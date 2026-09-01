「ここでリーダーであり続けたい」 USMNTのスター、クリス・リチャーズがワールドカップ出場の夢をかなえ、クリスタル・パレスでのより大きな役割を受け入れる
ワールドカップというものは、たとえ母国開催であっても、いつか終わるものだ。
選手はひと夏に向けて何年も積み上げ、心身を限界まで追い込みながらその時を目指すことがある。そして、その夏は終わる。人生は続いていく。すべてが変わったようでいて、まったく変わらないものもある。
ワールドカップ閉幕後の数週間、アメリカ代表のクリス・リチャーズが考え続けていたのは、まさにそうしたことだった。
「大会が終わってからというもの、時間の流れに奇妙な空白があるような感覚なんだ」と、GOALに語った。「もちろん敗退して、優勝できなくて、そのことに失望している。でもその一方で、子どもの頃からの夢をかなえたんだという喜びも、心のどこかにはある」
その夢をかなえたことで、彼の人生は大きく変わった。だがロンドンに戻ったとき、彼の一部は何も変わっていないようにも感じていた。すぐにクリスタル・パレスの選手としての日常に戻り、そして同じくらい重要なこととして、父親としての生活にも戻った。
「チームはすでにプレシーズンに入っているから、本当は味わいたいオフを楽しむ時間なんてない。いきなりプレシーズンの真っただ中に放り込まれて、しかも何人かは自分よりすでにコンディションが上がっている。だから、その独特な状況に適応するのは難しかった」
そういう意味で、この秋はリチャーズにとって継続でもあり、新たなスタートでもある。同じ選手であり、同じ人間でもあるが、この夏に経験したすべてによって形作られた存在でもある。
「結局のところ、その両方だと感じているよ［継続と新たな始まりの両方］。自分としては、この前の2つのサイクルの延長線上にあると言いたい。どういうものか分かっているからね。ワールドカップに出たチームを完全に切り捨てて、そこから先へ進むようなものではないんだ」
もっとも、リチャーズは前に進んでいる。パレスには新たな顔ぶれも加わった。その中には、19歳のアメリカ人ザビエル・ゴゾという弟のような存在もおり、彼は代表チームに対するリチャーズの見方を完全に変えた。
ここ数シーズンでは、マイケル・オリーセ、マルク・グエイ、マクサンス・ラクロワらの退団もあった。その結果、過去2年で想像もつかないほど文化が変化したクラブにおいて、リチャーズは重要なベテランリーダーの一人になっている。
リチャーズのここ最近の成功も、そうした変化を後押ししてきた。今や新時代を切り開くパレスのキーマンの一人となった26歳のセンターバックは、ロンドン南部でかつてないほど重要な存在となっている。ワールドカップのこのサイクルの始まりにおいて、そして人生のこのサイクルの始まりにおいても、それは胸躍る挑戦だ。
「あのFAカップのチームが、これから先ずっとパレスのレジェンドとして語られるという話を耳にする」と彼は言う。「あのカップ戦の勝ち上がりで、90分間フル出場したのは自分だけだった。カンファレンスリーグで、ヨーロッパのタイトルを勝ち取るなんて信じられないことだ。
「自分たちがこのクラブにレガシーを残していると考えると、本当に素晴らしいことだし、これからもそれを築き続けていけたらと思う」
もちろん、その積み上げはすでに始まっている。
新たな一歩へ
ワールドカップについて問われると、リチャーズはすぐに数々の瞬間を語り始める。もちろん、ピッチ上での場面もあった。上空を飛ぶ航空機、ゴール、祝福だ。しかし、最近になってより強く思い返しているのは、むしろピッチ外での出来事である。それこそが、時の中に閉じ込められた瞬間なのだ。
