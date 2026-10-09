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ライブ
St. Louis GFX 1-1GOAL

「かなり信じられない瞬間」 14位から優勝争いへ、ヨアン・ダメがセントルイス・シティを再生させ、マルセル・ハーテル不在でも勢いを維持した方法

セントルイス・シティはMLS屈指の弱いチームの一つから屈指の強豪へと変貌を遂げ、リーグ史上最長の無敗記録に並ぶまであと1試合に迫っている。

Thomas Hindle
翻訳者：

  • セントルイス・シティは、マルセル・ハーテルを失うことを想定していなかった。8月のことだった。クラブは2年連続となる失望のシーズンに直面しており、そんな中でスター選手であり、チーム最多得点者であり、最高年俸選手でもある彼が、退団を望んでいると説明したのである。

    スポーティングディレクターのコーリー・レイによれば、その理由は実際のところサッカーに関するものではなかった。

    レイはGOALに対し、次のように語った。「私たちは人生を持つ人間だ。そして、その人生には複雑さや困難、厳しい決断が伴う。家族がいて、親族がいて、大切なパートナーがいて、子どももいる。そして、ここがどれだけ素晴らしく、彼がどれだけ幸せだったとしても、ある時点でマルセルは家族に関する個人的な理由でドイツに戻りたいと、私たちに要望してきた」

    クラブは引き留めるためにあらゆる手を尽くしたが、ハーテルは帰国の意思を曲げなかった。セントルイスには送り出す以外の選択肢はなかった。あとは適切な条件の契約を見つけるだけだった。ハノーファー96がその額を支払った。ハーテルは去った。そして理論上は、セントルイスのシーズンもそこで終わったはずだった。

    どうやら、そうではなかった。

    ハーテルの退団が8月11日に発表されて以降、セントルイスは公式戦での無敗記録を9試合から19試合へと伸ばしている。直近の敗戦は5月3日、アウェーのオースティン戦で喫した0-2の敗戦で、その時点ではウェスタン・カンファレンス14位だった。

    現在は2位で、首位バンクーバーとの勝ち点差はわずか3だ。36歳の1年目指揮官ヨアン・ダメの下で見せているこの立て直しは見事で、MLS年間最優秀監督賞の有力候補といえる内容になっている。

    わずか3カ月で状況がここまで変わるのは、実に驚くべきことだ。今後の課題は、現在の基準を維持することにある。

    レイは「最大の課題は、この無敗記録によって、おそらく周囲の期待や考えが変わっているかもしれないということだと思う。ダメと私は、シーズン開幕時と同じやり方でこの状況に向き合っている。私たちには目標があり、それを設定している。そして、すぐにそれを見直そうとはまったく考えていない」と語った。

  • すべてを壊している

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    ヨアン・ダメは、MLSで初めて常勤の監督を務める中で、非常に大きな印象を残している。

    どの監督も、自分たちは「プロセス」と「システム」を重視していると言うものだ。あらゆる整合性が重要となる現代サッカーでは、これが現実である。適切なスポーティングディレクター、適切な監督、適切な施設をそろえれば、良い結果はついてくる。

    セントルイスは、2023年にリーグへ初参入した当初、そのお手本だった。ドイツ人フットボールの第一人者ルッツ・プファンネンシュティールがスポーティングディレクターに就任。若く進歩的な指揮官ブラッドリー・カーネルを任命した。チームは初戦に勝利すると、そこから勢いをほとんど止めなかった。カーネルはチームをウェスタン・カンファレンス首位に導いた。MLSでそれを上回る勝ち点を獲得したのは3チームのみだった。プレーオフでは1回戦でその勢いがややあっけなく終わったとはいえ、再び挑戦できると信じるに足る理由は十分にあった。

    ところが、事態は逆方向へ進んだ。2024年は西地区12位。昨季は13位に終わり、シーズンの大半はクラブのMLS Next Proチームから昇格した暫定監督が指揮を執った。

