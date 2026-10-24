セルジ・ロベルトは今でも、あのゴールについてたびたび聞かれる。バルセロナの近年の歴史で、おそらく最高の一日だった。ネイマールがクロスを上げ、ロベルトが思い切って飛び込んだ。一方、PSGのDFは誰一人動けなかった。シュートは完璧だった。
ラ・レモンターダ。チャンピオンズリーグで4-0のビハインドを覆す逆転劇が完成した。
ロベルトは現在、ロサンゼルスに住み、LAギャラクシーでプレーしている。あの瞬間から10年が経った。それでも、妻や子どもたちと街を歩いていると、自撮りを求められ、あのゴールについて聞かれる。バルセロナの熱狂と比べれば、比較的人目につかずに過ごせる場所であってもだ。
「間違いなく、僕が決めた中で最もクレイジーなゴールだ。誰もが覚えているゴールだよ。時がたっても、みんなあの試合を覚えているはずだ」とロベルトはGOALに語った。
だが、それは今とは違うロベルトの姿だった。当時はラ・マシア育ちの若者で、地元のクラブでチャンスを得始めたばかりだった。そのクラブの試合は、今も毎週見ている。現在は妻と子どもたちがいて、アメリカに家もある。時代は変わり、キャリアも変わる。それでもロベルトは、今いる場所こそ自分のいるべき場所だと断言する。
「バルセロナでプレーしていた頃から、いつもMLSでプレーしたいと言っていた」とロベルトは語った。「ただ、それがいつ実現するかは分からなかった」