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ライブ
Zavier Gozo GFX 1-1GOAL

「もうすべてが現実なんだ」アメリカ男子代表とクリスタル・パレスで夢がかなうザビエル・ゴゾ、新たな現実への適応には苦労も

ゼイビア・ゴゾがGOALに語る。クリスタル・パレスへの移籍、米国男子代表での飛躍、そしてユタ州から遠く離れた地での生活に慣れるためにクリス・リチャーズがどう力を貸しているかについてだ。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ザビエル・ゴゾは、自分を物事を深く考えるタイプだと思っている。ユタ州からロンドンへの長いフライトでは、考える時間が際限なくあるように感じられた。クリスタル・パレスと契約するため、イングランドへ向かっていたのだ。それが何を意味するか、ゴゾにはよく分かっていた。飛行機に乗った瞬間、自分の人生が変わったことも。

    そのフライトは、事実上、子ども時代の終わりを告げるものだった。19年間、両親と暮らしたユタ州に家族、少年時代から所属したクラブ、恋人、そしてそれまで知っていたすべてを残し、単身でヨーロッパへ移る。待ち受けるものへの準備ができているかどうかは、また別の問題だった。だが、その不確かさも魅力の一部だった。

    「あの飛行機に乗っている間、『わあ、本当に現実なんだ』と思った」と、ゴゾはGOALに語る。「施設に初めて行った日も、何かあるたびに『わあ、ここにいるんだ。ここが自分のいたい場所だ。ここが自分のクラブだ。ここでプレーするんだ。もうすべて現実なんだ』と思った。契約するときは、まだユタ州にいる。実際にそこを離れるまでは現実味がないんだ。そして離れると、『そうか、今回は本当に家に帰らないんだ』と思う」

    こうしてゴゾは、最も大切な人たちとともに座る飛行機の中で、10時間近く考え続けた。ずっと望んできたものが突然手に入ったこと、そして、それを手にした今、どれほど大変になるのかを。

    「寂しいし、恋しくもなる。でも、これから起こることも楽しみなんだ」とゴゾは説明する。「もちろん、夢見てきたことがすべて現実になろうとしている。あらゆることを考えていた。頭の中が目まぐるしかった。これから何をするんだろう？　どこに住むんだろう？　どこへ行けばいいんだろう？　本当に何もかも考えてしまうんだ」

    それから数週間がたち、さらなる夢がかなった。パレスとの契約からわずか数日後、ゴゾはよりによってマンチェスター・シティを相手にプレミアリーグデビューを果たした。さらに、その1カ月余り後にはアメリカ男子代表でもデビュー。そこに到達するまでには何年もかかったが、両方を数週間のうちに成し遂げた。


    だが、そうした節目を迎えても、新たな環境への適応が容易になったわけではない。22分間プレーしたデビュー戦以降、パレスでの出場はわずか23分。アメリカ男子代表での出場も短く、代表戦期間中の4試合で計28分だった。すべてが適応の過程にあり、適応は難しい。一度にできるものではない。

    実のところ、ゴゾも親しい人たちも、すべてが順調に進むことを望んでいたわけではない。選手としても人としても、困難に直面してほしいと考えていた。ウインガーのゴゾは、クリスタル・パレスで自分が一番下手な選手だと感じるときもあったと認める。そして、それは良いことだと言う。つまり、自分には最も大きな成長の余地があるということだからだ。

    「ここに来るとき、すぐに自分が一番の選手にはなれないと分かっていたし、それを望んでいた」とゴゾは言う。「これは過程だと思うし、自分は目指す場所へ向かう道の途中にいる。そこには間違いなくたどり着けると思っている。問題は、いつ、どうやってたどり着くかだ」

