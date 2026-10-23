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ライブ
USL Pro Rel 1-1GOAL

「これまでで最も強気だ」USLのブランド刷新にオーナー陣の昇降格制への確信が表れる一方、スタジアムと拡大は依然として課題

昇降格制度の導入を目指すUSLは、リーグのブランドを正式に発表し、これまで仮定の話だった構想を現実のものとした。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • 10月20日（火）の正午ちょうど、その動画がSNSに公開された。

    長さはちょうど1分33秒。USLが今後どのような姿になるのかを示す内容だ。これまで噂され、報じられ、あるいは確認されてきたことが、一つにまとめられている。そう、リーグは3部制になる。そう、USLは昇格・降格制度を導入する。アメリカのサッカーリーグがこれまで頑なに避けてきた制度だ。そして、トップディビジョンは「USLプレミア」と呼ばれる。

    ロゴも公開された。鋭角的なデザインで、配色は青と白に統一されている。リーグによれば、階段状のモチーフは昇格・降格制度を強調するものだという。2028年に、それが始まる。

    つまり、ここに来てすべてが現実味を帯びてきた。同時に、もう後戻りできない段階に入ったとも言える。USLはこれを実行に移す。その証しが、このブランドだ。

    「これほど実現に強い期待を抱いたことはありません」と、オレンジカウンティSCの会長、ダン・ラットスタイン氏はGOALに語った。「『テッド・ラッソ』やレクサムのおかげで、この国で昇格・降格の仕組みを理解している人は本当に増えました。スポンサーと話しても、彼らは昇格・降格に期待しています。それに、何が懸かっているか分からない試合や、結果が大きな意味を持つ試合が、シーズンのずっと後半まで続く可能性があるのです」

  • より明確な全体像

    USL Division One
    United Soccer League

    2025年の発表はオーナーたちを驚かせた。

    だが、2年近く前には急ごしらえに感じられたとしても、今では戦略がずっと明確になっている。USLが男子のディビジョン1サッカーリーグを立ち上げることが初めて明らかになったのは、2025年2月13日だった。当時、オーナーや関係者への事前通知はほとんどなかった。水曜日の夜に急きょ会議が招集され、オーナー、CSO、関係者は何が起きるのかほぼ知らされていなかった。USLは24時間を切る事前通知をもって、米国におけるトップレベルのサッカーのあり方を根本から変えようとする計画を正式に伝えた。

    当時は、信じられないという反応とまでは言わないにせよ、懐疑的な見方があったと、リーグ関係者複数が『GOAL』に語った。裏切られたと感じたオーナーもいれば、ただ驚いたオーナーもいた。意図は良くても、実現するには実務面があまりに複雑だと内心感じていた人もいた。受け止め、整理すべきことは多かったが、そのための時間は1日しかなかった。

    だが今、状況ははるかに明確だ。2025年の発表が急で大胆なものだったとすれば、今回のブランド発表は慎重に進められ、透明性も高かった。ブランドがどのようなものになるかについて、クラブには数週間前から通知されていたと、複数の関係者が認めた。リーグ側も、USLの将来を最もよく表すと考えるものを形にするため、オーナーやファンと幅広く対話を重ねたと、広報担当者が認めた。PR会社のSPARKは、ブランドの位置づけを定める取り組みを後押しした。

    その後、ブランドの全容がオーナーに示され、公開前に詳細を話し合う機会も与えられた。最低限の対応に思えるかもしれないが、進め方が変わったことは確かだ。リーグは、意図を持ってブランドを構築したことが、組織全体のより大きな変化の一部だと強調した。

    クラブ側も同じ見方だ。

    「ブランドをどう成長させるかをじっくり検討し、構想を練って、それを実行可能な計画に落とし込んできた人たちがいる。私にとって、それによって今、世界の他の地域で一般的なものに近いピラミッド型の仕組みが生まれることになる」と、ルイビル・シティのプレジデント、ジェームズ・オコナーは語った。

