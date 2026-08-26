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GFX Romario 1-1GOAL

うぬぼれの強い10代の少年からW杯のスターへ。ロマーリオはいかにして世界的スーパースターになったのか

小柄なブラジル人選手はピッチ内外で扱いにくい存在だったが、それでも世界を制した。

Peter McVitie
翻訳者：

  • 「私が生まれた時、神は私を見てこう言った。『こいつこそ、その男だ』」

    人はたいてい、生まれ持ったものや置かれた境遇による限界を受け入れて生きていく。夢を追ううえで勝ち目がないように思えれば、表舞台から退き、絶望の中で口を閉ざす。だが、ロマーリオは違った。

    リオデジャネイロのジャカレジーニョ地区にあるファベーラで、極度の貧困の中に生まれた少年。両親は彼のぜんそくの薬代を工面するのにも苦労した。それでもロマーリオは、自分の限界を受け入れるどころか、限界があると考えたことさえなかったようだ。その確信は、サッカーが呼吸の問題を和らげる手段になった時に芽生えたのかもしれない。

    ロマーリオは『The Players Tribune』にこうつづった。「４歳の時、僕にはぜんそくがあり、寝つきも悪かった。だから夜、なかなか眠れない時は、片方の手で父の手を取り、もう片方の手でボールを持った。少し話しながら［鉄道の］線路まで行き、そこで10分ほど遊んだ。当時から僕はボールに夢中だった。少し蹴るだけで幸せになれた。家に帰ると、ぐっすり眠れたんだ」

    夜遅くのその習慣が、後の偉大な選手の礎となった。ヴァスコ・ダ・ガマのユースチームのレベルをたちまち超え、1985年初めにプロデビューを果たした後も、ロマーリオには不利な条件があった。身長はわずか約165センチ。ストライカーとして生計を立てようとする彼は、常に過小評価されていた。

  • 名乗りを上げる

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    ロマーリオは幼い頃から、並外れた自信を持っていた。

    しかし、ロマーリオには常識外れとも言える自信があった。1985年のある日、ヴァスコのアントニオ・ロペス監督が練習を終えようとしていたところ、控えの若手選手だったロマーリオが近づき、考えられない要求を突きつけた。得点力に優れ、15年以上クラブに在籍する身長約185センチの主将、ロベルト・ジナミッチを先発から外すべきだというのだ。

    ロペス監督によると、小柄な19歳は「僕はもう彼よりうまくプレーできる」と言った。

    監督に、実績のない若手のために伝説的なFWを外すつもりはなかった。要求を笑い飛ばし、1985年シーズンに15試合で16得点を挙げたジナミッチは「まだゴールの決め方を知っている」とロマーリオに言い聞かせた。

    ロペス監督自身が認めるように、当初はロマーリオをまったく起用するつもりがなかった。会長には選手の補強を求めていたが、下部組織の選手を頼るよう言われていた。そこでロマーリオの起用について折衷案がまとまり、若手のロマーリオがベテランを支えるウイングとして先発することになった。

    ロペス監督とのやり取りから間もない8月、ロマーリオはノヴァ・ヴェネシアで行われたリオ州選手権の試合で、ついにセンターフォワードとしての機会を得た。2708人の観客の多くは、目当てのジナミッチが負傷で欠場すると知って落胆した。しかし、才気あふれる若手ロマーリオが試合を支配して2得点を挙げると、そのプレーに目を奪われた。

    監督に告げた通り、ロマーリオは結果を出し、ほどなくブラジルで大活躍するようになった。ジナミッチとは強力なコンビを築き、ヴァスコが決勝で敗れた1986年のリオ州選手権では得点王に輝いた。その後、チームを州選手権連覇に導いた。1988年の決勝第1戦ではフラメンゴのGKの股を抜き、第2戦ではけんかをして退場となった。

