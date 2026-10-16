キックオフの約1時間前、アメリカ代表が先発メンバーを発表する。直近の代表活動では、そのたびにジオ・レイナの名前があった。選手を入れ替えながら臨んだ今回の活動で、唯一先発し続けた選手だった。

それだけなら、大きな意味はないかもしれない。マウリシオ・ポチェッティーノ監督が同じ選手を起用し続けたとしても、彼らはプロのアスリートだ。しかし、その選手がレイナだったことには意味がある。ここ数年、彼が経験してきたことを知っていればなおさらだ。

レイナの先発が続くなか、ある記録が話題になった。キャリアで初めて7試合連続で先発したのだ。ボルシア・ドルトムントで頭角を現してから7年が経つが、23歳のMFにこれほど長く先発が続いたことはなかった。キャリアで初めて継続してプレーできるだけのコンディションを保ち、さらに重要なことに、良いプレーを見せている。

ドルトムントでの日々は過去のものとなった。現在はストラスブールに所属し、ドイツでの苦しい数年間を経て、リーグ・アンで新たな足場を築きつつある。成長にとって重要な時期に、絶えず付きまとったのはケガだった。今、レイナはクラブと代表の両方で継続してプレーできる選手になろうとしている。そのための才能は備えている。

「今はただ、このまま続けることを考えています。とてもシンプルで、これまでやってきたことを積み重ねていくだけです」と、レイナはアメリカ代表の活動を終える際に語った。「毎日練習に来て、トレーニングをし、回復に努め、あらゆる練習と試合に向けて心身の準備に必要なことをすべてやり続けます」

「コンディションは良いですし、ピッチに立つたびに自信が増しています」

大きな疑問は残る。レイナの体は持ちこたえられるのか。キャリアで初めて、その答えが「イエス」かもしれないという兆しを見せている。それはストラスブールとアメリカ代表の双方にとって、極めて重要な前進だ。