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Rafa Marquez GFXGOAL

「これはプロセスだ」　ラファ・マルケスがタッチラインからUSMNTとのライバル関係を再燃、メキシコのファンは再び信じるようになっている

有望なワールドカップを前に、米国のメキシコ代表ファンは、ラファ・マルケスがメキシコ代表監督として初めて臨むUSMNTとのライバル対決へ向けて大きな夢を抱いている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • ハリソン（ニュージャージー州） -- スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムでは、メキシコ代表の先発メンバーが1人ずつ発表された。

    9月下旬の代表ウィークに行われる親善試合としては、やや戦力を落としたスターティングイレブンだった。それでも、各選手には変わらず熱烈な歓声が送られた。ファンはオベド・バルガスの名を叫び、ヘルマン・ベルテラメにも大声を上げた。だが、最も大きな歓声を浴びたのは監督だった。

    ラファ・マルケスは、洗練され、自信に満ち、しかもまだ47歳という印象すらある。この地では、レッドブルズでの不和に満ちた時期があったにもかかわらず、そしてそれ以外の場所でも、深く愛されている。代表のユニフォームに袖を通した選手としては、史上最高かもしれない。モナコではリーグ・アンを1度、バルセロナではラ・リーガを4度、そしてチャンピオンズリーグを2度制した。エル・トリで彼を上回る出場数を記録した選手は、わずか4人だけだ。欧州での成功が偉大さの尺度だとするなら、メキシコが彼以上の選手を育てたことは一度もない。

    そして今、彼はその代表の指揮官となった。旧世代の象徴が、新世代のリーダーになったのである。彼の昇格によって、新たな活気、そして少しばかりの勢いがもたらされた。かつては、声援を送るに値する材料をあまり与えてくれなかったチームに失望していたファンも、再び信じ始めている。

    「彼は［本当に］メキシコ人なんだ。自分たちにとって大きな存在の選手だよ。今はもっとアフィシオナードが増えると思う。人々は戻ってくるよ」と、あるファンはスタジアムの外でGOALに語った。

    しかも、これは実にいいタイミングにも見える。メキシコは、ほんの短い間ではあったが、ワールドカップでファンに夢を見させた。グループステージの3試合をすべて無失点で制し、ラウンド32ではエクアドルを難なく退けた。準々決勝進出まであと一歩のところまで迫ったが、イングランドの試合終盤の劇的な踏ん張りに阻まれた。そのチームを率いていたハビエル・アギーレは、大会終了後に去った。マルケスは新しいチームの新たな顔である。

    そして今、マルケスがよく知る相手との一戦がやって来る。メキシコ代表監督として初めて臨むアメリカ代表戦は、彼が選手として激しさを加える一因となったライバル関係を再燃させることになる。2002年ワールドカップではコビー・ジョーンズへの頭突きで退場処分を受け、2009年にはティム・ハワードへのチャレンジでも再び退場となった。このカードに漂う敵意を、彼ほど体現した選手はほとんどいない。今度はタッチラインから、メキシコに芽生えた新たな楽観論に、より具体的な形を与えるチャンスがある。最大のライバルに勝つこと、それである。

  • 「それはオーラだ」

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    NurPhoto

    マルケスとメキシコ代表との長い関わりは、今後のチームを率いる監督候補として彼を興味深い存在にしている。

    その就任を巡る熱気は、火曜日の夜、ニューヨーク中心部から電車で少し行った場所ではっきりと感じられた。通りにはソンブレロが並び、バケットハットや模造ユニフォーム、安価なチュロスもあふれていた。PATH Stattionからスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムまでの道のりの素晴らしさは、まさにそこにある。伝統的なサッカー観戦前の散歩のような雰囲気で、細く、一方通行で、窮屈だ。人だかりが、ほどよい緊張感を生み出す。一歩進むごとに期待感は高まり、そして火曜日のような日には、新時代への期待と楽観がそれをさらに増幅させる。

