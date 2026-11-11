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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

「ありがとう、相棒！」キャバン・サリバン、アメリカ代表での「弟分」役を受け入れる。クリスティアン・プリシッチとの対面や、チームになじむ助けとなった歓迎の儀式での歌について語る

ザ・ポリスの曲を歌い、幼い頃から憧れていたクリスチャン・プリシッチと対面。キャバン・サリバンはアメリカ男子代表の「弟分」としての日々を受け入れ、その一瞬一瞬を楽しんでいる。

Ryan Tolmich
翻訳者：

  • 米ジョージア州ファイエットビル発。 カバン・サリバンがメキシコ戦で決めた衝撃的なゴールを、17歳の彼にとっての「米国男子代表へようこそ」という瞬間と捉える人は多いだろう。外から見れば、そう考えるのも無理はない。ゴール自体が見事だったうえ、試合の重みも大きかった。自国最大のライバルと初めて対戦した米国サッカー界の若きスターは、キャリアを通じて繰り返し映し出されるであろう名場面を生み出した。

    だが、サリバン本人に言わせれば、あれは自分が米国男子代表の一員になった瞬間ではない。その瞬間は約2週間前、チームメートの前に立ち、自分が生まれる26年前に発表された曲を歌ったときに訪れたという。

    「歌と、新入りとしての通過儀礼ですね」とサリバンは笑う。「やらされる側だと面倒ですけど、チームが一つになって、みんなを迎え入れる良い機会です。チームに入ったらやることなんです。みんなの前に立って緊張しながら歌わなきゃいけない、あの感じですね」

    サリバンが歌った曲は？ ポリスの「見つめていたい」だ。ある意味、彼にふさわしい選曲かもしれない。14歳の頃から、サリバンの一挙手一投足は見られ、投稿され、分析されてきた。この10代の選手は、かつてクリスティアン・プリシッチやフレディ・アドゥが浴びたものよりも、さらに強烈かもしれない新たな注目の中にいる。

    そして今のところ、サリバンはメキシコ戦だけでなく、歩みの一歩一歩で正しい選択をしてきた。だからこそCONCACAFネーションズリーグに向けて2度目の代表合宿に参加している。そして、マウリシオ・ポチェッティーノ米国男子代表監督が、彼の若さゆえに、また若さにもかかわらず、信頼を寄せ続けている理由でもある。

    では、2度目の代表合宿を迎えたサリバンに、何か変化はあるのだろうか。答えはイエスでもあり、ノーでもある。

    「考え方や姿勢は、特に何も変わっていないと思います」と彼は語った。「少し経験が増えただけです」

    それだけではない、とサリバンは付け加える。米国男子代表の新たなスターは、今後長く一員であり続けると期待されるチームの中で、より居心地の良さを感じ始めている。

  • 慣れてきた

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    サリバンはすでに代表チームで居心地の良さを感じている。

    加入時の儀式は、打ち解ける良いきっかけになった。前回の米国男子代表合宿の途中に迎えたサリバンの誕生日も同様だ。チームは2週間半にわたって4試合を戦うために集まっており、選手たちには互いを知る時間があった。

    もっとも、サリバンにはすでに顔なじみも多かった。フィラデルフィア・ユニオンのチームメイトであるニール・ピエールとフランキー・ウェストフィールドが参加していたほか、マティス・アルバート、ジュリアン・ホール、アドリ・メフメティもよく知る選手たちだった。一方、面識のなかった米国男子代表のベテラン勢は、サリバンら新たに加わった選手をチームメイトとしてではなく、友人として迎え入れるために、期待以上の気遣いを見せた。

    「このグループにはかなりなじめています」とサリバンは語った。「前回の合宿では、みんなのおかげで友人をつくりやすく、居心地よく過ごせました。自分の居場所にいるように感じますし、良い状態です。今回の合宿にも自信を持って臨めていますし、ここにいられてうれしいです。新しい人たちと出会い、友人になるのが本当に楽しみです」

    火曜日、サリバンは新たなチームメイトの一人について尋ねられた。それは、本人も知り合うのを楽しみにしているプリシッチだった。

  • プリシッチとプレーする

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    IMAGO / Crystal Pix

    多くのアメリカの子どもたちと同じように、サリバンもプリシッチに憧れて育った。

    アメリカ代表のメンバーが発表されると、多くの人がまず探したのはサリバンとプリシッチの2人の名前だった。前回の合宿でサリバンが初招集を受けた一方、プリシッチは負傷で招集を逃していた。今回が、アメリカ代表の最大のスターと新たなスターの初顔合わせとなる。プリシッチとサリバンがどう共演するかを見られる、初めての機会でもある。