    その対応はどうだったか。すべてを壊してやり直すことだった。データ主導のアプローチで評価され、いくつかのアシスタントGM職を歴任してきたレイが招聘されたが、常勤のCSOを務めた経験はなかった。最初の人選はどうだったか。MLSで常勤のヘッドコーチ職に就いたことが一度もない人物だった。そして結果が悪化しても、そこまで驚きはなかった。結局のところ、クラブが再建に乗り出し、経験や百戦錬磨のベテランよりも数字やスプレッドシートを優先したときには、こうなるはずだとされているからだ。

  • 「時間がかかるだろう」

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    セントルイスが今季初勝利を挙げるまで、1カ月以上を要した。

    だが、そこには利点もあった。若く、機敏で、ハングリーなスタッフをそろえ、大きな期待を背負っていないロスターを託せば、ひょっとすると少しの魔法が起こるかもしれない。

    少なくとも、1月当時はそう考えていた。

    ダメは「まず、自分たちが何を望むのかという明確なビジョンを持ち、そこにどうやって到達するのかという明確なプロセスを築くことだ。時間のかかる道のりになるのは分かっているが、少なくとも進むべき方向は持てる」と語った。

    少なくとも戦術面では、いくつかの重要な原則があった。ダメは3センターバック、ハードワークできる2人のセントラルMF、少なくとも1人のトップ下、そしてセンターFWを求めていた。セントルイスはまた、可能な限りボールを保持することも強く望んでいた。当初は、それがうまく機能しなかった。初勝利は3月21日まで待たねばならず、そのニューイングランド戦の3-1の勝利では、相手よりもボール保持率が低かった。

    もちろん、そこには皮肉がある。だがダメは、それも計画の一部だったと強調する。

    同氏は「毎日、毎週、振り返り、評価し、そこから学び、翌日にもっと良くしようと努めなければならない」と話した。

    それは、おそらく一つの転機でもあった。この非常に若く、非常にデータ主導型のモデルが機能していることの裏付けでもあった。

    ダメはさらに「信念は増していき、自信も生まれてくる。そして、それをもう少し持続可能なものにできる。だから、これが自分たちの歩んできた道のりだと言える。賛同は初日からあったが、信念と自信は進むにつれて大きくなっていく」と付け加えた。

  • 主力を失い……

    Marcel Hartel St. Louis
    Getty

    マルセル・ハーテルの退団は、ヨアン・ダメットらが準備していたようなことではなかった

    そして、ダメットが希望を見いだしたその矢先、悪い出来事が起きた。ハーテルの状況は避けられなかった。

    「実際にこちらが強制できることには限界がある。信じてほしいが、我々はあらゆることを試し、誰かが思いつく限りのことはすべてやった。なぜなら、その重要性は理解していたからだ。しかし、それが不可能になった瞬間に、我々は動かなければならない」とレイは語った。

    一方で、ファンに愛されたエドゥアルト・レーヴェンの退団は、より予想外だった。攻撃的MFであり、ダメットの重要な武器の一人でもあった同選手は、シーズン終了時に契約満了を迎える予定だった。彼はチームの最初の陣容の一員だった。そして、セントルイスが契約延長について明確な姿勢を示さなかったため、クラブに対してトレードの可能性を探るよう求めた。

    「選手は契約満了の6カ月前という期間を見る。そして、その時点で何の明確さもなければ、本当に不安になり始める」とレイは説明した。

    レーヴェンの状況は、プレシーズン中に私的な悲劇に見舞われていたことでさらに複雑になっていた。彼の妻は2年間にわたって脳がんと闘い、2026年3月に亡くなった。セントルイスは彼に私的休暇を認め、4月まで試合に出場しなかった。市場価値を考えれば、レーヴェンほどの質を持つ選手には相応の高額年俸、そしておそらくは貴重な指名選手枠がふさわしい。セントルイスはそれを保証できなかった。