「クリスチャン・プリシッチがみんなに腕時計をくれたんだ。それで外でやった」とリチャーズは振り返る。「ちょっとしたドラムロールをして、みんな前に出て、受け取る前に何かばかなことをやった。あの瞬間はみんな覚えているよ。みんながまた子どもに戻ったみたいで、ただお互いとの時間を楽しんでいたからね。最初の試合の前にはあの独特の緊張感もあったけど、まあそういうものさ」
リチャーズは空き時間の多くをティモシー・ウェアやマーク・マッケンジーと過ごし、『Pop the Balloon or Find Love』を見たり、自分たちの部屋の外にある焚き火台の周りでマシュマロを焼いたり、音楽を聴いたりしていた。そうした何気ない時間が、彼らにサッカーを忘れさせ、自分らしくいさせ、そして大会が終わった後も長く続くとリチャーズが信じる兄弟の絆を築かせた。
「一番大きかったのは、あの兄弟の絆を築けたことだ。そして、それは誰にも奪えないものだ」とリチャーズは語った。
そのワールドカップは、危うくリチャーズから奪われるところだった。2022年に出場を逃した後、このDFは大会前に足首の負傷という不安材料を抱え、数週間にわたって多くの人が無事を祈る状況となった。しばらくの間、ワールドカップ出場には疑問符もついていた。では、リチャーズ自身もその疑念を抱いたことがあったのだろうか。
「あるとも言えるし、ないとも言えるね」と、今では笑みを浮かべながら認める。「これまでにも足首のケガは経験してきたし、プレーできるレベルまで戻すのに何が必要かは分かっていた。最悪の場合は、かなり強めの痛み止めを使うしかないだろうとも思っていた。でも良かったのは、結局は本当にそれを使う必要がなかったことだ。
「自分にとっては、何が必要になるかなんて関係なかった。このワールドカップではプレーするつもりだったし、特に前回を逃していたからなおさらだ。この大会を欠場するなんてあり得なかった」
リチャーズは今、これまで以上に自分自身と身体のケアについて考えている。特に、負傷によって2大会連続でワールドカップを逃しかけたこともあり、その思いは強い。
「自分でもそう言っているけど、パレスに入った当初は、回復や栄養、そういう面で必ずしも一番プロフェッショナルなことができていたわけじゃなかった」と彼は言う。「ケガは避けられないこともある。でも、ピッチ外で取り入れられることで、ピッチ上の自分を助けてくれるものは取り入れようとしてきた。
「実際、Steloグルコース・バイオセンサーを着けていて、もちろんピッチ上のことにもすごく役立っているけど、一番大きな違いを感じるのはむしろピッチ外なんだ。両方はつながっているし、つまり栄養のこともあるからね。少し大人になったと思うよ。代謝も少しずつ落ちてくるし、もう昔のままの子どもじゃないんだ！」
この夏は、アメリカ代表のベルギー戦敗戦で実質的に終わりを迎えたが、リチャーズはそこに長くとどまらなかった。ロンドンへ戻る前にアメリカに長居はしなかった。本人いわく短い休暇だったが、その大半は長い休みがどんな影響をもたらし得るかを分かっていたからだという。
「家に帰って、アメリカの食べ物を食べると」と彼は笑いながら言う。「いろいろ起きることがあるんだ」
リチャーズがパレスに戻った時、チームはすでにプレシーズンに入っていた。同時に、そこはワールドカップの話に事欠かないチームでもあった。パレスからは今夏の大会に13選手が出場。これを上回ったチームは世界でも5クラブしかなかった。
その事実があるからこそ、今夏のワールドカップを戦った選手たちへの迎えられ方には少し異なるものがあった。一方で、こうした実績を当然のように受け止めるようになっているクラブらしい平常運転の空気もあった。
