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ライブ
Sergio Roberto GFX 1-1GOAL

「できるだけ多く勝ちたい」セルジ・ロベルトはバルセロナと深い縁を持つが、まずはLAギャラクシーとLAFCの大一番が控える

このMFは、地元クラブで収めた大きな成功と常に結び付けて語られるだろう。それでも、ロサンゼルスに移ってからも闘志は少しも衰えていない。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • セルジ・ロベルトは今でも、あのゴールについてたびたび聞かれる。バルセロナの近年の歴史で、おそらく最高の一日だった。ネイマールがクロスを上げ、ロベルトが思い切って飛び込んだ。一方、PSGのDFは誰一人動けなかった。シュートは完璧だった。

    ラ・レモンターダ。チャンピオンズリーグで4-0のビハインドを覆す逆転劇が完成した。

    ロベルトは現在、ロサンゼルスに住み、LAギャラクシーでプレーしている。あの瞬間から10年が経った。それでも、妻や子どもたちと街を歩いていると、自撮りを求められ、あのゴールについて聞かれる。バルセロナの熱狂と比べれば、比較的人目につかずに過ごせる場所であってもだ。

    「間違いなく、僕が決めた中で最もクレイジーなゴールだ。誰もが覚えているゴールだよ。時がたっても、みんなあの試合を覚えているはずだ」とロベルトはGOALに語った。

    だが、それは今とは違うロベルトの姿だった。当時はラ・マシア育ちの若者で、地元のクラブでチャンスを得始めたばかりだった。そのクラブの試合は、今も毎週見ている。現在は妻と子どもたちがいて、アメリカに家もある。時代は変わり、キャリアも変わる。それでもロベルトは、今いる場所こそ自分のいるべき場所だと断言する。

    「バルセロナでプレーしていた頃から、いつもMLSでプレーしたいと言っていた」とロベルトは語った。「ただ、それがいつ実現するかは分からなかった」

  • Sergi Roberto 2:1
    Getty Images

    ロベルトはスペインの名門バルセロナでキャプテンを務め、同クラブで400試合近くに出場した。

    この道のりには筋が通っている。何しろ、ロサンゼルスは魅力を伝えるのに苦労する場所ではない。ロベルトはいつかメジャーリーグサッカー（MLS）のクラブでプレーしたいと、ずっと考えていた。今回の移籍はまさに理想的な選択に思える。

    タイミングも良かった。ドイツ人監督のハンジ・フリックがバルセロナにやって来ると、チームを大幅に刷新した。2024年にはロベルトを「バルサの選手ではない」と評した。ロベルトはバルセロナで約400試合に出場し、前シーズンには主将を務め、主要タイトルを25個獲得していた。それだけに物議を醸す発言だった。

    それでも、その言葉は変化を示していた。ロベルトはコモに移籍し、かつてバルセロナでチームメートだったセスク・ファブレガスの指導を受けた。コモの急躍進に大きく貢献し、チームが4位でシーズンを終えてチャンピオンズリーグ出場権を獲得する上でも重要な役割を果たした。

    その日々にも終わりが訪れた。6月に契約が満了し、ほかの道も開けていた。

    「コモでは素晴らしい2年間を過ごした。でも契約が終わったとき、僕の目標はMLSに行くことだった」とロベルトは語った。

    ロベルトは34歳になり、MLSが待っていた。移籍に向けては話し合いが必要だったが、長年バルセロナでチームメートだったギャラクシーのリキ・プッチとのカタルーニャ人同士のつながりが、移籍を実現させた。

    「プッチはクラブやリーグ、街について、素晴らしいことばかり話してくれた。ここならとても幸せになれると言ってくれた」とロベルトは語る。「ここでの生活には、とてもスムーズになじめた」

    プッチはロベルトに新天地での勝手を教えた。ロベルトの住まいが整うまで、2人は一緒に暮らした。ロベルトにとって、ここは育った場所ではない。だが、プッチがこのリーグに難なく適応し、2024年のMLSカップ優勝も果たしたことは、カタルーニャ出身の選手が南カリフォルニアだけでなく、リーグ全体でも活躍できることを示している。

    もっと単純に言えば、ギャラクシーにはいい仲間がそろっているとロベルトは言う。

    「チームのみんなは本当にいい人たちだ。監督もね」と付け加えた。

  • 「状況が違う」

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    Ball Raw Images

    ロベルトはギャラクシーのシーズン終盤の巻き返しに欠かせない存在となっている。

    欧州の選手にとって、アメリカのスポーツにはさまざまなイメージがつきまとうものだ。

    こちらのスポーツ文化は異なる。アメリカには主要なリーグがいくつかある一方、欧州では基本的に一つしかない。ロベルトの元チームメイトで、現在はオーランド・シティでプレーするアントワーヌ・グリーズマンは、以前からバスケットボールに強い関心を持っている。バロンドールの最有力候補と目されるハリー・ケインは、NFLに挑戦してみるのも悪くないとはっきり語った。

