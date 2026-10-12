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City making a mockery of EPL_1-1.jpgGetty/GOAL

まったくの茶番！マンチェスター・シティが処分を受けずに戦い続けていることで、プレミアリーグの今季全体がほとんど無意味になっている

エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、アンフィールドでも開幕からの完璧な歩みを続けた。しかし今、イングランド1部リーグの評判を傷つける暗雲がチームに垂れ込めている。

James Westwood
翻訳者：

  • プレミアリーグの財務規則に114件違反したと認定されてから、マンチェスター・シティにとって最初の試合は、終わってみれば楽勝だった。だが、最初の約1時間は緊迫していた。アンフィールドを埋めた5万6000人の怒れるリヴァプールサポーターが、「Shamchester」「Cheat」と書かれた横断幕を掲げ、「1967年以来、トロフィーを獲っていない」と歌い、敵対的な雰囲気をつくり出したからだ。1967年とは、エティハドでの9年間にわたる恥辱の時代の始まりとなった2009年のアブダビによる買収以前に、シティが最後にトロフィーを獲得した年を指す。

    スタジアムのDJも一役買った。試合前後には、ウルフマザーの「ジョーカー・アンド・ザ・シーフ」やフリートウッド・マックの「リトル・ライズ」など、意図が見え透いた曲を流したのだ。しかし、ライアン・フラーフェンベルフが2度目の警告で退場すると、シティは後半のアーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキのゴールで快勝。3-0で勝利し、プレミアリーグ開幕からの全勝を維持した。

    これは、最もタイトルを奪われたと感じる理由があるかもしれないクラブを相手にした、力を示す勝利だった。リヴァプールは2013-14シーズンと2018-19シーズンにシティに次ぐ2位となり、後者ではわずか勝ち点1差で優勝を逃した。2021-22シーズンの優勝争いで僅差の末に敗れたことも、シティのピッチ外での欺瞞が直接の原因だったと、リヴァプール側は間違いなく主張するだろう。

    シティはプレミアリーグの裁定に異議を申し立てており、その手続きがいつ終わるかは誰にも分からない。無実が証明されるまでは有罪。プレミアリーグ幹部の目だけでなく、世論の中でもそう見なされている。だからこそ、日曜日の勝利は無意味に感じられた。最終的な決着がつくまで、シティが挙げるほかの勝利も同じだろう。

    リーグ全体もまた、取るに足らないものに感じられる。シティが成功を続けることで不利益を被っていると、どのクラブも主張し得るからだ。

  • 包囲されているという意識

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    マンチェスター・シティの選手たちは逆境に毅然と立ち向かっているが、その努力が目に見える成果につながる可能性は低い。


    シティの現所属選手も、マレスカ監督とコーチングスタッフも、この状況について何の責任もない。彼らにできるのは、全面的に支える忠実なファンの力を借りながら、プロとしての姿勢を保ち、上昇を続けようとすることだけだ。実際、シティのファンはアンフィールドで、空気で膨らませたバナナを何百本も振り、自虐的なブラックユーモアで反骨心を示した。チームが２部でプレーしていた1980年代の伝統をよみがえらせたのだ。

    クラブを取り巻く一連の騒動は、シティに包囲されているかのような意識を生み、かつてないほど危険なチームにしているのかもしれない。「騒がしくなることは分かっていた。でも、私たちは試合に勝って、自分たちの存在を示さなければならない」とマレスカ監督は試合後に語った。監督は選手たちと熱狂的に喜びを分かち合っており、その姿はリーグ戦の１勝よりも、カップ戦の決勝を制した時にふさわしいものだった。

    ハーランドはさらに踏み込んだ。「マンチェスター・シティに関わる一人ひとり、すべてのファンにとって、これは長く心に残る素晴らしい瞬間だ。厳しかった。大変だったけれど、前線から最終ラインまで全員が素晴らしい強さを見せた。みんなを本当に誇りに思う」。シティは嫌われることを明らかに気にしていない。それを闘志に変えるつもりだ。

    だが、外から見ている人々にとっては、つらく、奇妙な光景だった。ジョゼップ・グアルディオラ監督の時代の絶頂期には、シティのサッカーの見事さに感嘆し、敬意を払わずにはいられなかった。今ではそのすべてに疑念がつきまとい、マレスカ監督の下で奮闘するハーランドらの努力にも同じことが言える。もはや不本意ながらも認める気持ちはなく、あるのはむき出しの怒りと、プレミアリーグの神聖さを脅かすほどの強烈な不公平感だけだ。

    シティがどれほど強さを見せようとも、もはや無秩序をもたらす存在と見なされ、文字通り誇りのためだけにプレーしている。最終的に、予想される大幅な勝ち点剥奪処分を受け、降格する可能性も現実になれば、こうした勝利は何の意味も持たなくなる。そして、リヴァプールのようなライバルが最後に笑うことになるだろう。