    では、どうやってそこにたどり着くのか。ゴゾによれば、つらい時期を乗り越えることだ。大西洋を越えたあの長いフライト以来、そんな時期は何度もあった。

  • 謙虚さを学んだ瞬間

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    Crystal Pix

    ザヴィエル・ゴゾはクリスタル・パレスでプレミアリーグでの夢をかなえた。今、10代のゴゾは活躍するために何が必要かを学んでいる。

    新加入選手にとって、初めての練習は事実上のオーディションだ。MLSからイングランドのトップリーグへ飛び込んだ、まだあまり知られていない10代の選手ならなおさらだ。新たなチームメイトは皆、その選手がどんな人物なのかを見極めようとする。ピッチ内外でやっていけるのか、と。

    ゴゾは最初の練習を、厳しい選別の場とは感じなかった。温かく迎えられたと感じたのだ。これまでパレスの誰もが、彼が居心地よく過ごせるよう、期待以上に気を配ってくれた。だが、ピッチに立てば歓迎ムードはない。あるのはプレミアリーグのスピードだけだ。

    「RSLでいいプレーをしていれば、そこから来る自信がある。それに、自分を信頼してくれるチームに獲得されたという自信もある」と彼は語る。「でも、こちらの試合はずっと速い。RSLではしなくてもよかったことを、ここではしなければならない。どれだけ走る必要があるか。どれだけ考える必要があるか。その量がずっと多いんだ。自分に言い聞かせたよ。『できる。でも時間はかかる』って」

    最初の数回の練習で、彼は何かを示せたようだ。加入直後にクリスタル・パレスのU-21チームで1試合に出場して得点を挙げると、8月28日のマンチェスター・シティ戦では最後の22分間に出場した。契約が正式に成立してから、わずか10日後のことだった。

    「デビューしたときは、『わあ、マンチェスター・シティと対戦したんだ！』という感じだった」と彼は振り返る。「アーリング・ハーランドに、ラヤン・シェルキ。そういう選手たちがいた。プレミアリーグでプレーした。ずっと望んでいたことがかなったんだ。でも、すぐに次の試合に出たい、もっと良くなりたい、実際に試合に影響を与えて、ゴールを決め、アシストをしたいと思う。次はいいプレーをしたいんだ」

    特にそれ以降の数週間、ゴゾは好調な選手たちをより注意深く見てきた。例えば、ボーンマスのジュニオール・クルピがその一人だ。デジレ・ドゥエとマイケル・オリーズも、もちろん好調を維持しており、研究する価値があるという。身近なところでは、19歳のウイングは、クリスタル・パレスのチームメイトでワールドカップ優勝経験者のジェレミ・ピノからも、すでに多くを学んだと話す。

    「クリスタル・パレスに来て、サッカーとは何か、そしてその複雑さに気づかされた」と彼は語る。

    これまでの経験を表すには、「複雑」という言葉がふさわしい。ただ、ゴゾにはその複雑さが必要だったという。

    「自分がチームで一番下手な選手だとは思わない。でも、ここでは自分が一番下手なんだと、自分に言い聞かせなければいけないと思う」と彼は語る。「自分がなれる最高の選手になるために、毎日努力しなければならない。練習に行って、毎日ベストを尽くそうとする。今の僕はベストのプレーができていないからだ。今よりいいプレーができると分かっている。だからヨーロッパに行きたかったんだ」

    「RSLでは、練習でいいプレーをすると『自分はここで一番いい選手の一人だ』と感じる。でも、特に今の年齢では、そう感じるのは良くない。『あの選手に追いつきたい。あのレベルに到達したい』と思っていたいんだ。今この瞬間、プレミアリーグで力を発揮できるレベルにいるとは思わない。でも、そこには1000％到達できる。それを目指しているんだ」

    ピッチ上では、そうした適応が求められている。ピッチ外でも、目を見張るような変化があった。

  • 調整期間

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    Action Plus

    ゴゾがイングランドに来てから、笑える場面が数多くあった。

    ゴゾは自分が将来どんな選手になれるかをよく考える。一方で、彼が人生のさまざまな変化を経験している19歳の若者だと思い出させる、ほほ笑ましい出来事もあった。

    「『よし、ここに住むんだ。これから5年間、あるいは何年になるか分からないけど、ここで暮らすんだ』と自分に言い聞かせていました」とゴゾは語る。「これが今の自分の生活で、こういう暮らしになるんだと、気持ちの上で受け入れなければなりませんでした。少なくとも住む場所としては、ユタ州以外で暮らしたことがなかったんです」

