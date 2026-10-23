複数の情報筋は、男子ディビジョン1リーグに対するアメリカサッカー連盟の要件を満たす難しさも指摘した。現行の基準では、申請するリーグには少なくとも12チームが必要で、米国内のクラブが東部、中部、太平洋の各時間帯にまたがっていなければならない。また、所属チームの少なくとも75％は、人口100万人以上の都市圏を本拠地とする必要がある。
リーグで使用するすべてのスタジアムは囲いのある施設で、最低1万5000席の収容能力が求められる。各チームの主要オーナーには4000万ドルの純資産が必要で、オーナーグループ全体では合計7000万ドルの資産を示さなければならない。これまでのところ、このディビジョンへの参加を申請する意向を表明したチームは十分な数に達していない。ただし、『The Athletic』は昨年、USLが申請を希望する20チームがあると主張していると報じた。
現時点で該当する基準を満たしていないまま申請したクラブもある。例えばピッツバーグ・リバーハウンズは、要件を満たすには収容人数を3倍にする必要がある。そのためには、スタジアムの収容人数を3倍に増やさなければならない。同クラブは8月19日に、1万5000人規模へ拡張する計画を発表した。現在は2027年初頭の改修開始を目指している。
「大規模な建設事業ではどれもそうだが、資金調達や許認可について、基本的には細部まで確実に確認する必要がある……。今は舞台裏で多くの事務的な手続きが進んでいるが、来年には工事の第1段階が始まることを期待しており、楽しみにしている」と、リバーハウンズの広報ディレクター、マット・グルッバは語った。
態度を決めていないクラブもある。USLチャンピオンシップ所属のサクラメント・リパブリックとデトロイト・シティは、最低要件を満たすスタジアムの建設を進めているものの、いずれもディビジョン1への参加を表明していない。複数の情報筋は、リーグ側はこの時点までに、より明確な見通しを得たいと考えていたのではないかと推測している。
一方、リーグは以前、2028年までに新規参入チームが加わることで、必要なチーム数をそろえられると強調していた。新リーグが現行の基準の下でどのように位置づけられるかについても、アメリカサッカー連盟との協議が続いている。
「USLプレミアの発足と2028年の昇降格制度導入に向けて、アメリカサッカー連盟やその他の関係者と緊密に取り組んでいる。協議は引き続き建設的であり、アメリカのサッカーが発展し、プロの競技の将来を見据える中で、同連盟の協力に感謝している。プレミアの構築には慎重に取り組んでおり、強固なオーナーグループと、所属クラブおよびリーグの長期的な成功を重視している」とUSLの広報担当者は語った。