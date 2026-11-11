約20年前、バイエルン・ミュンヘンと当時のマネジャー、ウリ・ヘーネスは、クラブの歴史を永遠に変えることになる移籍を実現させた。2007年夏、フランク・リベリーがオリンピック・マルセイユから加入したのだ。この獲得は長く実現が危ぶまれ、最終的にはヘーネスが運転免許証を失うことにまでなったが、FCBに新千年紀を代表するクラブの象徴的存在の一人をもたらした。
この記事は2022年10月に初めて掲載された。
約20年前、バイエルン・ミュンヘンと当時のマネジャー、ウリ・ヘーネスは、クラブの歴史を永遠に変えることになる移籍を実現させた。2007年夏、フランク・リベリーがオリンピック・マルセイユから加入したのだ。この獲得は長く実現が危ぶまれ、最終的にはヘーネスが運転免許証を失うことにまでなったが、FCBに新千年紀を代表するクラブの象徴的存在の一人をもたらした。
この記事は2022年10月に初めて掲載された。
そういう選手に執着してしまうと、かなり無茶なことをしたこともあった。
ウリ・ヘーネスは、もともと無茶をするタイプではない。少なくとも移籍市場ではそうだ。大きなリスクや巨額の支出を避ける。この方針を、彼はバイエルン・ミュンヘンの後任たちにも今日まで引き継いできた。
「私が取ったのは、計算できるリスクだけだ」。ヘーネスは、数々の賞を受賞したポッドキャスト『11 Leben』で、過去を振り返ってそう語った。同番組は2021年末に行われた長時間の最終インタビューを含む全17回で、バイエルンを築いてきたヘーネスの仕事に光を当てた。ただし、ときには「獲物を追うような熱」に駆られたこともあったという。「ある選手にすっかり夢中になると、かなり分別を欠いたこともした」
その例として、ヘーネスはすぐにフランク・リベリーの名を挙げた。「彼にはそれほど確信があった」。現在74歳のヘーネスはそう語り、後から振り返ればバイエルンの歴史を左右することになった2007年夏、再び自分を捉えたという「獲物を追うような熱」について話した。
当時、ドイツサッカー界の勢力図は突然、大きく変わっていた。ヘーネスにとっては、まったく気に入らない変化だった。「彼の」バイエルンは2006-07シーズンを4位で終え、優勝したのはシュトゥットガルト。バイエルンは実際、チャンピオンズリーグではなくUEFAカップで我慢しなければならなかった。欧州最高峰の大会がもたらす大金ではなく、フランツ・ベッケンバウアーの言う「敗者のカップ」。ゼクトではなく炭酸水。優勝シャーレではなく厚紙だった。
少なくともドイツサッカー界での覇権を取り戻すため、ヘーネスは2007年夏、最多優勝を誇るクラブの金庫を開いた。ミュンヘンでは「定期預金口座」とも呼ばれる資金だ。バイエルンを再び業界のトップに押し上げられる選手を求め、ヘーネスは国外に目を向けた。まず向かったのは、ルカ・トーニがフィオレンティーナでプレーしていたイタリア。ワールドカップ優勝経験のあるストライカーを、最初の大物補強として約1100万ユーロで獲得した。
続いて視線を西へ、具体的にはフランスへ向けた。そこには、2006年のドイツ・ワールドカップですでに活躍を見せ、オリンピック・マルセイユで好調な2シーズン目を終えたばかりの若いウインガーがいた。フランク・リベリーだ。
代理人のことを考えた。彼を殺すことだってできた！
「ドイツ人の代理人がいて、『1500万から2000万で獲得できますよ』と言われたんだ。それでカール・ホプフナー（当時のマネージングディレクター、編集部注）と私は興奮しながらプライベートジェットでパリに飛んだ」とヘーネスは語った。向かった先はホテルの20階。2005年から2009年までマルセイユの会長を務めたパプ・ディウフという人物のスイートルームだったという。
ヘーネスによれば、この旅には最大2万ユーロかかったという。だが、獲得への熱に駆られるとそうなるものだ。ウリ・ヘーネスでさえ「かなり分別を欠いたこと」をする。しかし、マルセイユの支配者との謁見は大きな成果をもたらさなかった。それどころか、逆だった。
