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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

「もうたくさんだ」マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンは素晴らしいサッカーを見せる。だが、国家が所有するクラブにようやく厳しい目が向けられている

スポーツウォッシングだと長年非難されてきた2クラブが水曜日、エティハド・スタジアムで対戦する。しかし、両クラブのプロジェクトに対する見方は今や大きく異なる。

Mark Doyle
翻訳者：

  • 明らかになったのは、マンチェスター・シティがプレミアリーグの財務規則に「ほぼ10年にわたり」組織的に違反していたとの認定だった。パリ・サンジェルマン（PSG）のナセル・アル・ケライフィ会長は、この件の結論についてコメントを控えた。

    「私は法律家ではないが、彼らには不服を申し立てる権利があると思う。だから、これが最終的な決定ではない」。9月30日にコペンハーゲンで開かれた欧州サッカークラブ（EFC）の総会で、同会長は記者団にそう語った。「マンチェスター・シティは前向きなことも数多くしてきた。だが、私に判断する立場にはない。我々に判断する立場にはない」

    アル・ケライフィ会長が言いたかったのは、「イングランドサッカーの問題」に自分が口を挟む立場ではないということだろう。一方で、PSGも長年にわたりファイナンシャル・フェアプレー（FFP）の規則を巡る問題を抱えてきた以上、「判断する立場にはない」と主張することも容易だ。実際、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）は2021年にニューカッスル・ユナイテッドを買収したものの、アブダビの支援を受けるシティとカタールが支援するPSGは、今なおサッカー界における国家によるクラブ保有の象徴的存在だ。ピッチ上でより大きな成功を収める一方、ピッチ外でもより多くの論争を巻き起こしてきたためである。

    これほど共通点の多い両クラブだが、水曜日にエティハドで行われるチャンピオンズリーグでの対戦を前に、その置かれた状況は大きく異なる。シティはクラブの存続を脅かす現実的な危機に直面する一方、PSGはかつてないほど強い立場にある……

  • 「失せろ！」

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    ハルドゥーン・アル・ムバラクと、マンチェスター・シティの背後にいるアブダビのグループの他のメンバーをクラブから強制的に退かせるべきだとの声が広く上がっている。

    現役のプレミアリーグ監督たちがこの1週間、マンチェスター・シティの不正行為をめぐる質問を外交的にかわそうとしてきた一方、元ブラックプール監督のイアン・ホロウェイは遠慮なく批判した。

    「恥を知るべきだ。あなた方は［イングランドサッカー］の評判をひどく傷つけた」とホロウェイは述べ、先週木曜日にアブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）を直接批判した。「この競技で不正を働こうとしているのは、［クラブの］まさに最上層にいる人々だ。私なら彼らを追放する。なぜ彼らはまだ会社を保有しているのか。なぜ今も所有者なのか。なぜまだそんなことをしているのか。出ていけ！」

    ホロウェイの思いは、イングランドサッカーを見守る人々の大多数に間違いなく共有されている。元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーも、『The Daily Telegraph』への最新の寄稿で、「クラブを預かる人々が責務を果たせなかったと認め、売却して初めて、クラブは有罪となった恥辱から立ち直り、回復できる」と主張した。

    少なくとも今のところ、そうなる可能性は低そうだ。シティ・フットボール・グループ（CFG）の過半数を所有するADUGは、独立懲戒委員会の裁定に対してすでに異議を申し立てている。同委員会は、シティが2009年から2018年にかけて、「偽装」されたスポンサー契約によって収入を9億ポンド近く水増ししたと認定した。不正の規模の大きさにイングランドサッカーを見守る多くの人々は衝撃を受けたが、2008年8月にクラブを買収して以来のシティのオーナーのやり方を知る人々にとっては、驚きではなかった。

    「個人的に唯一驚いたのは、裁定がこれほど明確だったことです」と、『The New York Times』のタリク・パンジャはGOALに語る。「クラブのオーナーはアラブ首長国連邦の支配者たちとつながりがあります。アラブ首長国連邦は表向き英国の同盟国であり、この国で非常に大きな影響力を持っています。ですから、今回のような案件で本当に裁定までたどり着けるのか、これまでは強い懐疑論がありました。

