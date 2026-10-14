UEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則は、サッカー界の支出を抑制するために導入されたことは明らかだ。しかし、これまでマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマン（PSG）は、いずれも重い制裁を免れてきた。

「両クラブは2014年にUEFAと和解し、罰金とチャンピオンズリーグでの登録選手数制限を受け入れた」とパンジャは語る。「だが、UEFAが2020年にシティに対してチャンピオンズリーグからの2年間の出場停止処分を科した際には、多くの違反行為が時効を迎えていたため、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が処分を覆した」

「PSGもまた、2017年にサッカー界を揺るがした後、再び調査を受けた。ネイマールの契約解除条項に定められた2億2200万ユーロを支払い、それまでの世界最高移籍金を2倍以上に更新したうえ、キリアン・エンバペについてもモナコと巨額の契約で合意したのだ」

「調査委員会が設置され、委員たちは長い時間をかけてPSGの財務を細部まで調べた。しかし、どう対処すべきかで意見が割れた。適切に職務を果たしたいと考える委員たちは、『違反があったと考えているのだから、これは裁定機関に付託すべきだ』という立場だった」

「だが、委員長を務めていたベルギーの元首相イヴ・ルテルムの考えは違った。不適切なことは何も起きていないと考えていたのだ。実際、当時ポルトガルの上級判事ホセ・ナルシソ・ダ・クーニャ・ロドリゲスが率いていた裁定機関に案件が渡ると、判事は報告書を見て、かなり厳しい言葉でこう述べた。『報告書と、証拠に基づく結論を見る限り、この案件は差し戻す必要がある。内容が基準に達していない。調査官が額面どおりに受け入れた、1億超のスポンサー契約の評価額に関して、明白な誤りがある』」

「ところが同時に、PSGはこの手続きをCASに持ち込んだ。ここからが非常に興味深い。FFPの案件がCASに持ち込まれると、判事も裁定機関も手続きに関与しなくなり、案件全体をUEFAの事務局が扱う。つまり、調査官と判事をどれほど強く擁護するかはUEFA次第になる。そしてこの件では、UEFAはPSGの主張を支持した」

「PSGは、判事が案件を調査官に差し戻すまでに時間をかけすぎたと主張した。10日以内に行う必要があったというのだ。これに対して判事は、『規則の解釈を誤っている。誰であっても、案件全体を10日間で分析するのは不可能だ。そんなことはできない。規則が求めているのは、10日以内に審査手続きを開始することだ』と述べた」

「しかし、誰もが驚いたことに、アレクサンデル・チェフェリンが率いるUEFAの事務局は、判事が案件をUEFAの調査官に差し戻すまでに時間をかけすぎたという主張を最終的に受け入れた。チェフェリンは、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノをめぐっては、適切なガバナンスに取り組む偉大な立役者だとされている人物だ。その事務局が、事実上『分かった、そのとおりだ。この件はこれで終わりにしよう』と言ったのだ」

「この数年でPSGは、今や非常に高く評価されるチームを築いた。しかし、現在のPSGとシティの唯一の違いは、PSGが財務規則違反を事実上おとがめなしで済ませた一方、シティは最終的にそうはならなかったことだ、と言う人は多いだろう」

シティは、自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」を持っていると主張し続けている。しかしパンジャは、UAEが持つ政治的な力をもってしても、クラブのオーナーは支配権を維持する試みに敗れたと認めざるを得なくなるかもしれないと考えている。「正直なところ、損害はすでに生じている。判決は不正の証しとして残るだろう。法律文書は通常かなり無味乾燥だが、使われている言葉が非常に強いため、これほど明確な内容を忘れるのは難しい」

「彼らは長年にわたって非常に対決的な姿勢を取ってきた。だから今になって『分かった、確かにそのとおりだ。ここで身を引こう』と言うとは考えにくい。とはいえ、こうした否定的な見出しが続けば、彼らの立場は維持できなくなり、撤退するのが賢明な選択になるだろう。イングランド史上屈指のチームがどれほど美しいサッカーを見せ、いくつタイトルを獲得したとしても、シティの功績はすべて、イングランドサッカー史上最大の不正スキャンダルによって傷ついているからだ。クラブ関係者がどれほど切り離そうとしても、スキャンダルとサッカーを分けて考えるのは非常に難しい」

「したがって、彼らがプレミアリーグのクラブのオーナーであり続けられるとは考えにくい。何かが変わらなければならない。彼らが去るかどうかではなく、いつ去るかの問題に思える。現在のオーナーがこのチームを所有している限り、クラブの評判についた汚点は消えないからだ」

比較すればPSGも決して潔白とは言えない。それでも、わずか4年前にFFP規則への再度の違反で罰金を科されたことを、人々に忘れさせることに成功したように見える。多くのサッカーファンは、フヴィチャ・クヴァラツヘリアらの華麗なプレーに目を奪われている。

「これこそスポーツウォッシングの仕組みだ」とマギーハンは語る。「PSGが少し笑いものになっていた頃を、私たちは皆覚えている。それほど昔のことではない。金を派手に使うクラブで、無遠慮で品のないプロジェクトの産物だと見られていた。そして、その国も同じように否定的に捉えられていた。だから当時は、スポーツウォッシングのプロジェクトとしてまったくうまく機能していなかった」

「同じ頃のシティと比べてみてほしい。シティには極めてプロフェッショナルな評判があり、ハルドゥーン・アル・ムバラクはクラブの素晴らしい運営者として称賛されていた。ペップ・グアルディオラも、ピッチ内外でクラブのイメージをさらに高めていた。だが、カタール側はある意味で、ルイス・エンリケを迎えたことが幸運だったのだと思う。彼はそれまでの体制を一新し、素晴らしいサッカーをさせた。その結果、クラブをめぐる話題はほぼピッチ上の出来事だけに集中するようになった」

そう考えると、水曜日の試合のタイミングはPSGにとって都合が良いとは言い難い。試合前の話題はほぼシティの財務不正に集中している。そしてジョンソンが指摘するように、アウェーに乗り込むPSGは、国家が所有する両クラブを比較されることを快く思わないだろう。

「彼らはこの議論のあり方に相当いら立つだろうと思う。率直かつ現実的に言えば、FFPをめぐる問題を経験した後、一方のクラブはある道を進み、もう一方は別の道を進んだからだ」とジョンソンは語る。「そして現時点では、PSGはおそらく正しい方法で問題に対処した、と言う人が多いと思う」

「もちろん、非常に意見が分かれる問題だ。議論するうえでは不透明な点も多い。PSGがマンチェスター・シティと具体的に何を違えて行ったのかを判断するには、細部まで掘り下げる必要がある。ただ最終的には、プレミアリーグをめぐるシティの案件がどうなるかによって、過去数年間にUEFAと和解したクラブで何が起きたのかにも、再び注目が集まるだろう。対象はPSGとシティだけではない。ほかのクラブにも問題はあったが、この2クラブが最も目立つ存在だ」

「ただ、PSGはシティと同列に扱われることを嫌がると思う。結局のところ、両者のビジネスモデルの築き方はまったく違う。PSGが行ってきたことの中でも、特にピッチ外でライフスタイルブランドになったことについては、この10年近くにわたる圧倒的な成功を否定できる人はいない。シティは、そこではPSGほどうまくやれていないように見える。だから両者を比較して、PSGは基本的にシティと同じだと言う人がいれば、PSGは間違いなく強い不快感を示すだろう」