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ライブ
Gio Reyna 1-1GOAL

「これまでやってきたことをさらに積み重ねていく」アメリカ代表とストラスブールでようやく調子をつかみつつあるジオ・レイナ、PSG戦で存在感を示せるか？

このMFは代表ウィーク中の4試合すべてに出場したが、今週末もパリ・サンジェルマンとの大一番を控えている。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • キックオフの約1時間前、アメリカ代表が先発メンバーを発表する。直近の代表活動では、そのたびにジオ・レイナの名前があった。選手を入れ替えながら臨んだ今回の活動で、唯一先発し続けた選手だった。

    それだけなら、大きな意味はないかもしれない。マウリシオ・ポチェッティーノ監督が同じ選手を起用し続けたとしても、彼らはプロのアスリートだ。しかし、その選手がレイナだったことには意味がある。ここ数年、彼が経験してきたことを知っていればなおさらだ。

    レイナの先発が続くなか、ある記録が話題になった。キャリアで初めて7試合連続で先発したのだ。ボルシア・ドルトムントで頭角を現してから7年が経つが、23歳のMFにこれほど長く先発が続いたことはなかった。キャリアで初めて継続してプレーできるだけのコンディションを保ち、さらに重要なことに、良いプレーを見せている。

    ドルトムントでの日々は過去のものとなった。現在はストラスブールに所属し、ドイツでの苦しい数年間を経て、リーグ・アンで新たな足場を築きつつある。成長にとって重要な時期に、絶えず付きまとったのはケガだった。今、レイナはクラブと代表の両方で継続してプレーできる選手になろうとしている。そのための才能は備えている。

    「今はただ、このまま続けることを考えています。とてもシンプルで、これまでやってきたことを積み重ねていくだけです」と、レイナはアメリカ代表の活動を終える際に語った。「毎日練習に来て、トレーニングをし、回復に努め、あらゆる練習と試合に向けて心身の準備に必要なことをすべてやり続けます」

    「コンディションは良いですし、ピッチに立つたびに自信が増しています」

    大きな疑問は残る。レイナの体は持ちこたえられるのか。キャリアで初めて、その答えが「イエス」かもしれないという兆しを見せている。それはストラスブールとアメリカ代表の双方にとって、極めて重要な前進だ。

  • ストラスブールでのスタート

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    AFP

    レイナはブンデスリーガでの厳しい数年間を経て、リーグ・アンに新天地を見つけた。

    今夏、レイナにボルシアMGからの移籍話が浮上した際、彼に何が必要かは明白だった。出場時間だ。どんな形でも、どこであっても、レイナには試合に出ることが必要だった。

    「心の底では、自分の能力を本当に信じているし、ピッチに立てば何ができるかも分かっている」と、ワールドカップ直前にGOAL に語った。「もちろん、出場が20分程度かもしれないと分かっていると、簡単ではない。だからこそ、試合を重ねる中でのリズムが大切だし、キャリアの次のステップに進むために、そこを求めている」

    19歳から現在の23歳まで、レイナがその次のステップに進めなかった理由はいくつかある。最大の理由は負傷だ。2021-22シーズン以降、レイナは15度にわたって試合を欠場している。体調不良など軽いものもあった一方、鼠径部の筋肉の損傷、脚の負傷、複数の筋肉系の問題など、長期離脱につながるものもあった。

    それでも才能は確かで、ストラスブールはレイナの獲得に踏み切った。これまでのところ、レイナはその判断が正しかったと思わせる兆しを見せている。圧倒的な活躍とまではいかないが、好プレーを見せる場面もあり、ここまでの出場335分間で1得点を挙げた。まだ10月だが、この335分という数字は重要だ。出場時間は2021-22シーズンが通算439分、2022-23シーズンが625分、23-24シーズンが515分、2024-25シーズンが350分、昨シーズンが520分にとどまっていた。このまま順調に進めば、レイナは冬までに、ブレイクした2020-21シーズン以降のどのシーズンよりも長くプレーすることになる。

    「本来の自分を取り戻しつつあると感じるし、調子もすごくいい」とレイナは語った。「今シーズンはクラブでいいスタートを切れたと思うし、その感覚を今、ここにも持ち込めている」

    こうした出場時間に加え、レイナはアメリカ男子代表でもまとまった出場機会を得た。これは23歳のMFにとって、大きな転機となるかもしれない。

  • 「ジオはずっと一流中の一流の選手だった」

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    そのMFは代表ウィーク中の11日間で4試合に先発した。

    長年にわたり、アメリカ代表の内外では、レイナがいかに重要な存在になり得るかが語られてきた。ポチェッティーノ監督はワールドカップを前にレイナを「特別」と評し、トルコ戦でレイナが決めたトリベラのゴールは、その言葉を裏付けるものだった。だが実際には、レイナが第一選択肢になったことはない。2022年ワールドカップで控えに回ったことは議論を呼んだが、この夏、レイナが先発ではなかったことに議論の余地はなかった。

