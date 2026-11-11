ジョージア州フェイエットビル発。 マンチェスター・ユナイテッドへの移籍の可能性をめぐる噂がSNS上で飛び交うなか、米国男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督がアーサー・M・ブランク米国サッカー・ナショナル・トレーニングセンターの練習場に姿を現した。米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンと抱擁を交わし、キャバン・サリバンの肩に腕を回し、マリク・ティルマンにあいさつした。その後、練習が始まる前に選手とスタッフを輪になって集め、短いミーティングを行った。

ミーティングの議題はマンチェスター・ユナイテッドではなく、この日の練習だった。ポチェッティーノ監督が選手たちを集めたのは、この日チームの練習に参加する米国U-20代表の選手3人を紹介するためで、別れを告げるためではなかった。

だが、今後数日以内に別れを告げる可能性はますます高まっている。報道によれば、マンチェスター・ユナイテッドは意中の人物を迎える見通しで、その結果、米国サッカー連盟はポチェッティーノ監督を失うことになりそうだ。それでも、水曜日にアーサー・M・ブランク・ナショナル・トレーニングセンターで行われた練習には、普段と変わった様子は見られなかった。

今のところ、ポチェッティーノ監督は米国男子代表の指揮官だ。ただ、それがいつまで続くかは分からない。