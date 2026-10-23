だが、2年近く前には急ごしらえに感じられたとしても、今では戦略がずっと明確になっている。USLが男子のディビジョン1サッカーリーグを立ち上げることが初めて明らかになったのは、2025年2月13日だった。当時、オーナーや関係者への事前通知はほとんどなかった。水曜日の夜に急きょ会議が招集され、オーナー、CSO、関係者は何が起きるのかほぼ知らされていなかった。USLは24時間を切る事前通知をもって、米国におけるトップレベルのサッカーのあり方を根本から変えようとする計画を正式に伝えた。

当時は、信じられないという反応とまでは言わないにせよ、懐疑的な見方があったと、リーグ関係者複数が『GOAL』に語った。裏切られたと感じたオーナーもいれば、ただ驚いたオーナーもいた。意図は良くても、実現するには実務面があまりに複雑だと内心感じていた人もいた。受け止め、整理すべきことは多かったが、そのための時間は1日しかなかった。

だが今、状況ははるかに明確だ。2025年の発表が急で大胆なものだったとすれば、今回のブランド発表は慎重に進められ、透明性も高かった。ブランドがどのようなものになるかについて、クラブには数週間前から通知されていたと、複数の関係者が認めた。リーグ側も、USLの将来を最もよく表すと考えるものを形にするため、オーナーやファンと幅広く対話を重ねたと、広報担当者が認めた。PR会社のSPARKは、ブランドの位置づけを定める取り組みを後押しした。

その後、ブランドの全容がオーナーに示され、公開前に詳細を話し合う機会も与えられた。最低限の対応に思えるかもしれないが、進め方が変わったことは確かだ。リーグは、意図を持ってブランドを構築したことが、組織全体のより大きな変化の一部だと強調した。

クラブ側も同じ見方だ。

「ブランドをどう成長させるかをじっくり検討し、構想を練って、それを実行可能な計画に落とし込んできた人たちがいる。私にとって、それによって今、世界の他の地域で一般的なものに近いピラミッド型の仕組みが生まれることになる」と、ルイビル・シティのプレジデント、ジェームズ・オコナーは語った。