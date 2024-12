Valencia, Wolverhampton e Heidenheim: tre possibili retrocesse a sorpresa

Queste tre squadre si ritrovano impelagate nei rispettivi campionati dentro la lotta salvezza, nella quale rischiano parecchio

In partenza Valencia, Wolverhampton e Heidenheim sembravano destinate a campionati senza ambizioni particolari ma comunque lineari e tranquilli. Al giro di boa della stagione invece arrivano dopo tante difficoltà e con una classifica che definire deficitaria è poco.

Quote retrocessione - Campionati internazionali SNAI Eurobet Bwin Valencia retrocesso dalla Liga 2.00 2.20 2.20 Wolverhampton retrocesso dalla Premier League 1.75 1.82 1.80 Heidenheim retrocesso dalla Bundesliga 3.25 3.25 3.25

Quote esatte al momento della pubblicazione e suscettibili a variazioni.

La loro situazione in questo momento è abbastanza delicata e il rischio di una retrocessione che avrebbe del sorprendente si può considerare concreto.

Valencia nelle sabbie mobili

Anche se da ormai tanti anni si tratta di una nobile decaduta vedere una grande di Spagna come il Valencia nelle sabbie mobili della lotta salvezza fa sempre impressione. La squadra si trova in zona retrocessione, sebbene abbia da recuperare ancora un match contro il Real Madrid, rinviato a causa della tremenda alluvione che ha colpito la città spagnola.

Nonostante una rosa che può contare su profili di spessore come, per citarne alcuni, il terzino sinistro Gaya, il talentuoso centrocampista Javi Guerra, le due punte Hugo Duro e Rafa Mir e il portiere Mamardashvili (rimasto in prestito dopo la cessione al Liverpool) il Valencia non riesce a trovare continuità facendo enorme fatica soprattutto in fase realizzativa.

Non è la prima volta in questi ultimi anni che i “Los Ches” si ritrovano in cattive acque ma a questo giro stanno facendo molta fatica a invertire la rotta. Il tempo a disposizione per farlo si sta riducendo e lo spauracchio della retrocessione in Segunda dopo 39 anni al momento è tangibile.

Wolves mai così in difficoltà dal ritorno in Premier League

Da quando è tornato in Premier League nella stagione 2018/2019 il Wolverhampton si è sempre dimostrato una realtà strutturata e competitiva, consolidando il suo status senza mai correre rischi importanti. In questo campionato le cose sembrano però andare diversamente.

La squadra si ritrova risucchiata nella lotta per non retrocedere con un livello di performance che, sino ad ora, è stato veramente basso, specie per una squadra che a disposizione ha profili di tutto rispetto come l’attaccante Cunha, l’ala portoghese Guedes e il talentuoso trequartista ex nazionale spagnola Pablo Sarabia, per citare i più conosciuti.

Tolta una miniserie positiva tra fine ottobre e inizio novembre i Wolves hanno mostrato delle difficoltà enormi, soprattutto in difesa, essendo la retroguardia più battuta del torneo. Dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l’Ipswich la dirigenza ha esonerato O’Neil per ingaggiare il tecnico portoghese, ex Porto e Flamengo tra le altre, Vitor Pereira.

A lui tocca il compito di condurre i Wolves fuori dalla zona pericolo mentre le concorrenti stanno cominciando tutte a ingranare: senza un’inversione di rotta il rischio di finire in Championship è molto concreto.

Heidenheim in difficoltà nel gestire il doppio impegno

L’anno scorso alla sua prima stagione in Bundesliga la squadra del Baden-Württemberg ha stupito tutti chiudendo il campionato in ottava posizione, un piazzamento che è valso una storica qualificazione in Conference League. Quest’anno, in quella che nelle aspettative doveva essere una stagione di consolidamento, l’Heidenheim si sta trovando in grande difficoltà.

Orfano del centravanti Kleindienst, approdato al Borussia Mönchengladbach, il club si è ritrovato a gestire il doppio impegno campionato-coppa europea, circostanza alla quale evidentemente non era del tutto preparato. L’Heidenheim si ritrova in forte difficoltà in Bundesliga, dove solamente la matricola Kiel (che per altro ha vinto lo scontro diretto) e il Bochum hanno fatto peggio.

Sebbene le retrocessioni dirette dal campionato siano solamente due (col terzultimo posto che dà diritto al Relegation-Spiel contro la terza della Zweite Liga) la situazione dell’Heidenheim resta abbastanza delicata. Laddove una tra Kiel e Bochum dovesse riprendersi (e il Bochum ha già dimostrato di essere capace di grandi imprese) il club rischia nel giro di un anno di passare dalla favola alla beffa di un ritorno in seconda serie.