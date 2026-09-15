ついに傲慢さの代償を払ったヨハン・クライフ　ファビオ・カペッロ体制のACミランが、チャンピオンズリーグ決勝での圧巻の采配でバルセロナの「ドリームチーム」に終止符を打った経緯

1994年のチャンピオンズリーグ決勝を決定づけた瞬間は、アテネで行われたバルセロナ対ACミランの90分間の中では起きなかった。それどころか、試合当日ですらなかった。多くによれば、この一戦はヨハン・クライフがメディアで実質的に自分たちの優勝を宣言した時点で決まっていた。

「バルセロナが本命だ」と、指揮官はファビオ・カペッロ率いるチームとの大一番を前にした数日間、記者団に語っていた。「ミランは別格ではない。彼らは守備をベースにしており、我々は攻撃をベースにしている」

さらに彼は、マルセイユで欧州王者となったマルセル・デサイーの存在まで持ち出し、両チームの質の差を示す材料にした。ミランはそのシーズン途中にこの守備的MFを獲得したばかりだった一方、バルセロナにはPSVで2度チャンピオンズリーグ得点王に輝き、直近のラ・リーガで30得点を挙げたロマーリオがいた。「それがすべてを物語っている」とクライフは言い放った。

この舌戦は相手に火をつけた。カペッロはチームホテルでスター選手たちに鼓舞のスピーチをする代わりに、クライフに語らせる道を選んだ。デサイー、パオロ・マルディーニ、ロベルト・ドナドーニ、デヤン・サビチェビッチらがドレッシングルームに入ると、そこにはトータルフットボールの先駆者が発した言葉を載せた新聞記事が壁一面に貼られていた。

「ファビオ・カペッロは、僕らの自尊心を刺激するという点でとても賢かったと思う」と、デサイーは今年、この決勝を振り返って語った。「彼のアシスタントが、ヨハン・クライフが何を言ったのかをそのまま載せた新聞のコピーを用意していた。ミランはそのレベルに達していない、僕らは貧弱だ、ただの守備的なチームだ、そしてチャンピオンズリーグ優勝は彼らのものだ、とね。

「カペッロは、僕らがリーダーであり、それが僕らを後押しし、モチベーションを高めると分かっていた。クライフは、バルセロナがACミランに勝つと断言するだけの経験を持っていた」

アレッサンドロ・コスタクルタはこう表現している。「クライフの言葉は不適切で、本当にチームに突き刺さった。もしそうでなければ、結果は違っていたかもしれない」

カペッロがクライフとバルセロナの軽視を持ち出して自軍をあおる一方で、その相手はただピッチに出てトロフィーを受け取ればいいと告げられていた。「君たちは彼らより上だ」と、クライフは言った。「君たちは勝つ」

ACミランはバルセロナを4-0で粉砕した。デサイーはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、4点目となる最も屈辱的なゴールも決めた。

オランダの名将は、自らの言葉をのみ込まされることになった。

「私のキャリアで最も素晴らしい瞬間は、アテネでバルセロナを4-0で破ったことだ」と、カペッロは2024年に語った。「どのジャーナリストも我々は終わったと思っていた。そして我々は『たった』4-0で勝ったんだ」



