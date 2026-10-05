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ライブ
Diego Kochen GFX 1-1GOAL

「ただ思い出をつくっているだけ」　ディエゴ・コヘンが語る、小説『ギヴァー』への愛、FCバルセロナのスターたちから学ぶこと、そしてアメリカ代表で自分の道を見つけること

バルセロナのスター選手たちとともに学んだ日々から、デンマークでの一人暮らしまで。20歳のGKがGOALに対し、ピッチ内外で自身の人生を形作ってきた経験について語った。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 「記憶を抱えていることの最もつらい部分は、痛みではない。その孤独さだ。記憶は共有される必要がある」

    上記はロイス・ローリーの『ギヴァー』にある、最も象徴的な言葉の一つだ。多くの人にとって決定的な物語であり、記憶、共同体、画一性、そして最終的には鮮やかな色彩をめぐる物語でもある。そしてこれは、ディエゴ・コヘンの愛読書でもある。彼がこれを読んだのは数年前のことだ。

    「今でも頭から離れない一冊なんだ」と、彼はGOALに語る。「読むのをやめられなかった。2日で読み終えた。本当に手放せない物語だった」

    『ギヴァー』は大部分において違いのない社会によって特徴づけられているが、コヘンにはどこか違うところがある。彼は多くの20歳とは違う。これまで一度もテレビゲーム機を持ったことがない。読書や家族との時間、そしてペストリーが好きだ。最後の一つは新たに加わったものだが、現在デンマークで一人暮らしをしている彼にとっては、今や大きな存在になっている。

    そして、まだ20歳でありながら、コヘンにはすでにキャリアを象徴する記憶がいくつもある。FCバルセロナの選手として、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラミン・ヤマル、ハフィーニャといった現在と未来のレジェンドたちに囲まれ、バルセロナの街をオープントップバスで進んだことがある。ワールドカップのキャンプにも参加し、その大会が国にもたらす熱狂を肌で感じた。そして今、メキシコ戦でアメリカ男子代表の先発を務めた史上最年少GKとして歴史に名を刻んだ。

    とはいえ、これらはまだ序章の出来事であり、そして大半は誰かと共有されたものでもある。コヘンはまさに自分自身の物語を書き始めたばかりであり、プロキャリアの新たな章を歩み始める今、すでに置いてきた喜びがいかに大きくとも、その前には世界が広がっているように感じられる。

    「僕はただ記憶を作っているだけなんだ」と彼は言う。「これらは一生忘れないことのいくつかだと思う。そこに関われたことを、本当にありがたく、感謝している。今はここに戻ってきた。これはすべての子どもが夢見ることなんだ」

    コヘンの物語は、これまでのどのアメリカ人GKとも違う形で続いており、新たな夢が次々と現実になっている。

  • アメリカ男子代表の始まり

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    コッヘンはこれまでもUSMNTに関わってきたが、大きな転機が訪れたのは土曜日だった。

    『ザ・ギバー』の物語は、知識と学びを中心に展開する。コチェンの夏もまた、そうだった。作中では主人公ジョナスが、「ギバー」として知られる男から社会の記憶を受け継ぐ役目を託される。それは名誉である一方で、責任でもある。そして、人間であることの意味をめぐる哲学的な問いにもつながっていく。

    コチェンの夏はそこまで深遠なものではなかったが、知識の探求がすべてだった。

    このGKは、ワールドカップ招集の連絡を受けた時のことを覚えている。本人の言葉を借りれば、「人生で最高の日のひとつ」だった。アメリカ代表はワールドカップ本大会で彼を必要としていたわけではないが、キャンプでは必要としていた。大会に向けたトレーニングを支えるために招集された2人のGKのうちの1人だった。

    「自分がその旅の一部になれて、この国の最高の選手たちから学べると分かっていたこと、それがすべてだった」とコチェンは語る。「スタッフも本当に信じられないほど素晴らしい。夏のすべてを、この国の最高の選手たちから学ぶことに捧げられると分かっていた。それだけだった。この機会に本当に感謝していた」

    ここ数週間、その学びは続いている。コチェンはアメリカ代表に再合流しており、厳密には今回が3度目のキャンプ参加となる。2024年秋にもすでにチームに加わっていた。この活動期間の最初の試合、ペルー戦で彼は初出場を果たした。続くメキシコ戦では、エル・トリ相手に先発したアメリカ代表史上最年少GKとなった。しかも、場違いな様子はまったくなかった。

    前半はメキシコが主導権を握る時間帯が続いたが、コチェンは一度もひるまなかった。ビルドアップでも落ち着いており、必要だった大きなセーブもひとつ見せた。最終的にはアメリカ代表が3-0で大勝したが、ここまでのキャリアで最大の試合で90分間を戦い抜き、コチェンはしっかりと自分の役割を果たした。