    「関わった金額や事案の内容に驚いた人もいますが、実際にはこうした裁定は避けられない結末でした。［2018年に］『フットボール・リークス』の暴露が公表された時点で、何が起きていたかはかなり明白でした。

    「もちろん、どのような処分が下されるのか、今後数カ月で外部からの圧力がこの案件にどんな影響を及ぼすのかは、まだ分かりません」

    シティが、ADUGにクラブ売却を検討させるほどの重い制裁を免れるのではないかという懸念は、間違いなく高まっている。特に、英国首相のアンディ・バーナムは、彼らをオーナーとして「失うことを懸念する」とすでに公言している

    その後、バーナムと英首相官邸は、元グレーター・マンチェスター市長としての彼とADUGとの過去の関わりが異議申し立ての審理に影響するのではないかという疑念を払拭しようと、何度か不器用な試みを重ねた。一方で、アラブ首長国連邦が英国で計画されている複数の事業への資金提供を撤回すると脅したという懸念すべき報道もある。政治介入の可能性があるというだけでも、国家が事実上サッカークラブを所有することに、これほど多くの人々が以前から反対してきた理由がよく分かる。

    「約20年間UAEについて取り組み、政治とスポーツの両分野での実にひどいさまざまな行為について、彼らが法的責任や公の場での責任追及をいかに免れてきたかを見てきたので、シティが責任を問われたことには多少驚きました」と、フェアスクエアのニコラス・マギーハンはGOALに語る。「しかし、これは歓迎すべきことで、実現までにあまりにも時間がかかりました。この問題全体で見失われているのは、プレミアリーグが対峙している相手はマンチェスター・シティではなく、国家だということです。その国家は、政治でもビジネスでも極めて攻撃的な手法を取る、絶大な力を持つ少数の人々に動かされています。

    「この国家は、国連の武器禁輸措置に違反することを何とも思っていません。人々は国際的なルールや規範について語りますが、彼らはそれをまったく尊重していない。常に違反しています。それでもなぜ許されるのか。政治的に絶大な力を持ち、その影響力を最大限に使って、いかなる形でも妨げられないようにできるからです。シティの件での法的戦略は理解できないと考える人もいますが、彼らにとっては理にかなっています。ほかのあらゆる活動で採用し、常にうまくいってきた戦略だからです。

    「ただ、この件で本当に興味深いのは、今回は同じように切り抜けられるか分からないことです。政治的に思いどおりに事を進め、マンチェスター・シティへの処分を軽く済ませる方法を見つけたとしても、それは難しそうですが、すでに世論という場では敗れています。世間からどう見られるかは、彼らが常に細心の注意を払ってきたことです。

    「彼らは自分たちの評判を巧みに整え、悪者として描かれないようにすることに長けていると思います。しかし今、一般の人々はまさに彼らを悪者と見ています。だからこそ、評判を守るための厳しい闘いに直面しているのです」

    対照的に、PSGの人気はかつてないほど高まっている。


  • 「国家の玩具」

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    ラ・リーガのトップ、ハビエル・テバスは、長年にわたりマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンを公然と批判してきた。

    カタール・スポーツ・インベストメント（QSI）がパルク・デ・プランスのクラブを所有するようになってからの大半の期間、一般的なサッカーファンは、多額の資金を投じて集められたスター軍団がチャンピオンズリーグで何度も崩れる姿を面白がっていた。しかし今、そのクラブはルイス・エンリケが作り上げた、比較的若く、魅力的で、献身的に戦うチームで欧州カップを2年連続で制覇し、サッカー界全体から称賛を集めている。

    「このプロジェクトが根本的に変わったことを、人々は認識していると思います」と、フランスサッカーに詳しいジョナサン・ジョンソンはGOALに語る。「ルイス・エンリケが、長年PSGの代名詞となっていた極めて個人主義的なプレースタイルから脱却し、ネイマールやキリアン・エンバペらと袂を分かったことは、今ではよく知られています。