    ヴァスコの歴代最多得点・最多出場記録を保持し、のちに会長も務めた故ジナミッチは、ロマーリオについてこう語った。「20歳のロマーリオとプレーするのがどんなものだったか分かるかい？　彼にボールを渡すだけでよかった。彼に渡ったボールの3本に2本は、ネットに入れてくれたよ」

    また、別のインタビューでは「彼は私がプレーを見た中で最高のセンターフォワードだ」と語っている。

    ロマーリオへの熱狂はブラジル中に広がった。本人は雑誌で、キャリア通算1000得点を挙げると宣言した。のちに本人が達成したと主張する数字だが、当時、その言葉を疑う理由はほとんどなかった。

  • 欧州へ出発

    Romario Brazil 1988
    Getty Images

    ロマーリオ、PSV移籍に先立ち五輪で目覚ましい活躍

    「バイシーニョ・マレント」（生意気な小男）の愛称で呼ばれた天才を包む圧倒的な存在感は、まだ世界に十分知られていなかった。それが変わったのは1988年だ。

    ブラジルはソウル五輪に豪華な顔ぶれを送り込んだ。後にワールドカップを制するクラウディオ・タファレル、ベベット、マジーニョ、ジョルジーニョらも代表に名を連ねていたが、注目をさらったのはカナリアほど小柄なアタッカーだった。

    ロマーリオは7得点で大会得点王に輝いた。初戦のナイジェリア戦で2得点を挙げ、続くオーストラリア戦ではハットトリックで相手を打ちのめした。準決勝では西ドイツに0-1とリードされるなか、79分に同点ゴールを決め、PK戦でも自らのキックを成功させた。

    ブラジルは決勝でソビエト連邦と対戦し、ロマーリオが開始わずか29分で先制点を挙げた。最終的にはソビエト連邦に逆転を許し、延長戦の末に敗れて銀メダルに終わったものの、22歳のロマーリオは大会を通じて計り知れない価値を示した。

    その才能は世界に知れ渡った。バルセロナとレアル・マドリーが獲得を望んだが、ロマーリオが選んだのは、ヨーロピアンカップ王者のPSVだった。

    「最も重要だったのは、我々が最初に彼と接触したことだ」とフース・ヒディンク監督は語った。「だが、数日後にはレアル・マドリーとバルセロナもやって来た。彼らにははるかに豊富な資金力があった。そうなると、多くの選手は行き先を変えるものだ。だがロマーリオは『PSVに行く』と言った。彼は約束を守った。それは本当にありがたかった」

    PSVがロマーリオを知った経緯は奇妙なものだった。1988年夏、PSVはクラブ・ブルッヘからマルク・デグリースを獲得しようと躍起になっていた。しかし、ベルギーのクラブは売却を拒否。まずは五輪で活躍中の別のストライカーとの契約をまとめたいと主張した。

    興味を抱いたPSVの移籍担当責任者キース・プルーフスマは、謎の獲得候補が誰なのかを知ろうと、サッカー好きの息子を真夜中に起こした。PSVの会計責任者ハリー・ファン・ラーイは、当時の出来事をこう振り返る。「［ベルギーからの］帰り道、我々はブラジルのストライカーに違いないという結論に達した。アイントホーフェンに着くと、プルーフスマの家に直行した。

    「すでに夜の11時半だった。『うちの小さなキースなら知っているが、もう寝ている』とプルーフスマは言い、息子を起こした。すると小さなキースは『ああ、それはロマーリオだよ』と言った」

    今ならクラブのスカウト網を使えば、そうした選手の映像や豊富なデータを難なく入手できる。だが、プルーフスマは詳しい情報を得るため、別の珍しい手段を取らなければならなかった。PSVの創設母体であるテクノロジー大手フィリップスのブラジル拠点に連絡し、そこで働くサッカーファンに情報を教えてもらえないか探ったのだ。

    プルーフスマはPSV Supportersverenigingのインタビューで、こう続けた。「そこに熱心なサッカーファンがいて、ロマーリオについて尋ねた。彼は、ロマーリオは間違いなくトップ選手になれると言った」