    新しい生活への適応には大変なこともある。その一方で、笑えることも多い。

    運転に苦労したのも、その一つだ。引っ越して最初の数日間には、車を止めて少し気持ちを立て直さなければならないこともあった。今では運転するたびに、車に乗り込むにはどちらのドアを開けるのか、まず思い出さなければならない。「おかしくなりそう」な気分になるという。

    食べ物も違う。

    「一度ハンバーガーを食べたんですが、やっぱり同じじゃありませんでした」とゴゾは言う。「アメリカなら、どこへ行ってもおいしいハンバーガーが食べられる気がします。でもイングランドでおいしいものを食べるには、どこへ行けばいいかをちゃんと知っていないといけません。何もかも違うんです。チポトレに行ってみても同じじゃないし、チックフィレイで食べても、やっぱり同じじゃありません」

    幸い、クリスタル・パレスはとても親身に支えてくれている。ゴゾは最初の数週間をホテルで過ごした後、代表ウィークの直前に自分のアパートへ移った。ありがたいことに家具付きで、面倒なことがかなり減ったという。それからプレイステーションなど、欠かせないものも買い足した。

    それでも、以前は考える必要のなかった日々の細かなことについて、大切な教訓を得る中で、苦労も経験してきた。

    「一番驚いたのは、トイレに行って手を洗おうとしたら、せっけんがなかったことです」とゴゾは話す。「ペーパータオルや食器を洗うスポンジみたいに、普段は考えもしないものがあります。『これがない。買いに行かなきゃ』という感じでした。家の掃除も自分の責任です！　実家に住んでいると気づかない小さなことが、本当にたくさんあります」

    ゴゾによると、家族との別れもつらいことの一つだった。家族は最初の渡航に同行してくれたが、やがてユタ州へ帰る時が来た。誰もが別れを悲しいものにしたくないと思っており、幸い、そうはならなかった。きちんと別れの挨拶をしていたら家族はどう受け止めていただろうかと、ゴゾ自身にも分からないという。

    両親や兄のイライジャとは離れて暮らしている。それでもゴゾは、自分を迎え入れ、期待以上に支えてくれる家族のような存在を見つけた。

  • リチャーズの影響力

    Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    ゴゾはクリスタル・パレスとアメリカ男子代表の両方で、新たな友人であり、助言者でもある人物と出会った。

    ゴゾがロンドンで過ごした最初の数週間のうち、ある日曜日に、新たな隣人から昼食に招かれた。その隣人とは、もちろんクリスタル・パレスに所属するもう一人のアメリカ人、クリス・リチャーズだ。道を挟んだ向かいに住むこのセンターバックの存在が、どれほど助けになっているか。ゴゾには言葉で表しきれないという。

    「彼は本当に素晴らしい人です」とゴゾは話す。「一緒にいて温かさを感じる人で、心から歓迎してくれました。彼の恋人や娘さん、義理のお母さんとも知り合いになりました。家族と離れた場所に、もう一つの家族ができたんです」

    リチャーズも同じように感じている。自身の娘は新たなチームメートに「夢中」だという。ゴゾの加入は、特にワールドカップに向けた新たなサイクルの始まりにあって、リチャーズ自身の気持ちも明るくした。

    「こういうチームに若い選手が入ってくると、少し慎重になるものだと思います。特に自分と同じ国の出身ならなおさらです」とリチャーズは8月、『GOAL』に語った。「『面倒を見てやらないと』という気持ちは常にあります。でも、彼を見ていて本当に素晴らしいのは、誰も恐れないことです。若い選手はプレーも若さが出ることが多いと思いますが、彼のプレーはとても成熟しています。それが彼の助けになっていると思います」

