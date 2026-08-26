翌シーズン、ロブソン監督の下でロマーリオは手のつけられない存在となった。ペナルティーエリア際からのファーストタッチでのループシュート、ファーポストでのヘディング、押し込むだけのゴール、巧みなドリブルで守備陣を突破してから放つ強烈なシュート。ロマーリオは常に相手を翻弄し、ゴールを決める方法を見つけた。フェイエノールト戦では4得点、アヤックス戦では2得点を挙げ、30試合で30ゴールを記録してシーズンを終えた。エールディヴィジの得点王にも3度目の輝きを放った。

「ゴールから約27メートルの位置では抜群だった」とロブソンは記した。「誰が相手でも抜き去れた。決定力に優れ、ボールを収めるのもうまかった。大柄ではなかったが、空中戦でも危険な存在だった」

それでも、この名将はロマーリオの生活態度に腹を立てていた。ヒディンク監督時代には、他の選手たちがスター選手であるロマーリオの守備への貢献の少なさを不満に思っていた。これに対し、ロマーリオは練習で激しくタックルを仕掛けて彼らを圧倒した。しかし、この頃には反感がさらに強まっていた。

ロマーリオはチーム最高給の選手だった。ロブソンによれば、チームメイトたちは、ロマーリオが自分たちほど懸命に練習する必要がなく、チームバスの集合時間を守る必要さえないことに反感を抱いていた。

「ある試合では目を見張るようなプレーをする」とロブソンは続けた。「別の試合では動きが鈍く、集中力を欠いていた。選手たちはすぐに、ロマーリオの調子が悪い日を見分けられるようになった。ある敗戦の際、エリック・ゲレツが彼に激しい口調でまくし立てているのが聞こえた……。エリックはこう言っていた。『聞けよ、このクソ野郎。お前が俺より多くもらっているのは知っている。お前は俺より優れた選手だから、それは理解しているし、文句もない。俺は試合を救えるかもしれないが、お前は試合を勝たせられる。俺が文句を言いたいのは、土曜日には全員がボーナスを分け合うのに、俺はそれを手にするために必死で頑張っていて、お前はそうじゃないってことだ。俺たちは一緒に戦っているんだ』」

このイングランド人指揮官は、こう表現した。「ロマーリオのような人間は、自分たちがどれほどチームの結束を損ない得るか分かっていない」

ロマーリオが腰の具合が悪いと言って練習の途中でこっそり抜け出した後、ロブソンは、スペイン語を少し話せるアシスタントのフランク・アルネセンに通訳を頼み、本人と話し合った。練習場から勝手に立ち去るのをやめ、金曜の夜にパーティーへ行く習慣も改めるよう伝えたが、ロマーリオは何も答えなかった。

「彼はただ、コブラのようにフランク・アルネセンの目を、かなり挑戦的に見つめていた。フランクは落ち着きを失い始めた。反抗され、屈辱を感じ始めていた。話し合いが長引く中、私たちは『コンプレエンド？』と尋ねたが、それでもロマーリオは口を開かなかった」。寡黙。決して必死にはならなかった。

ロマーリオは1991-92シーズンの大部分を負傷で欠場したが、出場した試合では変わらぬ決定力を発揮した。翌シーズンも再びゴールを量産し、PSVは2次グループステージを突破できなかったものの、新たな形式となったチャンピオンズリーグで得点王に輝いた。

その夏、移籍の時が来た。ヒディンクはバレンシアでロマーリオと再び組むことを望んだが、先に動いたのは同郷のヨハン・クライフだった。クライフは、この豪快なブラジル人選手を自身が率いる名高いバルセロナに加えたがっていた。