マウリシオ・ポチェッティーノはハイチに2-0で勝利し、米国男子代表監督としての仕事を終えた。米国サッカー連盟のエンブレムが入ったナイキのウェアを着たまま、シンシナティでプライベートジェットに乗り込んだ。試合終了から12時間もたたない水曜日、マンチェスター・ユナイテッドのキャリントン練習場に車で到着した。その胸にはクラブのエンブレムがある、アディダスのトラックスーツ姿だった。

こうして転身がついに完了した。ポチェッティーノはようやくマンチェスターにやって来た。

もっとも、厳しい時期の就任であることは間違いない。日曜日にリヴァプールと対戦する頃には、クラブがプレミアリーグ最下位に沈んでいる可能性もある。その一戦は敵地アンフィールドで行われる。早くも、さらに厳しい試練が待ち受けている。

それでも、これこそポチェッティーノが望んだことだった。 ほんの数週間前、長年のライバルであるジョゼップ・グアルディオラにもそう伝えていた。 偶然にも2人は、ヤンキー・スタジアムで行われたニューヨーク・シティFC対ニューヨーク・レッドブルズの試合を観戦していた。燃え尽きたと感じてマンチェスター・シティを離れ、職を離れたばかりのグアルディオラは、ポチェッティーノに核心を突く質問をした。「恋しくないか？」

「彼は『プレミアリーグに戻りたくないのか？』と言った」。ポチェッティーノは渡英前日、シンシナティの米国男子代表の宿泊先で記者団にそう語った。「私は『いや、ここで幸せだ』と答えた。すると『そうか。でも、毎日の仕事が恋しくないか？』と聞かれたので、『少しはね』と答えた」

さらに、こう付け加えた。「それは、私が少し恋しく思っていることの一つだ。ここで毎日、何かに取り組むことが恋しい」

ポチェッティーノが米国男子代表での恵まれた立場を離れ、サッカー界でも屈指の重圧を伴うマンチェスター・ユナイテッドの仕事を選んだ理由はそこにある。日々の仕事、浮き沈み、常に注目される環境で働くことで得られる目的意識が恋しかったのだ。米国男子代表では幸せだった。だが、キャリアの今の段階でポチェッティーノに必要なのは、幸せではなく挑戦だ。

マンチェスター・ユナイテッドは、おそらく世界最大のクラブだ。そしてポチェッティーノは、就任前からすでにその課題に取り組み始めていた。本人によれば、かつてないほど準備が整っており、仕事に取りかかる用意ができているという。

ただし、この仕事はトッテナム、チェルシー、PSG、米国男子代表では経験しなかった形で、彼を試すことになる。サー・アレックス・ファーガソンの引退以降、オールド・トラッフォードでは就任した監督が次々と職を失ってきた。デイヴィッド・モイーズ、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、オーレ・グンナー・スールシャール、エリック・テン・ハーグ、ルベン・アモリム、マイケル・キャリック。経歴はそれぞれ異なるが、結果は同じ解任だった。

それでもポチェッティーノは、今回は違う結果にできると感じている。だからこそ、これまでどの監督も答えを見つけられなかった仕事に、自ら飛び込んだのだ。

「ユナイテッドのような機会が訪れれば、『ああ、それをやりたい』と思うのは確かだ」と語った。「もう一度、自分の力を証明したい」