    実際、ここしばらくはかなり厳しい状況だった。

    「コロナ前から、ちょっと停滞していた感じだった。試合は楽しみだったけど、勝利を楽しみにしていたわけではなかった」と、あるファンはGOALに語った。

    だが、今はこのチームに対する高揚感がより大きい。もちろん、マルケスもその一因だ。

    「あのオーラだよ。試合をより深く知っている、その人柄だ。彼は〔代表チームの〕現場からここまで上がってきたんだ」と、あるファンは話した。

    その経歴も、まさにそれを物語っている。マルケスはアギーレの下で2年間アシスタントを務め、それ以前には育成年代のフットボールでも役職を歴任した。特にバルサのBチームでの仕事がある。最高峰の若手才能がどのようなものかを見てきた人物であり、その才能を大きく花開かせる術も学んできた。

    「非常に良い土台があると思う。若い選手もいれば、経験豊富な選手もいる。彼らはこの移行期間で重要な存在になると考えている」と、就任決定後にマルケスは語った。「今はゼロから始める時ではなく、加速させる時だ。

    こうしたメッセージは、ファンにとっても聞きたいものだ。

    「もちろん勝利は期待している。でもこれはプロセスなんだ。プロセスなんだ。時には『このシステムは機能した。この選手は良かった。この選手はダメだった』ということもある。そのプロセスを信じなければならない」と、Pancho Villa's Army（PVA）というファングループの代表、リチャード・“コロネル”・グエルはGOALに語った。

  • 「常にひときわ輝くスターがいる」

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    aal.photo

    17歳のヒルベルト・モラは、サッカー界で最も有望な若手有望株の一人だ。

    ここで魅力の一端となっているのは、若い選手たちにプレーさせようとする姿勢だ。ヒルベルト・モラは、現在のメキシコサッカーにおける希望である。こうした存在はたびたび現れる。自分を証明し、チームを立て直す準備ができた新たなワンダーキッドだ。ただ、15歳でショロスの先発に名を連ね、先週のコロンビア戦では見事なゴールを決めたモラは、今度こそ本物かもしれない。

    アトランタを拠点とするPVAのメンバー、エリザはGOALに対し、「彼は素晴らしい選手になる。すべてをつかみにいっている。心でプレーしていて、それが伝わってくる。しかも技術も素晴らしい。私たちにとってはまさにいいこと尽くしだ」と語った。

    一方で、やや慎重な見方をする人たちもいる。

    グエルは「いつだって、私たちのロナウドやペレになるはずの、ひときわ輝くスターが1人はいる。メキシコには多くの若いスター候補が出てきて、一瞬の輝きを見せる。すると私たちはすぐにそれに期待をかけて、『そうだ、勝てる。この選手だ！』となる。でも、その後に結果を出せないことがある。とはいえ、それにはもっと多くの要素が関わっていると思う。言うまでもなく、フットボールはチームスポーツだからだ。11人で戦うものだからね」と話した。

    それでも、モラのクオリティーに疑いの余地はない。彼を取り巻く将来性も同様だ。21歳で現在アトレティコ・マドリーに所属するオベド・バルガスは、10代のモラを前に押し出せる典型的な守備的MFに見える。

    マルケスは、自身にとって初のメキシコ代表メンバーに10代の選手を6人招集した。さらに11人が25歳未満だ。火曜日の夜には3選手にデビューの機会を与え、さらに2選手をメキシコ代表で初先発させた。数日前のコロンビア戦で1-1と引き分けた試合から、先発に残った選手は1人もいなかった。

    だが、おそらくさらに期待を抱かせるのは、明確なプレースタイルが形になりつつあったことだ。イサイアス・ビオランテは右サイドで非常に鋭い存在に見え、何度もペルーの守備陣を切り裂いた。これはバルセロナBの縮小版ではない。マルケスのチームは、90分間ボールを支配するというより、トランジションの局面でより脅威を与えるかもしれない。もっとも、それは必ずしも悪いことではない。

  • 「僕たちはより受け入れられている」

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    ZUMA Press Wire

    メキシコのファンは、ペルーと1-1で引き分けた試合で大声援を送っていた。

    ワールドカップ後の好ムードにもかかわらず、メキシコのファンの間には、より楽観的な層と公然と辛辣な層との分断が依然としてある。数カ月前にはワールドカップのダークホースと見られていたコロンビアとの納得のいく1-1の引き分けでさえ、ソーシャルメディアの一部では怒りをもって受け止められた。