    さらに「初めての代表出場を目指している選手の視点に触れられることが、僕にとって新鮮なんです」と付け加えた。

    楽しい時間はアメリカ男子代表の合宿でも続いた。ゴゾは代表出場歴のない13人の選手の一人であり、10代の選手8人の一人でもあった。恒例の歓迎行事では、新たに加わった選手がそれぞれ好きな曲を披露した。ゴゾが選んだのは、マリオの「レット・ミー・ラヴ・ユー」だった。

    「歌が本当にうまい人もいます」とリチャーズは話した。「ザビエルはとてもよかったので、褒めたいですね。今ここに座っているから言うわけじゃなくて、本当にみんな驚いたんです。もう歌わない方がいいかもしれない人もいましたね。思い切り歌った選手と、繰り返しになりますが、もう歌わない方がいいかもしれない選手がうまく入り交じっていたと思います」

    合宿中、リチャーズはゴゾに寄り添い、初めてのアメリカ男子代表での経験を支えた。合宿が終わる頃には、今後の合宿でも支えると約束した。

    「時差ぼけなどについては、僕が少し助けないといけないでしょうね」とリチャーズはアメリカ男子代表がカナダに勝利した後に語った。「でも、彼の足取りはきっと軽くなると思います。A代表でプレーできたことは、僕のキャリアで最も誇らしい瞬間の一つです。自分の番が来たときはとても興奮したので、彼もその興奮をしばらく感じ続けるはずです」

  • さらなるものへの渇望

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    Marty Jean Louis

    この新たな出発にあたり、ゴゾは最終目標を見据えている。

    この夏、ゴゾはアメリカ男子代表を間近で見る機会を得た。マティス・アルバートとともに、ロサンゼルスで行われたアメリカ男子代表のグループ初戦、パラグアイ戦を観戦したのだ。その経験が、彼の闘志に火をつけた。

    「チームは本当にいいプレーをしていた」とゴゾは語る。「ワールドカップ全体を通じて、若い選手はみんな『あのチームに入りたい、あの舞台でプレーしたい』という気持ちを強くしたと思う。僕も同じだった」

    「2030年を見据えて、自分もあのチームに入れるレベルまで成長し、今ここにいる選手やこれから台頭してくる多くの選手たちと一緒にプレーできる可能性があると思うと、素晴らしい気分だ。もちろん、それは楽しみにしていることだよ。アメリカにいると故郷にいるように感じるから、［アメリカ男子代表の合宿に］来るのが楽しみだったし、代表としてプレーすることは僕にとって大きな名誉だ」

    とはいえ、2030年まではまだ長い。それまでにやるべきことは山ほどある。オリンピックが控えているのはもちろん、ネーションズリーグ、ゴールドカップ、ワールドカップ予選もある。コパ・アメリカもあるかもしれない。ゴゾがそれらすべてに出場できる保証はまったくない。どれだけ成長できるかにかかっており、その成長の多くはロンドンで遂げることになる。故郷から遠く離れた場所で、自分にどれほど改善すべき点があるかを常に思い知らされる練習を通じて、成長していくのだ。

    それでも、ゴゾは成長する。本人がそう断言している。イングランドへの渡航は新たな始まりであり、プレミアリーグにたどり着くという夢を一つかなえた。次は、そこで影響を与えられる選手になるために努力する番だ。すぐに実現するわけではないことは、ユタを離れるときから分かっていた。その挑戦も、移籍を望んだ理由の一つだった。

    「楽しみだけど、もっと上を目指したい」とゴゾは言う。「［アメリカ男子代表でも］同じだと思う。もちろん、国のためにプレーすることには、僕にとって少し特別な意味がある。子どもの頃に抱いた一番大きな夢が、国のために、特に最高のレベルでプレーすることだったからね」

    「でも、それと同時に次の試合のことも考える。試合に出たいし、実際に試合に影響を与えられるようになりたい。チームの力になりたいんだ。僕にとっては、これまでに起きたことへの感謝と、もっと上を目指す気持ちが入り交じっている」