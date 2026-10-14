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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

「もうたくさんだ」マンチェスター・シティとPSGは素晴らしいサッカーを見せる。だが、国が所有するクラブにようやくしかるべき厳しい目が向けられている

スポーツウォッシングとの批判を長年受けてきた2クラブが水曜日、エティハドで対戦する。しかし、両クラブのプロジェクトに対する現在の評価は異なる。

Mark Doyle
翻訳者：

  • マンチェスター・シティが「10年近くにわたり」プレミアリーグの財務規則に組織的に違反していたと認定されたことが明らかになった際、パリ・サンジェルマンのナセル・アル＝ケライフィ会長は、この件の結論についてコメントすることに慎重だった。

    「私は法律家ではないが、彼らには異議を申し立てる権利があると思う。だから、これは最終的な決定ではない」と、9月30日にコペンハーゲンで開かれた欧州サッカークラブ（EFC）の総会で記者団に語った。「マンチェスター・シティは多くの良いこともしてきた。ただ、私が判断できる立場にはない。我々が判断できる立場にはないんだ」

    アル＝ケライフィ会長が言いたかったのは、「イングランドサッカーの問題」についてコメントするのは自分の役目ではないということだ。しかし、PSGも長年にわたりファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の規則を巡る問題を抱えてきたため、「判断できる立場にはない」とする見方も容易に成り立つ。実際、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は2021年にニューカッスル・ユナイテッドを買収したが、アブダビの支援を受けるシティとカタールがスポンサーとなるPSGは、依然としてサッカー界における国家によるクラブ所有の象徴的存在だ。ピッチ上でより多くの成功を収め、その一方でピッチ外ではより多くの論争を招いてきたからにほかならない。

    しかし、多くの共通点を持つ両クラブは、エティハドで水曜日に行われるチャンピオンズリーグでの対戦を前に、まったく異なる状況にある。シティはクラブの存続を脅かす現実的な危機に直面する一方、PSGはかつてないほど強い立場にある……。

  • 「失せろ！」

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    カルドゥーン・アル・ムバラクと、マンチェスター・シティの後ろ盾であるアブダビのグループの他のメンバーを、クラブから退かせるべきだとの声が広く上がっている。

    現役のプレミアリーグ監督たちがこの1週間、マンチェスター・シティの不正行為についての質問を外交的にかわそうとしてきた一方、ブラックプールの元監督イアン・ホロウェイは言葉を濁さなかった。

    「恥を知れ。あなたたちは［イングランドサッカー］の名をひどく汚した」ホロウェイは先週木曜日、アブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）に直接こう語った。「この競技で不正を働こうとしているのは、［クラブの］最上層部の人間たちだ。私なら彼らを追放する。なぜ彼らはまだ会社を持っている？　なぜまだ所有している？　なぜまだそんなことを続けている？　出ていけ！」

    ホロウェイの思いは、イングランドサッカーのファンの圧倒的多数も間違いなく共有している。リヴァプールの元DFジェイミー・キャラガーも、『デイリー・テレグラフ』への最新の寄稿で、「クラブの管理を託された者たちが責務を果たせなかったと認め、売却して初めて、クラブは有罪という恥辱から立ち直り、再生できる」と主張した。

    少なくとも今のところ、そうなる見込みは薄い。シティ・フットボール・グループ（CFG）の過半数を所有するADUGは、シティが2009年から2018年にかけて「偽装」スポンサー契約によって収入を9億ポンド近く水増ししたと認定した独立懲戒委員会の裁定に、すでに異議を申し立てている。不正の規模の大きさにイングランドサッカーのファンの多くは衝撃を受けたが、2008年8月にクラブを買収して以降のシティのオーナーのやり方を知る人々は、驚かなかった。

    「個人的に唯一驚いたのは、裁定がこれほど明確だったことだと思います」と、『ニューヨーク・タイムズ』のタリク・パンジャはGOALに語る。「クラブのオーナーは、表向きは英国の同盟国であり、この国で非常に大きな影響力を持つアラブ首長国連邦の支配者たちとつながっています。だからこれまで、こうした案件で本当に裁定までたどり着けるのか、強い懐疑論がありました。