  • 「今、物事がうまくかみ合い始めている」

    Pittsburgh Riverhounds
    USL

    新たな労働協約により、USLプレミアの選手が報酬を得るための明確な道筋が開かれた。

    米国でサッカーのピラミッド型リーグ構造を機能させるための土台が、重要な水面下の取り組みによって築かれていたことも追い風だ。新たに批准されたUSLの団体労働協約には、リーグ史上2度目となるこの協約に、USLプレミアに関する規定が盛り込まれた。協約の交渉は2年近くに及び、交渉に関わった情報筋は、トップリーグを巡る不確実性が争点になっていたと指摘した。

    ただ、数字は明確だ。USLプレミアには現在、基本的な枠組みが整っている。標準的な最低報酬は2028年に6万7500ドルから始まる。2026年のUSLチャンピオンシップでは4万2000ドルだ。どちらの金額にも住居の提供または住宅手当の価値が含まれ、協約には報酬の引き上げも盛り込まれている。クラブには健康保険の提供も義務付けられるが、その費用は最低報酬の計算には含まれない。選手への賞金についても合意に達し、チャンピオンシップとプレミアでは、それぞれ年間のプレーヤーズ・シールド受賞者に対する賞金総額が定められた。だが、おそらく最も重要なのは、リーグと選手会がUSLのプロ4リーグ全体に適用される団体ライセンスと商業権の枠組みに合意したことだ。つまり、選手はビデオゲームやリーグが販売するグッズなど、氏名、画像、肖像を商業利用して得られる一定の収益を分配される。

    「今、物事が整いつつある。団体労働協約が締結されたので、これはどちらかといえば懸案の解消だった」とラトスタインは説明した。

    もう一つの重要な要素は収益分配だ。全国規模で得られる収益を、ピラミッド型リーグ構造に属するクラブ間で分け合うことになる。正確な割合は公表されていないが、クラブにはフランチャイズの売却、賭博関連の契約、メディア権から得られる収益の一部が分配される。

    2026年時点でリーグ全体として大きな収益を上げていないことを考えれば、恣意的な取り決めに見えるかもしれない。しかし、想定通りに成長すれば、この枠組みは極めて重要になる可能性がある。

    「分配できるだけの収益が実際に生まれる前に、準備を整えているということだ。もちろん、現時点では分配する収益がないのだから、収益分配といっても実質的には大したものではない、という見方もある。これは基盤となる仕組みを整える取り組みだ」とラトスタインは語った。

  • 「本当に真剣で献身的」

    Premier League Season 2024/25 Kick-Off
    Getty Images Sport

    トニー・スコールズがUSLに関わることで、チームオーナーたちに安心感が生まれた

    そして、もう一つの要素が指導体制だ。複数の関係者は、リーグが成長を目指す中、幹部陣の強化が明るい見通しにつながっていると指摘した。特に、かつてイングランド・プレミアリーグでチーフ・フットボール・オフィサーを務めたトニー・スコールズがUSLプレミアの新社長に就任したことで、落ち着きがもたらされたという。

    「彼がこれまで仕事をしてきたレベルを考えれば、その経験と人脈はUSLの取り組みにプラスにしかならない。トニーほどの経験を持つ人物がいて、リーグがこれから新たな道を歩もうとしている。それが何より大きい。非常にうまくかみ合っていると思う」とオコナーは語った。

    複数の関係者によれば、スコールズがイングランドのサッカー界で30年間懸命に働いた末、給料を受け取るためだけに米国に来たという見方は的外れだ。

    「ちなみに、彼はとても感じのいい人で、物事をよく分かっている。この取り組み全体に本気で、真剣に取り組んでいる」とラットスタインは語った。

    ポール・マクドノーがUSLの社長兼CEOを務め、スコールズはUSLプレミアの社長を務めている。複数の関係者は、スコールズのEFL所属クラブでの経験と、機能するサッカーのリーグピラミッドに対する理解が、USL独自の昇降格モデルを形作る上で貴重だと強調した。

    「彼らが仕組みを提示した会議に出席した。何チームが昇格し、何チームが降格するか、全体がどう機能するかについて、10通りの方法がある。非常によく考え抜かれている。良いアイデアもいくつかある」と、ある関係者は語った。

