 「なぜ私がそれを手にすべきなのか教えてくれ」

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    NurPhoto

    リヴァプールは、チェリージュースを取り入れているプレミアリーグの複数の強豪クラブの一つとなっている。

    それでも、すべてのアスリートが勧められたあらゆる成分をすぐに受け入れるという意味ではない。世界のサッカー界の最高レベルでは管理栄養士の存在は一般的になっているが、経験豊富な選手の中には、自身のルーティンに追加の要素を取り入れることに消極的な者もいる。少なくとも、マーハーはそう感じていた。

    「若ければ若いほど、やりやすい」とマーハーは語った。「年齢を重ねるにつれて、あなたをどう信頼するか、いつ信頼するか、そしてあなたの話を聞くかどうかに関して、少し慎重になる」

    マーハーは2025年3月にFCシンシナティでの仕事を始めた。同クラブにはそれまで管理栄養士が一度もいなかった。選手の中には、また別のスタッフから何を食べるべきか指示されることに懐疑的な者もいた。しかし、チームのある若手選手がすべてを変えた。

    「チームに若い選手がいて、私はその選手の体組成を改善し、より強くするために取り組んでいた。彼は私を信頼してくれて、今では理想的な体組成と体脂肪率まで持っていくことができた。すると今度はほかの選手たちが私のところに来て、『アリー、試合でこんなふうには感じたくない』とか、『もっとエネルギーが必要なんだ』というようになった」とマーハーは語った。

    ボンチもNFLのチームで同様の反応を経験していた。

    「アスリートのことを考えると、誰かに1日の中で余分な10分があったとしても、それをキッチンで過ごすことはない。それよりも、すぐにできて、自分に何らかのメリットがあることに使う。なぜそれを取り入れるべきなのかを教えてくれれば、試してみる気になる」と彼女は語った。

    それでも、もし反発があれば、彼女はノーと言うことにまったくためらいはなかった。

    「最終的に、私は誰かの喉に無理やり押し込むようなことはしない。選ぶのは本人たちだ。彼らはもう大人だからね……ただ、なぜそれを自分の燃料キットの一部にすべきなのか、その理屈はきちんと伝える」とボンチは語った。

  • 「その1パーセントの違いを生み出せ」

    FC Cincinnati v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    FCシンシナティが、イースタン・カンファレンスの重要な一戦でインテル・マイアミ相手に得点を決めて喜ぶ。

    FCシンシナティにとって、タルトチェリージュースはより広範な栄養アプローチの一部にすぎない。今季のクラブは試合終盤の得点が多く、マーハーは、より良い栄養補給が選手たちのパフォーマンスを終了の笛まで維持する助けになると考えている。

    「今では私たち、試合終了間際の2分間で得点するチームとして本当に知られている」と彼女は語った。「そういうところで、栄養はこの選手たちに本当に大きな影響を与え得る。ただ、この90分から100分の時間帯に向けて選手たちがしっかりエネルギーを補給できているようにすることが、私たちにできる最も重要なことだと思う。そうすることで、相手よりも1％の差を生み出して、それが試合ラスト90秒で得点することにつながるかもしれない」

    より一般的に言えば、栄養士や管理栄養士、科学者たちに寄せられている反応は、アスリートたちが総じてより良い感覚を得ているというものだ。

    「時には、その違いは自分をより強く追い込めるということかもしれないし、あるいは練習でより強く追い込んでも、その後の痛みが少ないということかもしれない。つまり次に必要なことをするための準備が、より整っているということだ」とボンチは語った。

    いまや、それは公のスポーツ界の時代精神の一部にもなりつつある。ワシントン州に拠点を置く企業CHERRiSHは、やや薄めたバージョンの商品をパッケージ化して販売している。同社はプロアスリートとも提携している。

    「注ぎやすくするために少しだけ水を加えてはいるが、アスリートたちはそのまま飲むことが分かった。つまり、彼らはそんなことを気にしないし、気にしている時間もない。とにかくすぐに動ける状態なんだ」と、オペレーションディレクターのマット・ハガートはGOALに語った。

    それが毎週のピックアップゲームであれ、ブルックリンの寒く雨の降る夜であれ、効果があるかどうかはまだ分からない。だがプロレベルでは、タルトチェリージュースは選手の回復ルーティンの一部として地位を確立している。プレーの準備を整えるための取り組みの中の、小さな一部分として。