    「関係する金額や案件の内容に驚いた人もいますが、この種の裁定は実際には避けられない結論でした。［2018年に］『フットボール・リークス』による暴露が公表された時点で、何が起きていたかはかなり明白でした。

    「もちろん、どのような処分が下されるか、そして今後数カ月で外部からの圧力がこの案件にどんな影響を及ぼすかは、まだ分かりません」

    シティが、ADUGにクラブ売却を考えさせるほどの厳しい処分を免れるのではないかという懸念は、間違いなく高まっている。特に、英国のアンディ・バーナム首相はすでに、彼らがオーナーでなくなることを「懸念している」と公言している

    その後、バーナムと英首相官邸は、バーナムが前グレーター・マンチェスター市長としてADUGと過去に関わったことが異議申し立ての審理に影響するのではないかという疑念を払拭しようと、不器用な試みを何度も重ねてきた。一方、アラブ首長国連邦が英国で計画中の複数の事業への資金提供を取りやめると脅したとの懸念すべき報道もある。政治的介入の可能性があるというだけで、国家が事実上サッカークラブを所有することに多くの人々が以前から反対してきた理由が、如実に示されている。

    「UAEについて約20年間調査し、政治とスポーツの両分野での実にひどいさまざまな行為について、彼らが法的責任や世間への説明責任をどう免れてきたかを見てきたので、シティが責任を問われたことには多少驚きました」と、フェアスクエアのニコラス・マギーハンはGOALに語る。「ですが、これは歓迎すべきことで、実現まで長くかかりすぎました。この一件で見落とされていると思うのは、プレミアリーグが対峙している相手はマンチェスター・シティではなく、国家だということです。その国家を動かしているのは、政治でもビジネスでも極めて強硬な手法を取る、非常に強大な力を持つ少数の人々です。

    「その国家は、国連の武器禁輸措置に違反することを何とも思っていません。人々は国際的なルールや規範を口にしますが、彼らはそれらをまったく尊重していません。常に破っています。それなのに、なぜ逃れられるのでしょうか。政治的に非常に強い力を持っているため、その影響力を余すところなく使い、何の妨げも受けないようにできるからです。シティの件での彼らの法的戦略は理解できないと人々は考えていますが、彼らにとっては理にかなっています。他のあらゆる問題でも採ってきた戦略であり、これまでは常にうまくいってきたからです。

    「ただ、この件で本当に興味深いと思うのは、今回は彼らが逃げ切れるか分からないことです。たとえ政治的に思い通りに事を運び、マン・シティへの処分を軽いものにする方法を見つけたとしても、それは難しそうですが、世論の中ではすでに敗れています。彼らが常に細心の注意を払ってきたのは、まさにその世論なのです。

    「彼らは評判を整え、悪者として描かれないようにするのが非常にうまいと思います。しかし今、一般の人々はまさに彼らを悪者と見ています。ですから、評判を取り戻すために厳しい戦いを強いられているのです」

    それとはまったく対照的に、PSGの人気はかつてないほど高まっている。


  • 「国家の玩具」

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、かねてからマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンを公然と批判してきた。

    パルク・デ・プランスにおけるカタール・スポーツ・インベストメンツ（QSI）時代の大半で、一般のサッカーファンは、巨費を投じて集められたスター軍団がチャンピオンズリーグで繰り返し敗退する姿を楽しんできた。しかし今、PSGはルイス・エンリケが作り上げた、比較的若く、魅力的で、懸命に戦うチームで２年連続の欧州制覇を果たし、サッカー界の各方面から称賛を集めている。

    「このプロジェクトが根本的に変わったと、人々は認識していると思う」と、フランスサッカーの専門家ジョナサン・ジョンソンはGOALに語る。「ルイス・エンリケが、長年PSGの代名詞となっていた極めて個人主義的なプレースタイルから脱却し、ネイマールやキリアン・エンバペらとの決別を進めたことは、今では広く知られている。