  • 「まやかしのリーグ」

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    プレミアリーグは否定的な空気に覆われる恐れがあり、マンチェスター・シティの評判は今後数週間、数カ月にわたって傷つき続けるだろう。

    一方、シティの異議申し立てが何らかの形で認められれば、プレミアリーグのブランドは修復不可能なほど傷つくかもしれない。組織的な財務上の不正が処罰されないことはもちろん、罰金のような軽い処分で済まされることさえ、誰も受け入れないからだ。現在のオーナー体制による後ろ盾なしに一から出直すことをシティが強いられなければ、今後、サッカークラブとしての正当性を疑う人が大半を占めるだろう。

    現時点でシティの評判は地に落ちており、この問題が長引くほど悪化する。アンフィールドでマレスカのチームが発表された際には、「降格だ、降格だ、降格だ！」というチャントで、その声はほとんどかき消された。試合終盤には、シティの選手がボールに触れるたびに「不正だ」との声が上がった。彼らは今後、毎週それに対処しなければならない。

    「今後数カ月、シティの試合の担当から外してもらえるならありがたい」。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ガリー・ネヴィルは『スカイ・スポーツ』のスタジオでそう語った。「人々はこのリーグを茶番だと思うだろうし、その否定的な印象は頭から離れない。彼ら［シティのサポーター］は、この件が自分たちに残す汚点や汚名、損害を、今は理解していないと思う」

    元アーセナルのポール・マーソンも『スカイ』の番組『サッカー・サタデー』で見解を述べ、シティの舞台裏での行為が及ぼした幅広い影響を的確に言い表した。「一つ、自分に問いかけてみてほしい。マンチェスター・シティは、やっていたことをやらなくてもプレミアリーグで優勝できただろうか？　絶対に無理だ」と語った。「彼らがリーグ優勝できたのは、上層部のおかげだ。どのポジションにも最高の選手が2人ずついた。上層部がいなければ、それはできなかっただろう」

    「メダルの問題ではない。大切なのは、その瞬間だ。彼らは他の人々から、その瞬間を奪った。人生はそうした瞬間がすべてなのに、それを他の人々から奪ったんだ。マンチェスター・シティの上層部は、他の人々の人生における大切な瞬間を盗んだ」

  • 最も暗い日々

    etihad stadium
    (C)Getty Images

    すべてが順調に進めば、マンチェスター・シティはシーズン終了よりかなり前に自らの運命を知る可能性がある。ただし、順調に進むかどうかは大いに疑問だ。

    6試合を終え、シティはプレミアリーグ首位でアーセナルに勝ち点3差をつけている。今夏に4億5000万ポンド（5億9600万ドル）を投じ、エンツォ・フェルナンデス、エリオット・アンダーソン、アユブ・ブアディ、イリマン・エンディアイらによって、すでに質の高かった陣容の選手層はさらに厚くなった。王者を退けるだけの力があるように見える。実際に優勝すれば、5月のトロフィー授与式は気まずいどころでは済まないだろう。

    そんなことは断じて許されないはずだ。シティの最初の4度の優勝は、すでに不正なものと見なされている。そこにもう一つ加わるなど考えられない。シティの財務規則違反に関する容疑に判断が下されるまで3年を要した。処分を決めるにも、十分すぎる時間があったはずだ。

    いま、プレミアリーグのファンは宙ぶらりんの状態に置かれている。今季がまったくの無駄に終わる深刻なリスクがある。現状に最も不満を抱いているのは、おそらくアーセナルだろう。シティがいなければリーグを独走し、今回のチャンピオンズリーグ制覇への挑戦にも、より多くの力を残せるはずだ。両方を逃した場合、ミケル・アルテタ監督が黙っているとは考えにくい。

    一方、順位表の下位では、残留を争う複数のクラブがシティ相手に失った貴重な勝ち点6を、取り返しのつかないものとして諦めることになるかもしれない。その勝ち点があれば、状況は大きく変わっていた可能性がある。欧州大会の出場権を争うクラブにも、不満を訴える理由があるだろう。さらに多くの「瞬間」が奪われている。

    シティの異議申し立ては12月14日から審理される可能性があり、その後、3人で構成される独立委員会は最大30日以内に最終判断を下すと報じられている。しかし、シティは財務規則違反の調査を通じて数々の引き延ばし策を講じており、法律の専門家は異議申し立てでも同様の手法を取ると予測している。

    当初の独立委員会は、シティに科すべき処分を決めるために会合を開く。『ESPN』によると、この手続きは異議申し立てと並行して進む。すべてが順調に進めば、2月中旬までに判断が下され、処分が執行される可能性がある。シーズンが残り3カ月となるその時期なら、かろうじて大会の意義を守れるかもしれない

    だが、それ以上長引けば、茶番と化しかねない。今週末から、プレミアリーグ観戦はプレシーズンさながらに忍耐を試されるものになった。当分の間、試合に懸かるものはほとんどないように感じられ、シティが何を成し遂げても意味を見いだせないだろう。イングランドサッカーに最も暗い日々が訪れている。