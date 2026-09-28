「ここにいたいと思っている子だ」 ポーランド行きのうわさがある中でも、ジュリアン・ホールはデビュー戦でのゴール後、アメリカ代表でのチャンスを最大限に生かすことに意欲を見せている
二重国籍の選手を巡る議論は難しい。複雑で、極めて個人的なものでもある。だが、タイラー・アダムスにとっては簡単な話だ。本人にその気持ちがある限り、誰であってもアメリカ代表に迎え入れるつもりでいる。
そして、アダムスの目には、ジュリアン・ホールはその思いを示している。アメリカ代表デビューに向けた1週間のトレーニングでそれを示し、試合でも再び証明した。ファーに飛び込み、自身初の代表ゴールを決めたのだ。だからこそ、ペルー戦の勝利後にホールの代表としての将来について何か声をかけたかと問われたアダムスの答えはシンプルだった。していないし、これからもしない。その必要がないからだ。
「二重国籍の選手については、僕はそういうタイプじゃない」とアダムスは語った。「自分がアメリカ人だと感じるなら、アメリカのためにプレーすればいい。そういうことだよ。誰かを説得するつもりはない。ここにいたくないなら、いなくていい。
「でも、彼はここにいたいと思っている選手だし、日々のトレーニングへの向き合い方や態度を見れば分かる」
それはアメリカ代表にとって朗報だ。18歳のアタッカーが今回のキャンプで台頭する若手の1人とされるのには理由があり、A代表デビューからわずかな時間で得点できたのにも理由がある。そして、チームが新たなワールドカップサイクルに向けて準備を進める中、ポーランドがホールを自国代表に引き入れようと動いているのにも理由がある。 ノアカイ・バンクスがドイツ代表でプレーすることを選んだことを受け、ホール自身の決断はアメリカ代表ファンにとってやや一層個人的な問題となっている。ファンの関心は今や、いわば「二重国籍パニック」の最新エピソードとして、このストライカーに向けられている。
とはいえ、ホール本人は地に足をつけている。アメリカ代表に帯同できていることをただ喜んでいるだけだ。ポーランドのことに意識を向けているわけではない。マウリシオ・ポチェッティーノにアピールし、そして今後さらに得点の機会をつかむことに集中している。
「このチャンスをしっかり受け止めて、自分にできるベストを尽くすだけだ」と、土曜日に得点を決めたホールは語った。「今日、チームにインパクトを与えられて本当にうれしい」
そのインパクトは疑いようがなかった。ホールはほとんどすぐに得点感覚を披露してみせた。
完璧なスタート
土曜日のペルー戦で、ホールは62分に試合へ投入され、地元の観衆の前で先発のチャンスを与えられていたジャスティン・エリスと交代した。エリスはその機会を生かし、開始からわずか4分で得点。対照的にホールは少し時間を要したが、それでもデビュー弾までに必要だったのは驚くべきことに10分だけだった。
ゴールはセバスチャン・ベルハルターのクロスから生まれた。危険なエリアへ強いボールが送り込まれ、そのクロスはUSMNTの2選手をかすめて通過。しかし最後は18歳のストライカーのもとへこぼれ、ファーサイドで体ごとボールに飛び込んだ。
「信じられないような気持ちだった」とホールは試合後に語った。「家族も来ていたので感情的な瞬間でもあったけど、何より勝てたことが本当にうれしい」
「セバスチャンが顔を上げたのが見えたし、ああいう場面では正しい場所に正しいタイミングでいるしかない」とホールは続けた。「うまくいって本当によかったし、ただただ本当にうれしかった」
その喜びは見て取るのが簡単だった。最初は冷静を装ったセレブレーションを見せていたホールだったが、チームメートにもみくちゃにされると笑顔を隠せなかった。その仲間の多くは新しい顔ぶれだったが、この歩みをともにしてきた見慣れた顔もまた多くいた。
レッドブルとのつながり
アドリ・メフメティとのつながりは明白だ。ホールとメフメティはニューヨーク・レッドブルズでチームメートであり、ユース組織からトップチーム、そして今やアメリカ代表へと歩みを進める中で、クラブ屈指の若手スターとして頭角を現してきた。2人はそろって初招集も勝ち取っている。
ホールは「ここまでの道のりすべてが特別だった」と語った。「彼と一緒にアカデミーから来て、ここでもまた一緒にピッチに立てた。僕たち2人にとって素晴らしい瞬間だったし、それを成し遂げるために彼がものすごく努力してきたのも分かっている。本当に、彼と一緒にそれを経験できて感謝している」
ホールとメフメティは、アダムズもその一部である系譜を受け継いでいる。それを誰よりもよく知るのがアダムズだ。この2人の若きスターを導くため、アダムズは自ら積極的に関わってきた。そう考えれば、メフメティのデビューを祝福するために交代でピッチに入ったのがアダムズだったのもふさわしかった。現役の元スターがクラブ史上最高の輸出選手に迎え入れられる中、2人は笑い合い、抱き合った。
ホールは「彼は僕とアドリを気にかけてくれている」とし、「もっと快適にプレーできるように、自分たちのサッカーをして、自分たちのクオリティーを見せられるように助けてくれている」と話した。