    「だから、現在のプロジェクトははるかに理にかなっているし、カタールによるクラブ買収当初から多くの人が期待していた姿に、より近いのだと思う。下部組織出身の選手をもっと起用し、リーグ・アンのクラブからより多くの選手を獲得し、可能な限りフランス人選手を後押しするという点でね。

    「クラブは練習施設の改修と、まったく新しい施設群の建設に巨額を投じた。その結果、今は若手育成が最優先になっている。パリ地域の最も有望な才能を確実に、ということだ。パリ地域は、おそらく世界のサッカー界で最も才能が豊富な地域だからね。

    「総じて、現在のQSIのプロジェクトは以前ほど派手ではない。だからこそ、PSGとそのオーナーに対する反感も薄れていると思う。ただ、国内でPSGに対する感情が和らいでいることには、もう一つ重要な事情がある。歴史的に見て最大のライバルの一部は、PSGと優勝を争えるかどうか以上に大きな問題を抱えているんだ。例えばマルセイユとリヨンは現在、それぞれの財政問題によって存続に関わる問題に直面している。

    「そのため、ほかのクラブのサポーターは、勝てると感じる試合、競争できると感じる試合をより重視するようになったのだと思う。一方、PSG戦は失うもののない試合のようになり、そこで何かを得られればうれしいボーナスになる。フランスサッカー界がかつてないほど日々のやりくりに苦しむ一方で、PSGが繁栄しているのは奇妙な時期だ」

    競争の均衡を損なう可能性は、国家によるサッカークラブの保有に反対する論拠として、長く挙げられてきた。QSIが2011年にクラブを買収して以来、PSGがフランスリーグで12度優勝したことで、首都のクラブがリーグ・アンを独走状態に変えたとの批判が出るのも避けられなかった。

    もちろん、マンチェスター・シティの国内での圧倒的な強さ（2017年から2024年までの７シーズンで６度優勝）も、プレミアリーグにとって見栄えの悪いものだった。実質的に異なっていたのは、それがペップ・グアルディオラ監督の戦術的才能の証しとして持ち上げられたことだけだ。このカタルーニャ人指揮官の手腕は、シティが巨額を投じて選手層を強化し、ほぼすべてのポジションに世界屈指の選手を２人ずつ擁するほどになっていた事実からも、目をそらさせた。ピッチ上でも移籍市場でも、ほとんどの相手がシティと競争できないほどだった。

    リヴァプールの前指揮官ユルゲン・クロップが繰り返し指摘したように、クラブの名声と資金力があっても、リヴァプールはシティやPSGのようにリスクを気にせず選手を獲得することはできなかった。「いくらかかろうと、彼らはやってしまう」。ドイツ人指揮官は2022年、記者団にそう語った。「皆さんはいつも、どうすればシティに対抗できるのかと私に聞く。でも、答えはもう分かっているはずだ。私たちは彼らのようには振る舞えない。不可能だよ。不可能なんだ。はっきりしている。世界のサッカー界には、財政面でやりたいことを何でもできるクラブがある。彼らが何を言おうと、それは事実だ」

    ラ・リーガ会長のハビエル・テバスも長年、同じ主張を続けている。2019年にはすでに、PSGとシティが移籍金と給与の面で「市場を膨らませている」と主張した。その理由として、「クラブは選手を引き留めるために、ばかげた額を支払わなければならない」ことを挙げた一方で、「［PSGとシティは］選手を獲得したいとき、実際の収入がいくらかなどまったく気にしない。国家から資金を受け取っているからだ」と述べた。

    「それによって、ほかのクラブは綱渡りのような経営状況に追い込まれる」と、テバスはフィナンシャル・タイムズの『ビジネス・オブ・フットボール』サミットで語った。「欧州サッカー全体の構造の均衡がゆがめられる。これはもはやスポーツではない。産業でもない。国家のおもちゃのようなものになってしまう。そして、おもちゃになれば、子どもたちはほかの子どもたちと遊び始める。結局、システム全体を壊してしまうんだ」

