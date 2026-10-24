欧州の選手にとって、アメリカのスポーツにはさまざまなイメージがつきまとうものだ。

こちらのスポーツ文化は異なる。アメリカには主要なリーグがいくつかある一方、欧州では基本的に一つしかない。ロベルトの元チームメイトで、現在はオーランド・シティでプレーするアントワーヌ・グリーズマンは、以前からバスケットボールに強い関心を持っている。バロンドールの最有力候補と目されるハリー・ケインは、NFLに挑戦してみるのも悪くないとはっきり語った。

ロベルトは、その文化にもう少しなじみが薄かった。サッカー界の多くの人と同じように、バスケットボールについてはすでに多少知っていた。

だが、プッチとともにロサンゼルス・ラムズの試合を観戦したことで、見方が変わった。

「欧州では、NFLは大きなスポーツではありません。あのリーグを追っている人はほとんどいないと思います。でも、こちらに来てラムズの試合を見に行ったら、面白いと感じました」と語った。ロベルトはNFLファンになりつつあるのかもしれない。「テレビでもリーグを追うようにしています。とても戦術的なゲームで、そこが好きです」とロベルトは話した。

確かに、試合を読むロベルトの姿には、NFLのクォーターバックと通じるところがある。パスを投げたり、攻撃を指揮したりするわけではない。それでもロベルトは巧みにピッチをカバーする。ギャラクシーでは守備的MFとしてうまく中央に入り、自由奔放なマルコ・ロイスの後方でプレー。これにより、ロイスが負う守備の役割は大幅に減った。

リーグの激しさも、すぐに実感することになった。ロベルトがMLSで初めてプレーしたのは8月29日だ。

加入したクラブは、プレーオフ進出争いのただ中にあった。プッチはシーズン開幕時、2年で2度目となる前十字靱帯の手術を受け、今年はまだ一度もボールを蹴っていない。そもそもピッチに復帰できるかどうかも、極めて不透明だ。それでもギャラクシーは、プッチ不在のなかで踏みとどまっている。ロイスはゴールとアシストを記録。1月にセントルイスから獲得したストライカーのジョアン・クラウスも調子とコンディションを取り戻し、先発した10試合で9ゴールを挙げた。周囲のチームが勝ち点を落とすなか、ギャラクシーは直近6試合でわずか1敗と好調を維持。ロベルトはリーグでの初年度から、プレーオフで戦う態勢を整えている。

「状況は違います。欧州から来る場合、向こうではシーズンが終わり、夏の休みを挟んでから、リーグでゼロからスタートすると考えます。だから、こちらにはシーズン途中に来て、プレーオフ進出を争っているんです……。プレーオフに進むため、僕たちにとっては毎試合が決勝戦のようなものでした」と語った。