    アメリカ代表のファンが、チームの未来と現在が交わる姿を心待ちにするのも当然だ。前回の合宿ではピッチの各所でその片鱗が見られたが、プリシッチ、フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニーが復帰し、足りなかったピースが埋まった。これでチームはほぼフルメンバーとなった。

    サリバンもまた、それを楽しみにしている。人生の大半で手本としてきたプリシッチと一緒にプレーできることにも胸を躍らせている。

    「彼はこの国の子どもたちみんなが憧れる選手です。今日、初めて彼と同じピッチに立てたことには、とても感慨深いものがあります」とサリバンは語った。「今朝、初めて会いましたが、本当に素晴らしい人だと感じました。親しみやすく、とても優しいです」

    「このチームには、僕がずっと憧れてきた世界的な選手がたくさんいます。もちろん、この国の子どもたちにとって、クリスチャンはその筆頭です。でも、言ったように、僕は新しいことを経験し、新しい友人を作る準備ができています」

    ただ、そのためにはピッチの内外でベテラン選手たちに好印象を与えなければならない。ここまでは、それができている。

  • ベテラン勢に好印象を与える

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    アントニー・ロビンソンも、サリバンのプレーと振る舞いを高く評価する一人だ。

    火曜日に行われたアメリカ男子代表の取材対応で、サリバンは代表経験が最も豊富な選手の一人、アントニー・ロビンソンの隣に座った。フラムのサイドバックは代表通算62試合に出場し、ワールドカップも2大会経験している。アメリカ男子代表でのキャリアにおいて、すでにほとんどあらゆることを見てきた選手だ。

    サリバンについて聞かれると、ロビンソンは代表で最年少のチームメートを惜しみなく称賛した。

    「個人的には」とロビンソンは切り出した。「カヴァンを見れば、才能は一目瞭然だ。ボールを持ったときのうまさ、技術、縦に仕掛ける姿勢がある。でも、もう一つはボールを持っていないときだ。練習でも試合でも、彼はとても負けず嫌いで、懸命にプレスをかけ、スペースを消す。

    彼は積極的だ。トップレベルの選手がボールを持ったときに卓越し、ボールを持っていないときも懸命に働く。その両方ができることは、素晴らしい選手になるための重要な要素だと思うし、チームにもそういう選手が欲しい」

    次の質問が始まると、サリバンは笑みを隠せず、ロビンソンの方を向いた。「ありがとう！」。そう言って、2人は一緒に笑った。その瞬間のサリバンは、アメリカ男子代表の次なるスターではなかった。憧れてきた選手に褒められた喜びをかみしめる、一人の少年だった。

  • 「弟分」という意識

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    アメリカ男子代表の最年少スターが、チーム内で自身の役割を見いだしつつある。

    続いてロビンソンは、サリバンに謙虚さを保たせることについて尋ねられた。米国男子代表のベテラン選手たちは、彼に集まる注目にどう対応しているのか。サリバンはほかの選手と違う扱いを受けているのか。その年齢の選手を歓迎しながら、代表入りに伴う責任もどう伝えるのか。子ども扱いせず、チームメイトとしてどう接するのか。

    サリバンの謙虚さについて聞かれたロビンソンは、こう答えた。「そういうことで問題になったことは、実際にはありません。選手が遅刻するようになったり、練習で本来ほど懸命に取り組まなくなったり、自分たちの望むことをしていないと分かるような振る舞いが見られたりすると、問題になるのだと思います」

    「これまで代表に加わった選手たちに、そうした問題は一切ありませんでした。彼らは代表でプレーすることがキャリアにおける究極の目標の一つだと分かっています。それは特別な機会で、当たり前だと思ってはいけないものです」

    少なくとも、サリバン自身もそう考えている。代表合宿に参加できることが特別な機会だと知っているし、まさにこの時期に参加できることも同じく特別だと感じている。米国サッカー界のトップ選手たちに囲まれ、自分らしくいられる自由がある一方で、チームに溶け込む方法を学ぶ責任もある。彼はその両方を受け入れている。

    「弟分という見られ方をされますが、僕は気にしていません。先輩たちが面倒を見てくれることも嫌ではありません。どこへ行っても自分の姿勢は変わりませんし、自分はかなり向上心が強いと思います。もっと良くなって、自分の可能性を最大限に引き出すことだけに集中しています」

    選手としては？　まだ成長の途中だ。歌手としては？　サリバンはそこまでたどり着けないかもしれない。それでも、米国男子代表の新たなスターは、ゴールを一つ、スティングの曲を一曲、そして一歩ずつ重ねながら、チームに溶け込み始めている。