「チームから新たな信頼を感じていると思う」と彼は言う。「いいワールドカップができたけど、あの大会ではみんながみんなを見ていたと思う。チームメートのプレーを見て、クラブに戻ってくると、ワールドカップで活躍した、あるいはそこでプレーした隣の仲間に対して、新しい敬意のようなものが生まれるんだ」
ただ、全体的に見ればパレスにとっては変化の夏でもあった。クラブはいく人かの重要な選手を失った。残った選手たちは、シーズン序盤の数週間で連係を深めようとしている。だが気づけば、次の代表ウィークがやってくる。その時、リチャーズは再びアメリカ代表モードへと戻ることになる。
そしてその時には、パレスの新たなチームメートの存在によって、これまでとは少し違うメンタリティーでスイッチが入ることになりそうだ。
「少し新しく感じる理由はね」と彼は言う。「今はパレスにゼイヴィアみたいな仲間が一緒にいるからなんだ」
ゴゾ効果
リチャーズは、この夏にパレスがレアル・ソルトレイクからゴゾを獲得した際、自分自身も何を期待すべきか完全には分かっていなかったと認めている。2人は同じ国の出身であるだけに、自然とつながりがあるはずだという見方もある。もっとも、それがどのような形になるかは分からないものだ。性格は合うのか。リチャーズのリーダーシップのスタイルはゴゾにうまく機能するのか。ピッチ上のポジションを踏まえた時、2人は互いに何を学べるのか。
「こういうチームに若い選手が入ってくると、少し慎重になるものだと思う。特に同じ国の出身ならなおさらだ」と彼は語る。「常に『面倒を見なければいけない』という空気はある。でも、彼を見ていて本当に素晴らしいのは、誰も恐れていないことだ。
「若い選手は若さがプレーに出ることが多いと思う。でも彼は実際、とても成熟したプレーをしているし、それが彼の助けになっていると思う」
本人が自覚しているかどうかは別として、ゴゾはリチャーズにも良い影響を与えている。現在26歳で、代表通算40試合出場を誇るリチャーズは、アメリカ代表のベテランだ。すでにワールドカップも経験しており、2030年に向けたサイクルではチーム主将候補の1人にも数えられている。もしアメリカ代表の選手層を整理するなら、リチャーズは間違いなく最上位に入る名前のひとつだろう。
一方のゴゾは、その地位をつかもうとしている選手だ。MLSでの台頭はワールドカップのメンバー入りには数カ月遅かったものの、アメリカ代表デビューはごく近い将来に実現するはずだ。そのデビューへの道を形作っているのはハングリーさである。リチャーズは自身がたどった道をよく覚えており、これから自分の旅を始める選手とそのハングリーさについて語ることは、新鮮なものだった。
「彼が代表チームを究極の目標として見ているのが分かる」と彼は語る。「初キャップを目指している選手の視点を自分が持てること、それが自分にとって新鮮だった理由だ。今は最終的に新しいサイクルに入っていくのだと理解することでもある。ワールドカップ予選もあるし、前のサイクルでは向き合う必要がなかったようなこともある」
もっとも、パレスでリチャーズにリーダーシップを求めているのはゴゾだけではない。現在のクラブの状況を踏まえれば、リチャーズは今やパレスで最も重要な選手の1人となっている。
パレスに新たなメンタリティー
グエイは冬に去った。ラクロワもこの夏に続いた。パレスの主力センターバックの3分の2が別の場所でプレーすることになった中、リチャーズはクラブが歴史的なタイトルを2シーズン連続で獲得したチームから残る最後の1人となった。
それはリチャーズがこれまで担う方向へと成長してきた役割であり、クラブが失った選手たちの穴を埋める新戦力を迎え入れる中で、本人も喜んで引き受けている役割でもある。
「何人かの選手を失って、新しい選手が加わる可能性もある中で、自分がアメリカ代表で果たしてきたと思うようなリーダーシップの役割に踏み込めているのは良いことだ」と彼は語る。「それがパレスでのこの役割への準備になったと思う。もっと声を出すことが大事なんだと思う。みんなは僕の言うことだけでなく、僕が何をするかという部分でも導きを求めて見ている。