    「ですから、現在のプロジェクトははるかに理にかなったものになり、おそらく多くの人がカタールによるクラブ所有の当初から期待していた姿に近づいていると思います。育成組織出身の選手をもっと起用し、リーグ・アンのクラブから選手をより多く獲得し、可能な限りフランス人の才能を後押しするという点で、です。

    「彼らはトレーニング施設の改修と全面的な新設に巨額を投じました。その結果、今では若手育成が最優先となっています。世界のサッカー界で最も才能豊かな地域とも言えるパリ周辺の、最も有望な選手たちを確実に。

    「総じて、現在のQSIのプロジェクトは以前ほど派手ではありません。そのため、PSGとそのオーナーに対する反感は薄れていると思います。ただ、国内でPSGに対する感情が和らいでいることには、もう一つ重要な事情があります。歴史的に見て最大のライバルの一部には、PSGと優勝を争えるかどうかよりも大きな懸念があるのです。例えばマルセイユとリヨンは現在、それぞれの財政問題によって存続に関わる問題に直面しています。

    「それも、他クラブのファンが、勝てる、競争できると感じる試合をより重視するようになった一因だと思います。一方、PSG戦は失うもののない一戦となり、そこで得られるものがあれば何でもうれしいボーナスになります。フランスサッカーがかつてないほど日々のやりくりに追われる中でPSGが繁栄しているのは、奇妙な時代です」

    競争の均衡を崩す可能性は、国家によるサッカークラブの所有に反対する論拠として長く使われてきた。QSIが2011年にクラブを買収して以来、PSGはフランスで12度のリーグ優勝を果たしており、首都のクラブがリーグ・アンを一強の争いに変えたという批判につながったのも必然だった。

    もちろん、マンチェスター・シティの国内での支配的な強さも、2017年から2024年までの7シーズンで6度の優勝を果たしたことで、プレミアリーグにとって極めて不都合なものだった。実質的な違いは、それがペップ・グアルディオラ監督の戦術的な才能の証拠として扱われたことだけだ。カタルーニャ出身の指揮官の手腕はまた、シティが巨額を投じてチームを強化し、ほぼすべてのポジションにワールドクラスの選手を2人ずつ擁するほどになっていた事実からも目をそらさせた。その結果、ピッチ上でも移籍市場でも、ほぼ誰も彼らと競争できなくなった。

    リヴァプールの元指揮官ユルゲン・クロップが繰り返し指摘したように、リヴァプールには名声も独自の資金力もあったが、マンチェスター・シティやPSGのようにリスクを気にせず選手を獲得することはできなかった。「いくらかかろうと、彼らは実行するだけだ」と、ドイツ人指揮官は2022年に記者団に語った。「皆さんはいつも私に、どうやってシティに対抗するのかと尋ねる。でも、答えはもう分かっているはずだ。私たちは彼らのようには振る舞えない。不可能だ。不可能なんだ。明らかなことだ。世界のサッカー界には、財政面でやりたいことを何でもできるクラブがある。彼らが何と言おうと、それは事実だ」

    ラ・リーガのハビエル・テバス会長も、長年同じ主張を続けている。2019年にはすでに、PSGとマンチェスター・シティが移籍金と給与の面で「市場を高騰させている」と主張し、その理由として「クラブは選手を引き留めるために法外な額を支払わなければならない」ことを挙げた。一方で、「［PSGとマンチェスター・シティは］選手を獲得したいとき、実際の収入がいくらかなどまったく気にしない。国家から資金を受け取るからだ」と述べている。

    「それによって他のクラブは、経済的に綱渡りの状態へ追い込まれる」と、テバスは『フィナンシャル・タイムズ』主催の「ビジネス・オブ・フットボール」サミットで語った。「欧州サッカー全体の構造の均衡をゆがめている。もはやスポーツではない。産業でもない。国家のおもちゃ、遊び道具のようなものになる。そして遊び道具になれば、子どもたちはほかの子どもたちと遊び始める。最後にはシステム全体を壊してしまう」

