ザビエル・ゴゾは、自分を物事を深く考えるタイプだと思っている。ユタ州からロンドンへの長いフライトでは、考える時間が際限なくあるように感じられた。クリスタル・パレスと契約するため、イングランドへ向かっていたのだ。それが何を意味するか、ゴゾにはよく分かっていた。飛行機に乗った瞬間、自分の人生が変わったことも。

そのフライトは、事実上、子ども時代の終わりを告げるものだった。19年間、両親と暮らしたユタ州に家族、少年時代から所属したクラブ、恋人、そしてそれまで知っていたすべてを残し、単身でヨーロッパへ移る。待ち受けるものへの準備ができているかどうかは、また別の問題だった。だが、その不確かさも魅力の一部だった。

「あの飛行機に乗っている間、『わあ、本当に現実なんだ』と思った」と、ゴゾはGOALに語る。「施設に初めて行った日も、何かあるたびに『わあ、ここにいるんだ。ここが自分のいたい場所だ。ここが自分のクラブだ。ここでプレーするんだ。もうすべて現実なんだ』と思った。契約するときは、まだユタ州にいる。実際にそこを離れるまでは現実味がないんだ。そして離れると、『そうか、今回は本当に家に帰らないんだ』と思う」

こうしてゴゾは、最も大切な人たちとともに座る飛行機の中で、10時間近く考え続けた。ずっと望んできたものが突然手に入ったこと、そして、それを手にした今、どれほど大変になるのかを。

「寂しいし、恋しくもなる。でも、これから起こることも楽しみなんだ」とゴゾは説明する。「もちろん、夢見てきたことがすべて現実になろうとしている。あらゆることを考えていた。頭の中が目まぐるしかった。これから何をするんだろう？ どこに住むんだろう？ どこへ行けばいいんだろう？ 本当に何もかも考えてしまうんだ」

それから数週間がたち、さらなる夢がかなった。パレスとの契約からわずか数日後、ゴゾはよりによってマンチェスター・シティを相手にプレミアリーグデビューを果たした。さらに、その1カ月余り後にはアメリカ男子代表でもデビュー。そこに到達するまでには何年もかかったが、両方を数週間のうちに成し遂げた。





だが、そうした節目を迎えても、新たな環境への適応が容易になったわけではない。22分間プレーしたデビュー戦以降、パレスでの出場はわずか23分。アメリカ男子代表での出場も短く、代表戦期間中の4試合で計28分だった。すべてが適応の過程にあり、適応は難しい。一度にできるものではない。

実のところ、ゴゾも親しい人たちも、すべてが順調に進むことを望んでいたわけではない。選手としても人としても、困難に直面してほしいと考えていた。ウインガーのゴゾは、クリスタル・パレスで自分が一番下手な選手だと感じるときもあったと認める。そして、それは良いことだと言う。つまり、自分には最も大きな成長の余地があるということだからだ。

「ここに来るとき、すぐに自分が一番の選手にはなれないと分かっていたし、それを望んでいた」とゴゾは言う。「これは過程だと思うし、自分は目指す場所へ向かう道の途中にいる。そこには間違いなくたどり着けると思っている。問題は、いつ、どうやってたどり着くかだ」

では、どうやってそこにたどり着くのか。ゴゾによれば、つらい時期を乗り越えることだ。大西洋を越えたあの長いフライト以来、そんな時期は何度もあった。