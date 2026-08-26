「バイシーニョ・マレント」（生意気な小男）の愛称で呼ばれた天才を包む圧倒的な存在感は、まだ世界に十分知られていなかった。それが変わったのは1988年だ。
ブラジルはソウル五輪に豪華な顔ぶれを送り込んだ。後にワールドカップを制するクラウディオ・タファレル、ベベット、マジーニョ、ジョルジーニョらも代表に名を連ねていたが、注目をさらったのはカナリアほど小柄なアタッカーだった。
ロマーリオは7得点で大会得点王に輝いた。初戦のナイジェリア戦で2得点を挙げ、続くオーストラリア戦ではハットトリックで相手を打ちのめした。準決勝では西ドイツに0-1とリードされるなか、79分に同点ゴールを決め、PK戦でも自らのキックを成功させた。
ブラジルは決勝でソビエト連邦と対戦し、ロマーリオが開始わずか29分で先制点を挙げた。最終的にはソビエト連邦に逆転を許し、延長戦の末に敗れて銀メダルに終わったものの、22歳のロマーリオは大会を通じて計り知れない価値を示した。
その才能は世界に知れ渡った。バルセロナとレアル・マドリーが獲得を望んだが、ロマーリオが選んだのは、ヨーロピアンカップ王者のPSVだった。
「最も重要だったのは、我々が最初に彼と接触したことだ」とフース・ヒディンク監督は語った。「だが、数日後にはレアル・マドリーとバルセロナもやって来た。彼らにははるかに豊富な資金力があった。そうなると、多くの選手は行き先を変えるものだ。だがロマーリオは『PSVに行く』と言った。彼は約束を守った。それは本当にありがたかった」
PSVがロマーリオを知った経緯は奇妙なものだった。1988年夏、PSVはクラブ・ブルッヘからマルク・デグリースを獲得しようと躍起になっていた。しかし、ベルギーのクラブは売却を拒否。まずは五輪で活躍中の別のストライカーとの契約をまとめたいと主張した。
興味を抱いたPSVの移籍担当責任者キース・プルーフスマは、謎の獲得候補が誰なのかを知ろうと、サッカー好きの息子を真夜中に起こした。PSVの会計責任者ハリー・ファン・ラーイは、当時の出来事をこう振り返る。「［ベルギーからの］帰り道、我々はブラジルのストライカーに違いないという結論に達した。アイントホーフェンに着くと、プルーフスマの家に直行した。
「すでに夜の11時半だった。『うちの小さなキースなら知っているが、もう寝ている』とプルーフスマは言い、息子を起こした。すると小さなキースは『ああ、それはロマーリオだよ』と言った」
今ならクラブのスカウト網を使えば、そうした選手の映像や豊富なデータを難なく入手できる。だが、プルーフスマは詳しい情報を得るため、別の珍しい手段を取らなければならなかった。PSVの創設母体であるテクノロジー大手フィリップスのブラジル拠点に連絡し、そこで働くサッカーファンに情報を教えてもらえないか探ったのだ。
プルーフスマはPSV Supportersverenigingのインタビューで、こう続けた。「そこに熱心なサッカーファンがいて、ロマーリオについて尋ねた。彼は、ロマーリオは間違いなくトップ選手になれると言った」
ロマーリオもクラブやアイントホーフェンについて何も知らなかったが、移籍に同意した。しかし、彼には衝撃が待ち受けていた。