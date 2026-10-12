プレミアリーグの財務規則に114件違反したと認定されてから、マンチェスター・シティにとって最初の試合は、終わってみれば楽勝だった。だが、最初の約1時間は緊迫していた。アンフィールドを埋めた5万6000人の怒れるリヴァプールサポーターが、「Shamchester」「Cheat」と書かれた横断幕を掲げ、「1967年以来、トロフィーを獲っていない」と歌い、敵対的な雰囲気をつくり出したからだ。1967年とは、エティハドでの9年間にわたる恥辱の時代の始まりとなった2009年のアブダビによる買収以前に、シティが最後にトロフィーを獲得した年を指す。

スタジアムのDJも一役買った。試合前後には、ウルフマザーの「ジョーカー・アンド・ザ・シーフ」やフリートウッド・マックの「リトル・ライズ」など、意図が見え透いた曲を流したのだ。しかし、ライアン・フラーフェンベルフが2度目の警告で退場すると、シティは後半のアーリング・ハーランド、ジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキのゴールで快勝。3-0で勝利し、プレミアリーグ開幕からの全勝を維持した。

これは、最もタイトルを奪われたと感じる理由があるかもしれないクラブを相手にした、力を示す勝利だった。リヴァプールは2013-14シーズンと2018-19シーズンにシティに次ぐ2位となり、後者ではわずか勝ち点1差で優勝を逃した。2021-22シーズンの優勝争いで僅差の末に敗れたことも、シティのピッチ外での欺瞞が直接の原因だったと、リヴァプール側は間違いなく主張するだろう。

シティはプレミアリーグの裁定に異議を申し立てており、その手続きがいつ終わるかは誰にも分からない。無実が証明されるまでは有罪。プレミアリーグ幹部の目だけでなく、世論の中でもそう見なされている。だからこそ、日曜日の勝利は無意味に感じられた。最終的な決着がつくまで、シティが挙げるほかの勝利も同じだろう。

リーグ全体もまた、取るに足らないものに感じられる。シティが成功を続けることで不利益を被っていると、どのクラブも主張し得るからだ。