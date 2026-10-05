「記憶を抱えていることの最もつらい部分は、痛みではない。その孤独さだ。記憶は共有される必要がある」

上記はロイス・ローリーの『ギヴァー』にある、最も象徴的な言葉の一つだ。多くの人にとって決定的な物語であり、記憶、共同体、画一性、そして最終的には鮮やかな色彩をめぐる物語でもある。そしてこれは、ディエゴ・コヘンの愛読書でもある。彼がこれを読んだのは数年前のことだ。

「今でも頭から離れない一冊なんだ」と、彼はGOALに語る。「読むのをやめられなかった。2日で読み終えた。本当に手放せない物語だった」

『ギヴァー』は大部分において違いのない社会によって特徴づけられているが、コヘンにはどこか違うところがある。彼は多くの20歳とは違う。これまで一度もテレビゲーム機を持ったことがない。読書や家族との時間、そしてペストリーが好きだ。最後の一つは新たに加わったものだが、現在デンマークで一人暮らしをしている彼にとっては、今や大きな存在になっている。

そして、まだ20歳でありながら、コヘンにはすでにキャリアを象徴する記憶がいくつもある。FCバルセロナの選手として、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラミン・ヤマル、ハフィーニャといった現在と未来のレジェンドたちに囲まれ、バルセロナの街をオープントップバスで進んだことがある。ワールドカップのキャンプにも参加し、その大会が国にもたらす熱狂を肌で感じた。そして今、メキシコ戦でアメリカ男子代表の先発を務めた史上最年少GKとして歴史に名を刻んだ。

とはいえ、これらはまだ序章の出来事であり、そして大半は誰かと共有されたものでもある。コヘンはまさに自分自身の物語を書き始めたばかりであり、プロキャリアの新たな章を歩み始める今、すでに置いてきた喜びがいかに大きくとも、その前には世界が広がっているように感じられる。

「僕はただ記憶を作っているだけなんだ」と彼は言う。「これらは一生忘れないことのいくつかだと思う。そこに関われたことを、本当にありがたく、感謝している。今はここに戻ってきた。これはすべての子どもが夢見ることなんだ」

コヘンの物語は、これまでのどのアメリカ人GKとも違う形で続いており、新たな夢が次々と現実になっている。