  • 各チームがそれぞれの居場所を見つけられるようにする

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    リーグ側は、新たな3部制によって各クラブがUSL内でそれぞれにふさわしい位置を見つけられるようになると主張している。

    自分たちの判断が正しかったという思いも、広く共有されている。複数のクラブ関係者は、リーグを全面的に立ち上げた運営側の野心を称賛した。確かに、これは大胆な一歩だ。

    「この進化の中で、適切な形で昇降格制に踏み出し、さらにそれと結びつく主要市場を抱えることになれば、成長の可能性は計り知れません」と、ACボイシのCEO、ブラッド・スティスはGOALに語った。

    サッカーの上位3部がどのような形になるかが明確になれば、一部のUSLクラブが活動停止に追い込まれたような財政難を防ぐうえで、重要な指針になるとの意見もある。チャンピオンシップ所属のノースカロライナFCは、2025年シーズン終了時に、わずか2カ月前の通告で活動を停止した。リーグ1のウェストチェスターSCとコーパスクリスティも、ともに年末に活動を停止すると報じられている。リーグ側も、事業を続けられるオーナーと持続可能なクラブだけがこの体制に加わるよう、内部基準をより厳格にしていると述べた。

    3部制の中で、チームが具体的にどのカテゴリーなら運営費を賄えるかを選べることは、将来、同様の事態を防ぐ助けになるかもしれない。オーナーらは、ほとんどのチームが自分たちに適したカテゴリーに落ち着くと主張している。

    「米国でそうした仕組みを築けば、逆に問題が増えるのではなく、残るリスクを実際に軽減できます」とスティスは話した。「それこそが、すべてのファンにふさわしいことです。ファンが地元のクラブを応援するとき、どのカテゴリーにいようとも、すべての試合に意味があると分かるようにしたいのです」

    これまでに、一部のチームは希望するカテゴリーに合わせ、自らの判断で上位リーグへ移っている。ボイシは、観客動員と成績の両面で目覚ましいデビューシーズンを送った後、来年リーグ1からチャンピオンシップに移る。

    「私たちは、米国のサッカー史上初めて、地域コミュニティーの後押しを受けて昇格したチームです。素晴らしい協力関係を築いてきました。もちろん、リーグ1も素晴らしかったですし、今回の移行に向けては、USLのポール、そしてUSLチャンピオンシップの首脳陣とも協力してきました。私たちの場合のように、地域の人々が毎試合これほど足を運び、毎回立ち見が出るなら、プロサッカーをプレーする場として、実に素晴らしい環境です」とスティスは付け加えた。


  • 「ソフトローンチだ」

    USL Generic Ball pic
    Getty

    新たなブランディングが発表されたにもかかわらず、USLのサイトには旧来のブランディングが残っている

    とはいえ、前向きな雰囲気が広がる一方で、懸念も残る。複数のリーグ関係者は新ブランドの訴求力に疑問を呈し、発表のタイミングを不思議に思う声もあった。

    「プレーオフが間もなく始まるのは分かるが、少し妙なタイミングだ」と、あるオーナーは指摘した。

    その効果についても疑問が出ている。リーグは発表動画で新たなデザインを前面に押し出したにもかかわらず、現在のUSLのウェブサイトには旧ロゴが残っている。

    「やり方を見ると、一斉公開ではなく段階的な公開だ。新ブランドの動画を見ても、SNS投稿の左上には旧ブランドのロゴがある」と、リーグ関係者は指摘した。

    リーグ側は、新ブランドを2027年1月に組織全体で本格導入する予定だと説明し、このタイミングになった理由として、広範なデザイン作業を挙げた。ユニフォームの文字、スコアボード、デザインなど、ほかの多くの要素を整えるには、新ブランドを発表する必要があったという。

    「クラブ、パートナー、業者が新ブランドの素材をいつ必要とするかを、2027年シーズンの開幕から逆算して決めました。ユニフォーム、ワッペン、看板などの現物の制作には長い時間がかかります。そのため、10月にブランドを発表することで、来季に向けた準備に必要な時間を全員が確保できます」と、リーグの広報担当者は述べた。

