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いつも通り、だがそれはいつまで？ マウリシオ・ポチェッティーノにマンチェスター・ユナイテッド行きの噂、アメリカ男子代表はハイチ戦を前に時間との戦いに

アメリカ男子代表の練習で終始笑顔だったポチェッティーノ。しかし、マンチェスター・ユナイテッド行きの可能性を受け、ハイチ戦で誰がアメリカ代表を率いるのかという差し迫った問題が浮上している。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • ジョージア州フェイエットビル発。 マンチェスター・ユナイテッドへの移籍の可能性をめぐる噂がSNS上で飛び交うなか、米国男子代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督がアーサー・M・ブランク米国サッカー・ナショナル・トレーニングセンターの練習場に姿を現した。米国サッカー連盟のCEO、JT・バトソンと抱擁を交わし、キャバン・サリバンの肩に腕を回し、マリク・ティルマンにあいさつした。その後、練習が始まる前に選手とスタッフを輪になって集め、短いミーティングを行った。

    ミーティングの議題はマンチェスター・ユナイテッドではなく、この日の練習だった。ポチェッティーノ監督が選手たちを集めたのは、この日チームの練習に参加する米国U-20代表の選手3人を紹介するためで、別れを告げるためではなかった。

    だが、今後数日以内に別れを告げる可能性はますます高まっている。報道によれば、マンチェスター・ユナイテッドは意中の人物を迎える見通しで、その結果、米国サッカー連盟はポチェッティーノ監督を失うことになりそうだ。それでも、水曜日にアーサー・M・ブランク・ナショナル・トレーニングセンターで行われた練習には、普段と変わった様子は見られなかった。

    今のところ、ポチェッティーノ監督は米国男子代表の指揮官だ。ただ、それがいつまで続くかは分からない。

  • 最新の噂

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    IMAGO / APL

    マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッド監督としての任期は、終わりに近づいているようだ。

    イングランド発の報道が事実なら、すべては木曜日に動く可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は水曜日、クラブの将来について話し合うためモナコで会合を開いた。その結論は、変化が必要だというものだった。マイケル・キャリックが退任し、ポチェッティーノが就任する見通しだ。

    ただ、まだ決まっていないこともある。米国サッカー連盟から見れば、その動きは海の向こうで進んでいる。マンチェスター・ユナイテッドがポチェッティーノを招聘するには、まず監督のポストを正式に空席にしなければならない。 木曜日にクラブのレジェンドであるキャリックをあっけない形で解任し、監督の座を空けると見込まれている。

  • アトランタの外でのいつも通りの一日

    USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    米国男子代表の練習は水曜日、予定通り行われた。

    火曜日に到着したウェストン・マッケニーは、初めての練習でチームに迎えられた。そのため、この日の米国サッカー連盟によるSNS投稿の多くで取り上げられたが、同じSNS上では監督の将来を巡る話題がますます中心になっていた。

    一方、ポチェッティーノは終始笑顔だった。選手たちの練習中、長年のアシスタントであるヘスス・ペレスと並び、いつもの場所からピッチを見渡していた。途中には、GKたちがトニ・ヒメネス、ジャック・ロビンソン両コーチと取り組む練習を見に行く場面もあった。気持ちがほかに向いていたとしても、それは見て取れなかった。米国代表の合宿に参加している選手たちに集中しているように見えた。

    では、U-20代表から招集された選手たちはどうだったか。練習は、GKケイン・リズヴァノヴィッチ、ペドロ・ギマレス、ジェイディン・コントレラスの3人をこの日迎え入れる円陣から始まった。3人は現在行われている米国U-20代表の合宿に参加しているが、この合宿は予想以上にA代表の合宿と結びつく可能性がある。

  • 監督をめぐる状況

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    IMAGO / Icon Sportswire

    チェルンドロは、ハイチ戦で指揮を執る可能性がある監督の一人だ。

    手続きの面では、まずマンチェスター・ユナイテッドが正式に変更を行う必要がある。報道によれば、クラブと監督の間では条件面で合意に達しているが、米国サッカー連盟も第三者として関わっている。関係者はなお、ポチェッティーノに約1000万ドル、スタッフに追加で200万ドルとされる契約解除金について決着をつけなければならない。スタッフの多くは、ポチェッティーノのエスパニョール時代から行動を共にしている。ポチェッティーノが去れば、スタッフも同行することはほぼ確実だ。

    これが事態を複雑にしている一因だ。移籍が正式に決まった場合、後に残ってチームを引き継ぎ、そしてチームを去ることになる明確なアシスタントはいない。例えばペレスは、ポチェッティーノの右腕としてマンチェスターで基盤を築く上で重要な役割を担うだろう。ポチェッティーノが行くところには、通常ペレスもついていく。

    では、誰が代役を務められるのか。U-23代表のスティーブ・チェルンドロ監督は妥当な候補だが、現在はスペインでチームの合宿を率いている。元LAFC監督で、長年アメリカ男子代表の右サイドバックを務めたチェルンドロは、理論上は飛行機で戻り、間に合うように到着してチームを率いることもできる。

    U-20代表のゴンサロ・セガレス監督はアトランタにいるが、これまでシニアレベルの試合で指揮を執った経験はない。アメリカ代表は土曜日にハイチと対戦する予定だ。すぐに対応できる監督がいないことを考えると、準備期間は短い。

    米国サッカー連盟の本部では間違いなく議論されているだろうが、現時点でその日程は、控えめに言ってもやや不透明だ。

  • 今後数日間

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    次の一手はマンチェスター・ユナイテッドに委ねられているが、今後の日程は依然としてやや不透明だ。

    アメリカ代表は木曜と金曜に練習を行う。金曜の午前には、ポチェッティーノ監督が試合前の記者会見に臨む予定だ。その会見がハイチ戦に向けた挨拶になるのか、アメリカ代表への別れの挨拶になるのか、あるいはその両方になるのかは、まだ分からない。マンチェスター・ユナイテッド行きの有無にかかわらず、ポチェッティーノ監督がこの2試合で指揮を執る可能性は十分にある。監督は残り、アシスタントの一人がチームづくりを始めるためにマンチェスターへ向かうかもしれない。現在の状況を踏まえると、米国サッカー連盟はCONCACAFネーションズリーグの公式戦である残り2試合でも、ポチェッティーノ監督を必要とする可能性がある。

    マンチェスター・ユナイテッドも難しい状況にある。代表戦期間から戻る選手たちは、クラブが来週末にリヴァプールと対戦するまでの限られた時間の中で合流することになる。ポチェッティーノ、ペレス、キャリック、あるいは別の誰がマンチェスター・ユナイテッドの準備を担うにせよ、最近の結果を踏まえれば、その仕事は極めて困難だ。

    つまり、時間は差し迫っており、今後を決めるのはマンチェスター・ユナイテッドだ。それまでアメリカ代表にできるのは、通常どおり活動できる限り、待ちながら普段どおりに取り組むことだけだ。