    ロマーリオもクラブやアイントホーフェンについて何も知らなかったが、移籍に同意した。しかし、彼には衝撃が待ち受けていた。

  • 「文化の激しい衝突」

    Romario PSV 1991

    ロマーリオはアイントホーフェンでセンセーションを巻き起こしたが、その生活ぶりがいくつかの問題を引き起こした

    「オランダはくそほど大変だった」とロマーリオは語った。冬は暗く、寒すぎたため、彼は練習を頻繁に休んだ。寒いオランダの冬に長距離走をする代わりに、ブラジルへ戻ってビーチサッカーをすることも多かった。一度は3日間、家から出ることを拒んだ。「仲間たちは心配して、家のドアをたたいた。でも、俺は返事をしなかった」

    問題はもう一つあった。静かに絶望を抱えて暮らすようなタイプではなかったロマーリオは、大のパーティー好きだった。自宅で開くパーティーは有名で、クラブに遊びに行くことも大好きだった。明け方まで外にいることも多かった。

    「朝の練習で驚異的な姿を見せる日もあった」とサー・ボビー・ロブソンは自伝に記している。「一方で、一目見ただけで体力も脚力も家かナイトクラブに置いてきたと分かる日もあった」

    ロブソンは続けた。「問題は酒ではなかった。彼はコカ・コーラ派だった。ただ、午前4時まで外にいて、午後7時30分キックオフの試合を前に日中ずっと寝ていた。『ロマーリオは一晩中遊んでいた。ここを出たのは4時だ』という電話が人々からかかってきた。彼は踊り、おしゃべりをし、地元の女性と知り合って一緒に騒ぎ、それから試合に向けて『万全の状態』になるために日中ずっと寝ていた」

    「激しい文化の衝突だった」とGKハンス・ファン・ブロイケレンは、フランス・ファン・デン・ニューウェンホフの著書『アイントホーフェンのロマーリオ』で語っている。「彼が私たちに合わせるべきで、その逆ではないと考えていた。今なら、あれは完全に間違った考え方だったと言える」

    ロマーリオを突き動かしていたのは、貧困からさらに遠ざかろうとする強い決意だった。「寒すぎて足の指の感覚がなくなるたびに、サッカー選手になるために父のために屋根材を運んでいた頃を思い出した。寒いからという理由で夢を諦めるのか、とね」

    「最終的には家族に家を買った。家政婦と運転手もつけた。それは俺にとって、とてつもなく大きな勝利だった」

    ロマーリオが有名な赤と白のユニフォームを着て初出場を果たしたのは10月下旬だったが、すぐにチームになじんだ。エールディヴィジ出場3試合目でその試合唯一の得点を挙げ、1週間後にはハットトリックを記録した。3月にはレアル・マドリーとの欧州チャンピオンズカップ準々決勝で、2試合とも得点を挙げたものの、PSVは延長戦の末に敗れた。

    そのシーズン、ロマーリオは33試合で25得点を記録し、アイントホーフェンのクラブは2冠を達成した。ブラジル人のロマーリオはKNVBカップ決勝でも1得点を挙げた。

  • 心理戦が絶大な効果を発揮

    Romario PSV 1991

    ロマーリオとPSVをチャンピオンズリーグで勝ち進ませるには、フース・ヒディンクの心理的な駆け引きが必要だった

    ロマーリオは時に、ピッチ外での評判通り、ピッチ上でも怠けているように見えた。だが、いつも絶好のタイミングで絶好の場所に現れ、最後の一仕事をやってのけた。しかも、それをいとも簡単そうに見せた。

    ヒディンクは振り返る。「大事な試合の前、少し緊張していると、彼は私のところに来て『監督、トランキーロ（落ち着いて）。ロマーリオが点を取って、僕らが勝つよ』と言うんだ。そして実際にそうなった。毎回ではないが、そういう試合の10試合中8試合で、彼は決勝点を決めた」

