「これはプロセスだ」 ラファ・マルケスがタッチラインから米国代表とのライバル関係を再燃、メキシコのファンは再び夢を見始める
ニュージャージー州ハリソン発 -- スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで、メキシコの先発メンバーが1人ずつ発表されていった。
9月下旬の代表ウィークに行われる親善試合としては、やや戦力が落ちた先発11人だった。それでも、それぞれの選手に熱狂的な歓声が送られた。ファンはオベド・バルガスの名を叫び、ヘルマン・ベルテラメにも大声を上げた。しかし、そのすべてを上回る大歓声を浴びたのは監督だった。
ラファ・マルケスは、洗練され、自信に満ち、それでいてどういうわけかまだ47歳だ。レッドブルズでの険悪な時期があったにもかかわらず、この地でも、それ以外の場所でも愛されている。おそらく、代表のユニフォームに袖を通した選手の中で史上最高の1人だろう。モナコではリーグ・アンを1度制し、バルセロナではラ・リーガを4度、そしてチャンピオンズリーグを2度制覇した。エル・トリで彼より多く出場した選手は、わずか4人しかいない。欧州での成功が偉大さを測る物差しだとすれば、メキシコが彼以上の選手を育てたことは一度もない。
そして今、彼はそのチームの監督となった。旧世代の象徴が、新世代のリーダーになったのである。彼の昇格によって、新たな活力と、より大きな勢いがもたらされた。かつては、声を張り上げる理由をあまり与えてくれないチームに幻滅していたファンも、再び信じ始めている。
「彼は本当にメキシコ人なんだ。僕らにとって大きな存在だよ。今はもっとアフィシオナードが増えると思う。人々は戻ってくるはずだ」と、あるファンはスタジアムの外でGOALに語った。
しかも、そのタイミングは実に良いように見える。メキシコはごく短い間ではあったが、ワールドカップでファンに夢を見させた。グループステージでは3試合すべてに勝利し、しかも無失点だった。その後、ラウンド32ではエクアドルを難なく退けた。準々決勝進出までは、イングランドの土壇場の粘りによって阻まれただけだった。その快進撃を率いたハビエル・アギーレは、大会終了後にチームを去った。マルケスは新たなチームの新しい顔である。
そして今、マルケスがよく知る相手との一戦がやってくる。メキシコ代表監督として初めて臨むアメリカとの対戦は、彼が選手時代にこれ以上なく激しいものにしたライバル関係をあらためて呼び起こすことになる。2002年ワールドカップではコビー・ジョーンズへの頭突きで退場処分を受け、2009年にはティム・ハワードへのチャレンジでも再び退場となった。このカードに漂う敵意を、彼ほど体現した選手はそう多くない。今度はタッチラインから、メキシコの新たな楽観ムードに、より具体的な形を与えるチャンスがある。最大のライバルを倒す勝利という形で。
「それはオーラだ」
火曜日の夜、ニューヨーク中心部から電車で少しの場所では、彼の就任を巡る熱気がはっきりと感じられた。通りにはソンブレロが並び、バケットハットや模造ユニフォーム、安価なチュロスもあふれていた。PATH Stattionからスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムまでの道のりの素晴らしさは、まさにそこにある。細く、一方通行で、窮屈な、伝統的なサッカー観戦前の道のりのように感じられるのだ。人だかりが生み出すのは、どこか心地よい緊張感である。一歩進むごとに期待は高まり、そして火曜日のような日には、新時代の到来に伴う期待と楽観がそれをさらに膨らませる。
実際、ここしばらくはかなり厳しい状況が続いていた。
あるファンはGOALに対し、「コロナ前から、どちらかといえば低調だった。試合は楽しみにしていたけど、勝利を楽しみにしていたわけではなかった」と語った。