僕にとっては挑戦だと言えるけど、尻込みするような挑戦ではない。ただ新しい挑戦であって、自分のキャリアの中で本当に学び続け、成長し続けたいと思っていることなんだ」
とはいえ、パレスでの期待値もまた異なっている。クラブは2025年のFAカップ制覇によって、119年間続いていた主要タイトルへの待望を終わらせた。さらに今年前半にはカンファレンスリーグも制し、国内タイトルに加えて欧州でのタイトルも手にした。
そのため、クラブ内のメンタリティーは変化した。もはや残留に満足するクラブではなく、リチャーズによれば、その意識は日々感じられるものだという。
「4年前、自分が最初にこのクラブに来た頃は、こういうものは現実的な目標だとは思っていなかったし、そもそも目標ボードに書くようなことですらなかった」と彼は語る。「でも今は2年連続でタイトルを獲って、その味を知った。僕たちは前に進み続けたいし、だからこそ僕にとっては本当にワクワクすることなんだ。
新加入選手の話を聞いたり、このクラブのカルチャーについて語られたりすると、今では僕たちはタイトルを勝ち取るチームとして言及される。これは2年前、3年前、4年前には必ずしも視野に入っていなかったことだ。でも実際にそれを成し遂げた今、僕たちはこれを続けていきたいし、自分たちが加わった時よりもクラブをより良い状態にして残したい」
リチャーズはその重要な一員であり、今後もそうありたいと考えている。
次のステップ
リチャーズの人生の大半、特にこの4年間において、最終目標は明確だった。ワールドカップである。その目標は達成された。今、彼の視線は再びクラブでの日々の戦いへと向いている。主力選手の流出が続き、チームが絶えず変化しているクリスタル・パレスで、リチャーズはその「変わらない存在」の一人になりたいと考えている。変化の中でクラブを導き、さらなるタイトル獲得へと導けるリーダーになることが目標だ。
「パレスでリーダーであり続けたい」と彼は語る。「そして願わくは、このクラブに再びタイトルをもたらすシーズンの大きな一員になりたい。代表に関して言えば、このサイクルを通して自分の国のキャプテンを務めたいし、4年後に再び大きな大会へ行けたら素晴らしい」
では、ピッチ外ではどうか。その多くは幼い娘に向けられている。結局のところ、子育ては終わりのない目標だからだ。
「個人的には、娘が成長していく姿を見続けることだと思う」と彼は語る。「自分の半分とパートナーの半分を受け継いだ存在が成長して、自分自身の人間になっていくのを見るのは、人生で最高のことのひとつだと思う。いろんな短いフレーズや、小さなハプティクスを身につけていくのを見るのは本当に素晴らしい。
「ロンドンのスカイラインがきれいに見えるアパートに住んでいるんだけど、飛行機が通るたびに娘は大興奮する。20〜30分は窓の外を見つめ続けて、まったく目を離さない。そういう小さなことが、仕事で大変な日を過ごした後でも、家に帰ることを楽しみにさせてくれるし、ただその時間を満喫できるようにしてくれるんだ」
もちろん、楽しめることはたくさんある。だが、リチャーズは基本的に過去を振り返るタイプではない。たとえパレスの歴史における自らの立ち位置が確かなものになっていたとしても、レガシーについて考えている時間はない。ただ、娘に誇りに思ってもらいたいという気持ちはある。もっとも、それが実際に何を意味するのかは、まだ広く曖昧なままだ。最終的に成功したかどうかは、その時に分かるだろう。
「自分にとっては、自分が誇れること、家族が誇れることを成し遂げたいし、いつか娘に『パパはこれをやったんだ』と見せられるようなものを残したい」と彼は語る。「最終的に、20年後にまたパレスに戻ってきて、どこかにアフロヘアのクリス・リチャーズの絵があったら、それはかなりクールなことだと思う」