    2年目になると、ヒディンクはロマーリオがチームミーティングや練習にいつも遅れてくることにいら立ちを募らせた。欧州カップのラウンド16第1戦でステアウア・ブカレストと0-0で引き分け、敗退するのではないかと気が気でなかった。ロマーリオに最高のプレーをしてもらう必要があったヒディンクは、意欲を引き出すために異例の方法を取った。

    「RKCワールワイク戦の前にミーティングを開いた。その3日後にはステアウア・ブカレスト戦が控えていた」と、ヒディンクはMidMidのポッドキャストで語った。「『どうにかしてあの小柄な男を刺激しなければ』と思った。普段は絶対にしないことだが、時計を1分進めた。彼がミーティング開始時刻ぴったりに来ると分かっていたからだ。そこで11時に始めたが、ロマーリオはまだいなかった。1、2分後にドアが開いたので、『出ていけ。もう顔も見たくない』と言った」

    時間通りに来たとロマーリオが反論すると、ヒディンクは自分の時計を指し、RKC戦のメンバーには入れないと告げた。その理由について、こう説明している。「一流選手は反発する。一流に近い選手は、違うところで争おうとするんだ。同情を求めて、泣きそうな顔をする。一流選手は『見てろよ』という気持ちで戻ってくる」

    試合は最悪の出だしとなった。開始17分にステアウアに先制されたが、PSVはそれから5分もたたないうちに、ユール・エラーマンの見事なFKで追いついた。前半終了間際には、セーレン・レアビーのクロスをペナルティーエリア中央でフリーになっていたロマーリオが頭で決め、PSVが逆転した。後半開始早々にも2人が連係。今度はレアビーが中央へ高いボールを送ると、ロマーリオの存在にGKとDFが惑わされ、ロマーリオが無人のゴールへ押し込んだ。

    エラーマンがさらに1点を決めた後、ロマーリオは相手を翻弄した。センターサークル付近でパスを受けると、DFを1人かわし、さらに別のセンターバックとGKを倒れ込ませてから、角度のないところから強烈なシュートを決め、ハットトリックを完成させた。

    「試合を見れば分かる。彼は完全に解き放たれていた」とヒディンクは語った。

    それでも、ヒディンクはスターFWへの仕打ちを後悔した。「試合後、私は自分でもどうかしていたと思った。『ロマーリオ、今夜は君がチームを救ってくれた。でも、私はここのところ調子が良くなかった。チームミーティングの前に時計を調整したんだ』と言った。彼は『そうじゃないかと思っていた。でも、あれで本当に気が引き締まったよ』と答えた。それで終わりだ。過ぎたことは水に流した」

    PSVは準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗れた。ロマーリオは負傷により2試合とも欠場したが、6ゴールで大会の得点王タイとなった。ロマーリオを欠いたPSVは、リーグ優勝争いでアヤックスに1ポイント差で敗れた。

  • コブラを手なずける

    Sir Bobby Robson PSV

    ピッチ上のオランダの守備陣も、ピッチ外のイングランド史上屈指の名監督も、ロマーリオを黙らせることはできなかった。

    翌シーズン、ロブソン監督の下でロマーリオは手のつけられない存在となった。ペナルティーエリア際からのファーストタッチでのループシュート、ファーポストでのヘディング、押し込むだけのゴール、巧みなドリブルで守備陣を突破してから放つ強烈なシュート。ロマーリオは常に相手を翻弄し、ゴールを決める方法を見つけた。フェイエノールト戦では4得点、アヤックス戦では2得点を挙げ、30試合で30ゴールを記録してシーズンを終えた。エールディヴィジの得点王にも3度目の輝きを放った。

    「ゴールから約27メートルの位置では抜群だった」とロブソンは記した。「誰が相手でも抜き去れた。決定力に優れ、ボールを収めるのもうまかった。大柄ではなかったが、空中戦でも危険な存在だった」