一方でアダムズは「レッドブルの選手たちをサポートできる時はいつでもそうしたい。あのクラブは自分にとって大きな意味を持っている」と語り、「自分の道筋だった」と付け加えた。
ホールとメフメティの台頭は、アダムズに自身の歩みを振り返らせてもいる。道筋は人それぞれだとアダムズは言う。ただ、自身はヨーロッパへの大きな飛躍を果たす前に、MLSで多くの試合に関わっていた。移籍した時には、すでに経験を積んでいた。ミスも犯し、そこから学んでもいた。試合に出ることが選手を成長させるのだと彼は語り、古巣で今も選手たちがそれを続けているのを見られるのはうれしいという。
アダムズは「みんな道筋は違う」と語る。「アドリやジュリアンを見ても、シーズンをフルで経験することが大事なんだ。良いシーズンでも悪いシーズンでも、そんなことは関係ない。いろいろな要素がつながっていって、試合を通じて成長できる。そして、そうやって伸びてくる選手を見るのは本当にいいものだ」
ホールはまさにそのように台頭してきている。だが、あのゴールによって、彼は単に伸びてきているだけでなく、層の厚いストライカー陣の中でポジション争いに加わった、そんな感覚もあった。
ホールの最初の合宿
アメリカ代表の候補には、ストライカーが不足しているわけではない。フォラリン・バログンは、夏の移籍騒動があった後も依然として筆頭格だ。リカルド・ペピはワールドカップ出場経験があり、PSVでも好調を維持している。ハジ・ライトは2度のワールドカップを経験している。3人とも負傷しており、そのため今回のキャンプには参加していない。
パトリック・アギェマンも負傷中だ。エリスとダミオン・ダウンズは、このチームで存在感を示そうとしている若いストライカーである。そしてホールもいる。MLSでブレイクを果たし、今ウィンドーでの招集を勝ち取った選手だ。
今季のホールには、多くの好調な時期があった。ここまで10ゴール3アシストを記録しており、今季ここまでのMLSで2桁得点クラブの最年少メンバーとなっている。一方で苦しい時期もあり、12試合連続無得点もその一つだったが、インターナショナルブレイク直前のライバル、ニューヨーク・シティFC戦で決勝点を挙げ、その流れを断ち切った。
そのゴールが自信につながったのは間違いないだろうが、それでもアメリカ代表のキャンプに足を踏み入れた際の最初の緊張を防ぐほどではなかった。
ホールは「週の始まりは、新しい環境だった。いろいろなことに慣れていくところだけど、ここにいるみんなが新しく来た選手たちに本当によくしてくれて、居心地よく感じさせてくれている。それが、ピッチに出て自由にプレーし、自分たちのベストを出す助けになっている」と語った。
それは一つのテーマになっている。ホールは今回のキャンプに参加している8人のティーンエージャーのうちの1人で、その多くとはこれまでも一緒にプレーしてきた。もちろんメフメティもそうだが、マティス・アルベルトやキャバン・サリバンもおり、ホールは2025年のU17ワールドカップで彼らとともにプレーした。
彼は「こうした選手の多くとは一緒に育ってきたし、対戦もしてきた。僕と同じように、彼らがこのような舞台にたどり着くまでどれほど努力してきたかも分かっている。みんな本当に、本当にデビューしてインパクトを残せることをうれしく思っている」と話した。
ただ、今はすべての視線が未来に向けられている。特にホールの未来に対してだが、厳密に言えば、それはまだはっきりしていない。
今後を楽しみにしている
USMNTのファンが少し不安になるのも無理はない。バンクスもまた、ドイツへの変更を行う前に招集歴があり、アメリカの育成年代でも豊富な実績を持っていた。一方のホールは、自身のポーランドのルーツへの誇りを隠したことがなく、母親の旧姓である「ザクシェフスキ」をユニフォーム背面に入れてプレーしている。
その一方で、ポーランドもロベルト・レヴァンドフスキの時代に区切りをつける準備を進める中で、働きかけを行っている。ホールは彼らの未来を担うストライカーになり得るのか。それともUSMNTの未来のストライカーになり得るのか。
ホールは今、何かに答えを出す必要はない。親善試合に出場した後であっても、まだ何も正式には決まっていない。おそらくそれこそが、アダムスが新たに加わった10代のチームメートをあれほど熱を込めて擁護した理由であり、これまで自分が見てきたものを説明することが重要だと感じた理由なのだろう。
「僕だって別の国でプレーできた」とアダムスは改めて語った。「クリスティアン・プリシッチも別の国でプレーできる。別の国でプレーできる選手はたくさんいる。ここにいたいなら、ここにいろ」
そしてホールはここにいる。自身初のUSMNTキャンプでゴールを決め、違いを生み出している。そして、特に初出場が何らかの指標になるのであれば、これが数あるうちの最初の1回になる可能性もある。このキャンプでは残り3試合があり、それはホールにとって、自分が現在だけでなく未来においてもUSMNTの選手になれる理由を示す3つの機会が残されていることを意味する。
「目標は、最高の選手たちと最高レベルでプレーすることだ」と彼は語った。「その実現のために、できる限りのことをするつもりだ」