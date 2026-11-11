米ジョージア州ファイエットビル発。 カバン・サリバンがメキシコ戦で決めた衝撃的なゴールを、17歳の彼にとっての「米国男子代表へようこそ」という瞬間と捉える人は多いだろう。外から見れば、そう考えるのも無理はない。ゴール自体が見事だったうえ、試合の重みも大きかった。自国最大のライバルと初めて対戦した米国サッカー界の若きスターは、キャリアを通じて繰り返し映し出されるであろう名場面を生み出した。

だが、サリバン本人に言わせれば、あれは自分が米国男子代表の一員になった瞬間ではない。その瞬間は約2週間前、チームメートの前に立ち、自分が生まれる26年前に発表された曲を歌ったときに訪れたという。

「歌と、新入りとしての通過儀礼ですね」とサリバンは笑う。「やらされる側だと面倒ですけど、チームが一つになって、みんなを迎え入れる良い機会です。チームに入ったらやることなんです。みんなの前に立って緊張しながら歌わなきゃいけない、あの感じですね」

サリバンが歌った曲は？ ポリスの「見つめていたい」だ。ある意味、彼にふさわしい選曲かもしれない。14歳の頃から、サリバンの一挙手一投足は見られ、投稿され、分析されてきた。この10代の選手は、かつてクリスティアン・プリシッチやフレディ・アドゥが浴びたものよりも、さらに強烈かもしれない新たな注目の中にいる。

そして今のところ、サリバンはメキシコ戦だけでなく、歩みの一歩一歩で正しい選択をしてきた。だからこそCONCACAFネーションズリーグに向けて2度目の代表合宿に参加している。そして、マウリシオ・ポチェッティーノ米国男子代表監督が、彼の若さゆえに、また若さにもかかわらず、信頼を寄せ続けている理由でもある。

では、2度目の代表合宿を迎えたサリバンに、何か変化はあるのだろうか。答えはイエスでもあり、ノーでもある。

「考え方や姿勢は、特に何も変わっていないと思います」と彼は語った。「少し経験が増えただけです」

それだけではない、とサリバンは付け加える。米国男子代表の新たなスターは、今後長く一員であり続けると期待されるチームの中で、より居心地の良さを感じ始めている。