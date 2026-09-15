ついに傲慢さの代償を払ったヨハン・クライフ ファビオ・カペッロ体制のACミランが、チャンピオンズリーグ決勝での圧巻の采配でバルセロナの「ドリームチーム」に終止符を打った経緯
1994年のチャンピオンズリーグ決勝を決定づけた瞬間は、アテネで行われたバルセロナ対ACミランの90分間の中では起きなかった。それどころか、試合当日ですらなかった。多くによれば、この一戦はヨハン・クライフがメディアで実質的に自分たちの優勝を宣言した時点で決まっていた。
「バルセロナが本命だ」と、指揮官はファビオ・カペッロ率いるチームとの大一番を前にした数日間、記者団に語っていた。「ミランは別格ではない。彼らは守備をベースにしており、我々は攻撃をベースにしている」
さらに彼は、マルセイユで欧州王者となったマルセル・デサイーの存在まで持ち出し、両チームの質の差を示す材料にした。ミランはそのシーズン途中にこの守備的MFを獲得したばかりだった一方、バルセロナにはPSVで2度チャンピオンズリーグ得点王に輝き、直近のラ・リーガで30得点を挙げたロマーリオがいた。「それがすべてを物語っている」とクライフは言い放った。
この舌戦は相手に火をつけた。カペッロはチームホテルでスター選手たちに鼓舞のスピーチをする代わりに、クライフに語らせる道を選んだ。デサイー、パオロ・マルディーニ、ロベルト・ドナドーニ、デヤン・サビチェビッチらがドレッシングルームに入ると、そこにはトータルフットボールの先駆者が発した言葉を載せた新聞記事が壁一面に貼られていた。
「ファビオ・カペッロは、僕らの自尊心を刺激するという点でとても賢かったと思う」と、デサイーは今年、この決勝を振り返って語った。「彼のアシスタントが、ヨハン・クライフが何を言ったのかをそのまま載せた新聞のコピーを用意していた。ミランはそのレベルに達していない、僕らは貧弱だ、ただの守備的なチームだ、そしてチャンピオンズリーグ優勝は彼らのものだ、とね。
「カペッロは、僕らがリーダーであり、それが僕らを後押しし、モチベーションを高めると分かっていた。クライフは、バルセロナがACミランに勝つと断言するだけの経験を持っていた」
アレッサンドロ・コスタクルタはこう表現している。「クライフの言葉は不適切で、本当にチームに突き刺さった。もしそうでなければ、結果は違っていたかもしれない」
カペッロがクライフとバルセロナの軽視を持ち出して自軍をあおる一方で、その相手はただピッチに出てトロフィーを受け取ればいいと告げられていた。「君たちは彼らより上だ」と、クライフは言った。「君たちは勝つ」
ACミランはバルセロナを4-0で粉砕した。デサイーはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、4点目となる最も屈辱的なゴールも決めた。
オランダの名将は、自らの言葉をのみ込まされることになった。
「私のキャリアで最も素晴らしい瞬間は、アテネでバルセロナを4-0で破ったことだ」と、カペッロは2024年に語った。「どのジャーナリストも我々は終わったと思っていた。そして我々は『たった』4-0で勝ったんだ」
イデオロギーの衝突
1994年までに、クライフはバルセロナを驚異的な勝利のマシンへと変貌させていた。「エル・サルバドル」の異名を取ったその男は、2年前にクラブを史上初のヨーロピアンカップ制覇へ導いていた。
決勝の4日前には、シーズン最終節でラ・リーガ3連覇を決め、チームは20試合無敗の流れに乗っていた。ペップ・グアルディオラ、ロナルド・クーマン、フリスト・ストイチコフ、ミカエル・ラウドルップらを擁し、クライフの「ドリームチーム」は美しく、シンプルなフットボールを展開していた。
カタルーニャ勢が、クライフがアヤックスの選手時代に有名にした哲学に従ってプレーしていた一方で、3年連続でヨーロピアンカップを制したそのアヤックスとバルセロナとは対照的な存在が、ACミランだった。
前年の決勝には進出していたものの、デサイーとマルセイユに敗れ、さらにアッリーゴ・サッキの下で1989年と1990年に同大会を制していたとはいえ、クライフは彼らを守備的すぎると見ていた。保守的なスタイルの結果、94年のセリエAでは34試合で36得点15失点という成績ながら、3連覇を成し遂げていた。