    それでも、この名将はロマーリオの生活態度に腹を立てていた。ヒディンク監督時代には、他の選手たちがスター選手であるロマーリオの守備への貢献の少なさを不満に思っていた。これに対し、ロマーリオは練習で激しくタックルを仕掛けて彼らを圧倒した。しかし、この頃には反感がさらに強まっていた。

    ロマーリオはチーム最高給の選手だった。ロブソンによれば、チームメイトたちは、ロマーリオが自分たちほど懸命に練習する必要がなく、チームバスの集合時間を守る必要さえないことに反感を抱いていた。

    「ある試合では目を見張るようなプレーをする」とロブソンは続けた。「別の試合では動きが鈍く、集中力を欠いていた。選手たちはすぐに、ロマーリオの調子が悪い日を見分けられるようになった。ある敗戦の際、エリック・ゲレツが彼に激しい口調でまくし立てているのが聞こえた……。エリックはこう言っていた。『聞けよ、このクソ野郎。お前が俺より多くもらっているのは知っている。お前は俺より優れた選手だから、それは理解しているし、文句もない。俺は試合を救えるかもしれないが、お前は試合を勝たせられる。俺が文句を言いたいのは、土曜日には全員がボーナスを分け合うのに、俺はそれを手にするために必死で頑張っていて、お前はそうじゃないってことだ。俺たちは一緒に戦っているんだ』」

    このイングランド人指揮官は、こう表現した。「ロマーリオのような人間は、自分たちがどれほどチームの結束を損ない得るか分かっていない」

    ロマーリオが腰の具合が悪いと言って練習の途中でこっそり抜け出した後、ロブソンは、スペイン語を少し話せるアシスタントのフランク・アルネセンに通訳を頼み、本人と話し合った。練習場から勝手に立ち去るのをやめ、金曜の夜にパーティーへ行く習慣も改めるよう伝えたが、ロマーリオは何も答えなかった。

    「彼はただ、コブラのようにフランク・アルネセンの目を、かなり挑戦的に見つめていた。フランクは落ち着きを失い始めた。反抗され、屈辱を感じ始めていた。話し合いが長引く中、私たちは『コンプレエンド？』と尋ねたが、それでもロマーリオは口を開かなかった」。寡黙。決して必死にはならなかった。

    ロマーリオは1991-92シーズンの大部分を負傷で欠場したが、出場した試合では変わらぬ決定力を発揮した。翌シーズンも再びゴールを量産し、PSVは2次グループステージを突破できなかったものの、新たな形式となったチャンピオンズリーグで得点王に輝いた。

    その夏、移籍の時が来た。ヒディンクはバレンシアでロマーリオと再び組むことを望んだが、先に動いたのは同郷のヨハン・クライフだった。クライフは、この豪快なブラジル人選手を自身が率いる名高いバルセロナに加えたがっていた。

  • 新たなチーム、変わらぬロマーリオ

    Romario Barcelona 1994

    ロマーリオはバルセロナにとって理想的な補強に思えたが、クライフにとっては悩みの種でもあった

    バルセロナでの日々は短かったが、鮮烈だった。プレシーズンにゴールを量産した27歳のロマーリオは、レアル・ソシエダとのラ・リーガデビュー戦でハットトリックを達成した。衝撃的な船出だった。俊敏なストライカーは自ら高めた期待に難なく応え、このハットトリックを皮切りに、そのシーズンのリーグ戦で計5度のハットトリックを記録した。

    そのうち2度はアトレティコ・マドリー戦だった。バルセロナは最初の対戦で3-5と敗れたが、カンプ・ノウでの再戦では同じスコアで勝利した。オサスナ戦でもハットトリックを決め、そのうちの1点では大胆にもGKの頭上を越すループシュートを沈めた。そして、最も有名なのは、もちろんレアル・マドリー戦でのハットトリックだ。

