毎晩、カンザスシティ・チーフスの選手たちが床に就くと、チームの主任管理栄養士レスリー・ボンチは各選手の枕元にちょっとした“ご褒美”を置いていた。それはチョコレートではない。就寝前のミントでもなかった。実際には、全選手に小さなタルトチェリージュースの小袋が配られ、それを飲むよう指示されていた。

それだけで彼らが5年間で4度のスーパーボウル出場、そして2度の優勝を果たしたのかどうかを判断するのは難しい。プロスポーツでは紙一重の差が勝敗を分ける。これによってスターQBパトリック・マホームズがより遠くへ、あるいはより正確にボールを投げられるようになったとは限らない。だが、はっきりしているのは、これは義務だったということだ。これを嫌がる選手もいた。タルトチェリージュースは自然なままではそれほどおいしくない。ボンチによれば、チーム内の「お調子者」たちは風味を和らげるためにウォッカで割ると冗談を言っていたという。彼女の返答はこうだった。「いい попытка」

それでも、選手たちは結局それを飲んだ。この小さな濃縮ジュースの小袋は、チーフスでは必須だった。しかし、この酸味のある飲み物はアメリカンフットボールの枠をはるかに超えて広がっている。サッカーでもまた、タルトチェリージュースは選手たちのルーティンの一部になっている。

「多くのアスリートがチェリージュースを使っていると思う。大学レベルからプロレベルに至るまでだ。今ではルーティンになっている」と、FCシンシナティのスポーツ栄養部門ディレクター、アリー・マーハーはGOALに語った。