  • 不公平な比較？

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマン、そして両クラブが欧州サッカーの頂点へと上り詰めた歩みには、明らかな共通点がある。

    UEFAのファイナンシャル・フェアプレー（FFP）規則は、サッカー界の支出を抑制するために導入されたことは明らかだ。しかし、これまでマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマン（PSG）は、いずれも重い制裁を免れてきた。

    「両クラブは2014年にUEFAと和解し、罰金とチャンピオンズリーグでの登録選手数制限を受け入れた」とパンジャは語る。「だが、UEFAが2020年にシティに対してチャンピオンズリーグからの2年間の出場停止処分を科した際には、多くの違反行為が時効を迎えていたため、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が処分を覆した」

    「PSGもまた、2017年にサッカー界を揺るがした後、再び調査を受けた。ネイマールの契約解除条項に定められた2億2200万ユーロを支払い、それまでの世界最高移籍金を2倍以上に更新したうえ、キリアン・エンバペについてもモナコと巨額の契約で合意したのだ」

    「調査委員会が設置され、委員たちは長い時間をかけてPSGの財務を細部まで調べた。しかし、どう対処すべきかで意見が割れた。適切に職務を果たしたいと考える委員たちは、『違反があったと考えているのだから、これは裁定機関に付託すべきだ』という立場だった」

    「だが、委員長を務めていたベルギーの元首相イヴ・ルテルムの考えは違った。不適切なことは何も起きていないと考えていたのだ。実際、当時ポルトガルの上級判事ホセ・ナルシソ・ダ・クーニャ・ロドリゲスが率いていた裁定機関に案件が渡ると、判事は報告書を見て、かなり厳しい言葉でこう述べた。『報告書と、証拠に基づく結論を見る限り、この案件は差し戻す必要がある。内容が基準に達していない。調査官が額面どおりに受け入れた、1億超のスポンサー契約の評価額に関して、明白な誤りがある』」

    「ところが同時に、PSGはこの手続きをCASに持ち込んだ。ここからが非常に興味深い。FFPの案件がCASに持ち込まれると、判事も裁定機関も手続きに関与しなくなり、案件全体をUEFAの事務局が扱う。つまり、調査官と判事をどれほど強く擁護するかはUEFA次第になる。そしてこの件では、UEFAはPSGの主張を支持した」

    「PSGは、判事が案件を調査官に差し戻すまでに時間をかけすぎたと主張した。10日以内に行う必要があったというのだ。これに対して判事は、『規則の解釈を誤っている。誰であっても、案件全体を10日間で分析するのは不可能だ。そんなことはできない。規則が求めているのは、10日以内に審査手続きを開始することだ』と述べた」

    「しかし、誰もが驚いたことに、アレクサンデル・チェフェリンが率いるUEFAの事務局は、判事が案件をUEFAの調査官に差し戻すまでに時間をかけすぎたという主張を最終的に受け入れた。チェフェリンは、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノをめぐっては、適切なガバナンスに取り組む偉大な立役者だとされている人物だ。その事務局が、事実上『分かった、そのとおりだ。この件はこれで終わりにしよう』と言ったのだ」

    「この数年でPSGは、今や非常に高く評価されるチームを築いた。しかし、現在のPSGとシティの唯一の違いは、PSGが財務規則違反を事実上おとがめなしで済ませた一方、シティは最終的にそうはならなかったことだ、と言う人は多いだろう」

    シティは、自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」を持っていると主張し続けている。しかしパンジャは、UAEが持つ政治的な力をもってしても、クラブのオーナーは支配権を維持する試みに敗れたと認めざるを得なくなるかもしれないと考えている。「正直なところ、損害はすでに生じている。判決は不正の証しとして残るだろう。法律文書は通常かなり無味乾燥だが、使われている言葉が非常に強いため、これほど明確な内容を忘れるのは難しい」