  • スタジアムと拡張

    Sacramento Republic new stadium 3
    Republic FC / MANICA

    新スタジアムの建設は、クラブが新たなトップリーグへの参入を計画していることを示している。

    複数の情報筋は、男子ディビジョン1リーグに対するアメリカサッカー連盟の要件を満たす難しさも指摘した。現行の基準では、申請するリーグには少なくとも12チームが必要で、米国内のクラブが東部、中部、太平洋の各時間帯にまたがっていなければならない。また、所属チームの少なくとも75％は、人口100万人以上の都市圏を本拠地とする必要がある。

    リーグで使用するすべてのスタジアムは囲いのある施設で、最低1万5000席の収容能力が求められる。各チームの主要オーナーには4000万ドルの純資産が必要で、オーナーグループ全体では合計7000万ドルの資産を示さなければならない。これまでのところ、このディビジョンへの参加を申請する意向を表明したチームは十分な数に達していない。ただし、『The Athletic』は昨年、USLが申請を希望する20チームがあると主張していると報じた。

    現時点で該当する基準を満たしていないまま申請したクラブもある。例えばピッツバーグ・リバーハウンズは、要件を満たすには収容人数を3倍にする必要がある。そのためには、スタジアムの収容人数を3倍に増やさなければならない。同クラブは8月19日に、1万5000人規模へ拡張する計画を発表した。現在は2027年初頭の改修開始を目指している。

    「大規模な建設事業ではどれもそうだが、資金調達や許認可について、基本的には細部まで確実に確認する必要がある……。今は舞台裏で多くの事務的な手続きが進んでいるが、来年には工事の第1段階が始まることを期待しており、楽しみにしている」と、リバーハウンズの広報ディレクター、マット・グルッバは語った。

    態度を決めていないクラブもある。USLチャンピオンシップ所属のサクラメント・リパブリックとデトロイト・シティは、最低要件を満たすスタジアムの建設を進めているものの、いずれもディビジョン1への参加を表明していない。複数の情報筋は、リーグ側はこの時点までに、より明確な見通しを得たいと考えていたのではないかと推測している。

    一方、リーグは以前、2028年までに新規参入チームが加わることで、必要なチーム数をそろえられると強調していた。新リーグが現行の基準の下でどのように位置づけられるかについても、アメリカサッカー連盟との協議が続いている。

    「USLプレミアの発足と2028年の昇降格制度導入に向けて、アメリカサッカー連盟やその他の関係者と緊密に取り組んでいる。協議は引き続き建設的であり、アメリカのサッカーが発展し、プロの競技の将来を見据える中で、同連盟の協力に感謝している。プレミアの構築には慎重に取り組んでおり、強固なオーナーグループと、所属クラブおよびリーグの長期的な成功を重視している」とUSLの広報担当者は語った。

  • 意向の表明

    Indy Eleven USL Stadium

    USLのファン自身も、サッカーのリーグ体系の拡大に期待を寄せている

    こうして、より具体的なものが見えてきた。一見すると唐突にも思える今回の発表を、リーグは意図を持って練り上げたもの、現実の世界に向けた準備がより整ったものと位置づけている。準備がより整ったというわけだ。

    結局のところ、これがすべての根幹にある。CBA、収益分配契約、リーグへの参加意向を公表し始めたチームの増加。そして、参加に向けて必要な準備を整えつつあるチームもいくつかある。ブランドは、そうしたすべてを明確な形にしたものだ。複数のクラブオーナーも、これで売り込むための材料ができたと語る。スポンサー候補に具体的な計画を示せるようになった。金銭面から見れば、世に出せるものがあることで、憶測は現実に変わる。

    「ブランド刷新には2つの見方がある。1つは、いいロゴかどうか。もう1つは、組織として何を伝えようとしているかだ」とラットスタインは語った。

    答えを出すべき問いはまだある。だが、今回の発表を通じたUSLのメッセージは明確だ。

    準備はできている。

    あとは、それを証明する番だ。