「彼はコーヒーを飲むかと聞いてきた。ホプフナーと私は、まず私から話を始めると決めていた。そこで私は『1500万、ボーナスを加えればもう少し上まで考えられます』と言った」とヘーネスは続けた。だが、引く手あまたのリベリに対する最初のオファーに、ディウフは力のない笑みを浮かべただけだった。
「お二人とも、何か誤解があるようです。3000万未満ではこの選手を手放しません」。2020年3月に新型コロナウイルス感染症により68歳で亡くなったディウフは、ヘーネスとホプフナーにそう答えたという。
「私たちは顔を見合わせ、私はあの代理人のことを考えた。殺してやりたいと思ったよ。それから、コーヒーを最後まで飲んでもいいかと尋ね、その後、帰路についた」とヘーネスは当時の反応を語った。2人は15分もたたないうちにスイートルームを後にしたという。
それで、確か2000万強で彼を獲得したんだ！
「選手のことを知っていたビセンテ・リザラズとウィリー・サニョルに電話をした」とヘーネスは語った。「それから強く働きかけた結果、最後にはフランクがマルセイユに『今すぐバイエルンに行かせてくれないなら、ここに残る』と言ったんだ」
ヘーネスは当時、リーグ・アンのクラブであるマルセイユの財政状況が良くなく、同年夏のリベリ移籍で得られる資金を切実に必要としていたことを知っていたという。「それで、確か2000万ユーロ強で獲得できたんだ」
移籍がまとまった後、ヘーネスは「興奮しすぎて」、レオポルト通りで「スピードを出しすぎた」という。その結果、リベリの移籍に「2000万ユーロ強」（現在、移籍金は3000万ユーロと推定されている）を支払っただけでなく、1カ月の免許停止処分も受けた。
ヘーネスは当時のクラブ史上最高額の移籍金（2012年にハビ・マルティネスが上回り、現在はハリー・ケインが最高額となっている）も、一時的に運転免許を失ったことも、後悔していないだろう。リベリは幾度かのスキャンダルに見舞われながらもFCバイエルンに12年間在籍し、そこで新千年紀を代表する最も優れた、重要な選手の一人となった。リベリの貢献もあって、FCバイエルンは再びドイツサッカー界で他の追随を許さない存在となり、2013年には3冠を達成した。
リベリはイザール川のほとりで過ごした12年間に、公式戦425試合で306得点に直接関与した（124得点、182アシスト）。そして2019年、別れの時が来たとき、フランス人選手がFCバイエルンで思い浮かべたのは、ただ一人、ウリ・ヘーネスだった。
彼はいつも私のそばにいて、話をして励ましてくれた。私にとって父親のような存在だった。
「あの人のことは一生忘れない」。リベリーは最多優勝を誇るバイエルンを去った後、ドイチェ・ヴェレのインタビューでそう語った。「いつも僕のそばにいて、話を聞き、励ましてくれた。僕にとって父親のような存在だった。僕たちには『特別な関係』がある」
現在バイエルンの名誉会長を務めるヘーネスも、その関係を何度となく示してきた。最も印象的だったのは、2019年5月18日に行われたリベリーのバイエルンでの最後のホームゲームだ。フランス人選手のリベリーが61分にキングスレー・コマンに代わって投入されると、ヘーネスはスタンドで涙を流した。この日、同じくバイエルンでの歩みに幕を下ろしたリベリーの息の合ったパートナー、アリエン・ロッベンのためにも涙を流した。
一方のリベリーは、自分と会長に最高の別れの贈り物をした。バイエルンでの最後のホームゲームで、自身最後のゴールを決めたのだ。リベリーが特別な関係を築いていたのはヘーネスだけではない。サッカーそのものとも、そうした関係にあった。3年後、膝の問題により、その関係に完全に終止符を打つことを感動的な動画で発表した。「ボールは止まった。でも、僕の中の感情は止まっていない」と別れに際してつづったリベリー。その投稿にバイエルンは「我らのレジェンド。永遠に」と返信した。まさに「特別な関係」だった。
大会
出場試合数
得点
アシスト
ブンデスリーガ
273
86
120
チャンピオンズリーグ
87
18
28
DFBポカール
43
12
25