だが、今はこのチームに対する高揚感が以前より大きい。もちろん、その一端を担っているのがマルケスだ。
別のファンは「オーラがある。それに試合をより深く知っているという彼の人柄だ。彼は［代表チームの］土台からここまで上がってきた」と話した。
彼の経歴も、その多くを物語っている。マルケスはアギーレの下で2年間アシスタントを務め、それ以前には育成年代のサッカーでも役職を歴任した。特にバルセロナのBチームでの仕事がそうだ。彼は最高レベルの若い才能がどのようなものかを見てきた。そして、それを大きく開花させる方法についても多くを学んできた。
就任決定後、マルケスは「非常に良い土台があると思う。若い選手もいれば経験豊富な選手もいて、彼らはこの移行期間に重要になると考えている。今はゼロから始める時ではなく、加速させる時だ」と語った。
こうしたメッセージは、ファンにとっても聞きたいものだ。
Pancho Villa's Army（PVA）のファングループ代表、リチャード・“コロネル”・グエルはGOALに対し、「もちろん勝利は期待している。でもこれはプロセスだ。プロセスなんだ。時には『このシステムは機能した。この選手は良かった。この選手はうまくいかなかった』ということもある。プロセスを信じなければならない」と話した。
「いつだって、ひときわ輝くスターが1人いる」
ここで魅力の一部となっているのは、若手にプレーさせる姿勢だ。ヒルベルト・モラは、現在のメキシコサッカーにおける希望の星である。こうした選手はたびたび現れる。自らの力を証明し、チームを立て直す準備ができた新たな逸材だ。しかし、15歳でショロスの先発に名を連ね、先週のコロンビア戦で見事なゴールを決めたモラは、今度こそ本物かもしれない。
アトランタを拠点とするPVAメンバーのエリザは、GOALに対し「彼は素晴らしい選手になる。すべてをつかみにいっている。心でプレーしていて、それが伝わってくる。しかも技術も非常に高い。私たちにとってはまさにいいこと尽くしだ」と語った。
一方で、やや慎重な見方をする声もある。
グエルは「いつだって、僕らのロナウドやペレになるような、ひときわ輝くスターが1人現れるものだ。メキシコの若いスターはこれまでもたくさん出てきたし、ひらめきを見せると、すぐに僕らはそれにすがって『よし、勝てる。この選手だ！』となる。でも、その後に結果を残せないこともある。ただ、それにはもっと多くの要素が絡んでいると思う。言うまでもなく、フットボールはチームスポーツだからだ。11人で戦うものなんだ」と述べた。
それでも、モラの質に疑いの余地はない。彼を取り巻く将来性も同様だ。21歳で、現在はアトレティコ・マドリーに所属するオベド・バルガスは、ティーンエイジャーの前進を後方から支えられる、典型的な守備的MFに見える。
マルケスは、自身にとって初のメキシコ代表メンバーに10代の選手を6人招集した。さらに11人が25歳未満だった。火曜日の夜には3選手にデビューの機会を与え、別の2選手はメキシコ代表で初先発となった。数日前のコロンビア戦で1-1の引き分けを演じたチームから、先発の座を維持した選手は1人もいなかった。
それでも、おそらくより心強かったのは、明確なプレースタイルが形になりつつあったことだ。イサイアス・ビオランテは右サイドで非常に鋭い存在に見え、何度もペルー守備陣を切り裂いた。これはバルセロナBの縮小版ではない。マルケスのチームは、90分間ボールを支配するというより、トランジション局面でより脅威を与えるかもしれない。もっとも、それは必ずしも悪いことではない。
「私たちはより受け入れられている」
しかし、ワールドカップ後の好ムードがあるとはいえ、より楽観的なメキシコ人ファンと、公然と辛辣なファンの間には依然として溝がある。数カ月前にはワールドカップのダークホースと見られていたコロンビアとの1-1の好結果の引き分けでさえ、SNSの一部では怒りをもって受け止められた。