    「彼らは長年にわたって非常に対決的な姿勢を取ってきた。だから今になって『分かった、確かにそのとおりだ。ここで身を引こう』と言うとは考えにくい。とはいえ、こうした否定的な見出しが続けば、彼らの立場は維持できなくなり、撤退するのが賢明な選択になるだろう。イングランド史上屈指のチームがどれほど美しいサッカーを見せ、いくつタイトルを獲得したとしても、シティの功績はすべて、イングランドサッカー史上最大の不正スキャンダルによって傷ついているからだ。クラブ関係者がどれほど切り離そうとしても、スキャンダルとサッカーを分けて考えるのは非常に難しい」

    「したがって、彼らがプレミアリーグのクラブのオーナーであり続けられるとは考えにくい。何かが変わらなければならない。彼らが去るかどうかではなく、いつ去るかの問題に思える。現在のオーナーがこのチームを所有している限り、クラブの評判についた汚点は消えないからだ」

    比較すればPSGも決して潔白とは言えない。それでも、わずか4年前にFFP規則への再度の違反で罰金を科されたことを、人々に忘れさせることに成功したように見える。多くのサッカーファンは、フヴィチャ・クヴァラツヘリアらの華麗なプレーに目を奪われている。

    「これこそスポーツウォッシングの仕組みだ」とマギーハンは語る。「PSGが少し笑いものになっていた頃を、私たちは皆覚えている。それほど昔のことではない。金を派手に使うクラブで、無遠慮で品のないプロジェクトの産物だと見られていた。そして、その国も同じように否定的に捉えられていた。だから当時は、スポーツウォッシングのプロジェクトとしてまったくうまく機能していなかった」

    「同じ頃のシティと比べてみてほしい。シティには極めてプロフェッショナルな評判があり、ハルドゥーン・アル・ムバラクはクラブの素晴らしい運営者として称賛されていた。ペップ・グアルディオラも、ピッチ内外でクラブのイメージをさらに高めていた。だが、カタール側はある意味で、ルイス・エンリケを迎えたことが幸運だったのだと思う。彼はそれまでの体制を一新し、素晴らしいサッカーをさせた。その結果、クラブをめぐる話題はほぼピッチ上の出来事だけに集中するようになった」

    そう考えると、水曜日の試合のタイミングはPSGにとって都合が良いとは言い難い。試合前の話題はほぼシティの財務不正に集中している。そしてジョンソンが指摘するように、アウェーに乗り込むPSGは、国家が所有する両クラブを比較されることを快く思わないだろう。

    「彼らはこの議論のあり方に相当いら立つだろうと思う。率直かつ現実的に言えば、FFPをめぐる問題を経験した後、一方のクラブはある道を進み、もう一方は別の道を進んだからだ」とジョンソンは語る。「そして現時点では、PSGはおそらく正しい方法で問題に対処した、と言う人が多いと思う」

    「もちろん、非常に意見が分かれる問題だ。議論するうえでは不透明な点も多い。PSGがマンチェスター・シティと具体的に何を違えて行ったのかを判断するには、細部まで掘り下げる必要がある。ただ最終的には、プレミアリーグをめぐるシティの案件がどうなるかによって、過去数年間にUEFAと和解したクラブで何が起きたのかにも、再び注目が集まるだろう。対象はPSGとシティだけではない。ほかのクラブにも問題はあったが、この2クラブが最も目立つ存在だ」

    「ただ、PSGはシティと同列に扱われることを嫌がると思う。結局のところ、両者のビジネスモデルの築き方はまったく違う。PSGが行ってきたことの中でも、特にピッチ外でライフスタイルブランドになったことについては、この10年近くにわたる圧倒的な成功を否定できる人はいない。シティは、そこではPSGほどうまくやれていないように見える。だから両者を比較して、PSGは基本的にシティと同じだと言う人がいれば、PSGは間違いなく強い不快感を示すだろう」

  • 目覚ましい躍進

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    AFP

    アル＝ケライフィは今や、サッカー界で最も影響力のある人物の一人として誰もが認める存在だ。そして近く、その影響力をさらに強めるかもしれない。

    両クラブのオーナー陣に対する現在の見方には、明らかな対照がある。ハルドゥーンがイングランドのサッカー界から追われる可能性がある一方、アル＝ヘライフィは今やサッカー界で最も重要な人物の一人だ。ジョンソンは、その影響力はさらに増す一方だとみている。