  • 不公平な比較か？

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    マンチェスター・シティとPSGには、両クラブがそれぞれ欧州サッカーの頂点へ上り詰めた歩みに明らかな共通点がある。

    UEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則は、サッカー界の支出を抑制するために導入された。しかし、マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマン（PSG）は、これまで重い制裁を免れてきた。

    「両クラブは2014年にUEFAと和解し、罰金とチャンピオンズリーグでの登録選手数制限を受けた」とパンジャは話す。「しかし、UEFAが2020年にシティへ2年間のチャンピオンズリーグ出場禁止処分を科した際は、多くの違反が時効を迎えていたため、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が処分を覆した」

    「PSGも、2017年にサッカー界を揺るがした後、再び調査を受けた。ネイマールの契約解除条項に定められた2億2200万ユーロを支払い、それまでの世界最高移籍金の2倍を超える額で記録を塗り替えたうえ、キリアン・エンバペについてもモナコと巨額の契約で合意したのだ」

    「調査委員会が設置され、長期間にわたってPSGの財務を綿密に調べたが、どう対処すべきかについて委員の意見は割れた。職務を適切に果たしたいと考える委員たちは、『違反があったと考えているので、この件は裁定機関に付託する必要がある』という立場だった」

    「だが、委員長だったベルギーの元首相イヴ・ルテルムは違う考えだった。不適切なことは何も起きていないと考えていたのだ。実際、当時ポルトガル出身の上級判事ジョゼ・ナルシソ・ダ・クーニャ・ロドリゲスが率いていた裁定機関に案件が渡ると、判事は報告書を見て、かなり厳しい言葉でこう述べた。『報告書と、証拠に基づいて導いた結論を見る限り、これを差し戻す必要がある。内容が基準に達していない。調査担当者が額面どおりに受け入れた、1億超と評価されたスポンサー契約について、明白な誤りを犯している』」

    「一方、PSGもこの手続きをCASに持ち込んだ。ここからが非常に興味深い。FFP案件がCASに持ち込まれると、判事も裁定機関も手続きから外れ、案件全体をUEFA事務局が扱うことになる。つまり、調査担当者と判事をどれほど強く擁護するかはUEFA次第だ。そして、この件でUEFAはPSG側の主張を支持した」

    「PSGは、判事が案件を調査担当者に差し戻すまでに時間をかけすぎたと主張した。10日以内に行う必要があったというのだ。これに対し判事は、『規則を誤って解釈している。誰であれ、案件全体を10日間で分析するのは不可能だ。そんなことはできない。重要なのは、10日以内に審査手続きを開始することだ』と述べた」

    「ところが、誰もが驚いたことに、UEFA事務局は最終的に、判事が案件をUEFAの調査担当者に差し戻すまでに時間をかけすぎたという主張を受け入れた。FIFA会長ジャンニ・インファンティーノに対しては、優れたガバナンスを守る偉大な立役者とされている、あのアレクサンデル・チェフェリンが率いる事務局だ。要するに、『分かった、そちらの言うとおりだ。この件はもう終わりにしよう』と言ったわけだ」

    「こうしてPSGは近年、今では大いに称賛されるチームを築き上げた。しかし多くの人は、現在のPSGとシティの唯一の違いは、PSGが事実上、財務規則違反の責任を免れた一方、シティは最終的に免れなかったことだと言うだろう」

    シティは今も、自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」を持っていると主張している。しかしパンジャは、UAEがどれほど政治的な力を持っていても、クラブのオーナーたちは最終的に、クラブの支配権を維持する試みが失敗に終わったと認めざるを得なくなるかもしれないと考えている。「正直に言えば、損害はすでに生じている。判決は不正の証しとして残るだろう。法的文書は通常かなり無味乾燥だが、そこで使われている言葉は非常に強く、これほど明確に示されたことを忘れるのは難しい」