    それでも、ケガに悩まされながらも、レイナはコンディションが整えばおおむね代表に加わってきた。それには理由がある。

    「ジオはずっと、本当に素晴らしい選手だった」とアメリカ代表のキャプテン、タイラー・アダムスは語った。「試合に続けて出場できるようになって、それがはっきりした。彼にとっても、持てる力を最大限に引き出すためにも、それはとても重要だと思う。これからの僕たちにとって、彼は非常に重要な選手になる」

    直近の代表活動でも、レイナはアメリカ代表にとって重要な選手だった。初戦のペルー戦では、開始から数分でジャスティン・エリスのゴールをアシスト。チリ戦でもジュリアン・ホールのゴールをお膳立てした。メキシコ戦では82分間にわたって安定したプレーを見せ、続くカナダ戦では45分間で5度のファウルを受けた。ある意味では、それだけのファウルを受けながらプレーを続けられたことも、アシストと同じくらいの前進だった。

    「そういうものだよ」とレイナはカナダ戦で受けた数々のファウルについて語った。「試合の一部だし、慣れている。攻撃の選手である以上、それも仕事の一部だ」

    もちろん、それもレイナの役割の一つだった。もう一つの役割は、若手の相談役だ。

  • リーダーとしての役割を引き受ける

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    このMFはクラブでも代表でも、新たにリーダー役を担うようになった。

    合宿を前に、アメリカ代表に初めて加わった13人の一人、ジャスティン・エリスは、誰と一緒にプレーするのが楽しみかと聞かれた。答えは、長年憧れてきたレイナだった。

    「そう聞くと、少し年を取った気分になるね」とレイナは語った。

    実際にレイナと時間を過ごした後、エリスは新たなチームメイトを絶賛した。アメリカ代表デビューの前夜、レイナはエリスを呼び止め、彼のゴールをアシストすると伝えた。そして、その言葉どおりにアシストした。エリス、マティス・アルバート、コール・キャンベルはいずれも、レイナが自分たちの歩みを支えてくれたと語る。レイナがそれをうまくできたのには理由がある。ほんの数年前まで彼らと同じ立場にいた選手として、新たな世代とつながれるからだ。

    「ジオは若手たちと僕の間にいる」とアダムスは語った。「あれだけの経験がある選手が『4年前の自分はこうだった』と話したり、若手と会話して輪に溶け込んだりしている。間に入ってくれる存在がいることで、多くの若手が周囲になじみやすくなると思う。それは大事なことだ」

    それは代表チームに限った話ではない。クラブでも同じだ。ストラスブールでは、レイナは年長の選手の一人だ。チーム最年長でも24歳である。チェルシーと同じオーナーグループの傘下にある同クラブは、一般的に才能ある選手が成長するためのクラブと見られている。23歳のレイナもまだその枠に入るが、経験も持っている。

    リーダーとしての姿勢について、レイナは「何よりも、ありのままの自分でいようとしている」と語った。「……僕には19歳の弟と17歳の妹もいるから、19歳がどんなふうに振る舞うかは分かる。年上の選手たちとは何年も前から友人なので、自然体で、みんなと過ごす時間を楽しもうとしている。

    若い子たちは時々少し緊張して口数が少なくなるから、少しでも彼らの良さを引き出そうとしている。みんな素晴らしいよ」

    だが、これはまだ始まりにすぎない。今週末、レイナはこれまでで最大の試練に臨む。

  • PSG戦は大きな試金石

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    最大の疑問は依然として残る。レイナはコンディションを維持できるのか？

    土曜日、レイナとストラスブールはパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦する。この試合が何を意味するかは誰もが知っている。PSGは言うまでもなくリーグ・アンの頂点に立つチームであり、実力を測る基準だ。リーグを支配し続ける強豪でもある。

    ただ、今週末はPSGを倒せる可能性もある。この試合はマンチェスター・シティ戦とバルセロナ戦の間に組まれており、選手の入れ替えが予想される。それでも、PSGの控え選手はリーグ・アンの大半のチームの先発メンバーより優れている。ストラスブールには、その隙を突くためのベテランの経験が十分にないかもしれない。しかし、チームの中でレイナはそうした経験を持つ選手の一人だ。勝つには、彼が先頭に立ってチームを引っ張る必要がある。

    それが目先の課題だが、最大の焦点はもちろん長期的な成長にある。レイナは何度か成功を収めてきたものの、何かを長く維持できた時期は実際のところ一度もない。それが彼の足を引っ張り、世界有数のビッグクラブではなく、今ストラスブールにいる理由だ。23歳のレイナには、まだそうしたクラブにたどり着く可能性がある。ただ、そのためにはフィジカル面での成長を示さなければならない。ここからさらに良くなる必要がある。

    今季こそ、ついにそれを実現するかもしれない。そうなれば、ストラスブールにとっても大きなプラスだ。来月からネーションズリーグが始まる米国男子代表にとっても同じことが言える。

    「所属チームであまり試合に出ていなかったときも、彼がワールドカップで私たちとともにいたのはそのためだ」とポチェッティーノは語った。「彼には並外れた才能があると考えている」

    長い時間を経た今、ようやくその才能を発揮できるかどうかはレイナ自身にかかっている。