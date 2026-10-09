セントルイス・シティは、マルセル・ハーテルを失うことを想定していなかった。8月のことだった。クラブは2年連続となる失望のシーズンに直面しており、そんな中でスター選手であり、チーム最多得点者であり、最高年俸選手でもある彼が、退団を望んでいると説明したのである。

スポーティングディレクターのコーリー・レイによれば、その理由は実際のところサッカーに関するものではなかった。

レイはGOALに対し、次のように語った。「私たちは人生を持つ人間だ。そして、その人生には複雑さや困難、厳しい決断が伴う。家族がいて、親族がいて、大切なパートナーがいて、子どももいる。そして、ここがどれだけ素晴らしく、彼がどれだけ幸せだったとしても、ある時点でマルセルは家族に関する個人的な理由でドイツに戻りたいと、私たちに要望してきた」

クラブは引き留めるためにあらゆる手を尽くしたが、ハーテルは帰国の意思を曲げなかった。セントルイスには送り出す以外の選択肢はなかった。あとは適切な条件の契約を見つけるだけだった。ハノーファー96がその額を支払った。ハーテルは去った。そして理論上は、セントルイスのシーズンもそこで終わったはずだった。

どうやら、そうではなかった。

ハーテルの退団が8月11日に発表されて以降、セントルイスは公式戦での無敗記録を9試合から19試合へと伸ばしている。直近の敗戦は5月3日、アウェーのオースティン戦で喫した0-2の敗戦で、その時点ではウェスタン・カンファレンス14位だった。

現在は2位で、首位バンクーバーとの勝ち点差はわずか3だ。36歳の1年目指揮官ヨアン・ダメの下で見せているこの立て直しは見事で、MLS年間最優秀監督賞の有力候補といえる内容になっている。

わずか3カ月で状況がここまで変わるのは、実に驚くべきことだ。今後の課題は、現在の基準を維持することにある。

レイは「最大の課題は、この無敗記録によって、おそらく周囲の期待や考えが変わっているかもしれないということだと思う。ダメと私は、シーズン開幕時と同じやり方でこの状況に向き合っている。私たちには目標があり、それを設定している。そして、すぐにそれを見直そうとはまったく考えていない」と語った。