    「私たちはあらゆるブログを追い、あらゆる報道を追い、スポーツ紙のタブロイドも含めてそうしたものを全部見ている。そして、アルゼンチンでもそうだし、スペインでもそうだと私が知っているように、みんなと同じだ。彼らはパネルに座って議論するし、それも仕事の一部のようなものだ」とゲルは語った。

    30以上の州と数万人の会員に広がるPVAメンバーシップを持つゲルは、アメリカのファンはチームに対してやや寛容な見方をする傾向があると考えている。

    「ここアメリカで彼らを見に行くメキシコ人ファンにとって、これ以上のものはない。私たちは故郷に戻りたいし、メキシコが本当に恋しい。だからチームがここに来るのは大きな出来事なんだ。自分たちの文化を祝う機会になるし、自分たちの色や旗を身に着ける機会にもなる。年間を通してそうしているとはいえ、やはり何かが違う」とゲルは話した。

    試合会場にいた別の人々も、彼の思いに共感していた。

    「もちろん違いはある。でも、基本的には同じことだ。隣人と一緒に行くだけじゃなく、メキシコを応援したい他国の人たちとも一緒になる。そうした人たちは私たちの家族であり、隣人になる。たとえ遠くから来ていても。彼らは私たちの家族なんだ」と、あるファンは語った。

    また別のファンは、メキシコ代表を見るには単純にアメリカの方が良い場所だと主張した。

    「ここでは、より受け入れられているんだと思う。どのメキシコのクラブを応援しているか、あるいはヨーロッパのチームを応援しているかなんて、本当に関係ない。自分はメキシコ人だと言えば、それでメキシコ人なんだ」とそのファンは語った。

  • 「僕たちは努力を続けなければならない」

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    ZUMA Press Wire

    メキシコ代表は最高のパフォーマンスを見せられなかったが、ファンの後押しは試合を通して力強かった。

    そして、それこそが火曜の夜における最も強いメッセージだったのかもしれない。

    エル・トリは大幅に入れ替えた先発メンバーで臨んだが、ペルーによって比較的効果を消された。攻撃面ではいくつか興味深いアイデアもあったものの、大きなインパクトにはつながらなかった。ペルーのゴールは前半終了間際に生まれ、その内容に見合うものだった。メキシコの得点は後半開始直後に生まれ、こちらの方がより内容に見合っていた。モラは大事を取られた。ワールドカップでブレークを果たしたフリアン・キニョネスは、負傷のためメンバー外となった。マルケスは試行錯誤の段階にあり、この一戦は彼に多くの材料があることを示したが、そのプロセスは長くなるかもしれない。

    試合終了後、本人もその点を改めて強調した。

    「こういう試合や状況で選手たちを見たかった。それもプロセスの一部だ」と、マルケスは試合後の記者会見で語った。「若い選手たちを見て、その可能性を確かめたかったし、成長を続けるために何が必要かも見たかった。改善すべき点があるのは明らかだし、改善するには少ししか時間がなかったが、私はうれしく思っているし満足もしている。ただ、仕事は続けていかなければならない」

    紙の上では、メキシコはこうした試合に勝つべきだ。もしこれが真剣勝負で、何かが本当に懸かっていたのだとすれば、世界50位のチームとの1-1の引き分けは受け入れられなかっただろう。だがここニュージャージーでは、メキシコ国内の喧騒や悲観論からはるか遠く離れた場所で、それは前進だった。太鼓の音は試合を通して鳴り響いた。ウェーブは3分に始まり、90分まで続いた。終盤に試合のペースが落ちた時でさえ、ファンは一人残らず自分の席にとどまっていた。

    これは完璧ではなかった。内容が特別良かったわけでもない。それでも、そこには希望があった。次に待つのはアメリカ、そして親善試合であっても忍耐の余地がずっと小さくなる傾向にあるライバル対決だ。マルケスはそのことを誰よりも理解している。彼は長年、アメリカに対して自分と対戦することを恐れさせる存在だった。監督として最初のライバル戦で彼らを破れば、このファンたちにプロセスが機能していると早い段階で信じる理由を与えることになる。