「僕たちはあらゆるブログを追い、あらゆるレポートを追い、あらゆるスポーツ紙やそういったものを見ている。そうして、アルゼンチンもそうだし、スペインもそうだと僕は思うけれど、みんな他の人たちと同じようにパネルに座って議論する。それもある意味では彼らの仕事の一部なんだ」とグエルは語った。
PVAメンバーシップが30州以上、数万人の会員に広がっているグエルは、アメリカのファンはチームに対してやや優しい見方をする傾向があると考えている。
「アメリカで彼らを見に行くメキシコ人ファンにとって、これ以上ないくらいの体験なんだ。僕たちは故郷に戻りたいし、メキシコが本当に恋しい。そしてチームがここに来ると大きな出来事になる。自分たちの文化を祝う機会になるからだ。自分たちの色を身にまとい、旗を掲げる機会でもある。年間を通してそうしているとしても、やはり何かが違う」とグエルは語った。
試合会場にいたほかの人々も、彼の思いに共感していた。
「もちろん違いはある。でも基本的には同じことだよ。近所の人たちと一緒に行くだけじゃなく、メキシコを応援したいほかの国の人たちとも一緒に行くことになる。だから彼らは僕たちの家族であり、隣人になる。たとえ遠くから来ていてもね。彼らは僕たちの家族なんだ」と、あるファンは語った。
また別のファンは、アメリカの方が単純にメキシコ代表を観戦するには良い場所だと主張した。
「ここでは、たぶん僕たちの方が受け入れられているんだと思う。自分がどのメキシコのチームを応援しているか、あるいはヨーロッパのチームを応援しているかどうかは本当は関係ない。自分はメキシコ人だと言えば、メキシコ人なんだ」と、そのファンは語った。
「僕たちは努力を続けなければならない」
そして、それこそが火曜夜に最も強く響いたメッセージだったのかもしれない。
メキシコ代表は大幅にメンバーを入れ替えた布陣で臨んだが、ペルーの前に比較的力を発揮できなかった。攻撃面では興味深いアイデアもいくつか見られたものの、決定的なインパクトには欠けた。前半終了間際に生まれたペルーのゴールは、内容に見合ったものだった。一方で後半開始直後に決まったメキシコの得点も、チームの出来に見合うものだった。モラは慎重に扱われた。ワールドカップでブレークを果たしたフリアン・キニョネスは、負傷によりメンバー外となった。マルケスは試行錯誤の段階にあり、この一戦は彼に多くの材料があることを示した。ただ、そのプロセスは長くなるかもしれない。
試合後、本人もその点をあらためて強調した。
「こういう試合や状況で選手たちを見たかった。これはプロセスの一部だ」と、マルケスは試合後の記者会見で語った。「若い選手たちを見て、その可能性や、成長を続けるために何が必要なのかを確かめたい。改善すべき点があるのは明らかだし、改善するための時間もわずかしかなかった。それでも私は満足しているが、これからも働き続けなければならない」
紙の上では、メキシコはこうした試合に勝つべきチームだ。もしこれが公式戦で、本当に何かが懸かった試合だったなら、世界50位のチームとの1-1の引き分けは受け入れられなかっただろう。だが、ここニュージャージーでは、メキシコの喧騒や悲観論からはるか遠く離れた場所で、それは前進だった。太鼓は試合を通して鳴り響いた。ウェーブは3分に始まり、90分まで続いた。終盤に試合のテンポが落ちても、ファンは誰一人として席を立たなかった。
完璧ではなかった。内容が特別良かったわけでもない。それでも、そこには希望があった。次に待つのはアメリカ代表との一戦であり、たとえ親善試合であっても、忍耐が入り込む余地をあまり与えないライバル関係だ。マルケスはそのことを誰よりも理解している。彼は長年にわたり、アメリカにとって対戦を恐れる理由であり続けた。監督として最初のライバル対決で彼らを破れば、このプロセスが機能しているとファンに早い段階で信じさせる理由になる。