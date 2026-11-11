ウリ・ヘーネスは、もともと無茶をするタイプではない。少なくとも移籍市場ではそうだ。大きなリスクや巨額の支出を避ける。この方針を、彼はバイエルン・ミュンヘンの後任たちにも今日まで引き継いできた。

「私が取ったのは、計算できるリスクだけだ」。ヘーネスは、数々の賞を受賞したポッドキャスト『11 Leben』で、過去を振り返ってそう語った。同番組は2021年末に行われた長時間の最終インタビューを含む全17回で、バイエルンを築いてきたヘーネスの仕事に光を当てた。ただし、ときには「獲物を追うような熱」に駆られたこともあったという。「ある選手にすっかり夢中になると、かなり分別を欠いたこともした」

その例として、ヘーネスはすぐにフランク・リベリーの名を挙げた。「彼にはそれほど確信があった」。現在74歳のヘーネスはそう語り、後から振り返ればバイエルンの歴史を左右することになった2007年夏、再び自分を捉えたという「獲物を追うような熱」について話した。

当時、ドイツサッカー界の勢力図は突然、大きく変わっていた。ヘーネスにとっては、まったく気に入らない変化だった。「彼の」バイエルンは2006-07シーズンを4位で終え、優勝したのはシュトゥットガルト。バイエルンは実際、チャンピオンズリーグではなくUEFAカップで我慢しなければならなかった。欧州最高峰の大会がもたらす大金ではなく、フランツ・ベッケンバウアーの言う「敗者のカップ」。ゼクトではなく炭酸水。優勝シャーレではなく厚紙だった。

少なくともドイツサッカー界での覇権を取り戻すため、ヘーネスは2007年夏、最多優勝を誇るクラブの金庫を開いた。ミュンヘンでは「定期預金口座」とも呼ばれる資金だ。バイエルンを再び業界のトップに押し上げられる選手を求め、ヘーネスは国外に目を向けた。まず向かったのは、ルカ・トーニがフィオレンティーナでプレーしていたイタリア。ワールドカップ優勝経験のあるストライカーを、最初の大物補強として約1100万ユーロで獲得した。

続いて視線を西へ、具体的にはフランスへ向けた。そこには、2006年のドイツ・ワールドカップですでに活躍を見せ、オリンピック・マルセイユで好調な2シーズン目を終えたばかりの若いウインガーがいた。フランク・リベリーだ。