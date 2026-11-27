米国サッカーに携わる多くの人々と同様、ロビンソンもこの夏がより明るい未来への出発点になると考えている。パラグアイ、オーストラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナを相手にした勝利がファンを刺激し、自身が関わる現在よりもさらに明るい米国サッカーの時代につながることを願っている。

その一因は文化にあるという。イングランドで育ったロビンソンは、スポーツが日常生活にどれほど根付いているかを知っている。米国では、そこまで浸透していない。もう一つの要因は、米国で議論が続くサッカーへの参加機会だ。

「ワールドカップがその助けになったと思いたいけど、まだ道のりは長い」とロビンソンは語る。「米国でのサッカーのプレー環境を、少なくとも僕が育った英国と比べると、英国ではサッカーがいつでも身近なスポーツだった。何を持っているかは関係ない。ボールと、どこかにプレーできる場所さえあればいい。靴を脱いでゴールを作り、互いにプレーする。裕福な子も、やりたければプレーできる。貧しい子もプレーできる。こちらには障壁がないんだ」

「米国では、サッカーはどちらかというと裕福な子のスポーツという印象があると思う。子どもを組織的にサッカーができる環境に入れるには、たくさんのお金がかかる。そうした障壁を乗り越え、もっと参加しやすくできればいい。国の大きさや選手になり得る人々の数、さまざまな背景を考えてみてほしい。本当に多様な国だ。サッカーを始める機会がないだけで、まだ生かされていない才能が数多くあると思う。そうした才能ある選手が育ってくる機会を逃しているはずだ」

「もっと参加しやすくして、サッカーの人気を高め続けられればいい。公園や広場に行ったとき、みんながキャッチボールやアメフトのボールを投げるだけでなく、サッカーもしているようになれば、この国はどんどん良くなっていくよ」