    「彼らは長年にわたって非常に対決的な姿勢を取ってきた。だから今になって『分かった、確かにそのとおりだ。もう身を引こう』と言うとは考えにくい。とはいえ、否定的な見出しが続けば、その立場は維持できなくなり、手を引くのが賢明な選択になるだろう。イングランド史上屈指のチームが見せた美しいサッカーも、獲得した数々のタイトルもあるが、シティの功績はすべて、イングランドサッカー史上最大の不正スキャンダルによって傷ついている。クラブ関係者がどれほど切り離そうとしても、このスキャンダルとサッカーを別々に考えるのは非常に難しい」

    「したがって、彼らがプレミアリーグのクラブのオーナーを続けられるとは非常に考えにくい。何かが変わらなければならない。彼らが退くかどうかではなく、いつ退くかという問題に思える。現在のオーナーがこのチームを所有する日々が続く限り、クラブの評判に付いた汚点は残るからだ」

    比較すればPSGも決して潔白とは言えない。それでも、わずか4年前にもFFP規則違反で罰金を科されたことを、人々に忘れさせることに成功したように見える。多くのサッカーファンはフヴィチャ・クヴァラツヘリアらの輝きに目を奪われている。

    「これこそがスポーツウォッシングの仕組みだ」とマギーハンは話す。「少し前までPSGがやや笑いものになっていたことは、誰もが覚えているだろう。それほど昔のことではない。金をばらまくクラブで、けばけばしく品のない計画の産物と見られていた。その国にも同じように否定的な目が向けられていた。だから、スポーツウォッシングの計画としてはまったくうまくいっていなかった」

    「それを当時のシティと比べてみてほしい。シティには極めてプロフェッショナルな評判があり、ハルドゥーン・アル・ムバラクはクラブの素晴らしい運営者として称賛されていた。さらにジョゼップ・グアルディオラがピッチ内外でクラブのイメージを高めていた。一方、カタール側はルイス・エンリケに関して、ある意味で運に恵まれただけだと思う。彼は従来のシステムを一新し、素晴らしいサッカーをさせた。その結果、クラブをめぐる話題はほぼピッチ上の出来事に集中するようになった」

    そういう意味では、水曜日の試合のタイミングはPSGにとって決して好都合ではない。試合前の話題はほぼシティの財務上の不正に集中しており、ジョンソンが指摘するように、アウェーチームは国家が所有する両クラブを比較されることを歓迎しないだろう。

    「彼らは議論の内容に非常にいら立つだろう。率直かつ現実的に見れば、FFPとの間に問題が生じた後、一方のクラブはある方向へ進み、もう一方は別の方向へ進んだからだ」とジョンソンは話す。「そして現時点では、多くの人が、PSGはおそらく困難に正しい方法で対処したと言うだろう」

    「もちろん、非常に議論の分かれる状況だ。この件を論じる際には、不透明な話題が数多くある。PSGがマンチェスター・シティと具体的に何を違うやり方で行ったのかを見極めるには、細部まで掘り下げる必要がある。ただ最終的には、シティとプレミアリーグの間の件がどうなるかによって、UEFAと和解したクラブに過去数年間で何が起きたのか、再び注目されることになるだろう。対象はPSGとシティだけではない。他のクラブにも問題はあったが、この2クラブが最も目立っている」

    「ただ、PSGはシティと同列に扱われることに反発すると思う。結局のところ、PSGはまったく異なる方法でビジネスモデルを築いてきた。特にピッチ外でライフスタイルブランドになったことなど、PSGが手がけてきたことが、この10年近くで圧倒的な成功を収めたのは誰も否定できない。シティはその点で、PSGほどうまくやれていないように見える。だから両者を比較して、PSGは基本的にシティと同じだと言う人がいれば、PSGは間違いなく非常に不快に思うだろう」

  • 目覚ましい躍進

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    AFP

    アル・ケライフィは今や、サッカー界で最も影響力のある人物の一人として誰もが認める存在だ。そして近く、さらに大きな力を持つようになるかもしれない。

    両者のオーナーが今どう見られているかには、明らかな対照がある。ハルドゥーンがイングランドのサッカー界から追われる可能性がある一方、アル・ケライフィは今やサッカー界で最も重要な人物の一人だ。ジョンソンは、その影響力はさらに強まる一方だとみている。