    圧巻のパフォーマンスだった。バルセロナが5-0で圧倒し、その中心にロマーリオがいた。

    きっかけをつくったのはペップ・グアルディオラだった。MFからの何気ないパスがマドリーのペナルティーエリア際にいたロマーリオの右足に届いたとき、次に何が起こるかは誰にも分からなかった。エリアのすぐ外でゴールに背を向け、選択肢は限られていた。後方にはレアル・マドリーの選手が2人、引き返すのを待ち構えていた。ゴールへ向かうのも不可能に見えた。左にマドリーのDFが1人、右にももう1人。彼らはロマーリオに仕掛けてみろと言わんばかりだった。

    ロマーリオは仕掛けた。一連の滑らかな動きでセンターバックとGKをかわし、ゴールの隅に流し込んだ。

    リーグ戦33試合で30得点を挙げ、ラ・リーガの得点王に輝いたロマーリオは、ピッチ上で楽しげにゴールを量産していた。ピッチ外での楽しみも手放さなかった。カーニバルが近づくと、故郷リオデジャネイロに帰る許可をクライフに求めた。

    クライフはこう振り返っている。「私は『明日2ゴールを決めたら、ほかの選手より休みを2日多くあげよう』と答えた。翌日、ロマーリオは試合開始から20分で2点目を決めると、すぐに私に向かって帰らせてほしいと身ぶりで伝えてきた。『監督、飛行機は1時間後に出ます』と言うんだ。約束を果たしたロマーリオを、行かせるしかなかった」

    バルセロナはチャンピオンズリーグで猛威を振るったロマーリオをPSVから獲得し、その実績をさらに積み重ねることを期待した。しかし、1994年の決勝でACミランに0-4で敗れるまでに、ロマーリオが決めたのはわずか2ゴールだった。クライフとの関係が悪化するなか、ロマーリオはフラメンゴに加入して母国へ戻ることを決めた。ただし、それは世界を制した後のことだった。

  • 世界制覇

    Mazinho, Bebeto, Romario 1994

    ブラジルが追い詰められる中、かつて追放されていたロマーリオが立ち上がり、1994年ワールドカップ決勝進出への道のりで重要な役割を果たした。

    カルロス・アルベルト・パレイラ監督を公然と批判したロマーリオは、本来なら1994年ワールドカップの出場権を失うはずだった。チームから追放されていたが、ブラジル代表がウルグアイとの勝つしかない最終予選の一戦を控えるなか、パレイラ監督はプライドを捨てて彼を呼び戻した。

    ブラジルは2-0で勝利。ロマーリオが2ゴールを挙げた。

    「あの場にいた誰に聞いても、サッカー選手ができる最高の試合だったかもしれないと言うはずだ」。ストライカーは後にそう語った。「10点満点なら、僕は11点だった」

    ワールドカップは彼のものだった。いかにもロマーリオらしい活躍だ。初戦のロシア戦では難しいトーキックを決め、カメルーン戦では巧みなタッチでGKをかわしてボールを流し込んだ。スウェーデン戦ではDF2人の間を走り抜けてゴールに流し込み、オランダ戦ではコーナーキックに合わせ、準決勝では再びスウェーデンを相手にヘディングで得点した。彼なしではブラジルは決勝に進めなかっただろう。

    イタリアとの決勝では、前半に放ったロマーリオのヘディングシュートが難なくセーブされた。後半にはファーポストでボールを受け、決めるかと思われたが、足をもつれさせ、ボールはゴールキックとなった。

    決着はPK戦に持ち込まれた。ブラジルは1人目が失敗し、イタリアは成功。2人目のロマーリオは決めた。ロベルト・バッジョがシュートをクロスバーの上に外したことで、ブラジルが王者となり、ロマーリオはゴールデンボール賞を獲得した。小柄なブラジル人選手は、ついにその大きな自負に見合う存在になった。

    ロマーリオはさまざまなことで非難されてきた。だが、沈黙したことは一度もなく、これからも必死になることはないだろう。