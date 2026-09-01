ワールドカップについて問われると、リチャーズはすぐに数々の瞬間を語り始める。もちろん、ピッチ上での場面もあった。上空を飛ぶ航空機、ゴール、祝福だ。しかし、最近になってより強く思い返しているのは、むしろピッチ外での出来事である。それこそが、時の中に閉じ込められた瞬間なのだ。

「クリスチャン・プリシッチがみんなに腕時計をくれたんだ。それで外でやった」とリチャーズは振り返る。「ちょっとしたドラムロールをして、みんな前に出て、受け取る前に何かばかなことをやった。あの瞬間はみんな覚えているよ。みんながまた子どもに戻ったみたいで、ただお互いとの時間を楽しんでいたからね。最初の試合の前にはあの独特の緊張感もあったけど、まあそういうものさ」

リチャーズは空き時間の多くをティモシー・ウェアやマーク・マッケンジーと過ごし、『Pop the Balloon or Find Love』を見たり、自分たちの部屋の外にある焚き火台の周りでマシュマロを焼いたり、音楽を聴いたりしていた。そうした何気ない時間が、彼らにサッカーを忘れさせ、自分らしくいさせ、そして大会が終わった後も長く続くとリチャーズが信じる兄弟の絆を築かせた。

「一番大きかったのは、あの兄弟の絆を築けたことだ。そして、それは誰にも奪えないものだ」とリチャーズは語った。

そのワールドカップは、危うくリチャーズから奪われるところだった。2022年に出場を逃した後、このDFは大会前に足首の負傷という不安材料を抱え、数週間にわたって多くの人が無事を祈る状況となった。しばらくの間、ワールドカップ出場には疑問符もついていた。では、リチャーズ自身もその疑念を抱いたことがあったのだろうか。

「あるとも言えるし、ないとも言えるね」と、今では笑みを浮かべながら認める。「これまでにも足首のケガは経験してきたし、プレーできるレベルまで戻すのに何が必要かは分かっていた。最悪の場合は、かなり強めの痛み止めを使うしかないだろうとも思っていた。でも良かったのは、結局は本当にそれを使う必要がなかったことだ。

「自分にとっては、何が必要になるかなんて関係なかった。このワールドカップではプレーするつもりだったし、特に前回を逃していたからなおさらだ。この大会を欠場するなんてあり得なかった」

リチャーズは今、これまで以上に自分自身と身体のケアについて考えている。特に、負傷によって2大会連続でワールドカップを逃しかけたこともあり、その思いは強い。

「自分でもそう言っているけど、パレスに入った当初は、回復や栄養、そういう面で必ずしも一番プロフェッショナルなことができていたわけじゃなかった」と彼は言う。「ケガは避けられないこともある。でも、ピッチ外で取り入れられることで、ピッチ上の自分を助けてくれるものは取り入れようとしてきた。

「実際、Steloグルコース・バイオセンサーを着けていて、もちろんピッチ上のことにもすごく役立っているけど、一番大きな違いを感じるのはむしろピッチ外なんだ。両方はつながっているし、つまり栄養のこともあるからね。少し大人になったと思うよ。代謝も少しずつ落ちてくるし、もう昔のままの子どもじゃないんだ！」

この夏は、アメリカ代表のベルギー戦敗戦で実質的に終わりを迎えたが、リチャーズはそこに長くとどまらなかった。ロンドンへ戻る前にアメリカに長居はしなかった。本人いわく短い休暇だったが、その大半は長い休みがどんな影響をもたらし得るかを分かっていたからだという。

「家に帰って、アメリカの食べ物を食べると」と彼は笑いながら言う。「いろいろ起きることがあるんだ」

リチャーズがパレスに戻った時、チームはすでにプレシーズンに入っていた。同時に、そこはワールドカップの話に事欠かないチームでもあった。パレスからは今夏の大会に13選手が出場。これを上回ったチームは世界でも5クラブしかなかった。

その事実があるからこそ、今夏のワールドカップを戦った選手たちへの迎えられ方には少し異なるものがあった。一方で、こうした実績を当然のように受け止めるようになっているクラブらしい平常運転の空気もあった。

「チームから新たな信頼を感じていると思う」と彼は言う。「いいワールドカップができたけど、あの大会ではみんながみんなを見ていたと思う。チームメートのプレーを見て、クラブに戻ってくると、ワールドカップで活躍した、あるいはそこでプレーした隣の仲間に対して、新しい敬意のようなものが生まれるんだ」

ただ、全体的に見ればパレスにとっては変化の夏でもあった。クラブはいく人かの重要な選手を失った。残った選手たちは、シーズン序盤の数週間で連係を深めようとしている。だが気づけば、次の代表ウィークがやってくる。その時、リチャーズは再びアメリカ代表モードへと戻ることになる。

そしてその時には、パレスの新たなチームメートの存在によって、これまでとは少し違うメンタリティーでスイッチが入ることになりそうだ。

「少し新しく感じる理由はね」と彼は言う。「今はパレスにゼイヴィアみたいな仲間が一緒にいるからなんだ」