    「欧州スーパーリーグ構想の失敗は、アル・ケライフィに非常に大きな利益をもたらしたと思う。PSGを、スポーツとしての価値観を非常に重視するクラブと同じ側に位置づけたからだ。それに過去数年間のピッチ上での出来事が重なり、アル・ケライフィは多くの敬意を集め、欧州サッカーに対する大きな影響力を得たと思う」とジョンソンは語る。「だから、より上位の役職に立候補する可能性を否定してはいるが、いずれナセル・アル・ケライフィがさらに重要な役職に就く時が来ると思う。それが将来のUEFAであれ、FIFAであれ」

    ただ、現時点では、アル・ケライフィがパルク・デ・プランスにいるというだけで、PSGは事実上、手を出せない存在になっているとパンジャは考えている。

    「今の彼はサッカー界でほぼ絶対的な力を持っており、彼の言うことは何でも通るように見える。その結果、彼自身や彼が運営するクラブ、会長を務める組織が重大な制裁を受けるとは考えにくい」とパンジャは語る。「彼はUEFAの理事を務め、今も世界有数のサッカー放映権購入者であるbeINメディア・グループの会長であり、欧州サッカークラブ（EFC）の会長でもある。挙げればきりがなく、そのすべてに明らかな利益相反がある。

    「しかし、彼はチェフェリンと非常に強い関係を築いている。そのチェフェリンは先週、UEFA会長の4期目を目指さないという以前の発言を翻した。4期目に就けば、UEFAの改革者として就任した際に自身が推進し、導入した12年の任期制限に違反することになる。これが示しているのは、サッカー界が今なお適切な統治や改革を受け入れないように見える、ということだと思う」

    とはいえ、前向きに捉えられる材料もある。今週、独立サッカー規制機関（IFR）の議長を務めるデイビッド・コーガンは、シティの件で政治的圧力を受ければ辞任すると述べた。また、将来的に国家によるイングランドのサッカークラブの買収が禁じられる可能性も否定しなかった。このため、マクギーハンはサッカー界の統治のあり方に、今後大きな変化が起こり得ると考えている。

    「国家によるサッカークラブの所有に伴う問題への対処という点で、英国では長年、政治が甚だしく機能してこなかった」と彼は語る。「この問題に誰も本格的に取り組んでこなかったと思うが、今はその理想的な時期に思える。政治家は政治的な利益を得られると見れば行動する。そして一般の人々は、地域の住民やコミュニティーにとって極めて重要な文化的・社会的機関に誰が投資するのか、もっと慎重に見極めるべきだと明らかに考えている。

    「だから、国家による所有に反対することで、国民からの評価という面で大きな利益が得られると気づく、賢明な政治家が現れるかもしれない。政治家たちが長い間、ジャンニ・インファンティーノ率いるFIFAを公然と批判するのを避けてきたのと少し似ている。彼らは『スポーツはあなたたちの好きなように運営すればいい。私たちの分野ではないし、こうした問題に政治家が介入することを人々は好まないから、関わりたくない』といった態度だった。

    「しかし、FIFAワールドカップを巡る論争とシティへの判断を受けて、少なくともこの国の政治家はようやく問題に気づき、『考えてみれば、この件を調べ、規制や一定の変更について話し始めるべきかもしれない』と思うかもしれない。国家によるクラブの所有には、常にサッカーをゆがめ、腐敗させる恐れがあった。国家には、普通のサッカークラブのオーナーにはない力がある。資金を移動させ、資金源を隠し、政治的な影響力を行使できるし、思いどおりにならなければ激しく反発することもできる。

    「つまり、国家は大会の均衡を崩すほど大きな力を持っており、そもそもサッカーの大会への参入を認めるべきではなかった。この10年ほどのプレミアリーグで起きてきたのは、まさにそういうことだと思う。だが、だからこそ今が転換点になるかもしれない。国民も政治家も、もう十分だと声を上げる時になるかもしれない」