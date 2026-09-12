「これに匹敵するものはない」 アスレティックはクラブ以上の存在だ
バルセロナはいまだに、自分たちは「クラブ以上の存在」だと主張したがる。だが残念ながら、それはもうしばらく前から真実ではない。かつて汚されることのなかったユニフォームのスペースから、スタジアムの名称そのものに至るまで、いまのバルサではほとんど何でも売りに出されている。競争力を維持したい一心で、バルセロナは事実上、最高額を提示した相手に魂を売った。一部のサポーターは、それだけの代償を払う価値はあったと主張するだろう。
ジョゼップ・マリア・バルトメウによってクラブが破産寸前に追い込まれた後、本来であればバルサは数シーズンにわたって無冠の時期を耐え忍ぶことになっていた可能性が高い。もしその前任者が、長年の放漫経営を受けて慎重に対応していれば、そうなっていたはずだ。しかし実際には、クラブの将来を現在の成功に賭けた「レバーを引く」ジョアン・ラポルタのおかげで、バルセロナは3季連続のスペイン王者を目指している。
だが、バルセロナはタイトルを手にした一方で、地位を失った。ブラウグラナはもはや異質な存在ではない。もはや特別でもない。もはや唯一無二でもない。だが、アスレティック・クルブは今もそうだ。
「これに匹敵するものはない」
エルネスト・バルベルデ監督は2024年、アスレティックをコパ・デル・レイ制覇に導いた際、それを自身のサッカー人生において最も大きな意味を持つ達成だと語った。バルベルデ監督は選手としてバルセロナで2つのタイトルを獲得し、監督としても4冠を手にしているが、「これに比べられるものは何もない」と認めた。なぜか。
それは一つに、アスレティックが40年間タイトルから遠ざかっており、その間に6度の決勝敗退を経験していたからだ。
だが、バルベルデ監督やクラブに関わるすべての人々にとって、その意味はそれだけではなかった。コパ・デル・レイを掲げたことは、単にバスクのクラブの重荷を下ろしただけではない。彼らの理念全体を正当化し、資金力がものをいう現代においても、信念を曲げたりやり方を変えたりすることなく成功を収められるという、具体的な証明にもなったのだ。
「このカップは他のどれとも違う」と、バルベルデ監督は語った。「それは、我々が何者であるかによるものだ」。そして、その「何者であるか」は実に特筆すべきものなのである。
「ユニーク」モデル
アスレティック・クルブは、まさにビルバオの誇りである。サッカーを追っていない地元の人々でさえチームを支持しており、このクラブは1世紀以上にわたって、バスクの人々とその文化を象徴する不屈の存在であり続けてきた。
「アスレティック・クルブは、私たちの価値観を理解せずには語れない」と、理事のイゴール・サン・ロマンは語った。「このクラブは世界でも類を見ないモデルを掲げてきた。127年の歴史の中で私たちが発信してきた価値観と原則、つまりクラブへの忠誠、クラブカラーへの忠誠、そして何よりもクラブが代表する地域社会への忠誠である。
「変わらず存在するメッセージがある。それは、忠誠は死んでいないということだ。それこそが、私たちが選手たちに体現してほしいメッセージである」
そして実際に、アスレティックはバスクにルーツを持つ、あるいはバスクで育成を受けた選手だけを起用するという誇り高き方針を、一度も捨てていない。
当然ながら、それはかなり制約の多い補強戦略である。バスク地方は、スペイン北部からフランス南部にまたがる7つの歴史的な県で構成されているかもしれないが、総人口は300万人強にすぎない。
それでもアスレティックは、育成年代のサッカーに多額の投資を行うことで、手元にある才能を最大限に生かしている。また、ビルバオとそのサッカークラブの間にすでに存在する深い結びつきも丁寧に育んでいる。DFダニ・ビビアンが『ガーディアン』に語ったように、「アスレティックのファンになるかどうかを自分で選ぶわけではない。生まれた時からそうなんだ。
「僕たちにとって大事なのは、最近の歴史やスポーツだけではない。クラブが人々にどう接し、どう寄り添っているかだ。ごくわずかなクラブにしか生み出せない、とても特別な在り方なんだ」
その結果として、クラブの商圏は比較的小さいにもかかわらず、最終的には同じ価値観、誇り、情熱を持つ選手たちで構成されたスカッドが出来上がる。
そのためアスレティックは、「生き方」になるのだと、伝説的ウインガーのフレン・ゲレーロは表現している。このクラブ、そして自らの人々を代表する幸運に恵まれたすべての選手にとって、そうした存在なのである。
「それは非常に深く根付いている。アカデミーとの向き合い方にも、私たちの理念にも表れている」と、ビビアンは説明した。「ロッカールームでは、みんなが共有している一体感がある。それが間違いなく、僕たちが戦う助けになっている」
希望の象徴
避けがたいことだが、タイトル争いはかつてよりも今の方が難しくなっている。近年のチャンピオンズリーグ創設以降、持てる者と持たざる者の格差は劇的に広がった。だが、それだけにアスレティックのコパ制覇は、なおさら甘美なものとなった。
ウナイ・シモンが、ビルバオで主要タイトル獲得を祝うために人生を通して待ち続けてきたと語った時、それは大げさではなかった。アスレティックが前回トロフィーを掲げた1984年に生まれていた選手は、このスカッドに1人もいなかった。その年、ハビエル・クレメンテ率いるチームは2冠を達成し、その節目を記念して「ラ・ガバラ」に乗ってリア・デ・ビルバオを進み、100万人を超える人々がその様子を見守った。
そうした壮観な光景は、マジョルカをPK戦で下して40年の苦しみに終止符を打った後、シモンらによって再現された。「これはずっと僕たちの夢だった。祖父母や両親がこのことを僕たちに話してくれたんだ。なんてことだ！」と、そのGKははしけの上から熱っぽく語った。
バルベルデにとっても、ビルバオの歓喜に満ちた光景は同じくらい信じがたいものだったが、それでいてまったく意外ではなかった。「これは地球上で最も魅力的なクラブだ」と、彼は指摘した。「そして祝うことに関して言えば、最高だ」
そして、それはまさに彼らが何者で、何を体現しているかによるものだ。CDグアダラハラもメキシコ出身の選手しか起用しないが、アスレティックはクラブフットボールの最高レベルにおいて、補強対象を1つの地域に限定しているという点で、まさしく際立った存在である。しかも、バルセロナが以前に自クラブの公式ウェブサイトで認めていたように、「フットボールの“グローバル化”に直面しながらも、アスレティックがこれほど競争力を保ってきたことは、この地域のフットボールの質の高さを証明している」。
もちろん、バルサが同じようなレベルの抵抗を示せなかったのは実に残念なことだ。だが少なくとも、アスレティックは自分たちらしさを貫いてきた。そして、まさにその理由によって、彼らはビルバオだけで愛されているわけではない。バルベルデの言う通り、彼らは世界中で敬意と称賛を集めている。なぜなら、フットボールが進んできた方向に強い幻滅を覚えている人々に慰めを与えているからだ。
「人々は我々の哲学、我々の戦い方を認識している」と、彼は語った。「心の奥底では、たぶんそれがあなたをフットボールと和解させてくれるのだろう」
その意味で、クラブ以上の存在なのはアスレティックの方だ。彼らは希望の源なのである。