    「これは今回のキャンプだけの話ではなくて、ピッチに立つたびに年齢のことは消えていく」と彼は言う。「年齢のことは考えないし、自分が誰よりも若いことも考えない。でも実際には、自分がここで最年少のGKだということは分かっているし、一緒にいる選手たちやコーチ、この場所に長くいる人たち、キャプテン、みんなから学ぶべきことが本当にたくさんある。

    「こういうふうに考えるのが好きなんだと思う。自分はとても恵まれた立場にいる。この環境を得られていること、それも助けになっている」

    もっとも、コチェンにとって最高の選手たちから学ぶことは珍しいことではない。13歳の時から、ずっとそうしてきた。

  • 高度な教育

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    AFLOSPORT

    コチェンはこれまでのキャリアすべてを、このスポーツ界でも屈指の選手や指導者たちに囲まれて過ごしてきた。

    コチェンはバルセロナでの記憶をたどる時、終始笑顔だ。ただ、ひとつだけ特に際立つものがある。

    「バルサのトップチームと一緒に参加したパレードだ」と彼は言う。「街じゅうの人たちが外に出ているのを見て、本当に信じられなかった」

    コチェンは2019年からバルセロナの一員であり、その結果としてバルセロナは彼の一部にもなった。フロリダで育った後、ラ・マシアで才能を開花させ、クラブとの関わりだけでもUSMNTのレーダーに入る存在となった。そしてここ数年で、ブラウグラナで序列を上げ、控えGKとしてトップチームの一員の座をつかんだ。

    それでも、トップチームで公式戦に出場する機会は一度もなかった。この事実は、世界最大級のクラブのひとつで成長していくことがどのようなものかを物語っている。

    「本当に幼い頃から競争が激しいんだ」と彼は言う。「あんなに早い段階から、たったひとつのポジションを争わなければならないし、競争の価値も早くから学ぶことになる。そこが、すべての中で一番の衝撃だったと思う。

    「それから上のカテゴリーに上がっていくと、例えばラミネやラフィーニャ、そのほかの選手たちみたいな個々のクオリティーを目の当たりにする。そういうところでまた衝撃を受けるんだ。それは決して慣れることがない。ああいう個性のある人たちに囲まれているだけで、本当に信じられないことだよ。これ以上の学びの環境はない。みんなから何かを吸収しようとしているし、本当に誰からでも学べる」

    コチェンは偉大なGKたちを研究してきた。彼はヴォイチェフ・シュチェスニーの控えを務めたが、同選手はクラブでも代表でも途方もない経験を持つ選手だ。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは多くの意味で彼のアイドルであり、特にコチェンは長い間、そのドイツ人スターを間近で見ることができた。現代のGKなら誰もが、足元のプレーを学ぶためにもうひとりのドイツ人、マヌエル・ノイアーを手本にする。一方で、セーブ力の基準となるのはダビド・デ・ヘアだとコチェンは言う。元スペイン代表GKは「まさに絶対的な怪物」だったが、ティム・ハワードもまたそうであり、ベルギー戦で見せた2014年ワールドカップでのパフォーマンスが、コチェンのGKへの愛を燃え上がらせる一因となった。

    もちろん、ほかにもいる。レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、ヤマルと対峙することは、GKにある種の自信を与える。彼らは、ほかのどこに行っても、それ以上のシュートの名手と向き合うことはそう多くないと分かっているからだ。また、マウリシオ・ポチェッティーノとそのスタッフから学ぶことで、コチェンはメキシコを相手に力を発揮できる領域へと引き上げられた。

    「彼のパフォーマンスには満足している」とポチェッティーノは語った。「ただ、4人のGK全員にとても満足している。彼らは非常に良い関係を築いていて、とても良い雰囲気を作っているが、それはGKコーチのトニ（ヒメネス）とジャック（ロビンソン）の大きな功績だ。とても上手くマネジメントしている」

    それでも、トレーニングでのあらゆる学びがあったとしても、すべてのGKには試合が必要だ。だからこそコチェンはこの夏、バルセロナを離れた。移籍を実現させるため、USMNTのワールドカップキャンプも早めに離脱し、現在はピッチ内外で新たな試練にさらされているリュンビューへと渡った。

  • 新たなスタート

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    Gonzales Photo

    コチェンはペストリーを絶賛する。「最高なんだ」と本人は言う。新たに始まったリンビーでの生活の中でも、特に気に入っているものかもしれない。

    その生活は大きな変化でもある。マイアミとバルセロナでユース時代を過ごした後、今はもう少し寒い場所でプレーしている。そして、かなり孤独でもある。ピッチ外では家族との時間を大切にしているコチェンだが、その家族はバルセロナに残っている。

    それでも、ささやかな安心材料はあった。両親は新居への引っ越しを手伝うために来てくれたし、その新居はコペンハーゲンから約15分の場所にある。その後も両親は訪ねてきている。友人たちも同様だ。何しろ、フライトはわずか3時間だからだ。

