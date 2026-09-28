二重国籍の選手を巡る議論は難しい。複雑で、極めて個人的なものでもある。だが、タイラー・アダムスにとっては簡単な話だ。本人にその気持ちがある限り、誰であってもアメリカ代表に迎え入れるつもりでいる。

そして、アダムスの目には、ジュリアン・ホールはその思いを示している。アメリカ代表デビューに向けた1週間のトレーニングでそれを示し、試合でも再び証明した。ファーに飛び込み、自身初の代表ゴールを決めたのだ。だからこそ、ペルー戦の勝利後にホールの代表としての将来について何か声をかけたかと問われたアダムスの答えはシンプルだった。していないし、これからもしない。その必要がないからだ。

「二重国籍の選手については、僕はそういうタイプじゃない」とアダムスは語った。「自分がアメリカ人だと感じるなら、アメリカのためにプレーすればいい。そういうことだよ。誰かを説得するつもりはない。ここにいたくないなら、いなくていい。

「でも、彼はここにいたいと思っている選手だし、日々のトレーニングへの向き合い方や態度を見れば分かる」

それはアメリカ代表にとって朗報だ。18歳のアタッカーが今回のキャンプで台頭する若手の1人とされるのには理由があり、A代表デビューからわずかな時間で得点できたのにも理由がある。そして、チームが新たなワールドカップサイクルに向けて準備を進める中、ポーランドがホールを自国代表に引き入れようと動いているのにも理由がある。 ノアカイ・バンクスがドイツ代表でプレーすることを選んだことを受け、ホール自身の決断はアメリカ代表ファンにとってやや一層個人的な問題となっている。ファンの関心は今や、いわば「二重国籍パニック」の最新エピソードとして、このストライカーに向けられている。

とはいえ、ホール本人は地に足をつけている。アメリカ代表に帯同できていることをただ喜んでいるだけだ。ポーランドのことに意識を向けているわけではない。マウリシオ・ポチェッティーノにアピールし、そして今後さらに得点の機会をつかむことに集中している。

「このチャンスをしっかり受け止めて、自分にできるベストを尽くすだけだ」と、土曜日に得点を決めたホールは語った。「今日、チームにインパクトを与えられて本当にうれしい」

そのインパクトは疑いようがなかった。ホールはほとんどすぐに得点感覚を披露してみせた。