それでも、カペッロには乗り越えるべき問題があった。1993年夏にはオランダの英雄フランク・ライカールトとルート・フリットが去り、マルコ・ファン・バステンも負傷によって1年間の離脱を強いられていた。決勝を迎えた時点では、主力DFフランコ・バレージとコスタクルタが出場停止だった。
そのプレースタイルがクライフの目にかなうものでなかったのだとしても、こうしたスターたちの不在によって、イタリア勢は勢いに乗るバルセロナの前では望みがないと映っていたに違いない。試合当日、クライフの傲慢さは行き過ぎ、結果的に相手をさらに刺激することになった。
「試合前の雰囲気は奇妙だった」とカペッロは語った。「バルセロナはすでに勝ったと確信していて、試合が始まる前から偽物のトロフィーを手に写真撮影をしていた。
「それからクライフがピッチに出てきて、試合前の見回りの最中に芝生の上へ横になり、まるで枕のように試合球の真上に頭を乗せたんだ。
「私はチームに目を向けてこう言った。『あいつらを見ろ。今夜はあのボールを思い切り強く蹴って、やつらの頭が地面にぶつかるようにしてやろう』とね。
「そして、まさにその通りになった」
試合
カペッロはクライフのチームを恐れてはいなかった。陣容の中で本当の脅威だと感じていたのはラウドルップだけだったが、オランダ人指揮官はアテネ遠征で彼をメンバーから外した。「それが彼のミスだった」とカペッロは語り、後にこう付け加えた。「ラウドルップがプレーしないと分かった時、私は気が楽になった」
ロッソネリはキックオフ直後から試合を支配した。バルセロナの中盤を窒息させ、グアルディオラにゲームを操る余地を与えず、クーマンが後方から攻撃を組み立てることも許さなかった。ロマーリオとストイチコフはほとんどボールに触れられず、触れたとしてもすぐに封じ込められた。
デサイーが試合を支配し、サビチェビッチは守備陣を切り裂いた。
カペッロ率いるチームもまた危険な存在だった。前半半ば、最初の一撃を見舞ったのはミランだった。サビチェビッチがボールをすくい上げてファーサイドのダニエレ・マッサーロへ送り、見事なフィニッシュで先制した。前半終了間際には、ドナドーニが左サイドを持ち上がり、折り返しからマッサーロの2点目を演出。後半開始からわずか2分、サビチェビッチがバルセロナのペナルティーエリア右手前でミゲル・アンヘル・ナダルからボールを奪うと、完璧なループシュートでGKアンドニ・スビサレッタを破り、3-0とした。
デサイーが最後の仕上げを施した。バルセロナの攻守両面のひどさをあぶり出す一方で、ミランのその両面での完成度を示した。乱れたクリアボールが、ピッチ中央でフランス人MFの足元へ転がった。チームメートのデメトリオ・アルベルティーニがいったんそのボールを受けたが、つまずきながらも、最終ラインの背後へ抜け出したデサイーの進路へ再び流した。スビサレッタへ向かって突進し、バルサ守備陣には追いつく術もない中、彼はボールをふわりとゴール隅へ流し込んだ。
まだ32分が残っていた。
バルセロナは完全に打ちのめされていた。クライフがどれほど傲慢であろうと、弁解の余地はなかった。「私たちが悪いプレーをしたということではない」と彼は語った。「そもそも、まったくプレーしていなかった」
これはカペッロによる戦術的な傑作だった。「準備していたことをすべてやった」と指揮官は語った。「彼らに与えたチャンスは試合を通して1度だけだった。選手たちは素晴らしかった。あんなプレーをするチームはめったに見たことがない」
メンタリティーと勢い
ミランの華麗なパフォーマンスと、バルセロナの無力ぶりの大きさという組み合わせは、ヨーロッパに衝撃を与えた。スペイン勢が単に不調だったという話ではない。この試合に向けた彼らの準備の仕方は、6年間で4度目の欧州決勝に臨んでいたカペッロのチームへの軽視を物語っていた。
カペッロは後にこう明かしている。「しばらく前にストイチコフと会った時、彼はあの夜クライフがすべてを間違えたと話していた。『自分たちは何の準備もしていなかった。簡単に勝てると確信していたんだ』とね」
「自分たちは準備していなかったし、集中力も欠いていた」とアシスタントコーチのチャーリー・レシャックは語った。MFエウセビオはこう説明している。「その違いは立ち上がりから感じていた。自分たちには彼らほどのハングリーさがなかった。よりモチベーションの高い相手、しかも戦術的にも非常に優れた相手と戦ったんだ。デサイー、マルディーニ、サビチェビッチ、マッサーロ。彼らは完璧な試合をしたし、チーム全体がそうだった」
