UEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則は、サッカー界の支出を抑制するために導入された。しかし、マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマン（PSG）は、これまで重い制裁を免れてきた。

「両クラブは2014年にUEFAと和解し、罰金とチャンピオンズリーグでの登録選手数制限を受けた」とパンジャは話す。「しかし、UEFAが2020年にシティへ2年間のチャンピオンズリーグ出場禁止処分を科した際は、多くの違反が時効を迎えていたため、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が処分を覆した」

「PSGも、2017年にサッカー界を揺るがした後、再び調査を受けた。ネイマールの契約解除条項に定められた2億2200万ユーロを支払い、それまでの世界最高移籍金の2倍を超える額で記録を塗り替えたうえ、キリアン・エンバペについてもモナコと巨額の契約で合意したのだ」

「調査委員会が設置され、長期間にわたってPSGの財務を綿密に調べたが、どう対処すべきかについて委員の意見は割れた。職務を適切に果たしたいと考える委員たちは、『違反があったと考えているので、この件は裁定機関に付託する必要がある』という立場だった」

「だが、委員長だったベルギーの元首相イヴ・ルテルムは違う考えだった。不適切なことは何も起きていないと考えていたのだ。実際、当時ポルトガル出身の上級判事ジョゼ・ナルシソ・ダ・クーニャ・ロドリゲスが率いていた裁定機関に案件が渡ると、判事は報告書を見て、かなり厳しい言葉でこう述べた。『報告書と、証拠に基づいて導いた結論を見る限り、これを差し戻す必要がある。内容が基準に達していない。調査担当者が額面どおりに受け入れた、1億超と評価されたスポンサー契約について、明白な誤りを犯している』」

「一方、PSGもこの手続きをCASに持ち込んだ。ここからが非常に興味深い。FFP案件がCASに持ち込まれると、判事も裁定機関も手続きから外れ、案件全体をUEFA事務局が扱うことになる。つまり、調査担当者と判事をどれほど強く擁護するかはUEFA次第だ。そして、この件でUEFAはPSG側の主張を支持した」

「PSGは、判事が案件を調査担当者に差し戻すまでに時間をかけすぎたと主張した。10日以内に行う必要があったというのだ。これに対し判事は、『規則を誤って解釈している。誰であれ、案件全体を10日間で分析するのは不可能だ。そんなことはできない。重要なのは、10日以内に審査手続きを開始することだ』と述べた」

「ところが、誰もが驚いたことに、UEFA事務局は最終的に、判事が案件をUEFAの調査担当者に差し戻すまでに時間をかけすぎたという主張を受け入れた。FIFA会長ジャンニ・インファンティーノに対しては、優れたガバナンスを守る偉大な立役者とされている、あのアレクサンデル・チェフェリンが率いる事務局だ。要するに、『分かった、そちらの言うとおりだ。この件はもう終わりにしよう』と言ったわけだ」

「こうしてPSGは近年、今では大いに称賛されるチームを築き上げた。しかし多くの人は、現在のPSGとシティの唯一の違いは、PSGが事実上、財務規則違反の責任を免れた一方、シティは最終的に免れなかったことだと言うだろう」

シティは今も、自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」を持っていると主張している。しかしパンジャは、UAEがどれほど政治的な力を持っていても、クラブのオーナーたちは最終的に、クラブの支配権を維持する試みが失敗に終わったと認めざるを得なくなるかもしれないと考えている。「正直に言えば、損害はすでに生じている。判決は不正の証しとして残るだろう。法的文書は通常かなり無味乾燥だが、そこで使われている言葉は非常に強く、これほど明確に示されたことを忘れるのは難しい」

「彼らは長年にわたって非常に対決的な姿勢を取ってきた。だから今になって『分かった、確かにそのとおりだ。もう身を引こう』と言うとは考えにくい。とはいえ、否定的な見出しが続けば、その立場は維持できなくなり、手を引くのが賢明な選択になるだろう。イングランド史上屈指のチームが見せた美しいサッカーも、獲得した数々のタイトルもあるが、シティの功績はすべて、イングランドサッカー史上最大の不正スキャンダルによって傷ついている。クラブ関係者がどれほど切り離そうとしても、このスキャンダルとサッカーを別々に考えるのは非常に難しい」

「したがって、彼らがプレミアリーグのクラブのオーナーを続けられるとは非常に考えにくい。何かが変わらなければならない。彼らが退くかどうかではなく、いつ退くかという問題に思える。現在のオーナーがこのチームを所有する日々が続く限り、クラブの評判に付いた汚点は残るからだ」

比較すればPSGも決して潔白とは言えない。それでも、わずか4年前にもFFP規則違反で罰金を科されたことを、人々に忘れさせることに成功したように見える。多くのサッカーファンはフヴィチャ・クヴァラツヘリアらの輝きに目を奪われている。

「これこそがスポーツウォッシングの仕組みだ」とマギーハンは話す。「少し前までPSGがやや笑いものになっていたことは、誰もが覚えているだろう。それほど昔のことではない。金をばらまくクラブで、けばけばしく品のない計画の産物と見られていた。その国にも同じように否定的な目が向けられていた。だから、スポーツウォッシングの計画としてはまったくうまくいっていなかった」

「それを当時のシティと比べてみてほしい。シティには極めてプロフェッショナルな評判があり、ハルドゥーン・アル・ムバラクはクラブの素晴らしい運営者として称賛されていた。さらにジョゼップ・グアルディオラがピッチ内外でクラブのイメージを高めていた。一方、カタール側はルイス・エンリケに関して、ある意味で運に恵まれただけだと思う。彼は従来のシステムを一新し、素晴らしいサッカーをさせた。その結果、クラブをめぐる話題はほぼピッチ上の出来事に集中するようになった」

そういう意味では、水曜日の試合のタイミングはPSGにとって決して好都合ではない。試合前の話題はほぼシティの財務上の不正に集中しており、ジョンソンが指摘するように、アウェーチームは国家が所有する両クラブを比較されることを歓迎しないだろう。

「彼らは議論の内容に非常にいら立つだろう。率直かつ現実的に見れば、FFPとの間に問題が生じた後、一方のクラブはある方向へ進み、もう一方は別の方向へ進んだからだ」とジョンソンは話す。「そして現時点では、多くの人が、PSGはおそらく困難に正しい方法で対処したと言うだろう」

「もちろん、非常に議論の分かれる状況だ。この件を論じる際には、不透明な話題が数多くある。PSGがマンチェスター・シティと具体的に何を違うやり方で行ったのかを見極めるには、細部まで掘り下げる必要がある。ただ最終的には、シティとプレミアリーグの間の件がどうなるかによって、UEFAと和解したクラブに過去数年間で何が起きたのか、再び注目されることになるだろう。対象はPSGとシティだけではない。他のクラブにも問題はあったが、この2クラブが最も目立っている」

「ただ、PSGはシティと同列に扱われることに反発すると思う。結局のところ、PSGはまったく異なる方法でビジネスモデルを築いてきた。特にピッチ外でライフスタイルブランドになったことなど、PSGが手がけてきたことが、この10年近くで圧倒的な成功を収めたのは誰も否定できない。シティはその点で、PSGほどうまくやれていないように見える。だから両者を比較して、PSGは基本的にシティと同じだと言う人がいれば、PSGは間違いなく非常に不快に思うだろう」