    「彼は、私が非常に敬意を抱いている人物だ。無理やり残留させることはできるが、彼はフリーエージェントになり得る。そういったことを全部彼に伝えることもできる。理屈の上ではそうしたことはすべて可能だが、我々は全員にとって筋の通る形に落ち着かせたかったし、彼にも何かを見つける機会を与えたかった」とレイは付け加えた。

    レーヴェンは8月にサンノゼ・アースクエイクスへトレードされた。

  • 大物の名前が出てくる……

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    ナバロはすでに、5試合で5ゴールという結果で、その移籍金に見合う価値を証明し始めている。

    そうして退団者の整理は進み、チームで最も分かりやすい才能の持ち主たちは去り、新たなヘッドコーチが就任し、フロントオフィスも経験の浅い体制となった。だが、レイはフットボールクラブにおける変化がどのようなものかを知っていた。2007年のリーグ参入後、着実に力をつけていったトロントFCの初期にも、彼はその場にいたからだ。

    「私はトロントFCで最初のインターンだった。契約した選手は全員が真新しい存在だった。あのチームとのつながりは本当に特別なものだし、だからこそ、ファンとして応援し始めた頃から見てきた選手がクラブを去るのがつらいという感覚はよく分かる」と彼は語った。「でも、スポーツにはサイクルがある」

    それに、変化はすでに舞台裏で始まっていた。ダメのコロンバス・クルーの影響を受けたプレースタイルは、素早い判断とハイプレスを求めるものだった。手元にいた選手の中には、完全には適していない者もいた。

    「退団した選手たちが個々として悪い選手だったと言いたいわけではない。彼らは素晴らしい。ただ、チームをどう築くかとなれば、すべてはチームへのフィットにかかっている。試合中に非常に柔軟に対応できること、監督のために戦術的な修正をこなせること、そして全員が走り、貢献し、プレスをかけなければならないというフィジカル面の条件に合っていることが重要なんだ」とレイは説明した。

    そして、その中核となる信念があったことで、立て直しはそれほど難しくなかった。

    「私はシーズンの初めからずっと、チームこそが中心になると言ってきた。個々の選手はそれぞれの価値をチームにもたらすが、すべての個人を輝かせることができるのはチームだけだ。そして、そのことは非常に明確に共有されていると思う」とダメは説明した。

    それでも補強は着実に進んだ。アメリカ代表FWダミオン・ダウンズがサウサンプトンから2027年シーズン終了までの期限付き移籍で加入。さらに、セントルイスはコロラド・ラピッズからラファ・ナバーロを獲得し、MLSのリーグ内移籍における移籍金記録を更新する大型補強も実現させた。クラブは同時に4年契約も結んでいる。セントルイスの一員として最初の5試合で5ゴールを挙げている。

  • タイトル獲得と連勝記録

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    セントルイスは、クラブ史上初のタイトル獲得にあと一歩のところまで来ている。

    10月21日、セントルイスには、この一連のプロセスが実際に機能することを証明するチャンスがある。U.S.オープンカップ決勝でコロンバス・クルーと対戦する。皮肉なことに、その相手はレイとダメットの両者がリーグでキャリアを築き始めたMLSクラブでもある。

    ダメットは「クラブはこれまで一度もタイトルを獲得したことがない。だから、それはみんなの頭の片隅にあるようなものだ」と認めた。

    そしてその前に、あの連勝に関する問題がある。日曜日のLAギャラクシー戦で敗れなければ、リーグ史上最長の無敗記録に並ぶことになる。シーズンが本格化する前にはもう終わったように見えたクラブにとって、これは確かに驚くべき偉業だ。

    それでも、ある意味ではいかにも彼ららしく、誰一人としてそれを味わう時間を取ってはいない。

    レイは「実際、かなり信じられない瞬間ではある。でも現実には、シーズン終了後に振り返って考える時間ができるまでは、私たちの誰もが本来そうすべきほどには、それを楽しんだり、その価値をかみしめたりすることはできないと思う」と語った。

    どうやら、何も変わってはいない。だが、それは必ずしも悪いことではないのかもしれない。