バルセロナの選手たちもまた疲弊していた。リーグ優勝争いは過去2シーズン以上に激しく、デポルティボ・ラ・コルーニャと勝ち点で並んで終えたものの、直接対決の成績によってかろうじて王座を守った。
「リーグを再び制したばかりで、とてもうれしかった。自信もあった。でも、［1992年のウェンブリーでの決勝とは］まったく違う感覚だった。なぜなのかは説明できない。もしかすると、リーグ優勝に向けて集中力を使い果たしてしまっていたのかもしれない」とエウセビオは付け加えた。
「すべてはそのことに向けられていて、その3日後にヨーロピアンカップ決勝があった。ミランのシーズンは自分たちより2週間早く終わっていて、彼らには精神面でも身体面でも準備する時間があった」
デサイーは、その勢いの違いが重要な要因だったと認めたが、カペッロがクライフの言葉を利用したことで、ミランはさらに飢えていた。
「あの年、自分たちはバルセロナより早くセリエAを制していた。彼らはその前の週、最後の試合でリーグ優勝を決めたからだ」と彼は語った。「彼らはアドレナリンが落ちていたし、ミランは楽な相手だという思い込みもあって、自分たちが持っていたエネルギーとモチベーションには到底及ばなかった。
「自分たちはピッチで死ぬ覚悟ができていた」
カペッロはこう付け加えている。「技術的に自分たちは誰よりも優れていたが、精神的にもそうだった。そしてそれは重要なことだ。誰もが試合は足で勝つものだと思っている。違う。試合は頭で勝つんだ」
ドリームチームが崩壊する
後にレシャックは、ギリシャでの屈辱はクライフの栄光のチームにとって「終わりの始まり」だったと語っている。
GKスビサレッタは、新契約の約束が撤回され、自身が退団することになったと告げられた。報道によれば、それは空港へ戻るバスの中でのことだった。
ラウドルップの落選もまた、長く尾を引いた。UEFAの規則により、クライフはラウドルップ、ロマーリオ、クーマン、ストイチコフという外国籍選手の中から常に1人を外さなければならず、犠牲になるのはデンマーク人のラウドルップであることが多かった。その夏、彼はレアル・マドリー加入という衝撃的な決断を下し、この移籍が恨みによるものだという見方を否定した。
オランダ人指揮官はその後も2年間カンプ・ノウで指揮を執ったが、1994年のスペイン・スーパーカップ以降は新たなタイトルを獲得できなかった。
翌シーズンは惨憺たるものだった。ラ・リーガでは4位に終わり、首位マドリーとは勝ち点9差。さらに欧州では準々決勝でパリ・サンジェルマンに敗れて敗退した。1996年にアトレティコ・マドリー、バレンシアに次ぐ3位に終わると、クライフへの我慢も限界に達した。
会長ジョゼップ・リュイス・ヌニェスとの関係は険悪化しており、クラブは象徴的な指揮官の後任探しに動いた。シーズン最終戦の前日、クライフはクラブがマドリーでボビー・ロブソンと会っており、自身の解任が目前に迫っていることをニュースで知った。
「なぜ私と握手しようとするんだ、ユダか？」。すべてが終わったことを伝えに訪れた副会長ジョアン・ガスパルトに対し、クライフはそう言い放った。
ミランの躍進は続く
1995年、セリエAでは4位に終わって国内では失敗に終わったものの、カペッロの魔法はミランを再び欧州カップ決勝へ導いた。しかし、その時は別のオランダ人名将が率いる黄金世代の前に屈した。ルイス・ファン・ハール率いるアヤックスに、10代のストライカー、パトリック・クライファートの決勝点で敗れた。
その夏、カペッロは前線にテコ入れし、ジョージ・ウェアとロベルト・バッジョを獲得した。ミランはセリエAでユヴェントスに勝ち点8差をつけて優勝した。指導者として絶頂期にあるかに見えたカペッロは、不本意な1年となったレアル・マドリーへ移り、その後ふたたびミランでサッキの後任を務めたが、チームはセリエAで10位に終わった。1シーズン後、彼はローマへ去った。
それは、カペッロとACミランの歴史的な結びつきの不名誉な終わり方だった。彼はローマでセリエA優勝を果たした。これは現在まで同クラブにとって最後の優勝であり、その後ユヴェントスでもさらに2度の優勝を手にしたが、それらはカルチョーポリ・スキャンダルを受けて取り消された。
その後にはイングランド代表での指揮、そしてマドリーでのラ・リーガ優勝もあった。だが、サッカー史上屈指の名チームとして今なお記憶されるバルセロナを打ち破った、あの征服劇を上回るものが果たしてあるだろうか。
「これこそ」とカペッロは語った。「完璧だった」