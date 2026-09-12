バルセロナはいまだに、自分たちは「クラブ以上の存在」だと主張したがる。だが残念ながら、それはもうしばらく前から真実ではない。かつて汚されることのなかったユニフォームのスペースから、スタジアムの名称そのものに至るまで、いまのバルサではほとんど何でも売りに出されている。競争力を維持したい一心で、バルセロナは事実上、最高額を提示した相手に魂を売った。一部のサポーターは、それだけの代償を払う価値はあったと主張するだろう。

ジョゼップ・マリア・バルトメウによってクラブが破産寸前に追い込まれた後、本来であればバルサは数シーズンにわたって無冠の時期を耐え忍ぶことになっていた可能性が高い。もしその前任者が、長年の放漫経営を受けて慎重に対応していれば、そうなっていたはずだ。しかし実際には、クラブの将来を現在の成功に賭けた「レバーを引く」ジョアン・ラポルタのおかげで、バルセロナは3季連続のスペイン王者を目指している。

だが、バルセロナはタイトルを手にした一方で、地位を失った。ブラウグラナはもはや異質な存在ではない。もはや特別でもない。もはや唯一無二でもない。だが、アスレティック・クルブは今もそうだ。