    たとえ誰も来ていない時でも、コチェンは新しい街を探検している。これまで住んできたどの街とも違う場所だ。

    「あちこち歩き回っているよ」と、笑いながら彼は話す。「文化にも慣れてきた。最初にマイアミ、その次にバルセロナ、そして今はコペンハーゲンで暮らせていることにすごく感謝している。3つとも本当に美しい街で、素晴らしい移行になっている。

    「文化も国も本当に美しい。人々はとても礼儀正しくて、すごく親切で、温かく迎えてくれる。それにペストリーは？ ペストリーはどれも最高だ。こうして海外でこのステップを経験できてうれしいよ」

    もっとも、そのステップは最終的にはピッチ上で成長するためのものだ。ペストリーもいいが、出場時間の方がより重要である。デンマーク1部の昇格組クラブであるリンビーに加入して以降、コチェンは9試合で先発出場している。クラブは今季、残留争いを強いられると見られている。少なくともコチェンは多くのシュートにさらされることになりそうだ。

    それは彼の成長にとってプラスになるだろう。そして、リンビーはレンタル終了時に買い取りオプションを持っている一方で、バルセロナも将来の売却時の一定割合を保持している。つまり、この挑戦がうまくいき、コチェンが先発級のGKへと花開くことは、誰にとっても利益になる。

    「もちろん長期的な目標はある」とコチェンは言う。「今はリンビーにレンタルで来ているから、自分の目標の一つは、できる限り多く競争して、そのクラブのために持っているすべてを出し切ることだ。同時に、自分はバルセロナから来ている。だから戻れるなら？ あれだけ大きなクラブに戻って、そこでチャンスを得ることは、どんな子どもにとっても夢だと思う。それも自分の目標の一つだ。

    「でも、自分はどちらかといえば一つひとつの経験を大事にするタイプなんだ。今は代表チームのキャンプに来ている。だから今の目標は、とにかく全力を尽くして、この国のためにすべてを出し切ることだ」

  • さらなる追求

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    コチェンを支える多くの人々は、彼を現代型GKの典型と見ている。足元の技術に優れ、それでいてセーブもできる。ただ、次のステップを決定づけるのは後者だろう。現代サッカーではGKの配球力に大きな注目が集まる一方で、より重要な本来の仕事があることはしばしば忘れられがちだ。

    ヒメネスは2025年、GOALに対してこう語っている。「私たちはとても素早くなければならないし、私たちの強みはとても賢いことにある。GKは賢くなければならない。GKは足元でうまくプレーする必要があると何度も言っているが、まずはセーブができなければならない。どうか、それを忘れないでほしい！」

    コチェンはその教訓をしっかり受け止めている。彼がたびたび口にする言葉は「バランス」だ。

    「それが僕たち全員にとっての究極の目標だ」と彼は言う。「間違いなく僕が目指しているのはそこだ。止められるボールをすべて止めて、試合に勝てるようになることだ」

    GKには切り替えの早さが必要だと言われる。一方で、そのポジションに関しては、少なくともファンの記憶のほうが短い傾向にある。代表チームでは、直近の試合の出来がすべてだ。クラブレベルでのトップチーム戦がここまでわずか9試合、代表でもA代表2試合の20歳のGKにとって、それは大きなプレッシャーである。

    だが、コチェンはプレッシャーに慣れている。何しろ、ラ・マシアで育ったのだから。

    「僕が唯一意識しているのは、チームのためにすべてを捧げること、この国のために、連盟のために、アメリカサッカーのためにすべてを尽くすことだけだ」と彼は言う。「だから、僕はそうやって期待に対処している」

    コチェンが最近読んでいるのは『シャイニング』だ。ダークな作品だと彼は言う。映画を見たことがきっかけで次は原作を読もうと思い、両者がいかに異なるかに気づくまで時間はかからなかった。それでも、彼はすっかり引き込まれている。

    「変わっているけど、すごく面白い」と彼は言う。「手放せない。映画よりいいかもしれない。とにかく、夢中にさせられる物語が好きなんだ」

    もしかするとコチェンは、『ギヴァー 記憶を注ぐ者』と同じくらいこの作品を気に入るかもしれない。それはまた別の日の話だ。最も重要なのは、あの本がそうだったように、この作品も彼の中に残り続けるかどうかである。

    あの物語には、記憶について語られる場面がある。「なぜあなたと僕がこれらの記憶を抱えていなければならないの？」とジョナスは尋ねる。

    それに対してギヴァーはこう答える。「それが私たちに知恵を与えてくれるからだ」

    そしてコチェンの、より多くを求める歩みは続いていく。より多くの知恵、より多くの教訓、より多くの記憶、そして最終的には、自分をより良い方向へと変えてくれる、より多くの物語を求めて。