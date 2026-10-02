「これはプロセスだ」　ラファ・マルケスがタッチラインから米国代表とのライバル関係を再燃、メキシコのファンは再び夢を見始める

ニュージャージー州ハリソン発 -- スポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで、メキシコの先発メンバーが1人ずつ発表されていった。

9月下旬の代表ウィークに行われる親善試合としては、やや戦力が落ちた先発11人だった。それでも、それぞれの選手に熱狂的な歓声が送られた。ファンはオベド・バルガスの名を叫び、ヘルマン・ベルテラメにも大声を上げた。しかし、そのすべてを上回る大歓声を浴びたのは監督だった。

ラファ・マルケスは、洗練され、自信に満ち、それでいてどういうわけかまだ47歳だ。レッドブルズでの険悪な時期があったにもかかわらず、この地でも、それ以外の場所でも愛されている。おそらく、代表のユニフォームに袖を通した選手の中で史上最高の1人だろう。モナコではリーグ・アンを1度制し、バルセロナではラ・リーガを4度、そしてチャンピオンズリーグを2度制覇した。エル・トリで彼より多く出場した選手は、わずか4人しかいない。欧州での成功が偉大さを測る物差しだとすれば、メキシコが彼以上の選手を育てたことは一度もない。

そして今、彼はそのチームの監督となった。旧世代の象徴が、新世代のリーダーになったのである。彼の昇格によって、新たな活力と、より大きな勢いがもたらされた。かつては、声を張り上げる理由をあまり与えてくれないチームに幻滅していたファンも、再び信じ始めている。

「彼は本当にメキシコ人なんだ。僕らにとって大きな存在だよ。今はもっとアフィシオナードが増えると思う。人々は戻ってくるはずだ」と、あるファンはスタジアムの外でGOALに語った。

しかも、そのタイミングは実に良いように見える。メキシコはごく短い間ではあったが、ワールドカップでファンに夢を見させた。グループステージでは3試合すべてに勝利し、しかも無失点だった。その後、ラウンド32ではエクアドルを難なく退けた。準々決勝進出までは、イングランドの土壇場の粘りによって阻まれただけだった。その快進撃を率いたハビエル・アギーレは、大会終了後にチームを去った。マルケスは新たなチームの新しい顔である。

そして今、マルケスがよく知る相手との一戦がやってくる。メキシコ代表監督として初めて臨むアメリカとの対戦は、彼が選手時代にこれ以上なく激しいものにしたライバル関係をあらためて呼び起こすことになる。2002年ワールドカップではコビー・ジョーンズへの頭突きで退場処分を受け、2009年にはティム・ハワードへのチャレンジでも再び退場となった。このカードに漂う敵意を、彼ほど体現した選手はそう多くない。今度はタッチラインから、メキシコの新たな楽観ムードに、より具体的な形を与えるチャンスがある。最大のライバルを倒す勝利という形で。