    「欧州スーパーリーグ構想の頓挫は、アル＝ヘライフィにとって非常に大きな追い風になったと思う。彼はPSGを、スポーツとしての価値観を非常に重視するクラブと同じ立場に置いた。ここ数年のピッチ上での出来事も相まって、アル＝ヘライフィは大きな敬意を集め、欧州サッカー界で強い影響力を得たと思う」とジョンソンは語る。「だから、より上位の役職に立候補するとの見方を否定しているとはいえ、いずれナセル・アル＝ヘライフィがさらに重要な役割に就く時が来ると思う。それが将来のUEFAであれ、あるいはFIFAであれ、だ」

    ただ、現時点では、アル＝ヘライフィがパルク・デ・プランスにいるだけで、PSGはほぼ手出しのできない存在になっているとパンジャは考えている。

    「今のサッカー界では、彼はほぼ全能の存在だ。彼の言うことがそのまま通るように感じられる。そのため、彼自身や彼が運営するクラブ、会長を務める組織が深刻な制裁を受けるとは考えにくい」とパンジャは語る。「彼はUEFAの理事を務め、世界有数のサッカー放映権購入者であるbeINメディア・グループの会長でもある。さらに欧州フットボールクラブ（EFC）の会長も務めている。挙げればきりがなく、いずれも明白な利益相反につながる。

    「しかし、彼はチェフェリンと非常に強い関係を築いている。そのチェフェリンは先週、UEFA会長の4期目を目指さないという以前の発言を撤回した。4期目は、UEFAの改革者として就任した際に彼自身が推進し、導入した任期12年の上限に違反することになる。ここから分かるのは、サッカー界は依然として適切な統治や改革を受け付けないように見える、ということだ」

    それでも、楽観できる材料はある。今週、独立サッカー規制機関（IFR）の議長デイビッド・コーガンは、シティの件を巡って政治的圧力を受ければ辞任すると述べた。また、将来的に国家によるイングランドのサッカークラブ買収が禁じられる可能性も否定しなかった。そのためマクギーハンは、サッカー界の統治の在り方が大きく変わる可能性はまだあると考えている。

    「国家によるサッカークラブの所有に伴う問題への対処という点で、英国では長らく政治が甚だしく機能してこなかった」と彼は語る。「この問題に本気で取り組んだ人は誰もいないと思うが、今は取り組むのに理想的な時期に感じられる。政治家は政治的な利益が見込めれば行動する。そして、自分たちが暮らす地域の住民やコミュニティーにとって極めて重要な文化・社会的な組織に、誰が投資するのかについて、もっと慎重になるべきだと一般の人々は明らかに考えている。

    「だから、国家によるクラブ所有に反対すれば世論の支持を大いに得られると、機を見るに敏な政治家たちが気づくかもしれない。政治家がジャンニ・インファンティーノ率いるFIFAへの批判を長い間避けてきたことにも少し似ている。彼らは『サッカー界は好きなように運営してくれ。我々の管轄ではないし、関わりたくない。人々も、我々がそうした問題に介入するのを好まないから』といった態度だった。

    「だが、FIFAワールドカップを巡る論争とシティへの裁定によって、少なくともこの国の政治家たちは、ようやく事の重大さに気づくかもしれない。そして『待てよ。これを調べるべきかもしれない。規制や、いくつかのことを変える必要性について話し始めるべきかもしれない』と考えるようになるだろう。国家によるクラブ所有には、以前からサッカー界をゆがめ、腐敗させる危険性があった。国家には通常のクラブオーナーにない力がある。資金を動かし、資金源を隠し、政治的な力を行使できる。思い通りにならなければ、激しく反発することもできる。

    「国家は競技会の均衡を崩すため、サッカーの大会への参入を認めるには、以前からあまりにも大きな力を持ちすぎていた。過去10年ほどのプレミアリーグで起きてきたのは、まさにそれだと思う。だが、だからこそ今が転換点になるかもしれない。一般の人々も政治家も、もう十分だと声を上げる時が来るかもしれない」