「これはプロセスだ」　ラファ・マルケスがタッチラインからUSMNTとのライバル関係を再燃、メキシコのファンは再び信じるようになっている

ハリソン（ニュージャージー州） -- スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムでは、メキシコ代表の先発メンバーが1人ずつ発表された。

9月下旬の代表ウィークに行われる親善試合としては、やや戦力を落としたスターティングイレブンだった。それでも、各選手には変わらず熱烈な歓声が送られた。ファンはオベド・バルガスの名を叫び、ヘルマン・ベルテラメにも大声を上げた。だが、最も大きな歓声を浴びたのは監督だった。

ラファ・マルケスは、洗練され、自信に満ち、しかもまだ47歳という印象すらある。この地では、レッドブルズでの不和に満ちた時期があったにもかかわらず、そしてそれ以外の場所でも、深く愛されている。代表のユニフォームに袖を通した選手としては、史上最高かもしれない。モナコではリーグ・アンを1度、バルセロナではラ・リーガを4度、そしてチャンピオンズリーグを2度制した。エル・トリで彼を上回る出場数を記録した選手は、わずか4人だけだ。欧州での成功が偉大さの尺度だとするなら、メキシコが彼以上の選手を育てたことは一度もない。

そして今、彼はその代表の指揮官となった。旧世代の象徴が、新世代のリーダーになったのである。彼の昇格によって、新たな活気、そして少しばかりの勢いがもたらされた。かつては、声援を送るに値する材料をあまり与えてくれなかったチームに失望していたファンも、再び信じ始めている。

「彼は［本当に］メキシコ人なんだ。自分たちにとって大きな存在の選手だよ。今はもっとアフィシオナードが増えると思う。人々は戻ってくるよ」と、あるファンはスタジアムの外でGOALに語った。

しかも、これは実にいいタイミングにも見える。メキシコは、ほんの短い間ではあったが、ワールドカップでファンに夢を見させた。グループステージの3試合をすべて無失点で制し、ラウンド32ではエクアドルを難なく退けた。準々決勝進出まであと一歩のところまで迫ったが、イングランドの試合終盤の劇的な踏ん張りに阻まれた。そのチームを率いていたハビエル・アギーレは、大会終了後に去った。マルケスは新しいチームの新たな顔である。

そして今、マルケスがよく知る相手との一戦がやって来る。メキシコ代表監督として初めて臨むアメリカ代表戦は、彼が選手として激しさを加える一因となったライバル関係を再燃させることになる。2002年ワールドカップではコビー・ジョーンズへの頭突きで退場処分を受け、2009年にはティム・ハワードへのチャレンジでも再び退場となった。このカードに漂う敵意を、彼ほど体現した選手はほとんどいない。今度はタッチラインから、メキシコに芽生えた新たな楽観論に、より具体的な形を与えるチャンスがある。最大のライバルに勝つこと、それである。