    ロベルトは、その文化にもう少しなじみが薄かった。サッカー界の多くの人と同じように、バスケットボールについてはすでに多少知っていた。

    だが、プッチとともにロサンゼルス・ラムズの試合を観戦したことで、見方が変わった。

    「欧州では、NFLは大きなスポーツではありません。あのリーグを追っている人はほとんどいないと思います。でも、こちらに来てラムズの試合を見に行ったら、面白いと感じました」と語った。ロベルトはNFLファンになりつつあるのかもしれない。「テレビでもリーグを追うようにしています。とても戦術的なゲームで、そこが好きです」とロベルトは話した。

    確かに、試合を読むロベルトの姿には、NFLのクォーターバックと通じるところがある。パスを投げたり、攻撃を指揮したりするわけではない。それでもロベルトは巧みにピッチをカバーする。ギャラクシーでは守備的MFとしてうまく中央に入り、自由奔放なマルコ・ロイスの後方でプレー。これにより、ロイスが負う守備の役割は大幅に減った。

    リーグの激しさも、すぐに実感することになった。ロベルトがMLSで初めてプレーしたのは8月29日だ。

    加入したクラブは、プレーオフ進出争いのただ中にあった。プッチはシーズン開幕時、2年で2度目となる前十字靱帯の手術を受け、今年はまだ一度もボールを蹴っていない。そもそもピッチに復帰できるかどうかも、極めて不透明だ。それでもギャラクシーは、プッチ不在のなかで踏みとどまっている。ロイスはゴールとアシストを記録。1月にセントルイスから獲得したストライカーのジョアン・クラウスも調子とコンディションを取り戻し、先発した10試合で9ゴールを挙げた。周囲のチームが勝ち点を落とすなか、ギャラクシーは直近6試合でわずか1敗と好調を維持。ロベルトはリーグでの初年度から、プレーオフで戦う態勢を整えている。

    「状況は違います。欧州から来る場合、向こうではシーズンが終わり、夏の休みを挟んでから、リーグでゼロからスタートすると考えます。だから、こちらにはシーズン途中に来て、プレーオフ進出を争っているんです……。プレーオフに進むため、僕たちにとっては毎試合が決勝戦のようなものでした」と語った。

  • 「エル・トラフィコに集中する」

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    バルセロナとレアル・マドリーがラ・リーガで対戦したわずか4時間後、ロベルト擁するLAギャラクシーがLAFCと激突

    今週末の試合日程には、どこか皮肉な巡り合わせがある。米東部時間午後4時、バルセロナとレアル・マドリーが今年最初のクラシコで対戦する。その5時間後には、ギャラクシーと同じ街の新興勢力LAFCによる激しいライバル対決、エル・トラフィコがキックオフを迎える。ロベルトは、この一戦が持つ重みを知っていたのだろうか。

    「この試合のことは知っていた。長年MLSを追いかけてきたからね」とロベルトは語った。

    この奇妙な日程には、良い面も悪い面もある。良い面は、ロベルトにはこうした大一番に対応できるだけの経験があることだ。クラシコを経験すれば、ほぼどんな試合にも備えられる。

    「欧州から来た僕ら選手は、こういう試合を戦うのが好きだ。僕はエル・クラシコで何度もプレーする機会があった。すべての選手が出場を楽しみにする試合だ」とロベルトは語った。

    悪い面は何か。愛するバルセロナが戦う今年最大の試合を、少なくとも生では見られないことだ。それでも、自分の試合が終われば、何があっても観戦する時間をつくるつもりだ。

    「エル・トラフィコに集中する」とロベルトは約束した。「でも、僕らが勝った後なら、エル・クラシコを見られる」

    もしかすると、これが絶妙なタイミングなのかもしれない。ロベルトにとって、バルセロナはこれからも第一の存在だ。結果を知っていても、生中継か録画かを問わず、今も全試合を見る時間をつくっている。それは彼のDNAに刻まれている。だが、MLSへの移籍は決して逃げでも、引退のためでもない。今はLAギャラクシーに集中しなければならない。そして、本人もそうすることを強く望んでいる。ロベルトは勝つためにここにいる。

    「選手は引退するためにMLSやアメリカへ行くと思われている。でも、そうじゃない。僕らはみんな勝つためにここへ来ていると思う。大物選手が加入して、リーグの競争は激しくなっている。僕は勝ちたい」と付け加えた。

    25個のタイトル、400試合出場、そしてあのゴールを経験したロベルトが自信を示すのも、無理はない。

    「ここで何年プレーするかは分からないけれど、できるだけ多く勝てればと思う」と語った。